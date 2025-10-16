Zbraním se daří. České zbrojovce loni meziročně vzrostl čistý zisk na miliardu

Nový magazín právě vychází!

České zbrojovce loni meziročně vzrostl čistý zisk na miliardu
Česká zbrojovka, výrobce ručních palných zbraní, vykázala loni zisk po zdanění téměř 1,033 miliardy korun. Meziročně byl asi o 120 milionů korun vyšší. Podnik z Uherského Brodu na Uherskohradišťsku loni zaznamenal výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží přesahující šest miliard korun. O rok dříve byly přibližně 5,85 miliardy korun.

Loňské tržby i hospodářský výsledek jsou druhé nejvyšší v historii České zbrojovky. Rekordní byl v tomto ohledu pro podnik rok 2022. „V roce 2024 jsme naše produkty dodali zákazníkům v 96 zemích světa. Výrazné úspěchy jsme zaznamenali v Západní i Východní Evropě, velký potenciál vidíme například v regionu Australasie. Na druhé straně jsme čelili výzvám spojeným s omezeným přístupem na klíčové trhy, jako jsou Brazílie, Thajsko a Kanada,“ uvedl ve výroční zprávě generální ředitel firmy Jan Zajíc.

USA jako klíčový trh

Klíčovým trhem pro Českou zbrojovku zůstávají Spojené státy americké, kam podnik doručil přibližně 40 procent v minulém roce prodaných zbraní. Tržby z prodeje ozbrojeným složkám firmě loni meziročně vzrostly o 11,1 procenta, zatímco tržby v komerčním sektoru o čtyři procenta poklesly. K růstu hospodářského výsledku podniku podle jeho představitelů dále přispěla stabilizace cen energií a příznivý vývoj kurzu koruny. Vliv na nárůst prodejů měly i novinky, mezi něž patřily modely pistole CZ Shadow 2 Target a pušky CZ Bren 3, stejně jako modernizace dosavadního portfolia, například pistole CZ P-09 Nocturne.

Společnost loni pokračovala ve zkracování délky vývoje nových produktů i zrychlování dodávek výrobků k zákazníkům. „Díky tomu jsme si udrželi konkurenceschopnost. I nadále musíme stavět na inovacích ve výzkumu a vývoji, které jsou nezbytným předpokladem pro tvorbu moderních, kvalitních a ergonomických produktů poskytujících střelecký komfort,“ uvedl Zajíc.

Aktiva společnosti na konci roku 2024 dosahovala téměř 6,52 miliardy korun. Vlastní kapitál byl více než 3,13 miliardy korun, dlouhodobé závazky zhruba 1,93 miliardy korun. Česká zbrojovka patří mezi největší soukromé zaměstnavatele ve Zlínském kraji. Na konci loňského roku zaměstnávala 1322 lidí, o rok dříve jich bylo o 18 více.

Současná akciová společnost Česká zbrojovka vznikla v roce 1992. Historie zbrojní výroby v Uherském Brodě však sahá až do 30. let minulého století. Skupina Colt CZ Group SE, její jediný akcionář, je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Sídlí v České republice, výrobní závody má v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zaměstnává přibližně 4000 lidí.

