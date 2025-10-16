Nový magazín právě vychází!

Žhavý trend investic. Predikční trhy přitahují miliardy i Trumpovu rodinu

Z platforem, kde lidé obchodují s budoucností, se stává jeden z nejžhavějších trendů amerických financí. Do firem jako Polymarket nebo Kalshi tečou miliardy dolarů a mezi investory se objevují i jména spojená s Donaldem Trumpem. Predikční trhy slibují nový způsob, jak zpeněžit informace, a zároveň testují hranici mezi investicí a hazardem.

Predikční trhy fungují podobně jako burza, jen místo akcií se tu obchoduje s pravděpodobností událostí. Každý kontrakt má hodnotu podle toho, jak velká šance je, že se daná věc stane. Například že Fed sníží sazby nebo že volby vyhraje Trump. Ceny se mění podle nabídky a poptávky, takže trh sám určuje, jak svět pravděpodobně dopadne.

Největší pozornost přitahuje Polymarket, kryptoměnová platforma založená v roce 2020. Po sporu s americkými regulátory se letos vrátila s licencí od CFTC a stala se fenoménem. Do společnosti vstoupila mateřská firma newyorské burzy Intercontinental Exchange (ICE) s investicí až 2 miliardy dolarů, čímž Polymarket ocenila na zhruba osm miliard. Akcie ICE po oznámení vzrostly o více než čtyři procenta.

Podle Tomáše Cverny, analytika XTB, ale není Polymarket platformou, která by určovala „pravou“ pravděpodobnost výsledku události: „Jedná se spíše o predikce pravděpodobnosti vycházející z chování trhu – davu. Platformy jako Polymarket nabývají velké obliby v USA zejména díky tomu, že tamní regulace neumožňují kurzové sázení v takovém rozsahu jako u nás. Polymarket funguje jako decentralizovaný peer-to-peer trh, což připomíná sázkové burzy. Blockchain tomu dává ještě něco navíc, což zvyšuje popularitu mezi uživateli,“ vysvětluje.

Trumpův kapitál a saúdské peníze

Do Polymarketu investoval také Donald Trump Jr. prostřednictvím svého fondu 1789 Capital a připojil se i k poradnímu výboru platformy. Nepřímo se k sektoru pojí i Jared Kushner, zeť prezidenta, který spravuje fond Affinity Partners podporovaný miliardami dolarů ze saúdského veřejného investičního fondu (PIF).

„Zájem Donalda Trumpa Jr. a jeho okolí potvrzuje rostoucí vliv těchto platforem,“ říká Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital. „Investice společnosti 1789 Capital do Polymarketu potvrzuje, že nejde jen o tržiště s predikcemi, ale místo, které lze využít ke generování zisku na základě přesných informací z okolí amerického prezidenta. Někteří odborníci upozorňují i na riziko střetu zájmů mezi politickým vlivem a sázením na politické výsledky.“

Podle Míška mají predikční trhy dvojí povahu – jsou „zrcadlem kolektivního očekávání a zároveň novou investiční třídou“. Polymarket už v létě 2025 zaznamenal měsíční objemy přes 1,1 miliardy dolarů, zatímco Kalshi překonal hranici 300 milionů dolarů měsíčně. „Kalshi a Polymarket spravují likviditu přes 1,4 miliardy dolarů a zájem o jejich byznys roste i mezi globálními investory,“ dodává ekonom.

Kalshi, další hvězda na obzoru

Silnou pozici si buduje také Kalshi, první regulovaná americká burza událostí. Ta v posledním investičním kole získala 300 milionů dolarů při valuaci kolem pěti miliard. Nabízí kontrakty na ekonomické, politické i sportovní výsledky a během několika měsíců ztrojnásobila objem obchodů.

Podle Míška vstup ICE do Polymarketu i rostoucí investice do Kalshi naznačují institucionalizaci tohoto segmentu. „Investoři hledají nové formy zhodnocení informací a jejich snadnější monetizaci. Tam, kde je poptávka, se vždy objeví nabídka v podobě nového investičního řešení,“ říká.

Investice s nádechem spekulace

Predikční trhy se stávají novým investičním segmentem, ale zároveň testují hranici mezi investováním a sázením. Zatímco v USA se regulace uvolňuje a přitahuje kapitál velkých hráčů, Evropa zůstává opatrná. Jedno je však jisté, obchodování s budoucností už není jen akademickým experimentem, ale byznysem, kde se hraje o miliardy.

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Na místě bývalého brownfieldu na Rohanském ostrově vyrůstá nová městská čtvrť, která má ambici stát se symbolem současné Prahy. Centrální část projektu, navržená newyorským studiem Daniela Libeskinda, přinese zhruba 1 650 bytů s investicí kolem 15 miliard korun. Stěžejním prvkem se stanou Sekyra Flowers – čtyři rezidenční věže s přibližně 500 byty, které budou rámovat nové náměstí pojmenované po filozofce Simone Weilové.

12 fotografií v galerii

V přízemí domů vznikne živý městský parter s kavárnami, restauracemi a službami. Nová piazza se přirozeně propojí s nábřežím a cyklostezkou a má se stát přirozeným centrem Karlína.

Sekyra přitáhl do Prahy další architektonické eso

„Sekyra Flowers budou architektonickým příspěvkem k současnému rozkvětu Prahy a mou poctou tomuto kouzelnému městu,“ říká Daniel Libeskind, který do návrhu promítl svůj typický rukopis – silný příběh, emoci a symbolickou formu.

Čtveřice budov, inspirovaných motivem rozkvétajícího květu, kombinuje organické i geometrické tvary. Každá z věží se skládá ze tří třpytivých objemů obložených kovovými dlaždicemi, které odrážejí světlo podle denní doby. Na střechách vzniknou zelené plochy s retenčními systémy a na náměstí vodní prvky doplňující zeleň. 

„Nejde jen o tvarování budov, ale o vytváření prostředí, které ztělesňuje otevřenost, společenství a budoucnost,“ dodává Libeskind. Pro slavného architekta, autora Židovského muzea v Berlíně, Ground Zero v New Yorku či PwC Tower v Miláně, jde o první realizaci v Česku. Přitom Prahu vnímá jako město s duší a osobní symbol svobody. „Sekyra Flowers nebudou jen dominantou, ale i obratem k sociálnímu prostoru – místu, kde se lidé mohou potkávat a sdílet názory v dialogu s historií,“ říká.

K Praze má Libeskind osobní vztah. Jako dítě ji poprvé spatřil z okna vlaku při odchodu z Polska v roce 1957. „Přestože jsme utíkali z východu, právě Praha pro mě tehdy znamenala svobodu,“ vzpomíná.

Místo bulváru náměstí

Podle výkonného ředitele Sekyra Group Lea Anderleho nahradí Libeskindovo náměstí původně plánovanou pěší zónu. „Rozhodli jsme se ji povýšit na plnohodnotné náměstí. V geometrickém středu Rohan City vznikne unikátní veřejný prostor – místo setkávání a občanského života,“ říká. 

Náměstí bude propojeno s parkem Maniny a nábřežní promenádou. Projekt počítá s vodními prvky, stromy i mobiliářem, který má podporovat komunitní charakter čtvrti. 

Zakladatel skupiny Luděk Sekyra pojímá Rohan City jako prostor, kde se architektura stává nástrojem kulturní reflexe. Ulice, parky i náměstí ponesou jména významných filozofů – českých i světových. Vznikne tak první „filozofická čtvrť“ v Evropě, která má být nejen místem k životu, ale i intelektuálním symbolem současné Prahy. 

Sekyra dlouhodobě zdůrazňuje, že urbanismus má formovat nejen prostor, ale i ducha města: „Dobrá architektura není jen stavebním dílem. Je to snaha vtisknout prostoru ideu, která přesahuje čas a kultivuje společnost.“ 

Rohan City má být dokončeno do roku 2035. Na ploše bývalého Rohanského ostrova vznikne plnohodnotná městská čtvrť s bydlením, kancelářemi, školou, sportovišti a rozsáhlými zelenými plochami. Celková investice přesáhne 30 miliard korun. 

Na projektu spolupracují mimo jiné MS architekti, Schindler Seko, CHYBIK + KRISTOF, Jakub Cigler Architekti a edit architects. Společně s Libeskindem mají vytvořit moderní, ale zároveň lidskou čtvrť – místo, kde se potkávají myšlenka, design a život.

Impakt Awards 2025: Mají odvahu měnit svět. Newstream ocenil čtyři výjimečné ženy

Impakt Awards 2025: Mají odvahu měnit svět. Newstream ocenil čtyři výjimečné ženy
Newstream
nst
nst

V druhém ročníku Impakt Awards by newstream byly dnes slavnostně v Nové Spirále vyhlášeny laureátky, které svými příběhy, odvahou i konkrétními činy ukazují, že lidskost s vizí dokáže proměnit společnost. Cenu poroty získaly Gabriela Kabátová, která staví mosty tam, kde doposud byla jen zeď, Alena Votavová, průkopnice hospicové péče v Karlovarském kraji a Kateřina Šédová, která s organizací Loono bojuje proti tabu zdravotní prevence. Cenu partnera ocenění, kterým je společnost JTI, převzala Dana Pavlousková, která skrze Oděvní banku propojuje sociální pomoc s ekologickou odpovědností. V soutěži Impakt Awards hlasovala také veřejnost, u níž zvítězila Alena Votavová.

Síla odpuštění a druhých šancí

Gabriela Kabátová, vítězka Ceny poroty, založila a už více než 15 let stojí v čele Mezinárodní vězeňské společenství, které odvážně otevírá témata vězeňství, důstojnosti a spravedlnosti. Pod jejím vedením vznikly projekty jako Andělský strom, Setkávání obětí a pachatelů nebo kempy pro děti vězňů. Její práce překračuje hranice trestání a staví na principu restorativní justice – proměňuje vztah mezi pachatelem, obětí i komunitou. Pod jejím vedením MVS pomáhá více než 2 500 dětem rodičů ve výkonu trestu ročně.

36 fotografií v galerii

Ve veřejných vystoupeních Kabátová zdůrazňuje, že věznice mohou být také místem důvěry: v rámci projektu APAC její organizace přebírá každodenní péči přímo uvnitř zařízení, s minimem dozorců. Je to krok k tomu, aby skutečná obnova nebyla jen výjimečným pojmem, ale denní praxí.

„Mám velikou radost za toto ocenění, protože se jedná o téma, které je dlouhodobě na okraji společnosti. A najednou díky této ceně dochází k humanizaci lidí, kteří jsou na okraji zájmu a to mne velice těší,“ řekla k udělení ceny Kabátová.

Smrt jako součást života

Alena Votavová získala ocenění poroty a zároveň i Cenu veřejnosti, kdy pro ní hlasovalo nejvíce čtenářů serveru Newstream. Votavová jako ředitelka a spoluzakladatelka Hospice Sv. Jiří v Chebu proměnila pohled společnosti na paliativní péči. Pod jejím vedením mobilní hospice přinesly možnost zemřít doma v obklopení milujících blízkých i v kraji, kde by jinak nemocnice byla jedinou volbou. Její přístup nezahrnuje pouze péči o umírající – buduje také podporu pro pozůstalé, půjčovnu zdravotních pomůcek či osvětové projekty jako „Hospicové postřižiny“. Hospic pod jejím vedením rozšířil služby i o dětskou a perinatální péči. 

„Cena veřejnosti není ocenění vůbec pro mne, protože nemít takový skvělý tým lidí, nemohla bych to vůbec dělat. A také jsou nutné naše osvětové aktivity a je vidět, že to veřejnost ocenila a za to děkujeme,“ řekla na slavnostní vyhlášení Alena Votavová a následně o pár minut později k ocenění poroty pak dodala: „Dnes už podruhé děkuji tady na podiu za cenu. Jak jste zde v úvodní diskusi mluvili o hodnotách, tak bych se přidala a doplnila k tomu, slova - dělejte všichni něco pro druhé a to s pokorou a s láskou.“

Prevence jako osobní poslání

Porota ocenila také Kateřinu Šédovou, lékařku a zakladatelku neziskové organizace Loono, která už více než deset let mění přístup veřejnosti ke zdraví. Šédová, která sama prošla onkologickou diagnózou, vytvořila vzdělávací projekt, jenž dnes ročně oslovuje miliony lidí. Její práce mění, jak společnost vnímá prevenci, a už zachránila mnoho životů. Je autorkou konceptu Koordinátorů onkologické péče a usiluje o to, aby prevence byla přirozenou součástí života každého člověka.

„Kdo Katku zná, ví, že by sem na podium přišla dáma se zrzavými vlasy. Ona však nemohla a já mám tu obrovskou čest tuto cenu převzít za ni. A myslím, že ani sama neuvěří, že dostala tuto skvělou cenu. Ráda bych sem ještě také přinesla i naši hodnotu, která je pro nás důležitá a proto říkám: Dělejte to, pro co vám to srdce hoří, hledejte si parťaka, protože pak společně můžete dělat to, co chcete,“ uzavřela zástupkyně společnosti Loono.

Pomoc srdcem i rozumem

Cenu partnera JTI si odnesla Dana Pavlousková, zakladatelka Klubu svobodných matek a první Oděvní banky v Česku, která svým příběhem dokazuje, že často velké změny začínají u jednotlivců s odholdáním měnit svět k lepšímu. Z vlastní životní zkušenosti matky samoživitelky stvořila systém pomoci, jenž dnes distribuuje více než 46 tun textilu ročně do potřebných domácností. Její organizace spolupracuje s více než 240 partnery – od potravinových bank po azylové domy.

„Pro mne toto ocení je velké překvapení, protože za celých osm let, co v neziskovém sektoru dělám, jsem vždy tleskala jen ostatním a teď tu stojím sama. Je to pro mne obrovská motivace do budoucna. Myslím ale, že ta cena patří úplně všem, které jsme v medailoncích nominovaných viděli,“ shrnula na závěr oceněná Dana Pavlousková.

Impakt jako inspirace 

„Často mají lidé pocit, že jsou slyšet v mediálním prostoru ty negativní příběhy, a my chceme podporovat i ty pozitivní. Oceněné ženy dokazují, že odvaha, empatie a profesionalita mohou mít obrovský dopad. Impakt Awards nejsou jen o uznání, ale o sdílení inspirace,“ uvedla Tereza Zavadilová, zakladatelka a CEO Newstream Agency, která cenu založila a předsedá porotě.

V porotě letošního ročníku dále zasedli investorka a zakládající partnerka ESPIRA Investments Andrea Ferancová Bartoňová, zakladatelka & CEO ATAIRU Radka Dohnalová, spoluzakladatelka společnosti Beelong Zuzana Gergeľová, instruktorka moderní sebeobrany Jasmína Houdek, CEO of expats.cz Martin Howlings, ekonom, akademik, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, advokátka a partnerka advokátní kanceláře PRK Partners Monika Mašková, manažerka v JTI, partnera ocenění Impakt Awards Eva Prokešová, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, zvláštní zmocněnec Nadace knížete z Lichtenštejna pro ČR Michal Růžička, předseda výkonné rady Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností Pavel Vlček a filantropka a spolumajitelka sklárny Moser Kateřina Zapletalová.

