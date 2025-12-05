Nový magazín právě vychází!

Lukáš Kovanda: Slepý fond? Sledujte, kdo tady vlastně oslepne. A Babiš to nebude

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Slepé svěřenské fondy jsou v západních demokraciích běžným nástrojem pro omezení střetu zájmů. Ekonom Lukáš Kovanda však upozorňuje, že jejich účinek je často iluzorní. Není to politik, který je zaslepen, ale veřejnost. Ne jinak je tomu v případě Andreje Babiše.

Vložení majetku do slepého svěřenského fondu není zázračným řešením, jak zamezit střetu zájmů, ani v rozvinutých demokraciích a zemích se zavedeným a stabilním institucionálním a právním rámcem, jakými jsou Spojené státy, Kanada či Británie. V těchto zemích politici při nástupu do veřejné funkce celkem běžně umisťují svůj majetek do slepého svěřenského fondu. V poslední době takové řešení uplatnil třeba někdejší britský premiér Rishi Sunak nebo jeho současný kanadský protějšek Mark Carney.

Problém jménem Trump 

Americký prezident Donald Trump se na rozdíl od některých ze svých předchůdců v Bílém domě řešení na bázi slepého svěřenského fondu vyhnul. Jeho majetek, konglomerát Trump Organization, nyní řídí jeho děti Donald junior a Eric. Takže o zaslepení svěřeného majetku nemůže být řeči už jen z tohoto důvodu. Protože americký prezident může i ve funkci neformálně dále ovlivňovat to, co se s jeho majetkem děje, skrze rodinnou vazbu na syny. Navíc zůstává konečným vlastníkem Trump Organization. 

Limity zaslepení fondu

Ústřední ideou slepého svěřenského fondu je ovšem právě to, že za účelem jeho zaslepení stane v čele osoba, která nemá s osobou, jejíž majetek se ve fondu ocitá, nic společného. Ani z hlediska rodinného, ani obchodního a finančního. Osobou, která svěřený majetek spravuje, nemusí být nutně osoba fyzická, může jít o osobu právnickou typu banky či jiné finanční instituce. Například ve Spojených státech může politik svůj majetek slepě svěřit bance, pokud jeho vazby s ní nejdou nad rámec vedení běžného či spořícího účtu, případně dalších základních služeb.

Šéf ANO Andrej Babiš

I věrohodné zaslepení svěřenského fondu má ovšem své limity stran snahy zcela předejít potenciálnímu střetu zájmu. Protože například politik, který svůj majetek do slepého svěřenského fondu vkládá, pochopitelně ví, jaký majetek do něj vkládá. I v praxi pokročilých západních demokracií přitom může politik určit základní mantinely chodu slepého svěřenského fondu. Teoreticky by sice třeba svěřenský správce mohl nahradit svěřené politikovo akciové portfolio akciemi úplně jinými, avšak v praxi k takto radikálním změnám nedochází.

Svěřenský správce podobu slepě svěřeného majetku svými prodeji i nákupy proměňuje, aniž by o konkrétních změnách politik ve veřejné funkci vůbec věděl (v tomto smyslu jde vskutku o zaslepení), ale zřídkakdy jde o změny zcela převratné. Politik totiž může svěřenskému správci sdělit ještě před převedením majetku své základní požadavky, např. že si nepřeje, aby zaslepený fond investoval do kryptoměn nebo firem těžících uhlí. Sdělení nemusí být přímé povahy. Komunikace mezi politikem a svěřenským správcem probíhá v pokročilých demokraciích přes další osobu či těleso, například příslušnou komisi.

Politik může fakticky ovlivnit, co se prodá a co ne

Politik i v rozvinutých západních demokraciích tedy ovšem i tak může fakticky zamezit tomu, aby svěřenský správce svěřovaný majetek fondu celý prodal. 

Existují přitom dva základní typy slepých svěřenských fondů. Zřízením prvního z nich se politik vzdává kontroly nad svým majetkem nevratně, až do své smrti, zřízení druhého typu znamená vzdání se kontroly například pouze po dobu výkonu veřejné funkce. V obou případech politik sice neví, k jakým změnám ve fondu dochází, má ale možnost nahlédnout do základních, zpravidla čtvrtletních finančních výkazů a zjistit například, jak se vyvíjejí základní parametry fondu, jakými jsou příslušný celkový zůstatek nebo aktuální hodnota svěřeného majetku. 

Šéf ANO Andrej Babiš

Paradox slepého fondu. Omezuje kontrolu veřejnosti

Do slepého svěřenského fondu je v západních demokraciích umísťován zejména majetek typu akciových portfolií nebo portfolií jiných cenných papírů, méně již nemovitostí nebo obchodních společností.

Zřízení slepého svěřenského fondu paradoxně může znamenat ztrátu transparentnosti. Politik se totiž svěřením majetku takovému fondu i v pokročilých západních demokraciích vyvazuje z povinnosti přiznávat svůj majetek veřejnosti, neboť majetek svěřený fondu formálně přestává být jeho.

Veřejnost tak je vlastně zřízením fondu „oslepena“ také, neboť přestává mít vhled do vývoje politikova majetku. Pokud přitom politik počítá s tím, že nad majetkem ve svěřenském fondu opět získá kontrolu po skončení veřejné funkce, ztrácí veřejnost kontrolu nad majetkem, který přitom zase jednou politikův celý bude. V tom tedy tkví zásadní rozpor mnohých slepých svěřenských fondů: mají eliminovat střet zájmů, leč vlastně veřejnost zbavují kontroly nad tím, zda se tak skutečně děje – veřejnost musí slepě věřit, že se tak děje.

Babišův model? Napůl slepý fond

Schéma, které volí nadcházející staronový český premiér Andrej Babiš, má tedy blízko k řešení na bázi nevratně zřízeného slepého svěřenského fondu. Slepý by měl být v tom smyslu, že Babiš, ani jeho osoby blízké – rodinně, obchodně, finančně – nebudou mít vliv na každodenní vývoj svěřeného majetku, tedy holdingu Agrofert.

Slepý naopak není v tom, že Babiš vždy bude vědět, jaký je obsah svěřenského fondu. Ví, že v něm vždy bude Agrofert – a že tento majetek po jeho smrti připadne dětem. Takovéto základní mantinely určené politikem směřujícím do veřejné funkce – to, že se nemají (některá) svěřená aktiva prodat a jiná zase kupovat, či to, komu připadne majetek po politikově smrti – je však možné určit také v pokročilých západních demokraciích. 

Babiš naopak zachází dále než četní politici na Západě, kteří využívají institutu slepého svěřenského fondu, a to v tom, že se na rozdíl od nich svěřovaného majetku vzdává nevratně.

Šéf ANO Andrej Babiš

Babišův Hartenberg roste. Tržby překročily deset miliard

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Investiční skupina Hartenberg Holding, která spravuje investice budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO), loni vykázala ztrátu 399,3 milionu korun. Oproti roku 2023 jí tak společnost snížila o 45 procent, když předloni ztráta činila 734,5 milionu korun. Tržby Hartenbergu ale v roce 2024 vzrostly meziročně o 11 procent na necelých 10,6 miliardy korun. Skupina investuje převážně do zdravotnictví, e-commerce a nemovitostí.

Podle výroční zprávy skupina vykázala ztrátu v roce 2024 především v důsledku nepeněžních konsolidačních úprav, které souvisejí s metodikou českého účetnictví a odpisy goodwillu, tedy například rozdílu mezi nákupní cenou a účetní hodnotou kupované společnosti. Tyto položky však podle skupiny nijak nesnižují výbornou provozní výkonnost dceřiných společností, které v roce 2024 dosáhly dosud nejvyšších provozních zisků.

„Výkonnost jednotlivých společností skupiny zůstává silná napříč všemi sektory. Skupina dále rozšiřuje své podnikatelské aktivity, a to zejména v oblasti zdravotnictví, developerských projektů a e-commerce. Díky přítomnosti ve více odvětvích je skupina výrazně diverzifikována, což snižuje rizikovost jejího podnikání,“ uvedl Hartenberg ve výroční zprávě.

Mateřský Hartenberg založil Jozef Janov po odchodu ze skupiny Penta společně s Babišem v roce 2013. V Hartenbergu drží Babiš přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Do Hartenbergu patří kromě jiného například skupina enterstore, která ovládá například e-shopy Astratex, Sportega, Unuo, Miss Mary, 4kraft a Ovečkárna.

Babiš, který míří do čela vlády, ve čtvrtek ohlásil, že se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. S firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Prezident Petr Pavel požadoval po Babišovi, aby ještě před jmenováním premiérem veřejně oznámil způsob, jakým střet zájmů vyřeší. Předsedou vlády ho proto prezident jmenuje příští týden v úterý dopoledne.

Holding Agrofert působí v zemědělství, potravinářství či chemii. Patří mu třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v ČR zhruba 18 tisíc. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku. Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.

Šéf ANO Andrej Babiš

Šéf ANO Andrej Babiš

Tichý lov na Václaváku: Koh-i-noor získal secesní palác, Pytloun obří hotel

Holding Koh-i-noor koupil secesní palác na Václavském náměstí.
Užito se svolením Koh-i-noor
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Čeští investoři získali dvě klíčové budovy na Václavském náměstí a odborníci mluví o začátku nové vlny, která může přepsat vlastnickou mapu centra města.

Hned dvě velké transakce, obě vedené českými investory, zásadně přeskupují vlastnickou strukturu v nejhodnotnější části Prahy, na Václavském náměstí. Holding Koh-i-noor koupil secesní palác číslo 40 a hotelová skupina Pytloun Hotels získává budovu číslo 33, kde vznikne nový pětihvězdičkový hotel.

Mění se ale i tržní dynamika. Zahraniční fondy ustupují, zatímco domácí kapitál posiluje své pozice. Podle odborníků to může být začátek nové investiční vlny, která redefinuje nejen Václavské náměstí, ale i širší centrum města.

„V letošním roce jsme byli svědky celé řady významných transakcí. Až na výjimky nakupují české subjekty a jsem ráda, že tomu tak je. Český kapitál za posledních 30 let mnoho vybudoval, a proto je dobře, že naše vzácné a historické stavby zůstávají v českých rukou,“ uvedla Zdenka Klapalová ze společnosti Knight Frank, která v transakci zastupovala stranu prodávajícího, rodinný fond firem Mikov a Narex Bystřice.

Ukazuje se síla českého kapitálu

Akvizice se odehrála mimo hledáček trhu a bez veřejné nabídky. Koh-i-noor tak získal jednu z nejvýraznějších secesních staveb v Praze, palác Václavské náměstí 40, známý jako Šupichovy domy či Ledový palác. Budovu prodal rodinný fond firem Mikov a Narex Bystřice, které díky transakci uvolní kapitál na modernizaci a robotizaci svých českých výrobních závodů.

Pro Koh-i-noor jde o logické pokračování dlouhodobé strategie. Realitní portfolio skupiny se postupně rozšiřuje a palác na Václavském náměstí se stane novou pražskou centrálou holdingu. Objekt, označovaný jako trofejní nemovitost, je dnes plně pronajatý a díky své poloze i stavu nabízí stabilní výnos. Cena transakce nebyla zveřejněna. „Na pomyslném poli nemovitostí je aktuální transakce největší, jakou jsme kdy zrealizovali, nicméně její konkrétní výši nebudeme komentovat,“ uvedl k transakci tiskový mluvčí holdingu Koh-i-noor Jan Kubát.

Václavák přivítá nouvou pětihvězdu

Druhý významný obchod týkající se Václavského náměstí přichází z hotelového segmentu. Pytloun Hotels koupili budovu Václavské náměstí 33 od ALCA Group a plánují zde otevřít nový pětihvězdičkový koncept The Home by Pytloun Hotels. Na 15 tisících metrech čtverečních vznikne 220 pokojů, designový interiér a služby cílené na vyšší segment turistického i obchodního cestování. Otevření je plánováno na rok 2027.

Financování proběhlo kombinací vlastních zdrojů Lukáše Pytlouna a úvěru Trinity Bank. Cena transakce sice nebyla zveřejněna, ale podle trhu jde o jednu z největších hotelových investic posledních let.

V centru pozornosti se ocitá také další významná stavba na Václavském náměstí, Hotel Juliš na čísle 22. Ten představuje jeden z nejzajímavějších příkladů, jak se historické pražské nemovitosti přizpůsobují novým investičním trendům. Budova, která dlouho patřila do portfolia S Immo / CPI Property Group, v roce 2024 změnila vlastníka a přešla do rukou českého investora. Už o rok později se dostala opět do médií. V červnu 2025 byla podle informací Novinky.cz část apartmánů v domě nabídnuta k prodeji jako samostatné bytové jednotky. Jde o krok běžný ve světě prémiového realitního trhu, na Václavském náměstí však zatím spíše výjimečný.

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

