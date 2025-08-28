Vyberte si z našich newsletterů

Eurokomisaři navrhli zrušit cla na dovoz amerického průmyslového zboží

iStock
ČTK
ČTK

Evropská komise navrhla zrušení cel na dovoz amerického průmyslového zboží, což je součást obchodní dohody mezi EU a USA, která by měla vést k retroaktivnímu snížení amerických cel na dovoz automobilů z Evropské unie.

Dnešní návrh je prvním krokem k realizaci rámcové dohody uzavřené mezi EU a Spojenými státy minulý týden. Písemná rámcová dohoda přitom potvrzuje předběžnou ústní dohodu z července mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva.

Spojené státy souhlasily se snížením cel na automobily vyrobené v Evropské unii z 27,5 procenta na 15 procent od prvního dne měsíce, ve kterém bude předložen příslušný legislativní návrh EU. Znamená to tedy od 1. srpna.

„Evropská komise dnes předkládá první dva návrhy, které připravují cestu pro provedení společného prohlášení mezi EU a USA z 21. srpna. Jde o první kroky, které zajišťují, že USA sníží cla pro klíčový automobilový průmysl retroaktivně od 1. srpna,“ uvedla unijní exekutiva. Podle komise jde o kroky, které přispívají k obnovení stability a předvídatelnosti v obchodních a investičních vztazích mezi EU a USA a ze kterých budou mít prospěch pracovníci i firmy na obou stranách Atlantiku.

První legislativní návrh se týká zrušení cel na americké průmyslové zboží a druhý navrhuje prodloužit bezcelní režim související s obchodováním s humry. Oba návrhy budou muset nyní schválit Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, v rámci řádného legislativního postupu.

Levná ropa z Ruska se Indii hrubě nevyplatí. Cla zisky rychle smažou

Money

Díky levné ruské ropě Indie od roku 2022 uspořila asi 17 miliard dolarů. Ale poštvala tím proti sobě Spojené státy. Podle Reuters nové americké celní sazby na indický dovoz tyto zisky rychle smažou.

ČTK

Přečíst článek

CEO společnosti Nvidia Jensen Huang

Nvidia výrazně zvýšila tržby. Investory ale znepokojuje odbyt v Číně

Zprávy z firem

Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů (985,13 miliardy korun). Mírně tak překonal odhady analytiků, uvedl server listu Financial Times. Čistý zisk vzrostl o 59 procent na 26,4 miliardy dolarů. Přesto akcie společnosti před zahájením obchodování oslabovaly a investory znepokojila nejistota kolem budoucnosti odbytu v Číně.

ČTK

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump

Trumpova cla jako ekonomický stín nad Evropou. Zpomalí růst, ale krátkodobě zlevní život

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Žijeme v ekonomické krizi, myslí si většina Čechů

Lidem docházejí peníze (ilustrační foto)
Pixabay
ČTK
ČTK

I přes oživení ekonomiky se dvě třetiny Čechů domnívají, že žijeme v hospodářské krizi. Kvůli inflaci a vývoji na finančních trzích se 64 procent domácností obává, že jejich úspory ztratí hodnotu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Generali Investments CEE. Průzkum zároveň ukázal, že od počátku roku se zvýšil podíl lidí, kteří omezují výdaje kvůli obavám z inflace.

Hlavní zdroj obav z hospodářské situace představují náklady na bydlení, jako hrozbu je vnímá každý pátý respondent. Ceny energií považuje za riziko 18 procent dotázaných. Šestina Čechů se shodně obává poklesu reálných mezd a obecného růstu spotřebitelských cen.

Obavy mezi domácnostmi panují navzdory tomu, že reálné ekonomické ukazatele naznačují hospodářské oživení. Podle Českého statistického úřadu ve druhém čtvrtletí vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) meziročně o 2,4 procenta, inflace v červenci meziročně byla 2,7 procenta. Ministerstvo financí za celý rok čeká hospodářský růst o 2,1 procenta po loňském jednom procentu, Česká národní banka odhaduje letošní růst HDP na 2,6 procenta. Průměrná roční inflace by podle obou institucí měla být do 2,5 procenta po loňských 2,4 procenta.

Minimální mzda od ledna vzroste na 22 400 korun

Money

Od ledna si lidé s nejnižšími příjmy polepší – minimální mzda vzroste o 1600 korun na 22 400 korun hrubého. Změna se dotkne zhruba 118 tisíc zaměstnanců a zároveň zvýší i zaručené platy ve veřejné sféře.

ČTK

Přečíst článek

Lidé omezují výdaje

Podle průzkumu také lidé více než na začátku roku omezují výdaje. Šetření na potravinách nyní oznámilo 57,7 procenta dotázaných, v lednu to bylo 50,5 procenta. Podíl lidí, kteří se snaží snížit spotřebu energií a vody se zvýšil na 58,1 procenta z lednových 53,5 procenta. Polovina lidí uvádí, že chodí méně do restaurací, třetina říká, že méně utrácí za koníčky, a čtvrtina, že ruší předplatné některých služeb.

„Jakkoliv se v průzkumech opakovaně deklaruje záměr šetřit na potravinách či chodit méně do restaurací, tak je otázkou, v jak silné míře se tyto úmysly skutečně realizují. Data z maloobchodu například za letošní první pololetí hlásí skutečně jen pozvolný růst prodejů potravin. Na druhou stranu ve druhém čtvrtletí poměrně solidně vzrostly tržby ve stravování a pohostinství,“ upozornil hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Výnosy dluhopisů Japonska a Německa rostou

Německo a Japonsko mají problém. Investoři ztrácejí zájem o jejich dluh. A ten se zdražuje

Trhy

Bývaly to země, o jejichž dluhy se investoři tradičně prali. Japonské a německé dluhopisy dlouhodobě patřily k nejžádanějším na světě, protože byly synonymem stability. A díky tomu tyto země za svůj dluh mohly platit velmi nízké úroky. Situace se ale mění. A následky mohou být velmi vážné.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Lidé v průzkumu také uvedli, že od příští vlády očekávají podporu růstu reálných mezd či podporu dostupného bydlení. Zároveň 15 procent respondentů očekává od nového kabinetu snížení zadlužení státu. „Zde si nemyslím, že by respondenti vnímali nějaké rychle působící propojení mezi veřejnými financemi a vlastní životní úrovní. Jde spíše o volání po dlouhodobě působících systémových změnách, jež by zlepšily stabilitu veřejných financí a spolu s tím i udržitelnost a důvěryhodnost důchodového systému,“ uvedl Jáč.

Průzkum se uskutečnil na přelomu července a srpna na reprezentativním vzorku 1036 lidé ve věku od 18 do 65 let ze všech krajů Česka.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura

Lukáš Kovanda: Světlo na konci tunelu. Důvěra Čechů v tuzemskou ekonomiku stoupá

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Bez spolupráce se nikam nedostanete, říkají v podcastu #FinŽeny Jiřina Procházková, Radka Mašková a Lenka Falešníková

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Tesla dál chřadne. V evropských prodejích Muska školí Číňané

Tesla loni zvýšila prodej aut v Číně na rekordních více než 657 tisíc vozů
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry

Americké automobilce Tesla, kterou vlastní miliardář Elon Musk, se ani sedmý měsíc po sobě nepodařilo zaznamenat růst v rámci prodejů v Evropě. Její přímý konkurent, čínská společnost BYD, která letos dorazila i do Česka, naopak hlásí meziroční nárůst prodejů svých elektromobilů o 225 procent.

Evropská asociace výrobců automobilů, kterou cituje web CNBC, uvedla, že registrace nových vozů Tesla činily v červenci celkem 8 837, což je meziroční pokles o 40 procent. Společnost BYD naproti tomu v ten samý měsíc zaznamenala 13 503 nových registrací, což představuje meziroční nárůst o 225 procent. Tesle mohou tyto informace ještě více zhořknout, protože se pokles jejích prodejů odehrál ve chvíli, kdy celkový prodej elektromobilů v Evropě vzrostl, ukázala data asociace.

FOTOGALERIE: Jak vypadaly začátky firmy Tesla?

Prezentace Tesly Roadster v Santa Monice v Kalifornii 10. ledna 2009. Tesla Roadster v prvním otevřeném obchodě Tesla Flagship, 1. května 2008 v Los Angeles. Teslu Roadster si 24. května 2007 v Moffett Field v Kalifornii prohlédla i tehdejší ministryně zahraničí USA Condoleezza Riceová. 31 fotografií v galerii

Tesla v problémech

Automobilku dlouhodobě drtí několik problémů. Kromě vzrůstající konkurence je to i poškození pověsti značky ze strany miliardářovy štvavé rétoriky a vztahu s Trumpovou administrativou. Ještě k tomu její tržby ve druhém čtvrtletí klesly tržby o 12 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, což je nejprudší pokles čtvrtletních tržeb za více než deset let. 

Mezi další problém se řadí i fakt, že Tesla neprošla žádnou zásadní obnovou své řady vozů. Společnost letos pouze uvedla, že pracuje na cenově dostupnějším elektromobilu, který chce začít vyrábět již letos. 

Automobilka Tesla

Tesla už nebude brát baterie z Číny, vsadila na Korejce

Zprávy z firem

Tesla podepsala smlouvu s jihokorejskou společností LG Energy Solution (LGES) na dodávku baterií pro systémy skladování energie v hodnotě 4,3 miliardy dolarů (91,4 miliardy korun). Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj.

ČTK

Přečíst článek

Je to automobilka?

Thomas Besson, vedoucí výzkumu automobilového sektoru ve společnosti Kepler Cheuvreux, uvedl, že vedení Tesly se snaží „přesvědčit investory, že Tesla ve skutečnosti není automobilová společnost“ tím, že mluví o umělé inteligenci, robotice a autonomii. „Mluví téměř o všem možném, jen ne o autě, které nyní prodávají pomalejším tempem, protože stáří jejich vozidel je mnohem vyšší než u konkurence a nejnovější produkty nebyly tak úspěšné, jak se doufalo, zejména Cybertruck,“ řekl Besson.

Americká automobilka však stojí proti čínským hráčům, kteří agresivně uvádějí své modely na trh a stupňují svůj tlak na Evropu. V jejich čele je společnost BYD, která v posledních dvou letech otevřela showroomy po celém kontinentu a uvedla na trh své vozy za konkurenceschopné ceny. Automobilka vstoupila v dubnu letošního roku i na trh v Česku.

Čínské značky v první polovině letošního roku téměř zdvojnásobily svůj společný podíl na evropském trhu na rekordních 5,1 procenta. Jejich podíl tak byl o něco málo nižší, než podíl automobilky Mercedes-Benz, který činil 5,2 procenta. Celkový prodej automobilů v Evropě přitom v pololetí klesl o 0,3 procenta na 6,84 milionu vozů. 

BYD

Glosa Zdeňka Pečeného: Je to čínské a přijelo si to pro vás aneb jak BYD vystrnadil Teslu

Názory

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
