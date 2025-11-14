Nový magazín právě vychází!

Karel Pučelík: Nezajímá mě, co říká Bill Gates. Klimatické divadlo vlivných nás dovede akorát ke hladomoru

Karel Pučelík: Nezajímá mě, co říká Bill Gates. Klimatické divadlo vlivných nás dovede akorát ke hladomoru

Odborníci bijí na poplach, studie názorně ilustrují, jakým peklem může skončit ignorování klimatických cílů. A společnost? Diskutuje o tom, co si o klimatu myslí Bill Gates. Vlivní na konferenci o emisích létají soukromými tryskáči. Chtělo by to drastickou změnu perspektivy.

„Kéž bychom mohli ignorovat Billa Gatese, pokud jde o klimatickou krizi. Ale je to miliardář, takže to nejde,“ přeje si komentátor deníku The Guardian George Monbiot. Bohužel má naprostou pravdu.

Když Gates nedávno zveřejnil svou esej, ve které mírnil obavy z dopadů klimatické krize, hned začaly ze všech stran padat nadšená oznámení, že „klimatická hysterie“ může být konečně ukončena. Jenže proč vlastně? V první řadě Gates nenapsal, že klimatická krize neskýtá nebezpečí. Není ale třeba moc rozebírat, co v eseji stojí. Je vlastně úplně jedno, co napsal.

Gates je v tomto případě jen příklad. Dosaďte si jakéhokoliv bohatého „vizionáře“. Elona Muska, Larryho Ellisona, Tonyho Blaira, Andreje Babiše.

Žijeme ve společnosti, kde miliardáře a úspěšné byznysmeny nemůžeme přehlížet, i kdybychom chtěli. Jistě, v mnoha případech je jejich know-how cenné, ale je tu aspekt fascinace bohatými, který je vpravdě toxický. Peníze propůjčují autoritu. Gates vybudoval Microsoft od nuly, jeho firma lidstvu skutečně prospěla, což je úctyhodné. Je to ale dost na to, aby si společnost jeho momentálními názory podmiňovala svou odpověď na klimatickou krizi? To, že má někdo peníze, přece samo o sobě nevypovídá nic o jeho znalostech.

Schválně, vyberte si jednoho člověka, kterému svěříte řešení klimatické krize. Chcete Billa Gatese, Petra Macinku nebo tým uznávaných klimatologů? A přemýšlejte dobře, protože jim v svěřujete statisíce životů. Nic víc, nic míň. Už nyní lidé umírají na následky extrémního počasí, v budoucnu může být situace mnohem horší.

Uvařit se nebo vyhladovět?

Boj s klimatem skutečně nabývá tragikomických rozměrů. Na summit COP 30 v Amazonii, který se zabývá snížením emisí, vlivní vyrazili enormně neekologickými soukromými tryskáči, samotná akce se navíc koná ve městě Belém, do nějž vede dálnice, kvůli které padl kus pralesa. Vlivní byli vidět, pronesli krásné projevy. Jestli chcete nějakou názornou definici pokrytectví, tohle k ní nemá daleko.

O to více alarmující jsou fakta. Tento týden vydaná studie tvrdí, že řada států zásadně zaostává za svými klimatickými závazky. Třeba Spojené státy rovnou odstoupily od Pařížské dohody, protože podle prezidenta Donalda Trumpa je klimatická změna hoax. Plnění cílů je tedy v nedohlednu.

Ve výsledku to znamená, že do konce století se svět oteplí o 2,6 stupně nad předindustriální úroveň, což by znamenalo peklo jak vystřižené z apokalyptických filmů. Smrtící vedra, sucha likvidující zemědělství, konec atlantického proudění. Hladomory a silná migrace, oproti které budou dnešní čísla působit jako zájezd Čedoku, na sebe jistě nenechají dlouho čekat. My v klimatizovaných bytech a kanclech život v podmínkách klimatické změny třeba nějak zvládneme, ale taková plechová chýše v indickém slumu se už dnes dokáže proměnit ve vyhřátou pec.

Vybrali jste si?

Generální tajemník OSN António Guterres v Belému řekl, že na transformaci jsme dobře připraveni. Odborníci souhlasí, technologie pro boj se změnou klimatu jsou k dispozici, přičemž se zdá, že udržitelné varianty mohou být i ekonomicky zajímavé. „Co stále chybí, je politická odvaha,“ uvedl šéf OSN.

Světu a společnosti by prospělo, kdybychom se všichni vykašlali na klimatické PR divadlo a zaměřili se na praktickou politiku. Neřešme, co říkají Trump nebo Gates. Ať miliardáři mluví o byznysu, ale necpou se do role autorit v oborech, o kterých dost možní neví víc než kdejaký užvaněný hospodský štamgast nebo majitel autobazaru.

Už jste si odpověděli na otázku z první části článku? Já si beru klimatology. Je to asi jako kdybyste si vybírali, jestli vás bude operovat chirurg nebo pokrývač. Obou si vážím, ale na sál bych raději pustil jen jednoho.

Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů.

„Samozřejmě střet zájmů vyřeším, ale tohle není prodej nějakého rohlíku na krámě,“ řekl pravděpodobný příští premiér v ranním příspěvku na sociálních sítích. Zdůraznil, že už 5. října představil hlavě státu možné způsoby, jak vyřešit střet zájmů. Tehdy byl podle něj Pavel spokojený se všemi variantami, což řekl i veřejně. „Teď pan prezident změnil názor, ale u mě stále platí, že pokud budu jmenován premiérem, splním, co jsem slíbil a dostojím zákonům,“ uvedl Babiš.

Nechce říkat dopředu, jak to udělá, protože je to podle něj „extrémně citlivá a osobní záležitost“. „Novináři mě navíc stejně budou vždy kritizovat a nic nebude podle nich dostatečné,“ tvrdí.

