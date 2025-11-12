Dalibor Martínek: Babiš si zatím všechny namazal na chleba. Teď to zkouší s Pavlem
Andrej Babiš se opět setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem měl být jeho střet zájmů a také programové prohlášení. S tím to začalo tak, že ho Babiš poslal prezidentovi přes datovou schránku. Už to byl takový první pokus hrát přesilovku. Vykolíkovat si území, otestovat soupeře.
To je Babišova osvědčená strategie. Najít slabé stránky soupeře, dostat se do výhody. Veškerá jeho komunikace vede tímto směrem. Ať už je to s partnery z byznysu, s politiky nebo s novináři. Vždy tak trochu zpochybnit otázku a potom si odpovídat na něco jiného.
Pavel trik s datovou schránkou ustál. Nyní se prý s Babišem dohodli, že příští komunikace již bude na přímo. Nicméně souboj neskončil. Pavel chtěl do programového prohlášení explicitně zdůraznit, že Rusko je hrozba. Babiš se kroutí. Okamurovi tam dal boj s nelegálními migranty. O Rusku se prý bude muset s koaličními partnery poradit a pak se prý uvidí.
Protřelý intrikán
Hra s Pavlem pokračuje. Babiš by ho měl rád pod sebou, jako se mu to povedlo lehce s Macinkou a Okamurou. Těm dal posty, které žádali. Dostane za to přesně to, co chce. Stane se premiérem. Na nějaký ten post ve sněmovně při naplnění svého cíle nehledí. Obstrukcí koaličních partnerů se nebojí. Jak nedávno uvedl Karel Havlíček, Babiš si umí zjednat pořádek.
Dalším bodem schůzky s Pavlem byl jeho střet zájmů. Majitel obřího konglomerátu firem, které často pobírají evropské či české dotace, a zároveň premiér? Babiš se vytáčí. Před novináři se krátce po setkání s prezidentem tvářil, jako že Pavel chtěl nejdřív vysvětlení pro sebe, teď ho chce pro veřejnost. Snaží se vytvořit dojem, že prezident vlastně neví, co chce.
Prezident Pavel před sebou nemá lehkého soupeře. Babiš je protřelý intrikán, který jde tvrdě za svým cílem. Pavel byl v armádě zvyklý, že co se řekne, to platí. Teď si s Babišem u kormidla bude muset zvyknout na všelijaké úskoky a manévry. Bude to úkol i pro jeho poradce, aby zůstali vůči Babišovým fintám důslední.
A co bude se samotným střetem zájmů? Babiš nejdřív dal Agrofert do svěřenského fondu, který ovšem po celou dobu ovládal. Potom si ho vzal zpátky pod sebe. Bude to opět komedie se svěřenským fondem? Vlk se nažere a koza zůstane celá? Nu, uvidíme.