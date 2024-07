Restart, nebo další pád? Nominace by neměla automaticky připadnout Harrisové

Americká Demokratická strana by měla vést debatu o novém kandidátovi na prezidenta a nikoli tuto pozici rychle přisoudit viceprezidentce Kamale Harrisové, uvádějí komentáře předních amerických deníků po odstoupení prezidenta Joea Bidena z letošních voleb. Jeho krok hodnotí velké listy převážně pozitivně.

Podle názorové sekce deníku The New York Times (NYT) prezident Biden upřednostnil "národní zájem" před vlastní hrdostí, což by jeho republikánský předchůdce Donald Trump "nikdy" neudělal. O kroku "v nejlepším zájmu" Spojených států píší také komentátoři listu The Wall Street Journal (WSJ), kteří jsou obecně k prezidentovi velmi kritičtí.

„Voliči zvítězili a donutili establishment konat,” uvádí editorská rada WSJ v odkaze na skutečnost, že většina voličů Demokratické strany v průzkumech volala po výměně prezidentského kandidáta do listopadových voleb.

Příležitost pro restart

Jakkoli do nich zbývá jen něco přes 100 dní, podle komentátorů NYT mají demokraté stále dost času na výběr náhrady za Bidena z několika možností. Nominace Harrisové by byla "rozumnou cestou", ovšem "jsou i další kvalifikovaní demokraté, kteří mohou vyzvat Trumpa a zvítězit".

Podobně se vyjádřily i názorové sekce WP a WSJ. „Otevřený proces pro volbu náhradníka za Bidena na pozici nominanta demokratů... by mohl být složitý," soudí komentátoři WP, zároveň ale v takovém postupu vidí "příležitost pro restart". Oba deníky mimo jiné uvádějí, že Harrisová by měla veřejnosti vysvětlit, proč dosud hájila schopnost Bidena pokračovat v úřadu.

„Má za sebou působení v Bidenově administrativě... Nedokázala se vypořádat se základními příčinami nelegální imigrace,” připomíná komentář WP. Podle listu WSJ je dědictví Bidenova úřadování největší slabinou Harrisové, neboť prezident v průzkumech zaostával za Trumpem už před debaklem v červnové televizní debatě, a to kvůli problémům s inflací, migrací a geopolitickými krizemi.

Viceprezidentka je zároveň o téměř 20 let mladší než 78letý Trump a může nyní jeho stáří obrátit proti němu. „Ovšem nestačí jen popisovat všechny újmy, které by pan Trump zemi způsobil,” dodává komentář NYT. „Demokratická strana musí Američanům nabídnout plán pro dosažení lepší budoucnosti,” pokračuje editorská rada listu.

Agentura AP poznamenala, že před Harrisovou nyní stojí celý seznam naléhavých úkolů. „Zajistit si hlasy delegátů pro získání stranické nominace, vybrat si volebního partnera a přizpůsobit si masivní politickou operaci vybudovanou s cílem znovuzvolení Bidena, aby místo toho pomohla její kandidatuře,” uvádí AP. Pokud by Harrisová uspěla, stala by se první prezidentkou USA a první osobou s kořeny v jižní Asii na postu v čele Bílého domu.

