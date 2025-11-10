Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Žabomyší válka o rozpočet, který běžného Čecha vlastně nezajímá

Dalibor Martínek: Žabomyší válka o rozpočet, který běžného Čecha vlastně nezajímá

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a premiér a šéf ODS Petr Fiala
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Reálně lidi rozpočet státu vlastně nezajímá. Jestli bude jeho schodek 286 miliard nebo 360 miliard? Nikdo kromě Mojmíra Hampla si kvůli tomu vlasy na hlavě rvát nebude. Každého zajímá jen to, kolik peněz mu měsíčně přistává na účtu. A všichni chtějí víc. Soudci jsou dokonce schopni se za zvýšení svých vysokých platů soudit.

Jiní, jako třeba učitelé nebo lékaři, „jen“ vyhrožují stávkou v případě, jestli jim platy neporostou nad inflaci. Jsou to plané výhrůžky, dobře vědí, že jim každá vláda peníze vždy přidá. O důchodcích se raději ani nebavme.

Politiky zajímá rozpočet do té míry, že když jsou u vlády, snaží se zavděčit všem, aby byli znovu u vlády. Dluhová služba v aktuální výši sto miliard korun trápí jenom zmiňovaného šéfa Rozpočtové rady vlády.

A když jsou v opozici, tepají vládu za špatné hospodaření, aby se před každými následujícími volbami mohli před voliči tvářit jako ti budoucí dobří hospodáři. Když se dostanou k vládnutí, dopadne to s chudákem rozpočtem jako minule. Čtyři roky nebude jeho schodek nikoho zajímat. Ministr financí se bude rituálně rozčilovat na ministry, že moc utrácejí. To je tak všechno.

V rozpočtu chybí podle Babiše až 85 miliard na výdajích, 15 miliard příjmů prý neexistuje

Politika

V návrhu státního rozpočtu na příští rok, který připravila končící vláda Petra Fialy (ODS), chybí podle šéfa ANO a pravděpodobně příštího premiéra Andreje Babiše víc než 85 miliard korun na výdajích. Navíc obsahuje 15 miliard korun nafouknutých, v podstatě neexistujících příjmů, tvrdí Babiš ve svém příspěvku na sociálních sítích. Kabinet v demisi se podle něj bojí, že tyto údaje vyjdou najevo, a proto nechce návrh poslat do Sněmovny. Zástupci odcházející vlády jeho kritiku odmítli.

ČTK

Přečíst článek

Trapné tanečky

Letošní tanečky kolem státního rozpočtu na příští rok jsou trapné hned z několika důvodů. Popořadě. Fakt, že dosluhují vláda nedá svůj dlouho připravovaný rozpočet do Poslanecké sněmovny si skutečně každý může vysvětlovat jako dětské trucování. Ve smyslu, prohráli jsme, dělejte si rozpočet sami. Dosluhující vláda má o tom, zda dá či nedá „svůj“ rozpočet Sněmovně, definitivně rozhodnout tuto středu. Možná už budou hlavy klidnější.

Na druhé straně je s podivem, že favorit voleb a jeho stínová ministryně financí Alena Schillerová za dobu svého opozičního působení nepřipravovala vlastní představu o rozpočtu. Před volbami nasliboval Babiš všechno všem, rozuměj víc peněz pro každého od dětí ve školce až po důchodce. Přitom dobře věděl, že na to stát nemá peníze, že to pojede na dluh. Teď se plameně rozčiluje, že mu Fiala nedal výsledek své práce, aby ho potom silou většiny v parlamentu mohla veřejně cupovat. Tomu se říká alibismus.

Potom je tady motiv „obávaného“ rozpočtového provizoria. Provizoriem děsí obyvatele ta i ona partaj. Skoro to vypadá jako by se blížil nějaký armagedon. Ale jak bylo řečeno, lidem je to jedno. Ve skutečnosti není provizorium žádná katastrofa. Prostě se od ledna pojede podle současného rozpočtu se schváleným schodkem 241 miliard. A to jen do doby, než Babišova vláda schválí nový rozpočet. Dá se předpokládat, že se schodkem vyšším.

Během provizoria by jednotlivé resorty mohly každý měsíc utratit dvanáctinu letošního balíku. Nelze používat nároky z nespotřebovaných výdajů, prostředky rezervního fondu a mimorozpočtové zdroje. To je asi tak všechno. No, armagedon by asi vypadal hůř.

Tomio Okamura

Havel v čele Topky, Okamura a jeho vlajka

Názory

TOP 09 si zvolila nového předsedu, osmatřicetiletého Matěje Ondřeje Havla. Ve volbě neměl protikandidáta, dostal sedmdesát procent hlasů. Markéta Pekarová Adamová s politikou skončila, v říjnových sněmovních nekandidovala. Končí ze zdravotních důvodů. TOP 09 se chce pod novým vedením emancipovat, v opozici se teď bude snažit vytvořit si vlastní, novou tvář. Na rozdíl od ODS například žádá přijetí eura.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Žabomyší válka, kterou si politici způsobili sami

Nejhorší je, že tuto žabomyší válku o rozpočet si způsobili politici sami. Ono posadit volby na říjen je z hlediska „nejdůležitějšího“ zákona roku opravdu hloupost. Když se blíží tyto podzimní volby, politici už jedou volební kampaň, do toho prázdniny. I proto dokončoval Stanjura rozpočet až koncem září. Bez veřejné debaty, připravovaný za zavřenými dveřmi.

A také bez debaty s opozicí, zvláště když letos věděl, že favoritem je Babiš. Prostě samé naschvály. Jistě panovalo důvodné podezření, že by data o chystaném rozpočtu byla před volbami použita proti vládě. Přitom kdyby se volby konaly na jaře, jak tomu bylo ještě v roce 2010, měla by každá nová vláda na rozpočet času dost a nemuselo by docházet k současným nechutným tanečkům.

Přesun voleb z jara na podzimní termín nastala v červnu roku 2013, když kvůli kabelkám Jany Nagyové padla Nečasova vláda. Babiš se po prvních podzimních volbách v témže roce stal ministrem financí. Za rok 2021 nasekal, údajně kvůli covidu, dosud rekordní schodek 420 miliard korun. Pro Babiše žádné trauma. Teď se vzteká, že nemá v ruce Fialův rozpočet.

Související

Peníze nerostou na stromě. Kontribuce i daně zdražují bydlení, říká Dušan Kunovský

Dušan Kunovský z Central Groupu na snímku z roku 2019
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Když jsem četl programové prohlášení vlády, řada kroků je rozvojová, říká Dušan Kunovský zakladatel a majitel největšího stavitele bytů v zemi, společnosti Central Group. Řada opatření souzní s tím, co firma již posledních deset let říká. „Klíčové je přenést to z papíru, který snese všechno, do praxe,“ hodnotí plány budoucí vlády v oblasti bytové výstavby.

Nejdůležitější je zrychlení povolování nových staveb. „Povolovací procesy se dostaly do absolutně krizové situace,“ tvrdí. V Praze trvá někdy i více než deset let získat povolení na běžný bytový dům.

Za vlády Petra Fialy se podle Kunovského krize ještě prohloubila. Ze stavebních úřadů odešla řada lidí a některé úřady jsou úplně paralyzované. Nyní vláda deklaruje rozvoj bytové výstavby jako jednu z priorit. Jak ovšem upozorňuje Kunovský, nic neproběhne rychle. Je třeba projít legislativním procesem, úředníci musejí nová pravidla vstřebat. „Když se bude intenzivně konat, na konci tohoto volebního období by se to mohlo pozitivně projevit,“ domnívá se šéf Central Group.

Jistě se bude čekat, co bude s digitalizací. A teprve až ta bude funkční, a lidé se s ní naučí pracovat, přichází na řadu schvalování staveb. Kdyby se celý proces podařil do čtyř let, bylo by to „skoro na ohňostroj“. S tím souvisí i územní plánování, které je v Praze stále rigidní. Přestože náměstek primátora Petr Havlíček na podzim představil nový územní plán. Ten však bude schválen nejdříve v polovině příštího roku.

Důležitou otázkou je také rozpočtové určení daní, kdy velká část jejich výběru míří do regionů, a nedostatečné množství jde do velkých měst, kam se lidé z obcí chtějí přesouvat. „Myslím, že by se to určitě řešit mělo. Ale je to velmi horký politický brambor, takže fakticky chápu, proč Praha nebo jiná velká města zavádějí kontribuce,“ říká Kunovský. Kontribuce znamená, že developer kromě bytů staví třeba kruhové objezdy nebo školky. Což se ovšem promítá do ceny nových bytů. „Kontribuce jsou v průměru čtvrt milionu na byt. Peníze se projeví v ceně pro klienta. To je matematika, peníze nerostou na stromě,“ tvrdí Dušan Kunovský.

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Evžen Koren, majitel Ekospolu
video

Češi si zvykli na vyšší sazby hypoték. Příští rok budou nakupovat byty ještě víc než letos, shodli se odborníci

Reality

nst

Přečíst článek
Výkonná ředitelka společnosti Michaela Váňová v podcastu Realitní club

Do nájemního bydlení nejdeme, ale zkoušíme jeden model, říká šéfka Central Group

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Central Group vystaví na Žižkově 370 nových bytů

Nákladové nádraží na Žižkově se rychle mění. Central Group zde postaví stovky nových bytů

Reality

ČTK

Přečíst článek

Trumpův sestříhaný projev otřásl BBC: po skandálu rezignovalo vedení

Bývalá šéfka zpravodajství Deborah Turnessová
ČTK
ČTK
ČTK

Kauza upraveného projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odvysílal pořad britské veřejnoprávní stanice BBC, hýbe politickou i mediální scénou Spojeného království. Nedělní rezignace generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové označil deník The Daily Telegraph za největší krizi stanice za více než desetiletí. Analytici kladou otázky týkající se zaujatosti média i sporů uvnitř BBC, zatímco někdejší šéfredaktor bulvárního listu The Sun a nynější moderátor BBC David Yelland považuje Davieho pád za puč připravený Radou BBC.

Před týdnem The Daily Telegraph upozornil na interní audit v BBC, který na pochybení upozorňoval. Následně tlak na vedení BBC zesílil, což vedlo k rezignaci ředitele a šéfky zpravodajství. Jádrem kauzy je dokumentární pořad programu Panorama s kontroverzním sestříháním projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021 předtím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA.

„Půjdeme ke Kapitolu a já budu s vámi a budeme bojovat. Budeme bojovat jako o život a pokud nebudete bojovat jako o život, už nikdy více nebudete mít zemi,“ zněl sestříhaný Trumpův projev. Ve skutečnosti ale interní zpráva uvedla, že výzva k pochodu ke Kapitolu přišla v 15. minutě proslovu a část o boji jako o život následovala o 54 minut později.

Americký prezident Donald Trump

Trump se opřel do kritiků. Kdo je proti clům, je hlupák, uvedl

Leaders

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social označil za hlupáky lidi, kteří nesouhlasí se cly, které uvalil na dovoz z řady zemí světa. Spojené státy jsou podle šéfa Bílého domu nyní nejbohatší a nejrespektovanější zemí na světě, kde není téměř žádná inflace a ceny na akciovém trhu jsou rekordní. Země podle Trumpa zažívá nebývalé investice a všude vyrůstají nové továrny. Každému, kromě osob s vysokým příjmem, bude podle něj vyplacena dividenda ve výši nejméně 2000 dolarů, tedy asi 42 tisíc korun.

ČTK

Přečíst článek

Někdejší ministr kultury, médií a sportu John Whittingdale prohlásil, že práce ředitele BBC je jedna z nejtvrdších v mediální branži. Společnost totiž vytváří tisíce hodin obsahu, ve kterém podle něj může dojít k chybám. Dodal, že nyní bylo od dřívějších pochybení odlišné to, že když zpráva Radě BBC o problémech informovala, nic se nedělo. I poté, co se taková informace dostala do médií, měla podle Whittingdalea zareagovat BBC rychleji.

Yelland dnes v pořadu BBC Radio 4 řekl, že rezignace vedení je výsledkem puče, protože Rada BBC práci Davieho a jeho týmu dlouhodoně podkopávala. Tvrdil také, že část rady kvůli tomu spolupracovala se znepřátelenými šéfredaktory deníků, jistým bývalým premiérem či nepřáteli veřejnoprávního vysílání.

Takové vyjádření ale odmítl bývalý šéfredaktor The Daily Telegraph Charles Moore. „Absolutně klíčovou věcí BBC pro její přežití je její nestrannost,“ řekl Moore. Poznamenal, že místo obviňování z puče je třeba posluchačům říct, co bylo v interní zprávě a jak závažná obvinění obsahuje.

Maďarský premiér Viktor Orbán

Orbán se dohodl s Trumpem. Maďarská výjimka z energetických sankcí USA potrvá rok

Politika

Výjimka z amerických sankcí, která Maďarsku umožní nadále bez postihu odebírat ruský plyn a ropu, potrvá jeden rok. Podle agentury Reuters to v pátek uvedl činitel Bílého domu.

ČTK

Přečíst článek

Pomalá reakce BBC

Ke kauze se vyjádřil i někdejší ředitel zpravodajství BBC Roger Mosey, který v pořadu BBC Breakfast řekl, že je mu odchodu Davieho líto, ale že sestříhání Trumpova projevu bylo neobhajitelné. Poznamenal také, že BBC o tom věděla a očividně reagovala pomalu. Mosey rovněž poukázal na jisté vnitřní politikaření, kdy Rada BBC je rozdělená v názorech na zpravodajství a na to, jak by se zpravodajství mělo řídit.

Někdejší vedoucí pracovník stanice BBC One Peter Fincham označil odchod Davieho a Turnessové za smutný den pro BBC. Prohlásil ovšem, že jedním z nejhorších zvyků BBC je to, že je v pořádku hrát mrtvého brouka. „Ta zpráva je z května a oni neudělali vůbec nic,“ zdůraznil.

Deník The Guardian k odchodu vedení BBC napsal, že mu předcházela série týdenních útoků pravicových médií na veřejnoprávní stanici. Výpady zpochybňující nezaujatost BBC začaly zveřejněním zmíněné interní zprávy. Ke kritice se v uplynulém týdnu přidala i mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová, která BBC označila za stoprocentně lživé zpravodajské médium a prohlásila, že britští daňoví poplatníci jsou nuceni platit účty za levičáckou propagandistickou mašinérii.

Související

Doporučujeme