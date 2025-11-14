Karel Pučelík: Nezajímá mě, co říká Bill Gates. Klimatické divadlo vlivných nás dovede akorát ke hladomoru
Odborníci bijí na poplach, studie názorně ilustrují, jakým peklem může skončit ignorování klimatických cílů. A společnost? Diskutuje o tom, co si o klimatu myslí Bill Gates. Vlivní na konferenci o emisích létají soukromými tryskáči. Chtělo by to drastickou změnu perspektivy.
„Kéž bychom mohli ignorovat Billa Gatese, pokud jde o klimatickou krizi. Ale je to miliardář, takže to nejde,“ přeje si komentátor deníku The Guardian George Monbiot. Bohužel má naprostou pravdu.
Když Gates nedávno zveřejnil svou esej, ve které mírnil obavy z dopadů klimatické krize, hned začaly ze všech stran padat nadšená oznámení, že „klimatická hysterie“ může být konečně ukončena. Jenže proč vlastně? V první řadě Gates nenapsal, že klimatická krize neskýtá nebezpečí. Není ale třeba moc rozebírat, co v eseji stojí. Je vlastně úplně jedno, co napsal.
Gates je v tomto případě jen příklad. Dosaďte si jakéhokoliv bohatého „vizionáře“. Elona Muska, Larryho Ellisona, Tonyho Blaira, Andreje Babiše.
Žijeme ve společnosti, kde miliardáře a úspěšné byznysmeny nemůžeme přehlížet, i kdybychom chtěli. Jistě, v mnoha případech je jejich know-how cenné, ale je tu aspekt fascinace bohatými, který je vpravdě toxický. Peníze propůjčují autoritu. Gates vybudoval Microsoft od nuly, jeho firma lidstvu skutečně prospěla, což je úctyhodné. Je to ale dost na to, aby si společnost jeho momentálními názory podmiňovala svou odpověď na klimatickou krizi? To, že má někdo peníze, přece samo o sobě nevypovídá nic o jeho znalostech.
Schválně, vyberte si jednoho člověka, kterému svěříte řešení klimatické krize. Chcete Billa Gatese, Petra Macinku nebo tým uznávaných klimatologů? A přemýšlejte dobře, protože jim v svěřujete statisíce životů. Nic víc, nic míň. Už nyní lidé umírají na následky extrémního počasí, v budoucnu může být situace mnohem horší.
Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému.
Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny
Názory
Uvařit se nebo vyhladovět?
Boj s klimatem skutečně nabývá tragikomických rozměrů. Na summit COP 30 v Amazonii, který se zabývá snížením emisí, vlivní vyrazili enormně neekologickými soukromými tryskáči, samotná akce se navíc koná ve městě Belém, do nějž vede dálnice, kvůli které padl kus pralesa. Vlivní byli vidět, pronesli krásné projevy. Jestli chcete nějakou názornou definici pokrytectví, tohle k ní nemá daleko.
O to více alarmující jsou fakta. Tento týden vydaná studie tvrdí, že řada států zásadně zaostává za svými klimatickými závazky. Třeba Spojené státy rovnou odstoupily od Pařížské dohody, protože podle prezidenta Donalda Trumpa je klimatická změna hoax. Plnění cílů je tedy v nedohlednu.
Ve výsledku to znamená, že do konce století se svět oteplí o 2,6 stupně nad předindustriální úroveň, což by znamenalo peklo jak vystřižené z apokalyptických filmů. Smrtící vedra, sucha likvidující zemědělství, konec atlantického proudění. Hladomory a silná migrace, oproti které budou dnešní čísla působit jako zájezd Čedoku, na sebe jistě nenechají dlouho čekat. My v klimatizovaných bytech a kanclech život v podmínkách klimatické změny třeba nějak zvládneme, ale taková plechová chýše v indickém slumu se už dnes dokáže proměnit ve vyhřátou pec.
Europoslanci podpořili klimatický cíl snížit emise o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí by podle schváleného kompromisního návrhu mohlo pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Postoj Evropského parlamentu se velmi podobá pozici Rady EU, kterou schválili unijní ministři životního prostředí minulý týden. Následná jednání v takzvaném trialogu by tak mohla být podle zdrojů velmi rychlá. Text podpořilo 379 europoslanců, 248 jich bylo proti a deset se zdrželo hlasování.
Europarlament odklepl klimatický cíl. Emise v Evropě mají klesnout o 90 procent
Politika
Vybrali jste si?
Generální tajemník OSN António Guterres v Belému řekl, že na transformaci jsme dobře připraveni. Odborníci souhlasí, technologie pro boj se změnou klimatu jsou k dispozici, přičemž se zdá, že udržitelné varianty mohou být i ekonomicky zajímavé. „Co stále chybí, je politická odvaha,“ uvedl šéf OSN.
Světu a společnosti by prospělo, kdybychom se všichni vykašlali na klimatické PR divadlo a zaměřili se na praktickou politiku. Neřešme, co říkají Trump nebo Gates. Ať miliardáři mluví o byznysu, ale necpou se do role autorit v oborech, o kterých dost možní neví víc než kdejaký užvaněný hospodský štamgast nebo majitel autobazaru.
Už jste si odpověděli na otázku z první části článku? Já si beru klimatology. Je to asi jako kdybyste si vybírali, jestli vás bude operovat chirurg nebo pokrývač. Obou si vážím, ale na sál bych raději pustil jen jednoho.