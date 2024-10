Americké volby jsou mašina na peníze. Letos je sponzorují nejbohatší miliardáři

Z amerických prezidentských voleb se postupem času stává významný podnik podporující americkou ekonomiku. V aktuálním klání se již protočily téměř čtyři miliardy dolarů. Peníze přitom jdou zejména na platy dobrovolníků a zajištění velkých meetingů pro desítky tisíc lidí. Zatímco Obamovu volbu podpořili zejména drobní donoři z řad občanů, aktuální volby „platí“ také nejbohatší miliardáři snažící se strhnout volbu na svého vybraného kandidáta.

Rok 2008. V prezidentských volbách proti sobě stojí demokratický senátor Barack Obama a republikán John McCain. Dnešní optikou dva suverénní politici, tehdejší optikou zástupce změny (Obama) a tradičního establishmentu (McCain).

Proti sobě ale také stály dva mocné štáby, v nichž desítky talentovaných lidí zařizovaly potřebná vystoupení, meetingy, mediální vystoupení, prostě kampaň. A ta stála vždycky peníze. V roce 2008 Obama utratil 760 milionů dolarů, McCain méně než polovinu (358 milionů). Mohlo by se zdát, že Obama si vítězství de facto koupil. Pravda ale je jiná. Obamovi se podařilo vzácně oslovit drobné voliče působících na nejrůznějších diskusních fórech a rodících se sociálních sítích, kteří mu posílali drobné peníze. Tehdy to byly rekordní sumy od soukromých dárců a Obama dokonce přerušil čerpání veřejných prostředků, na které měl jako kandidát demokratů nárok.

Výsledek byl drtivý. Ačkoli v hrubém součtu Obama získal „jen“ 52,9 procenta a McCain 45,7 procenta, na volitele byl výsledek o poznání jasnější: Obama získal hlasy 365 volitelů, přičemž pro zvolení jich kandidát potřebuje 270. List The New York Times při hodnocení financování kampaně připomněl, že právě toto bude velký problém pro případného Obamova vyzyvatele z republikánské strany pro rok 2012. Což se potvrdilo.

Miliardové volby

Rok 2024. Situace je diametrálně odlišná, a to i z pohledu financování kampaní. Proti sobě stojí demokratka Kamala Harrisová a republikán Donald Trump. Ačkoli jim drobní dárci posílají také dost peněz, nemají šanci nijak promluvit do celkového obrázku. Podle dat The Financial Times vybrali kandidáti a jejich spřátelené organizace (takzvané PAC) celkem 3,9 miliardy dolarů. Pro srovnání, v roce 2008 představovaly veškeré finance použité celkem 148 kandidáty 1,6 miliardy dolarů.

Úspěšnější z obou kandidátů hlavních stran přitom je Kamala Harrisová. Ta od července, kdy v prezidentské volbě oficiálně nahradila Joea Bidena, získala 2,2 miliardy dolarů. V této částce je i část nevyužitých peněz z fondu na kampaň Joea Bidena a také peníze, které vybraly spřátelené nadace. Naproti tomu Donald Trump získal 1,7 miliardy dolarů.

„Tyto částky podtrhují obrovský skok v množství peněz, které se dostaly do americké politiky od roku 2010, kdy Nejvyšší soud vynesl rozsudek Citizens United vs. Federal Election Commission, který umožnil jednotlivcům poskytovat neomezené částky politickým skupinám – neboli PAC – nezávislým na oficiálních kampaních,“ uvedly Financial Times.

Stamiliony na konzervaci Ameriky

Za enormním skokem v příjmech štábů jednotlivých kandidátů tak stojí zejména dary nejbohatších miliardářů, kteří často poskytují peníze právě prostřednictvím „nezávislých“ nadací známých pod zkratkou PAC. Jednou z nich je například s Donaldem Trumpem provázaná Make America Great Again, která od Tima Mellona (dědic finančního impéria, jehož jmění Forbes odhaduje na 14 miliard dolarů) získala 145 milionů dolarů. To přitom představuje téměř polovinu všech příjmů společnosti MAGA a Mellon tak patří k největším financiérům aktuálních voleb.

Dalším velkým sponzorem voleb je Elon Musk (118 milionů pro protrumpovskou nadaci America Pac), americká lékařka Miriam Adelsonová (více než 100 milionů opět pro protrumpovskou nadaci Preserve America Pac) nebo Liz a Dick Uihleinovi, kteří dali 70 milionů nadaci Restoration Pac a deset milionů MAGA (obě jsou protrumpovské).

V celkových sumách představují dary od miliardářů téměř třetinu ze všech darů mířících Trumpovi a nadacím spojovaných s republikány, v případě Kamaly Harrisové to je jen zhruba šest procent, vypočítávají Financial Times. U Harrisové podle DW.com představuje 44 procent přímých darů (tedy nikoli přes PAC) částky pod 200 dolarů.

Kdo kasíruje? Swing states

Podle DW.com z celé letošní prezidentské kampaně nejvíce benefitují takzvané swing states, tedy sedmička států, v nichž převládají nerozhodnutí voliči a na něž logicky nejvíce cílí oba kandidáti. Jedná se o Arizonu, Georgii, Nevadu, Pensylvánii, Wisconsin, Severní Karolínu a Michigan.

Kampaně obou hlavních kandidátů zde utrácejí za reklamní plochy, inzerci v místních médiích, právě v těchto státech se konají největší politické meetingy, což značně posiluje místní ekonomiku. V roce 2020 představovalo 56 procent ze všech výdajů právě na reklamu, 17 procent na mzdy, deset procent na výběr peněz a čtyři procenta na strategii a plánování.

„Očekává se, že v letošní kampani bude rozložení obdobné,“ dodal Timothy Rooks ze serveru DW.com.

Zatím remíza

Do voleb zbývají pouhé dny a oba kandidáti pořád drží krok. Podle modelu The Economist v posledních dnech své šance značně posílila Kamala Harrisová, která po dobrém startu kampaně začala mírně ztrácet. Nyní však The Economist oběma kandidátům přičítá shodných 269 volitelů, což na zvolení nestačí.

Z nerozhodnutých států Harrisová podle Economistu značně zvýšila šance v Michiganu, Wisconsinu a Pensylvánii a mírně posílila v Severní Karolíně, kde však zatím stále vede republikánský kandidát. Demokratka navíc dlouhodobě vede v takzvaném „popular vote“, tedy v prostém součtu hlasů všech voličů. Tam jí Economist aktuálně přisuzuje 49procentní podporu, zatímco Donald Trump by podle listu získal 47,1 procenta. I tak ale Trump může 5. listopadu volby ovládnout, pokud ovládne více jednotlivých států unie.

