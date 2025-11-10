Dalibor Martínek: Žabomyší válka o rozpočet, který běžného Čecha vlastně nezajímá
Reálně lidi rozpočet státu vlastně nezajímá. Jestli bude jeho schodek 286 miliard nebo 360 miliard? Nikdo kromě Mojmíra Hampla si kvůli tomu vlasy na hlavě rvát nebude. Každého zajímá jen to, kolik peněz mu měsíčně přistává na účtu. A všichni chtějí víc. Soudci jsou dokonce schopni se za zvýšení svých vysokých platů soudit.
Jiní, jako třeba učitelé nebo lékaři, „jen“ vyhrožují stávkou v případě, jestli jim platy neporostou nad inflaci. Jsou to plané výhrůžky, dobře vědí, že jim každá vláda peníze vždy přidá. O důchodcích se raději ani nebavme.
Politiky zajímá rozpočet do té míry, že když jsou u vlády, snaží se zavděčit všem, aby byli znovu u vlády. Dluhová služba v aktuální výši sto miliard korun trápí jenom zmiňovaného šéfa Rozpočtové rady vlády.
A když jsou v opozici, tepají vládu za špatné hospodaření, aby se před každými následujícími volbami mohli před voliči tvářit jako ti budoucí dobří hospodáři. Když se dostanou k vládnutí, dopadne to s chudákem rozpočtem jako minule. Čtyři roky nebude jeho schodek nikoho zajímat. Ministr financí se bude rituálně rozčilovat na ministry, že moc utrácejí. To je tak všechno.
V návrhu státního rozpočtu na příští rok, který připravila končící vláda Petra Fialy (ODS), chybí podle šéfa ANO a pravděpodobně příštího premiéra Andreje Babiše víc než 85 miliard korun na výdajích. Navíc obsahuje 15 miliard korun nafouknutých, v podstatě neexistujících příjmů, tvrdí Babiš ve svém příspěvku na sociálních sítích. Kabinet v demisi se podle něj bojí, že tyto údaje vyjdou najevo, a proto nechce návrh poslat do Sněmovny. Zástupci odcházející vlády jeho kritiku odmítli.
V rozpočtu chybí podle Babiše až 85 miliard na výdajích, 15 miliard příjmů prý neexistuje
Politika
V návrhu státního rozpočtu na příští rok, který připravila končící vláda Petra Fialy (ODS), chybí podle šéfa ANO a pravděpodobně příštího premiéra Andreje Babiše víc než 85 miliard korun na výdajích. Navíc obsahuje 15 miliard korun nafouknutých, v podstatě neexistujících příjmů, tvrdí Babiš ve svém příspěvku na sociálních sítích. Kabinet v demisi se podle něj bojí, že tyto údaje vyjdou najevo, a proto nechce návrh poslat do Sněmovny. Zástupci odcházející vlády jeho kritiku odmítli.
Trapné tanečky
Letošní tanečky kolem státního rozpočtu na příští rok jsou trapné hned z několika důvodů. Popořadě. Fakt, že dosluhují vláda nedá svůj dlouho připravovaný rozpočet do Poslanecké sněmovny si skutečně každý může vysvětlovat jako dětské trucování. Ve smyslu, prohráli jsme, dělejte si rozpočet sami. Dosluhující vláda má o tom, zda dá či nedá „svůj“ rozpočet Sněmovně, definitivně rozhodnout tuto středu. Možná už budou hlavy klidnější.
Na druhé straně je s podivem, že favorit voleb a jeho stínová ministryně financí Alena Schillerová za dobu svého opozičního působení nepřipravovala vlastní představu o rozpočtu. Před volbami nasliboval Babiš všechno všem, rozuměj víc peněz pro každého od dětí ve školce až po důchodce. Přitom dobře věděl, že na to stát nemá peníze, že to pojede na dluh. Teď se plameně rozčiluje, že mu Fiala nedal výsledek své práce, aby ho potom silou většiny v parlamentu mohla veřejně cupovat. Tomu se říká alibismus.
Potom je tady motiv „obávaného“ rozpočtového provizoria. Provizoriem děsí obyvatele ta i ona partaj. Skoro to vypadá jako by se blížil nějaký armagedon. Ale jak bylo řečeno, lidem je to jedno. Ve skutečnosti není provizorium žádná katastrofa. Prostě se od ledna pojede podle současného rozpočtu se schváleným schodkem 241 miliard. A to jen do doby, než Babišova vláda schválí nový rozpočet. Dá se předpokládat, že se schodkem vyšším.
Během provizoria by jednotlivé resorty mohly každý měsíc utratit dvanáctinu letošního balíku. Nelze používat nároky z nespotřebovaných výdajů, prostředky rezervního fondu a mimorozpočtové zdroje. To je asi tak všechno. No, armagedon by asi vypadal hůř.
TOP 09 si zvolila nového předsedu, osmatřicetiletého Matěje Ondřeje Havla. Ve volbě neměl protikandidáta, dostal sedmdesát procent hlasů. Markéta Pekarová Adamová s politikou skončila, v říjnových sněmovních nekandidovala. Končí ze zdravotních důvodů. TOP 09 se chce pod novým vedením emancipovat, v opozici se teď bude snažit vytvořit si vlastní, novou tvář. Na rozdíl od ODS například žádá přijetí eura.
Havel v čele Topky, Okamura a jeho vlajka
Názory
TOP 09 si zvolila nového předsedu, osmatřicetiletého Matěje Ondřeje Havla. Ve volbě neměl protikandidáta, dostal sedmdesát procent hlasů. Markéta Pekarová Adamová s politikou skončila, v říjnových sněmovních nekandidovala. Končí ze zdravotních důvodů. TOP 09 se chce pod novým vedením emancipovat, v opozici se teď bude snažit vytvořit si vlastní, novou tvář. Na rozdíl od ODS například žádá přijetí eura.
Žabomyší válka, kterou si politici způsobili sami
Nejhorší je, že tuto žabomyší válku o rozpočet si způsobili politici sami. Ono posadit volby na říjen je z hlediska „nejdůležitějšího“ zákona roku opravdu hloupost. Když se blíží tyto podzimní volby, politici už jedou volební kampaň, do toho prázdniny. I proto dokončoval Stanjura rozpočet až koncem září. Bez veřejné debaty, připravovaný za zavřenými dveřmi.
A také bez debaty s opozicí, zvláště když letos věděl, že favoritem je Babiš. Prostě samé naschvály. Jistě panovalo důvodné podezření, že by data o chystaném rozpočtu byla před volbami použita proti vládě. Přitom kdyby se volby konaly na jaře, jak tomu bylo ještě v roce 2010, měla by každá nová vláda na rozpočet času dost a nemuselo by docházet k současným nechutným tanečkům.
Přesun voleb z jara na podzimní termín nastala v červnu roku 2013, když kvůli kabelkám Jany Nagyové padla Nečasova vláda. Babiš se po prvních podzimních volbách v témže roce stal ministrem financí. Za rok 2021 nasekal, údajně kvůli covidu, dosud rekordní schodek 420 miliard korun. Pro Babiše žádné trauma. Teď se vzteká, že nemá v ruce Fialův rozpočet.