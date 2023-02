Nikki Haleyová kandiduje proti Trumpovi. Vítěz se bude ucházet o Bílý dům

Bývalá americká velvyslankyně při OSN a bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová se bude ucházet o republikánskou nominaci pro prezidentské volby v roce 2024. V primárkách Republikánské strany se postaví proti exprezidentovi Donaldu Trumpovi. Informovala agentura Reuters.

Jednapadesátiletá Haleyová je dcera dvou indických imigrantů. Kromě politické kariéry má za sebou vedení úspěšného obchodu s oblečením na venkově v Jižní Karolíně. Více detailů o své předvolební kampani zveřejní podle jihokarolínského listu The Post and Courier už dnes. Pokud republikánskou nominaci získá, bude první ženou a prvním člověkem jiné než bílé pleti, kterého strana postavila jako kandidáta.

V OSN se Halyová projevovala jako oddaná stoupenkyně zahraničních zájmů Spojených států. Národní pozornosti se jí dostalo v roce 2015, kdy jako guvernérka podepsala zákon, který nařídil odstranit vlajku Konfederace z vládní budovy v Jižní Karolíně poté, co extremista Dylann Roof zavraždil devět černošských věřících v kostele v Charlestonu.

Vlajku Konfederace dnes nejen černoši považují za symbol rasismu, útlaku a obhajoby otroctví, jelikož v mnoha jižanských amerických státech v historii platily segregační zákony. Její zastánci naopak konfederační vlajku považují za symbol regionální jižanské kultury a svébytného způsobu života.

Jako velvyslankyně při OSN v letech 2017 a 2018 sloužila Haleyová pod Trumpovou administrativou. Vůči exprezidentovi se několikrát vymezila, svá prohlášení však později mírnila s tím, že Trump má v Republikánské straně důležitou roli. Ačkoliv průzkumy v jednotlivých státech jí zatím přisuzují jen jednocifernou podporu, Haleyová si v politických kruzích vydobyla reputaci jako kandidátka, která je schopná zvítězit navzdory pravděpodobnosti, píše Reuters.

