Fiala: Babiš hledá alibi pro zadlužování, rozpočet si může schválit jeho vláda
Předseda ANO Andrej Babiš si podle premiéra Petra Fialy (ODS) snaží vytvořit alibi, aby mohl zvýšit rozpočtový deficit a zadlužit zemi. Vláda, kterou Babiš skládá s SPD a Motoristy, může hned na prvním zasedání po svém vzniku schválit rozpočet. Fiala tak na síti X reagoval na Babišovy výzvy, aby končící kabinet opětovně schválil svůj návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun tak, aby ho mohla projednávat nová Sněmovna. Babiš ve středu uvedl, že by schodek neměnil.
Babiš řekl, že by ocenil, kdyby prezident Petr Pavel přiměl končící vládu, aby rozpočet poslala Sněmovně znovu. Vláda to odmítá. Podle Fialy může Babiš se svým kabinetem schválit rozpočet hned ve chvíli, kdy se poprvé sejde. „Babiš o něm (rozpočtu) pořád tvrdil, že je úplně špatný, nerealistický a chybí v něm desítky miliard, a současně, že má vysoký deficit. Po volbách žadoní, abychom jej do Sněmovny znovu poslali,“ uvedl. Ukazuje to podle něj, že ANO není na vládnutí připravené.
Andrej Babiš se snaží vytvářet si alibi pro to, aby mohl zvyšovat deficity a zadlužovat naši zemi. V tom mu pomáhat nebudeme.— Petr Fiala (@P_Fiala) October 16, 2025
Jeho vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání. Námi připravený rozpočet je k dispozici…
Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Zástupci končícího kabinetu nevidí důvod návrh do Sněmovny opětovně předkládat, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí. Podle Babiše ale vláda svým postupem poruší zákon a může způsobit škody. Hrozí podle něj, že se do března zastaví například výkupy pozemků pro dálnice.
Česká zbrojovka, výrobce ručních palných zbraní, vykázala loni zisk po zdanění téměř 1,033 miliardy korun. Meziročně byl asi o 120 milionů korun vyšší. Podnik z Uherského Brodu na Uherskohradišťsku loni zaznamenal výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží přesahující šest miliard korun. O rok dříve byly přibližně 5,85 miliardy korun.
Zprávy z firem
Alibi pro zadlužování
Fiala dnes uvedl, že kabinet nebude Babišovi pomáhat v tom, aby si hledal alibi pro zadlužování. „Jeho (Babišova) vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání. Námi připravený rozpočet je k dispozici v plném znění. Naše vláda ho jednomyslně schválila a koncem září poslala do Sněmovny,“ dodal. Rozpočet je podle něj proinvestiční, prorůstový a odpovědný.
Pavel ve středu řekl, že by považoval za solidní nenechávat debatu o rozpočtu na příští rok na pozdější dobu. Upozornil na riziko rozpočtového provizoria. Babiš dnes zmínil, že nová vláda může být až v prosinci. Rozpočtové provizorium by nastalo, pokud se rozpočet nestihne schválit do konce roku. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.