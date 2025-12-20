Bydlení z tiskárny. Lucembursko-český experiment ukazuje, jak využít pozemky, které města odepsala
Úzké parcely, které města považují za nezastavitelné, se mohou stát odpovědí na bytovou krizi. V Lucembursku vznikl první 3D tištěný dům široký pouhé tři metry
Bytová krize je jedním z největších témat současných evropských měst. Lucembursko není výjimkou. Každoročně zde vzniká výrazně méně bytů, než kolik jich trh potřebuje. Odhady hovoří o nutnosti přibližně sedmi tisíc nových bytových jednotek ročně, realita se však dlouhodobě pohybuje zhruba na polovině tohoto čísla. Veřejné a dostupné bydlení přitom tvoří jen zanedbatelný podíl nové výstavby. Tamní obce proto začínají hledat alternativní cesty. Jednou z nich je využití zbytkových pozemků, tedy úzkých, protáhlých nebo jinak problematických parcel, které zůstávají prázdné kvůli přísným regulačním podmínkám. Právě na takovém místě vznikl projekt Tiny House LUX.
Autorem konceptu je architekt Bujar Hasani ze studia ODA Architects, který projekt vyvinul ve spolupráci s obcí Niederanven. Namísto toho, aby malé parcely považoval za nevyužitelné, začal je vnímat jako příležitost pro nový typ kompaktního, ale plnohodnotného bydlení. Cílem nebylo vytvořit experimentální tiny house pro rekreaci, ale trvalé bydlení splňující veškeré lucemburské normy. Projekt od počátku reagoval nejen na prostorová omezení, ale i na sociální rozměr bytové krize. Má nabídnout mladým lidem možnost zůstat ve své obci.
Dům na třech metrech
Pilotní dům vznikl na úzké parcele o šířce 3,5 metru a délce 17,7 metru. Výsledná stavba má vnější šířku pouhé tři metry a čistou užitnou plochu 47 metrů čtverečních. Klíčem k funkčnosti prostoru je silná lineární osa, která prochází celým domem a vizuálně ho prodlužuje, což znamená, že technické zázemí, úložné prostory i nábytek jsou soustředěny podél bočních stěn, zatímco centrální část zůstává otevřená.
V Lucembursku byl slavnostně otevřen domek vytvořený 3D tiskem z betonu, který postavila česká firma ICE Industrial Services ze Žďáru nad Sázavou. Dům, který vznikl v lucemburské obci Niederanven, má sloužit jako startovací bydlení pro mladé páry. Tisk celého objemu o velikosti 2+kk trval robotu pouze 27,5 hodiny, celková realizace se pak protáhla na přibližně deset týdnů kvůli mnoha návštěvám a administrativě.
Aby bylo možné takto přesný návrh realizovat a zároveň ho v budoucnu opakovat, zvolilo studio ODA Architects technologii 3D tisku betonu. Partnerem projektu se stala česká společnost ICE Industrial Services, konkrétně její divize Coral Construction Technologies.
Celý proces probíhal v režimu design & build. Architekti definovali tvar a funkční logiku, tým Coral následně převedl návrh do digitálního modelu a připravil data pro robotický tisk. Použitá tiskárna umožňuje tisk přímo na staveništi a pracuje s běžným betonem z místní betonárny, nikoli se speciálními průmyslovými směsmi.
Samotný tisk konstrukce trval přibližně jeden týden. Kompletní dům, včetně dokončovacích prací, byl hotový do čtyř týdnů.
Udržitelnost jako součást návrhu
Jednou z hlavních výhod 3D tisku je možnost integrovat architektonické a technické detaily už během výroby. V Tiny House LUX byly například koupelnové a sanitární prostory vytištěny jako součást nosné konstrukce. Odpadla tak nutnost dodatečných zásahů a úprav, což zvyšuje přesnost i kvalitu výsledného řešení.
Dům stojí na dřevěné základové desce bez klasických betonových základů. Lehká dřevěná střecha snižuje celkovou hmotnost stavby a umožňuje její případnou demontáž nebo přemístění. Použité izolace i výztuže jsou minerálního původu, bez syntetických materiálů. Stavba je navržena tak, aby byla snadno rozebratelná a recyklovatelná. 3D tisk navíc využívá pouze tolik materiálu, kolik je konstrukčně nezbytné, čímž se snižuje spotřeba surovin i uhlíková stopa.
Energetický koncept doplňují solární panely na střeše a podlahové vytápění. Jižní orientace oken umožňuje maximální využití pasivních solárních zisků.
