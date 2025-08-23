Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Nejenom nový stadion. Manchester United má nové zázemí. I tuzemské fotbalisty čekají miliardové investice

Nejenom nový stadion. Manchester United má nové zázemí. I tuzemské fotbalisty čekají miliardové investice

Nejenom nový stadion. Manchester United má nové zázemí. I tuzemské fotbalisty čekají miliardové investice
Užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Manchester United, jeden z nejslavnějších fotbalových klubů světa, vstoupil do nové éry. Ještě před tím, než se začne stavět jeho zbrusu nový stadion, prošel zásadní proměnou tréninkový komplex v Carringtonu. Budova z roku 1999 dostala moderní tvář díky ateliéru Foster + Partners pod vedením legendárního architekta Normana Fostera.

„Na každém detailu jsme pracovali tak, aby byl co největším přínosem pro zdraví a pohodu hráčů. Důraz jsme proto kladli na otevřené prostory, přirozené světlo a kvalitní přírodní materiály,“ uvedli architekti.

7 fotografií v galerii

Rekonstrukce respektovala původní konstrukci, novinkou je ale prosklený plášť s velkoformátovými okny, které přivádějí denní světlo až do středu budovy. V přízemí se nachází hydratační a výživová stanice, špičkově vybavená posilovna s výškovou místností, hydroterapeutické bazény, nové šatny či lékařské zázemí včetně magnetické rezonance.

První patro nabízí hráčům i realizačnímu týmu moderní jídelnu s venkovní terasou, odpočinkový salonek, kanceláře trenérů a konferenční prostory. Součástí jsou i televizní a podcastová studia. Celková modernizace vyšla na 1,5 miliardy korun.

Zbrojař Strnad krouží kolem fotbalové Viktorie Plzeň

Enjoy

Nejbohatší Čech a majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad má podle informací deníku E15 zájem o převzetí fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň. Jednání jsou podle tří na sobě nezávislých zdrojů v pokročilé fázi. Transakce by mohla být jedním z největších fotbalových obchodů v Česku za poslední roky.

nst

Přečíst článek

Stadion jako nové město

Foster + Partners zároveň stojí i za návrhem nového stadionu Manchesteru United. S kapacitou 90 tisíc diváků se stane největší fotbalovou arénou ve Velké Británii. „Je to vlastně takové miniaturní město, které podpoří rozvoj celé lokality a na které budou místní právem pyšní,“ říká Norman Foster.

Nový stadion bude stát hned vedle toho současného. Jak říkají architekti: "Je takovým velkým deštníkem". „Stadion je zakrytý obrovským deštníkem, který akumuluje energii a dešťovou vodu a zároveň chrání nové vzniklé náměstí, které je dvakrát větší než Trafalgar Square,“ popsal návrh architekt Norman Foster. Nový stadion s kapacitou 100 tisíc míst by se tak měl stát největším v Velké Británii. 5 fotografií v galerii

Díky prefabrikovaným dílům by měla stavba trvat jen pět let. Rozpočet se odhaduje na 2,4 miliardy eur, přičemž samotná výstavba má vytvořit až 90 tisíc pracovních míst a britské ekonomice přinést 8,7 miliardy eur ročně.

Pražské kluby nezůstávají pozadu

A co český fotbal? Také v Praze se připravují velké změny. Bohemians plánují kompletní rekonstrukci legendárního Ďolíčku. Autorem návrhu je architekt Arnošt Navrátil, který už v 70. letech projektoval současnou podobu stadionu. Proměna financovaná rodinou Jakubowiczů má trvat pět let. Do roku 2035 by se pak měl dočkat i další pražský klub – Sparta. Nový stadion na Strahově má podle odhadů vyjít na 4,5 až pět miliard korun. 

4 fotografií v galerii

Ambicí postavit nový stadion se netají ani Brno. Nová aréna za Lužánkami pro 30 tisíc diváků má být nejen fotbalovým chrámem Zbrojovky, ale i magnetem pro mezinárodní akce. Projekt za miliardy korun se ale odkládá – brzdí jej složité majetkoprávní vztahy a povolovací procesy. Přesto je zřejmé: město svůj velký stadion chce a potřebuje.

Proměnily se i ostravské Bazaly, trénuje mládežnickou akademie Baníku. A-tým hraje na Městském stadionu ve Vítkovicích, kde proběhla rekonstrukce tribun i zázemí. Do budoucna se mluví o dalších úpravách, aby stadion plně vyhovoval evropským standardům.

Investice do stadionů navíc nejsou pouze otázkou sportu. Přinášejí městům i ekonomické benefity, fanoušci utrácí za ubytování, dopravu či gastronomii. Zároveň moderní stadiony navíc často vznikají na zanedbaných pozemcích a mohou spustit rozvoj celých čtvrtí. Příkladem je přeměna ostravských Bazalů i plánovaná výstavba na Strahově. 

Z natáčení podcastu s Petrem Paličkou

Umím si představit, že fotbalový stadion Sparty můžou nahradit byty, říká šéf realitní divize Křetínského EPH Petr Palička

Reality

Jakou strategii Petr Palička coby šéf realitní odnože koncernu EPH miliardáře Daniela Křetínského nastavuje? Které projekty se budou posouvat a které naopak prodávat? Jak to bude s fotbalovým stadionem Sparty na Letné nebo Palácem Bellevue na nábřeží? Poslechněte si další díl podcastu Realitní Club.

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek

Brněnští cyklisti a atleti budou mít nový stadion. Město za něj zaplatí více než miliardu.

Na brněnské Lužánky se vrátí sport, za miliardu. Fotbalisté mají smůlu

Reality

Zatímco brněnští fotbalisté si na nový stadion budou muset počkat, ten pro dráhové cyklisty a atlety by se mohl začít stavět už v roce 2027. O vítězném návrhu má zřizovatel jasno, stejně jako o rozpočtu. Dřevěná budova podle projektu studia OV architekti vyjde na 1,5 miliard korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Stadion Old Trafford

Nejen zápasy Premier League. Fotbaloví giganti z Manchesteru bohatnou i na prohlídkách svých stadionů

Enjoy

Slavné fotbalové kluby neživí jen prodeje vstupenek, dresů či peníze z televizních práv. Málokdo si asi uvědomí, že k poměrně výnosným částem jejich podnikání patří i stadionové prohlídky. Největší evropské kluby si díky nim každoročně přijdou až na stovky milionů korun, a to i v době, kdy se na trávníku nic nehraje.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Nový byty pro Ústí nad Labem

Věžáky v Ústí se promění na stovky bytů. Do rekonstrukce se Salutem Group se pustil investor Petr Šmída

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Doporučujeme