Porazí DeSantis Trumpa? Pro Evropu by byl stále lepší Biden

V republikánských prezidentských primárkách přibývají Donaldu Trumpovi konkurenti. Zatím se ale nezdá, že by došlo na souboj různých republikánských koncepcí. Zatím největší vyzyvatel Ron DeSantis jen totiž připomíná modernější verzi populistického exprezidenta.

V prezidentských primárkách začíná přituhovat. Zatímco u demokratů je jako obvykle téměř jisté, že se o znovuzvolení pokusí úřadující prezident Joe Biden, mezi republikány kandidaturu postupně oznamuje hned několik těžkých vah. Hlavní postavou stále zůstává exprezident Donald Trump. Boj o nominaci pro volby plánované na podzim 2024 se mu ale chystají překazit jeho někdejší spojenci.

Tento týden má kandidaturu oznámit Trumpův viceprezident Mike Pence, který se od svého šéfa krátce po odchodu z Bílého domu odvrátil. Blízko měl ke kontroverznímu exprezidentovi i někdejší guvernér státu New York Chris Christie, ale i ten se po Trumpově úloze při útoku na Kapitol postavil na stranu kritiků. O nominaci se uchází také Nikki Haleyová, která v době Trumpovy vlády zastupovala Spojené státy v OSN.

Trump má velký náskok. Zatím

Nejvíce se však v této souvislosti skloňuje jméno floridského guvernéra Rona DeSantise, který je i podle průzkumů Trumpovou největší hrozbou. Podle nedávného průzkumu společnosti Morning Consult, má bývalý prezident 56 procent, DeSantis je druhý s 22 procenty, další uchazeči pak mají jen jednotky procent. Trumpův náskok je sice značný, ale kampaň je stále na začátku, takže šance, že republikány do voleb nepovede, není zanedbatelná.

DeSantis vyčnívá mezi republikánskými kandidáty nejen v průzkumech, ale také svým takřka bezchybným profilem. A patrně i schopnostmi. Prvotřídní vzdělání, úspěchy ve sportu, aura vítěze, služba v armádě a i přes mladý věk politické zkušenosti, čtyřiačtyřicetiletý guvernér má nejlepší předpoklady, aby se zapsal do dějin americké politiky. Otázkou je, jestli to bude v době rozdělené Ameriky a Trumpovských republikánů stačit.

Absolvent univerzit v Yale i na Harvardu

Ron DeSantis se narodil v roce 1978 v Jacksonville na Floridě, později vyrůstal na ranči na předměstí Tampy. Jeho matka byla zdravotní sestrou na jednotce intenzivní péče a otec pracoval pro mediální společnost Nielsen. Později DeSantis vystudoval historii na Yale University, kde byl i kapitánem baseballového týmu, a také práva na Harvardu.

Už při studiích si prý DeSantis vypěstoval nechuť k levicovým myšlenkám, prý díky atmosféře na univerzitě. Stal konzervativcem, ale prý nikoliv republikánem typu tehdejšího prezidenta Bushe (se kterým se na škole i setkal, ale spíše příznivcem odkazu Ronalda Reagana.

„Dospěl jsem v konzervativce, ale byl mi sympatičtější Ronald Reagan, který stále představoval zlatý standard lidového konzervatismu odspodu, než Bush, který pro mnohé představoval zástupce zavedené bohaté vrstvy, korporací a východního establishmentu,“ připomíná server Politico.

Po studiích odešel k námořnictvu, kde působil jako generální prokurátor. Jako právník sloužil i na základně Guantanámo a později i v Iráku, ve Fallúdže byl právním poradcem velitele speciálních jednotek SEAL. Z aktivní služby odešel v roce 2010, úspěšně a s řadou vyznamenání. Už jako právník platil za velmi schopného a inteligentního člověka s výbornými analytickými schopnostmi.

Zastavit Baracka Obamu

Nedlouho po konci v armádě se DeSantis začal zajímat o politickou kariéru, pochopitelně v barvách Republikánské strany. V roce 2012 se v Jacksonville ucházel o místo ve Sněmovně reprezentantů. O programu měl prý od začátku jasno. „Mým hlavním úkolem bylo zastavit Baracka Obamu,“ uvedl později. To se mu evidentně nepodařilo.

Zvolení do dolní komory Kongresu však bylo jen začátkem. DeSantis se profiloval jako konzervativní politik, stavěl se proti Obamově imigrační politice, takzvané Obamacare a patřil mezi nejzarytější odpůrce regulace držení zbraní. „Omezení střelných zbraní se zřídkakdy dotkne zločinců. Ve skutečnosti se týkají pouze občanů, kteří dodržují zákony,“ nechal se slyšet s tradičním argumentem.

Do Kongresu úspěšně kandidoval ještě v roce 2014 a také o dva roky později. V roce 2018 se ale jeho zájem přesunul k postu guvernéra státu Florida. Tehdy svého demokratického soupeře těsně porazil o několik desítek tisíc hlasů, ale minulý rok to už bylo o více než milion. Právě v této funkci, kterou dosud zastává, je DeSantis nejvíce vidět. I tady byl ale kontroverzní, oponoval například covidovým lockdownům a povinnému nošení roušek.

Z oblíbence nepřítel

Pro nadcházející primárky je důležitý jeho problematický vztah s Donaldem Trumpem. Po dlouhou dobu totiž byl DeSantis jeho oblíbencem. „Ron DeSantis, veterán z Iráku, hrdina námořnictva, bronzová hvězda, Yale, Harvard Law, kandiduje do Kongresu ve Floridě. Velmi působivé,“ napsal Trump na Twitteru už v roce 2012.

Když DeSantis poprvé kandidoval na guvernéra, Trump opět tweetoval: „Kongresman Ron DeSantis je brilantní mladý vůdce, absolvent práv na Yale a poté na Harvardu, který by byl skvělým guvernérem Floridy. Miluje naši zemi a je to skutečný BOJOVNÍK!“

DeSantis prezidentovi podporu do značné míry oplácel, hájil ho například při vyšetřování Muellerovou komisí. Dnes na něj ale poměrně tvrdě útočí. Obrat vysvětluje tak, že Trump „je dnes jiný, než když kandidoval v letech 2015 a 2016“. Nabízí se však myšlenka, že dřívější podpora Trumpa byla obyčejným politickým kalkulem. Jak uvádí Vanity Fair, jeden z DeSantisových spolupracovníků naznačil, že jeho podpora Trumpa nebyla zcela od srdce. „Ron si dělal z Donalda Trumpa větší legraci než kdokoli jiný, koho znám,“ popsal.

I přes aktuální spory a mediální útoky by však bylo chybou myslet si, že mezi touto dvojicí stojí nepřekonatelná ideová propast. Naopak. I DeSantis je do značné míry populista, i když se sofistikovanější prezentací. „Floridský guvernér, zarytý odpůrce povinných roušek a „woke“ ideologie, projevuje stejnou zuřivost jako bývalý prezident, ale s větší disciplínou,“ shrnuje třeba New Yorker.

Zdá se tedy, že DeSantisovou taktikou bude voličům nabídnout slušnějšího, inteligentnějšího, mladšího a skandály nezatíženého Trumpa. Záleží však na tom, jestli republikáni a jejich voliči o něco takového stojí, když můžou mít originál. Jedno je však velmi pravděpodobné, Republikánská strana zůstane do značné míry „Trumpovská“ i bez Trumpa.

Evropa chce Bidena

Pokud by se DeSantis skutečně stal prezidentem, vrátil by se do Bílého domu zastánce zbraní, bojovník proti progresivismu a woke ideologii a zastánce tvrdšího postoje proti imigraci a i diskutované zdi s Mexikem. Ekonomická politika by se patrně posunula doprava, i když například změn v oblasti sociálního zabezpečení se republikáni obávají.

Důsledky by naznala i zahraniční politika. Na tradiční škále mezi zahraničně-politickými internacionalisty a izolacionisty je DeSantis rozhodně více uzavřený než Biden. Není tedy divu, že se vedoucí postavy Evropské unie snaží dotáhnout důležité záležitosti ještě za aktuálního Bidenova mandátu. Kdyby náhodou.

„Mezi EU a současnou americkou administrativou probíhá bezprecedentně úzká spolupráce a koordinace,“ řekl CNBC nejmenovaný zdroj z blízkosti špiček EU. „EU si je vědoma, že tato spolupráce není samozřejmostí a že se tento přístup může změnit, až bude v Bílém domě opět někdo jako Trump. A EU se snaží využít tohoto impulsu k tomu, aby posunula řadu věcí, témat, kde jsou společné zájmy,“ dodal. Jak zvolení DeSantise, tak i Trumpa by mnoho evropských lídrů nepotěšilo.

Rozdílný přístup se ukazuje i v otázce Ukrajiny, která evidentně není mezi prioritami DeSantise. Dříve válku bagatelizoval jako „územní spor“. Stejně jako Trump lavíruje o jakési dohodě, konkrétní návrhy ale neprezentuje. Není proto divu, že si špičky EU přejí jako klíčového partnera někoho čitelnějšího.