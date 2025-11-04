Lukáš Kovanda: Pokud EU zpřísní Green Deal, zdraží to život českých domácností
Země EU jednají o zpřísnění Zelené dohody pro Evropu neboli Green Dealu. Zpřísnění má spočívat v tom, že 90 procent Green Dealu bude muset být splněno už do roku 2040. Do roku 2040 by tedy měly emise v EU klesnout o 90 procent v porovnání s rokem 1990. Dosud je přitom stanoven jen cílový rok 2050.
Pokud EU zpřísnění schválí, bude to znamenat zdražení emisních povolenek jak pro domácnosti, tak průmysl, neboť drtivá většina dekarbonizace by musela proběhnout v kratším časovém úseku, než s jakým členské země mohly počítat dosud. To by znamenalo, že musí zesílil tlak na dekarbonizaci. Podstatným zdrojem jsou právě povolenky, resp. jejich rostoucí cena. Zhuštění drtivé většiny dekarbonizačního úsilí EU do období před rokem 2040 tudíž vskutku značí, že cena povolenek bude muset růst ještě výrazněji. To tedy znamená, že „zastropování“ cen emisních povolenek je ještě hůře dosažitelné, a to i pokud by šlo nikoli o zastropování ve smyslu stanovení maximální pevné ceny, ale i ve smyslu trvalejšího tlumení výraznějších cenových nárůstů.
Přitom ceny emisních povolenky pro domácnosti jsou nyní ve volném pádu. Přesně v polovině října uzavřel termínový kontrakt na ty s termínem vypořádání v roce 2027 na lipské energetické burze na ceně přes 90 eur, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Včera skončily obchodování na ceně lehce přes 56 eur. Více třetinový pokles má na svědomí zejména bruselský summit z předminulého týdne, na němž mělo být „zastropování“ cen emisních povolenek pro domácnosti dojednáno.
Ekonomické body programového prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů dávají z velké části smysl. Otázkou však je, zda se podaří deficit veřejných financí udržet „bezpečně pod úrovní 3 % HDP”, které formující se kabinet v prohlášení rovněž deklaruje.
Jeho závěry část domácí politické reprezentace vykládá jako úspěch, neboť se prý podařilo eliminovat riziko výrazných cenových nárůstů cen povolenek pro domácnosti, EU ETS2. Odkazuje se na příslib Evropské komise rovněž z předminulého týdne, že ta bude, nejspíše ovšem jen v letech 2027 až 2029, razantněji, než měla v úmyslu dosud, tlumit cenové nárůsty při překročení hranice 45 eur za povolenku.
Nepoučená část veřejnosti tomuto výkladu uvěřila a popsaný vývoj na burze jako by byl dalším potvrzením. Někteří dokonce uvěřili, že došlo k zastropování ceny povolenek. Omyl. Je to docela naopak. Brusel totiž na summitu učinil lišácké kroky, které tuzemští politici zatím, zdá se, neprohlédli, tím méně ona nepoučená veřejnost. Češi si tak v jeho důsledku spíše nakonec celkově ještě připlatí, místo aby jim summit náklady snižoval, jak někteří politici sugerují.
Manévr Bruselu
Nízké ceny v prvních letech existence povolenek EU ETS2 jsou novým manévrem Bruselu, který má zajistit, že se veřejnost členských zemí EU proti povolenkám nevzbouří. Vzhledem k tomu, že předminulý týden bylo na summitu v Bruselu rovněž pokročeno ke zpřísnění Green Dealu, o němž se tedy jedná opět dnes, jsou s jeho plněním nízké ceny povolenek v o to větší kolizi.
Takové zpřísnění tedy, jak víme, fakticky znamená, že dekarbonizační úsilí průmyslu, firem i domácností bude muset být vtěsnáno do kratšího časového úseku. Opravdu intenzivní dekarbonizační úsilí sice přijde později, až ve 30. letech, kdy ale emisní povolenky budou muset být dražší, než se předpokládalo do bruselského summitu předminulého týdne, a to hned ze dvou důvodů.
Prvním je uvedené, dnes opět projednávané zpřísnění Green Dealu a jeho „stlačení“ do kratšího časového úseku, které takřka z definice vede k vyšší ceně povolenek. Druhým pak skutečnost, že ve 30. letech bude třeba kompenzovat nedostatečné dekarbonizační úsilí konce 20. let, kdy sice již budou emisní povolenky v Česku zdražovat vytápění či pohonné hmoty, tedy i zvyšovat celkovou inflaci, avšak budou tak činit z hlediska plnění Green Dealu nedostatečně, kvůli zmíněnému přechodnému tlumení cen Bruselem, pravděpodobně ale jen v letech 2027 až 2029. Právě tato nedostatečnost v prvních letech existence povolenek pro domácnosti je oním manévrem Bruselu, který má zajistit, že se veřejnost členských zemí nevzbouří.
Radost z prudkého poklesu cen emisních povolenek pro domácnosti je podle ekonomů předčasná – a často pramení z nepochopení situace. Náklady českých domácností se totiž ve skutečnosti ještě zvýší. Evropská komise si to podle všeho „sehrála lišácky“: zlevnění je jen přechodnou fází, která má veřejnost uklidnit před skutečným zdražením.
Navrch si Brusel na summitu předminulého týdne vše pojistil návrhem zahájení prodeje emisních povolenek pro domácnosti již v polovině roku 2026, tedy o půl roku dříve, než se dosud plánovalo. Tím vlastně Evropská komise docílí toho, že se celý systém rozjede, ještě než lidé v EU začátkem roku 2027 pocítí první efekty zdražení. Toto předsunutí zahájení prodeje aukčního prodeje povolenek také umožní „uplatit“ veřejnost členských zemí distribucí raných výnosů z povolenek.
Navzdory klesajícím burzovním cenám – ovšem pro rok 2027! – je třeba počítat s tím, že Brusel učiní pro rozjezd povolenek pro domácnosti opravdu hodně. A všimněme si, nikdo, ani Evropská komise, ani čeští politici, ani vzdáleně nepřibližují, jaké budou ceny povolenek ve 30. letech. Patrně vědí proč. Také termínové kontrakty na 30. léta se zatím na burzách neobchodují. Přitom právě v příští dekádě se podle všeho bude lámat chleba.
