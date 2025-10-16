Fiala: Babiš hledá alibi pro zadlužování, rozpočet si může schválit jeho vláda

Nový magazín právě vychází!

Premiér Petr Fiala (ODS)
Předseda ANO Andrej Babiš si podle premiéra Petra Fialy (ODS) snaží vytvořit alibi, aby mohl zvýšit rozpočtový deficit a zadlužit zemi. Vláda, kterou Babiš skládá s SPD a Motoristy, může hned na prvním zasedání po svém vzniku schválit rozpočet. Fiala tak na síti X reagoval na Babišovy výzvy, aby končící kabinet opětovně schválil svůj návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun tak, aby ho mohla projednávat nová Sněmovna. Babiš ve středu uvedl, že by schodek neměnil.

Babiš řekl, že by ocenil, kdyby prezident Petr Pavel přiměl končící vládu, aby rozpočet poslala Sněmovně znovu. Vláda to odmítá. Podle Fialy může Babiš se svým kabinetem schválit rozpočet hned ve chvíli, kdy se poprvé sejde. „Babiš o něm (rozpočtu) pořád tvrdil, že je úplně špatný, nerealistický a chybí v něm desítky miliard, a současně, že má vysoký deficit. Po volbách žadoní, abychom jej do Sněmovny znovu poslali,“ uvedl. Ukazuje to podle něj, že ANO není na vládnutí připravené.

Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Zástupci končícího kabinetu nevidí důvod návrh do Sněmovny opětovně předkládat, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí. Podle Babiše ale vláda svým postupem poruší zákon a může způsobit škody. Hrozí podle něj, že se do března zastaví například výkupy pozemků pro dálnice.

Alibi pro zadlužování

Fiala dnes uvedl, že kabinet nebude Babišovi pomáhat v tom, aby si hledal alibi pro zadlužování. „Jeho (Babišova) vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání. Námi připravený rozpočet je k dispozici v plném znění. Naše vláda ho jednomyslně schválila a koncem září poslala do Sněmovny,“ dodal. Rozpočet je podle něj proinvestiční, prorůstový a odpovědný.

Pavel ve středu řekl, že by považoval za solidní nenechávat debatu o rozpočtu na příští rok na pozdější dobu. Upozornil na riziko rozpočtového provizoria. Babiš dnes zmínil, že nová vláda může být až v prosinci. Rozpočtové provizorium by nastalo, pokud se rozpočet nestihne schválit do konce roku. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.

Neluxusnější byt v Karlíně? Na vrcholu věže, kde výhled na Hrad stojí desítky milionů

Penthouse v Karlíně
Užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

V nejvyšším patře věže Prokop v pražském Karlíně vzniká Rohan Penthouse z projektu Nový Rohan. Interiér navrhla designérka Lucie Koldová, dokončení je plánováno na začátek roku 2028.

V nejvyšším patře nové rezidenční věže Prokop v pražském Karlíně vzniká Rohan Penthouse, součást projektu Nový Rohan od developera J&T Real Estate. Jednotka nabídne obytnou plochu 229 metrů čtverečních a terasovou část o rozloze 176 metrů čtverečních s výhledem na Prahu, Vltavu i okolní zeleň. Autorkou návrhu interiéru je Lucie Koldová, designérka oceněná titulem Grand designér roku a kreativní ředitelka české značky Brokis.

8 fotografií v galerii

„Při návrhu interiéru jsem si představovala prostor, kde se člověk může nadechnout, zpomalit a užívat si výhledy na Prahu v naprostém soukromí,“ uvádí Koldová. Cílem návrhu bylo podle ní vytvořit moderní řešení s dlouhodobou estetickou a funkční hodnotou.

Celé patro jen pro jeden byt

Penthouse je nabízen ve standardu shell & core, tedy v podobě umožňující budoucímu majiteli dokončit interiér podle vlastních představ. Developer zároveň nabízí možnost propojení s Lucii Koldovou a vycházet z jejích návrhů při finálním řešení. Součástí návrhu jsou svítidla Brokis a nábytek od značek Javorina, Master & Master či Nimbo. Celkové řešení využívá přírodní materiály a zdůrazňuje kvalitní řemeslné zpracování.

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Penthouse zabírá celé čtrnácté podlaží věže Prokop, čímž zajišťuje plné soukromí a výhled do všech světových stran. Velkoformátová okna propojují interiér s exteriérem, terasa rozšiřuje obytný prostor a umožňuje využití pro odpočinek i společenské příležitosti.

Projekt Nový Rohan představuje první etapu plánované výstavby v území mezi Karlínem a Rohanským ostrovem. Kolaudace první etapy, jejíž součástí je i Rohan Penthouse, se očekává na začátku roku. Cena bytu se pohybuje v řádu vyšších desítek milionů korun.

Karlín se mění v moderní městskou čtvrť

Projekt Nový Rohan je součástí širší proměny území mezi Karlínem a Rohanským ostrovem. Lokalita, která byla ještě před dvaceti lety převážně průmyslovou zónou, se dnes řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející části Prahy.

Po povodních v roce 2002 prošel Karlín zásadní obnovou. Vznikla zde řada kancelářských komplexů, nových bytových domů i veřejných prostranství. Nový Rohan na tuto proměnu navazuje. J&T Real Estate zde plánuje postavit několik rezidenčních domů s přímým napojením na plánovaný Rohanský park a cyklostezku podél Vltavy. 

Nový Rohan

Na jedné z největších černých skládek v Praze se začíná stavět nová čtvrť

Reality

Na někdejší skládce začíná růst nová čtvrť. Už v roce 2028 budou na Rohanském ostrově dokončeny tři bytové domy.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Karlín a Rohanský ostrov patří v posledních letech k nejaktivnějším developerským lokalitám v Praze. Na západní straně území pokračuje společnost Sekyra Group s výstavbou projektu Rohan City, jehož součástí bude také nové sídlo společnosti Rohlik.cz a kanceláře architekta Evy Jiřičné nebo nové náměstí od Daniela Libeskind.

V blízkosti se nachází také komplex River City Prague od CA Immo, který už dnes tvoří jednu z nejvýraznějších administrativních zón města. Další etapy výstavby v Karlíně chystají mimo jiné i developeři Karlín Group či FINEP.

Setkání Realitního Clubu

Karel Havlíček: Chceme stavební superúřad a náš původní zákon

Reality

Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček. 

Tereza Zavadilová, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.

OBRAZEM: Ze zámku Bezdružice by klidně mohl být luxusní hotel. Ale nikdo ho nechce

Reality

Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Indie přestane kupovat ruskou ropu. To samé by měla udělat Čína, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump uvedl, že ho indický premiér Naréndra Módí ujistil o tom, že jeho země už nebude kupovat ruskou ropu. Řekl to na tiskové konferenci v Bílém domě s tím, že teď je čas, aby Čína udělala to samé.

„Neměl jsem radost z toho, že Indie kupovala (ruskou) ropu a on mě dnes ujistil, že nebudou kupovat ropu z Ruska. Je to velký krok,“ řekl Trump, podle něhož Dillí s nákupy přestane v krátké době.

Trump na zboží z Indie, která je dlouhodobě americkým spojencem, uvalil kvůli nákupům ruské ropy 50procentní cla.

Americký prezident opakovaně apeloval na evropské spojence, aby také zavedli vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Pokud tak učiní, je prý připraven uvalit sankce na Moskvu, což zatím neudělal.

Agentura Reuters v srpnu napsala, že Indie tím, že po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zvýšila dovoz zlevněné ropy z Ruska, ušetřila 17 miliard dolarů (360 miliard korun). Vysoká americká cla na dovoz do USA tyto zisky ale rychle smažou, předpokládala.

Donald Trump Jr.

Žhavý trend investic. Predikční trhy přitahují miliardy i Trumpovu rodinu

Trhy

Z platforem, kde lidé obchodují s budoucností, se stává jeden z nejžhavějších trendů amerických financí. Do firem jako Polymarket nebo Kalshi tečou miliardy dolarů a mezi investory se objevují i jména spojená s Donaldem Trumpem. Predikční trhy slibují nový způsob, jak zpeněžit informace, a zároveň testují hranici mezi investicí a hazardem.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

