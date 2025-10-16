Žhavý trend investic. Predikční trhy přitahují miliardy i Trumpovu rodinu
Z platforem, kde lidé obchodují s budoucností, se stává jeden z nejžhavějších trendů amerických financí. Do firem jako Polymarket nebo Kalshi tečou miliardy dolarů a mezi investory se objevují i jména spojená s Donaldem Trumpem. Predikční trhy slibují nový způsob, jak zpeněžit informace, a zároveň testují hranici mezi investicí a hazardem.
Predikční trhy fungují podobně jako burza, jen místo akcií se tu obchoduje s pravděpodobností událostí. Každý kontrakt má hodnotu podle toho, jak velká šance je, že se daná věc stane. Například že Fed sníží sazby nebo že volby vyhraje Trump. Ceny se mění podle nabídky a poptávky, takže trh sám určuje, jak svět pravděpodobně dopadne.
Největší pozornost přitahuje Polymarket, kryptoměnová platforma založená v roce 2020. Po sporu s americkými regulátory se letos vrátila s licencí od CFTC a stala se fenoménem. Do společnosti vstoupila mateřská firma newyorské burzy Intercontinental Exchange (ICE) s investicí až 2 miliardy dolarů, čímž Polymarket ocenila na zhruba osm miliard. Akcie ICE po oznámení vzrostly o více než čtyři procenta.
Podle Tomáše Cverny, analytika XTB, ale není Polymarket platformou, která by určovala „pravou“ pravděpodobnost výsledku události: „Jedná se spíše o predikce pravděpodobnosti vycházející z chování trhu – davu. Platformy jako Polymarket nabývají velké obliby v USA zejména díky tomu, že tamní regulace neumožňují kurzové sázení v takovém rozsahu jako u nás. Polymarket funguje jako decentralizovaný peer-to-peer trh, což připomíná sázkové burzy. Blockchain tomu dává ještě něco navíc, což zvyšuje popularitu mezi uživateli,“ vysvětluje.
Trumpův kapitál a saúdské peníze
Do Polymarketu investoval také Donald Trump Jr. prostřednictvím svého fondu 1789 Capital a připojil se i k poradnímu výboru platformy. Nepřímo se k sektoru pojí i Jared Kushner, zeť prezidenta, který spravuje fond Affinity Partners podporovaný miliardami dolarů ze saúdského veřejného investičního fondu (PIF).
„Zájem Donalda Trumpa Jr. a jeho okolí potvrzuje rostoucí vliv těchto platforem,“ říká Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital. „Investice společnosti 1789 Capital do Polymarketu potvrzuje, že nejde jen o tržiště s predikcemi, ale místo, které lze využít ke generování zisku na základě přesných informací z okolí amerického prezidenta. Někteří odborníci upozorňují i na riziko střetu zájmů mezi politickým vlivem a sázením na politické výsledky.“
Podle Míška mají predikční trhy dvojí povahu – jsou „zrcadlem kolektivního očekávání a zároveň novou investiční třídou“. Polymarket už v létě 2025 zaznamenal měsíční objemy přes 1,1 miliardy dolarů, zatímco Kalshi překonal hranici 300 milionů dolarů měsíčně. „Kalshi a Polymarket spravují likviditu přes 1,4 miliardy dolarů a zájem o jejich byznys roste i mezi globálními investory,“ dodává ekonom.
Kalshi, další hvězda na obzoru
Silnou pozici si buduje také Kalshi, první regulovaná americká burza událostí. Ta v posledním investičním kole získala 300 milionů dolarů při valuaci kolem pěti miliard. Nabízí kontrakty na ekonomické, politické i sportovní výsledky a během několika měsíců ztrojnásobila objem obchodů.
Podle Míška vstup ICE do Polymarketu i rostoucí investice do Kalshi naznačují institucionalizaci tohoto segmentu. „Investoři hledají nové formy zhodnocení informací a jejich snadnější monetizaci. Tam, kde je poptávka, se vždy objeví nabídka v podobě nového investičního řešení,“ říká.
Investice s nádechem spekulace
Predikční trhy se stávají novým investičním segmentem, ale zároveň testují hranici mezi investováním a sázením. Zatímco v USA se regulace uvolňuje a přitahuje kapitál velkých hráčů, Evropa zůstává opatrná. Jedno je však jisté, obchodování s budoucností už není jen akademickým experimentem, ale byznysem, kde se hraje o miliardy.
