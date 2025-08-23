Dalibor Martínek: Jak porostou platy učitelů či lékařů? Vláda usnula
Očekávalo se, že poslední prázdninový týden se uskuteční schůzka odborů s vládou kvůli vyjednávání o růstu platů lidí placených z veřejných peněz. Jde o stovky tisíc lidí, učitele, lékaře, policisty, státní úředníky a mnoho dalších. Je až šokující, že se neví, kdy a jestli se toto jednání uskuteční. Zavání to selháním vlády.
Odbory podle slov svého předsedy Josefa Středuly předložily první návrhy v březnu, a doufaly, že se vše dohodne tak brzo, aby toto téma nezasahovalo do předvolební kampaně. Nestalo se. Naopak, stane se předvolebním tématem.
Jsou to takové šachy. Odbory chtějí větší přídavek na platech. Deset procent od příštího roku pro všechny. To je jejich výchozí pozice pro vyjednávání s vládou. „Ti lidé dělají dobře svoji práci, měli by za ni být odměněni.“ To je argument odborů. Zní celkem logicky, proč by lidé neměli být dobře odměněni za svou práci, že.
„Nejsou peníze, růst platů lidí placených z erárních peněz nemůže být tak vysoký,“ to je argument státu. Platy lidí činných ve veřejných službách má na starosti Marian Jurečka, ministr sociálních věcí. I tento argument zní logicky. Jurečka navrhoval pět až sedm procent růstu. Zdá se ovšem, že ve vládě, na jednotlivých ministerstvech, není shoda. A není ani jednání.
Nad tím vším stojí ministr financí Zbyněk Stanjura, který by nejraději nedal nikomu nic.
Názory
Kde je deal?
Takže, kde je ten prostředek, kde je deal? Měl by se hledat. Zarážející je, že se nehledá. Vláda s odbory nemluví. Možná to má nějaké strategické důvody, možná je to jenom zmatek ve vládě. Ve smyslu, že každý ministr chce něco jiného a v rámci předvolebního mumraje už není čas se na něčem kloudném dohodnout.
Faktem je, že vláda dosud nestanovila termín vyjednávání o platech státních zaměstnanců. Učitelé či hasiči musejí dál čekat, jak to s jejich platy bude od příštího roku. Odbory podle slov předsedy Středuly žádaly vládu o termín vyjednávání. Dosud nedostaly odpověď.
Takže bude to příští týden, nebo ten další? Nevíme. Středula si to vysvětluje tím, že jednotlivá ministerstva nejsou schopná se dohodnout na společném přístupu. Stanjura sice vyhlásil obrys rozpočtu na příští rok, ale o konkrétních parametrech rozpočtu se má mezi jednotlivými ministerstvy teprve jednat v nastávajícím týdnu. Platy státních zaměstnanců jsou evidentně horkým bramborem.
Názory
Ideální představa by mohla znít v duchu, že kdo dobře pracuje, ať je dobře zaplacen. Kdo se veze, méně peněz nebo rozlučka. Jenže státní mašinerie je tak „pružná“, že na ideální představy zapomeňme. Teď jde o to, kolik komu bude přidáno.
Pro odbory je vlastně výhodné, že je vláda takto nepružná. Že takovéto jednání se posunulo do předvolebního období. Politické strany teď mohou mít tendenci se pochlubit nějakým tím balíčkem pro velkou část voličů. Ministr školství, zdravotnictví, i jiní. Pro příští státní rozpočet to nemusí být ideální. Nicméně, ten už asi v hlavách členů současné vládní koalice hraje minimální roli. Všichni tuší, že jeho bilanci nakonec bude řešit někdo jiný. Odbory jsou nyní naštvané, že s nimi premiér a ostatní ministři nemluví. Nakonec mohou být vítězi situace.