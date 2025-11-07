Psi oslavně štěkají, ale karavana Green Dealu jde dál. A povolenky pro domácnosti budou ještě dražší
Už je to jak přes kopírák. Po každém bruselském summitu, kde se řeší povolenky pro domácnosti, se ministři chlubí, jakého úspěchu dosáhli. Přitom ale psi sice oslavně štěkají, avšak karavana Green Dealu kráčí dál. I po této středě. Přes halasná hlášení, dávkovaná ještě za kuropění, jak moc se podařilo Green Deal a povolenky zmírnit, dochází fakticky k přitvrzení obého.
Celý systém povolenek ETS2 se sice rozjede o rok později, jenže to znamená, že průměrná cena povolenek bude muset být ještě vyšší, ne nižší! Protože se nemění ústřední cíl Green Dealu, tedy dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Na potřebnou dekarbonizaci prováděnou skrze povolenky tak bude o rok méně času, takže bude muset probíhat pod ještě větším tlakem.
A tlak zajišťují právě povolenky. Systém je koncipován tak, aby postupně rostoucí cena povolenek, tedy zdražování "fosilního chodu" domácností i firem, je nutila, aby si pod tíhou zvyšujících se nákladů pořídily tepelné čerpadlo, elektromobil, zateplení nebo třeba přešly na veřejnou dopravu.
Tato masová převýchova obyvatelstva EU k ideálně bezemisnímu způsobu životu je páteří celého Green Dealu a na ní se vůbec nic nemění. Akorát tedy bude muset proběhnout v ještě kratším časovém úseku. Takže ona tíha zvyšujících se nákladů bude muset být o to větší, což neznamená nic jiného, než ještě vyšší průměrnou cenu povolenek, než s jakou se mohlo počítat dosud.
Emise v EU musí v nadcházejících letech výrazně zdražit, pokud jejich ceny mají zajistit plnění programu Fit for 55. Jestliže by cena emisí – vtělená do cen emisních povolenek pro průmysl (ETS1) i cen chystaných povolenek pro firmy a domácnosti (ETS2) – měla být jediným prostředkem, který obyvatelstvo EU přiměje k nutným změnám v chování, které jsou třeba k dostatečné dekarbonizaci a splnění Fit for 55, bude muset cena povolenky činit v zemích eurozóny 668 eur za kus, spočetli ekonomové rakouské centrální banky Naďa Džubur a Wolfgang Pointer.
Když vám šéf v práci řekne, ať s prací na zadaném úkolu o den počkáte, ale že deadline zůstává stejný, ani rozsah se nemění, a že si vás navíc týden před odevzdáním proklepne, zda už máte 85 procent hotovo (s čímž se dosud nepočítalo), budete to považovat za zmírnění úkolu? Ne? Tak proč teď kdekdo mluví o tom, že byly Green Deal a povolenky zmírněny? Kdo to říká, buď klame, nebo věci nerozumí, protože středeční jednání Rady pro životní prostředí jen znamená, že na plnění úkolů Green Dealu skrze povolenky bude méně času; takže povolenky budou muset být o to dražší, aby se vše stihlo.
V zásadě totiž existují jen dva způsoby, jak systém emisních povolenek pro domácnosti skutečně zmírnit. Zaprvé odložením cílového termínu splnění Green Dealu, tedy dosažení uhlíkové neutrality, na pozdější termín, než je rok 2050. Třeba na rok 2075. A zadruhé tím, že se celý systém ETS2 vůbec nebude zavádět. O ničem z toho se ale tento týden v Bruselu ani nejednalo.