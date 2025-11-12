Malé auto, velká mise. Toyota v Kolíně vyrábí dostupný městský hybrid. Cena startuje na 399 tisících

Nová generace Aygo X Hybrid vychází z úspěšné městské verze crossoveru. K dosavadnímu tříválcovému benzínovému motoru přidává hybridní pohon bez nutnosti externího dobíjení. Toyota uvádí, že model nabízí nejnižší kombinovanou spotřebu a emise CO₂ ve své třídě.
„Aygo X v hybridní verzi je pro české zákazníky skvělou vstupenkou do světa elektrifikované mobility,“ říká Martin Peleška, ředitel Toyota Česká republika. „Nabízí dostupný hybridní pohon, nízké provozní náklady a rozměry ideální do města.“
Výroba pro celou Evropu
Hybridní verze se vyrábí výhradně v závodě Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) v Kolíně. Ten zaměstnává přibližně 3 200 lidí a 65 procent dílů odebírá od lokálních dodavatelů. Od roku 2005 v kolínském závodě vzniklo již více než 4,5 milionu vozů, nyní se produkce rozšiřuje právě o Aygo X Hybrid.
Továrna se zároveň připravuje na výrobu čistě elektrických modelů (BEV), což je součástí strategie Toyoty dosáhnout uhlíkové neutrality ve všech evropských závodech do roku 2030. Modely Aygo i Yaris v čistě spalovací verzi už kolínská fabrika ani nevyrábí, z jejích linek sjíždějí jen jako hybridy.
„Zahájení výroby Aygo X Hybrid představuje další krok k naší uhlíkové neutralitě. Zároveň se už připravujeme i na produkci bateriových vozidel,“ uvedl prezident TMMCZ Robert Kiml.
Hybrid dostupný pro všechny
Podle aktuálního ceníku startuje Toyota Aygo X Hybrid ve verzi Active na 399 900 korunách (včetně slev a bonusu za výkup starého vozu).
Toyota tak poprvé nabízí hybridní pohon i v nejnižší cenové kategorii, kde dosud převládaly výhradně malé benzínové motory.
Model Aygo se v Kolíně vyrábí už více než dvacet let a patří k nejdostupnějším vozům Toyoty v Evropě. Nová hybridní varianta přináší do nejnižšího segmentu technologii, která bývala výsadou vyšších tříd. „Zahájení výroby Aygo X Hybrid je důkazem, že i malé městské auto může nabídnout moderní elektrifikovaný pohon,“ uzavřel Kiml.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Konec kalendářního roku je pro mnoho lidí obdobím, kdy ukládají své úspory do vybraných finančních produktů. Tento zvyk se traduje už řadu let a stále je oblíbený zejména u produktů podporovaných státem. Zeptali jsme se proto finančních poradců, jaké jsou současné investiční trendy a kam doporučují do konce roku vložit vyšší částky, aby z toho investoři vytěžili co nejvíce.
Zvyk ukládat si úspory na konci roku do různých finančních produktů podle poradců z českého trhu stále přetrvává. Platí to hlavně u produktů se státní podporou, jako je stavební spoření nebo penzijní připojištění. „Lidé se na konci roku snaží vložit částku potřebnou pro získání maximální státní podpory,“ říká Martin Novák z Broker Consulting.
Scénáře pro investování
Pokud vám na konci roku přebývají peníze a přemýšlíte, jak s nimi naložit, poradci nabízejí hned několik smysluplných scénářů. Základem je rozlišit, zda budete finance brzy potřebovat. Rozhodně byste neměli investovat peníze, které slouží jako finanční rezerva domácnosti.
Pokud plánujete využít peníze v příštím roce, je podle poradců nejvhodnější volbou spořicí účty nebo krátkodobé termínované vklady. Pro horizont jednoho až dvou let doporučuje Lukáš Urbánek z Partners zůstat u konzervativního řešení – tedy fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. „Investor tak podstupuje jen minimální riziko kolísání hodnoty investice, ale musí se spokojit s ročním výnosem mezi třemi a čtyřmi procenty,“ vysvětluje Urbánek.
U střednědobého horizontu tří až pěti let lze podle něj do portfolia přidat i nemovitostní fondy a částečně také akciové fondy. Akciová složka by ale neměla přesáhnout 20 procent při pětiletém horizontu. Čím kratší období, tím menší by měl být i podíl akcií. Stále je vhodné investovat především v české koruně a vyhnout se zbytečnému měnovému riziku. Střednědobá strategie je sice o něco volatilnější, ale nabízí očekávaný výnos zhruba 5 až 7 procent ročně.
Pro dlouhodobý horizont – například pro děti nebo na vlastní důchod – se hodí smíšené či akciové fondy, které mohou při delším investičním období přinést výrazně vyšší výnos. „Pokud má investor horizont delší než pět let, mělo by jeho portfolio obsahovat více akcií a méně dluhopisů. U investic na 15 a více let se může akciová složka blížit až ke 100 procentům,“ dodává Urbánek.
Jak naložit s 50 tisíci a 150 tisíci korunami
Máte-li k dispozici například 50 tisíc korun a jste spíše nezkušený investor, poradci doporučují využít takzvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP) – pokud ho ještě nemáte sjednaný. DIP umožňuje daňový odpočet až do výše 48 tisíc korun, což přináší úsporu 7200 korun na dani z příjmu. „Aby se minimalizovalo riziko špatného načasování investice, je rozumné rozdělit vklady po týdnu nebo 14 dnech až do konce roku,“ doporučuje Pavel Třesohlavý z Orbi.
U vyšších částek kolem 150 tisíc korun pak Třesohlavý navrhuje část vložit do DIP a zbytek investovat do nízkonákladových investic, například ETF fondů. I v tomto případě doporučuje rozložit investici do více menších částí. „Zkušenější a odvážnější investor může využít i krátkodobé korekce na akciových trzích a zkusit přímý nákup akcií,“ dodává.
Podle Šimona Schloffa ze Swiss Life Select se s ohledem na očekávaný ekonomický růst vyplatí zaměřit na americký trh, zejména technologický sektor. „Pro běžného investora bych volil globálně diverzifikované fondy pokrývající různé regiony i odvětví. Nemusí pak složitě skládat portfolio z mnoha fondů, protože kvalitní fond mu zajistí diverzifikaci automaticky,“ říká Schloff.
Proč se investují vyšší sumy koncem roku
Podle poradců nelze říct, že by se praxe investovat více peněz najednou na konci roku tedy zcela vytratila. Aktuální výzkumy i zkušenosti poradenských společností ale naznačují, že stále více investorů dnes už inklinuje spíše k průběžnému investování. „Vyšší možnost investice na konci roku dává smysl u produktů, které umožňují využití k daňovému odpočtu. I tak má už ale většina klientů nastavený příspěvek po celý rok stejný, aby dosáhli požadované výše odpočtu,“ říká Třesohlavý. Jednoznačně rozdělit a charakterizovat investory je ostatně podle Urbánka stejně nemožné. „Část investorů totiž investuje pravidelně a zároveň realizuje další jednorázové investice. Jiní zase investují nepravidelně a větší objemy. Pokud má však investor pravidelné a víceméně konstantní příjmy, tak raději volí pravidelnou investici,“ shrnuje Urbánek.
V poslední době se tak podle Václava Podzimka z Alethes dostáváme už do fáze, kdy se jednotlivé měsíce v roce z pohledu investic nijak významně neliší.Investování se totiž stává podle Podzimka mainstreamovou záležitostí a průběžné investování přebírá postupně hlavní roli, protože investoři si stále více uvědomují, že správné načasování trhu je extrémně obtížné, takže pravidelné vklady během roku dávají větší smysl.„Samozřejmě konec roku a následně i konec prvního kvartálu bývají typicky bonusovými měsíci ve firmách, takže se zde může objevit kapitál navíc, který často putuje do investičních portfolií, ale nějakou sezonalitu či zvýšený zájem zde nevidím,“ prohlašuje Schloff.
Nejnovější trendy v investování
A mění se postupně i trendy v investování. Například v Partners sledují rostoucí zájem klientů především o nemovitostní fondy a o nákup investičních nemovitostí. Současně u nich roste i poptávka po službách investičního poradenství, a to jak ze strany stávajících, tak i nových klientů. „Lidé chtějí řešit své finance komplexně, hledají druhý názor a ocení možnost poradit se o svých finančních rozhodnutích s profesionálem,“ poznamenává Novák. Podle zkušeností Třesohlavého se klienti dnes více soustřeďují také na fondy kopírující akciové indexy (například S&P 500, Nasdaq), poptávají přímo jednotlivé akciové tituly a zajímají se ve větší míře i o alternativní investiční příležitosti, jako jsou kryptoměny.
Urbánek pak připomíná, že v poslední době svět investic ovlivňují zejména pak také nové technologie, které dovolují laické veřejnosti jednoduše investovat pomocí mobilní aplikace a dnes je proto daleko jednodušší začít investovat než kdykoliv předtím. „Většinou se ovšem nejedná o realizaci investiční strategie, ale spíše o spekulaci za účelem rychlého zisku. Z pohledu typu investic se za posledních 100 let příliš nezměnilo. Světu investic vládnou stále dluhopisy a akcie,“ uzavírá Urbánek.
Nejlepší spořicí účty drží čtyřprocentní sazbu. ČNB může trh rozhýbat už tento týden
Ty nejlepší sazby bankovních spořicích účtů bez podmínek se aktuálně znovu pohybují kolem čtyř procent. Banky zatím se změnou sazeb spíše vyčkávají do dalšího zasedání bankovní rady ČNB, které se má konat už tento čtvrtek. Podívejte se, kde a na jak dlouho nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.
Rekordní ceny zlata iniciují rostoucí zájem o tento drahý kov i mezi drobnými investory. Řada z nich tak dnes řeší, na kolik by mělo být součástí finanční rezervy jejich domácnosti a zda jej nakupovat a kde.
Zákon nařídil advokátům založit garanční fond pro situace, kdy advokát zpronevěří peníze klientů v úschově. Za posledních 25 let totiž takovéto podvody daly v součtu už téměř miliardu korun. Na říjnovém sněmu České advokátní komory si proto advokáti odhlasovali, jak to bude celé nově fungovat. Má to však zákonné omezení, které peníze případné oběti chrání jen částečně. Přečtěte si, jak taková advokátní úschova a její fond bude fungovat a co byste o tom měli minimálně vědět.
Internet běžící na 2G sítích už je pro většinu běžných uživatelů dávnou minulostí. Ve vlakové dopravě se přitom využívá dodnes. Následující roky se tak ponesou ve znamení technologické revoluce, protože třicet let starý komunikační systém GSM-R uvolní místo svému nástupci. Na vývoji celoevropského FRMCS standardu se podílí i česká firma TTC Marconi a podle Martina Bajera by první vlaky s novou technologií mohly vyjet už za tři roky.
Nový systém přinese vyšší zabezpečení, pokročilé datové služby nebo efektivnější komunikaci mezi lidmi, vozidly a infrastrukturou. Největší změnou ovšem bude automatizované řízení dopravy. „Trať budou za pár let tvořit čistě už jen koleje, řízení vlaků bude probíhat technologicky, ve virtuálním světě. Pomocí dat vlak dostane informaci, kdy a kde má zastavit,“ vysvětluje Martin Bajer. Mnohým jistě spolu s odstraněním semaforů naskočí otázka bezpečnosti, právě tu má ovšem nový systém zlepšit. „Dochází tady k úplné eliminaci případných lidských chyb. Až řízení převezmou technologie, vlak nikdy neprojede úsek na červenou. Pokud by si strojvedoucí výstrahy z jakýchkoli důvodů nevšiml, vlak to sám vyhodnotí a automaticky zastaví,“ zmiňuje Bajer.
Možná by se chtělo namítnout, že i technologie občas selžou – s tím ovšem systém FRMCS počítá. „Vždy je tam plán b. Třeba když vlak ztratí signál a znamenalo by to, že pojede naslepo, z bezpečnostních důvodů automaticky zastaví a počká na opětovné navázání spojení. Pokud by výpadek trval déle, jsou tam další mechanismy, které umožní bezpečný průjezd vlaku s manuálním řízením,“ dodává s tím, že systém musí plnit zvýšené nároky na spolehlivost a bezpečnost. Železniční doprava je součástí kritické infrastruktury státu, žádné kompromisy se tu proto nepřipouští. Základem standardu jsou takzvané mission critical nebo také MCX služby, které se vyznačují vyšším zabezpečením proti zneužití a schopností zjednat si v síti prioritu. Právě na takové služby se TTC Marconi zaměřuje.
Vedle MCX služeb jsou pak základem standardu ještě 5G sítě, bez kterých to nepůjde. Podle Bajera nás právě v tomto ohledu čeká ještě spousta práce. Stávající pokrytí nestačí a bude třeba postupně přidávat. „Probíhá spolupráce s operátory, kteří si přirozeně chtějí pokrýt koridory 5G signálem, aby tuto službu mohli nabídnout cestujícím. Ekonomicky nedává žádný smysl, aby vedle sebe stály totožné stožáry se stejnou technologií, proto postupně dochází k synchronizaci,“ vysvětluje.
Z Berlína do Kodaně za čtyři hodiny. EU chystá železniční revoluci, která může proměnit i Česko
Evropská komise představila největší dopravní plán v dějinách. Do roku 2040 chce propojit hlavní města EU vysokorychlostními tratěmi a zkrátit cestovní časy o více než polovinu. Vlaky mají jezdit rychlostí přes 250 km/h a proměnit to, jak Evropané cestují, podnikají i žijí.
Pomohou evropské dotace, ve hře jsou i PPP projekty
Cílem spolupráce s operátory je přirozeně hlavně úspora prostředků, protože samotná implementace FRMCS bude představovat obrovské náklady. Sice není třeba nakupovat nové lokomotivy, dopravci přesto budou muset vlaky na chvíli odstavit, opatřit je novými zařízeními, moduly a technologiemi, zajistit certifikaci a vrátit je zpátky na koleje. To jsou další náklady, u kterých se počítá s evropskými fondy. Ty lze už dnes využít při pokrývání železničních koridorů 5G signálem, do budoucna by pak měly podat pomocnou ruku dopravcům právě při modernizaci vlaků. Kromě toho se pak především v souvislosti s vysokorychlostními tratěmi uvažuje o PPP projektech, tedy o zapojení soukromého sektoru.
Jak ovšem Martin Bajer zdůrazňuje, případné projekty bude třeba správně nastavit. „Půjde o obrovské zakázky s velkým objemem peněz. Je třeba dát pozor na to, aby se pak takové projekty vzhledem ke své povaze neotevřely jen hrstce nadnárodních společností. Tím by došlo k monopolizaci, a to nikdo nechceme. PPP projekty jsou zajímavý nástroj, mají ale také svá proti,“ upřesňuje a dodává, že klíčové je pořád hledat cesty, jak náklady snižovat. S tím do budoucna pomůže i samotný nový standard FRMCS. Velkou položkou v rozpočtu je dnes právě budování a údržba infrastruktury, třeba semaforů. Tyto náklady FRMCS výrazně sníží, protože potřebnou infrastrukturu „oseká“ na nejnutnější minimum. Navíc kromě kritických služeb dokáže zajistit i některé další, jako například monitorování tratí. Lidarové a kamerové systémy pomohou včas odhalit místa, která vyžadují údržbu.
Jeden systém pro celou Evropu
Výhodou je, že standard FRMCS se řeší v rámci celé Evropy. Výsledkem tak bude jednotný systém, který přijmou všechny státy, což výrazně usnadní a zrychlí mezinárodní vlakovou dopravu. Vlaky projíždějící napříč vícero státy už nebudou muset měnit komunikační systémy, ale budou umět komunikovat s FRMCS a 5G vysílači. Spolupráce je pak důležitá i při samotném vývoji a implementaci, protože našim dopravcům pomohou zkušenosti a poznatky z dalších zemí. „Třeba v Německu nebo Španělsku jsou dál, technologii už testují na zkušebních tratích, zatímco u nás se teprve řeší pokrytí 5G signálem. Na druhou stranu v obou případech se jedná o mnohem větší země, takže investice tam budou výrazně vyšší,“ říká Bajer.
Tvůrcem standardu FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) je Mezinárodní unie železnic (UIC). S ní spolupracuje Evropská unie železničního průmyslu UNIFE prostřednictvím svého výboru UNITEL, takže probíhá intenzivní spolupráce mezi železničáři a výrobními společnostmi. Členem výboru je i společnost TTC Marconi, která se podílí na vývoji aplikační části, tedy samotných funkčních služeb standardu. Její doménou jsou klienti pro hlasové dispečerské řízení, hlasové systémy a mobilní komunikace v železniční dopravě.
Rusové se chystají otevřít nejdelší přímý železniční spoj na světě
Na FRMCS se pracuje už dlouhé roky. Jednak proto, že stávající GSM-R postupně dožívá, dochází součástková základna a za deset let skončí podpora. Druhým důvodem je fakt, že technologie se posouvají dál mílovými kroky a ani tak konzervativní obor, jakým železnice bezesporu je, tuto skutečnost nemůže ignorovat. V tuto chvíli existuje druhá verze FRMCS, která zatím není komerčně nasaditelná, ale už má definované základní vlastnosti a probíhá její testování.
Testují se krizové složky standardu, přeshraniční provoz, tedy fungování roamingových služeb, a řada dalších věcí. „Je třeba otestovat, že je standard správně napsaný a že vše funguje, jak má. Výsledky stávajících testů se propíší do třetí verze systému a přidají se k nim zase další funkce. Tak budeme pokračovat, dokud nebudeme mít finální verzi vhodnou ke komerčnímu nasazení,“ upřesňuje Bajer, který počítá s tím, že první vlaky s novou technologií by mohly vyjet v roce 2028. Půjde sice jen o zkušební vlaky, už ale pojedou v ostrém provozu. Postupně se pak budou přidávat další. Masivnější nasazení FRMCS by pak mohlo přijít kolem roku 2030.
