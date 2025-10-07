Nový magazín právě vychází!

Mercedes už Číňany nebaví. Raději si kupují levné domácí elektromobily

Mercedes-Benz
Strasti evropských automobilek nekončí. Další negativní zprávou je propad prodejů německé automobilky Mercedes-Benz na čínském trhu. Tamní spotřebitelé dávají přednost domácím elektromobilům.

Ve třetím čtvrtletí zaznamenal německý výrobce automobilů Mercedes-Benz propad na čínském trhu o 27 procent, uvedla agentura Bloomberg. Podle ní je to způsobeno útlumem výdajů tamních spotřebitelů po luxusních automobilech a stále silnější dominanci čínských výrobců elektrických vozidel.

Problémy nejen v Číně

A nejen na asijském trhu se automobilce nedaří. Koncernu se meziročně snížily i globální prodeje automobilů, a to o 12 procent. Ve Spojených státech klesly dodávky dokonce o 17 procent, což je důsledek nejistoty kolem dovozních cel.

Ovšem nejen Mercedes nemá v Číně na růžích ustláno. Tlaku tam čelí i jeho rivalové v podobě BMW a Porsche. I tyto evropské automobilky čelí tvrdší konkurenci ze strany domácích značek jako BYD či Xiaomi. Ty dokážou nabídnout technologicky pokročilé elektromobily za výrazně nižší ceny. Výsledkem je cenová válka, která tlačí marže výrobců luxusních vozů dolů.

Automobilka BMW otevřela v Maďarsku továrnu na výrobu elektromobilů

BMW v Maďarsku otevřela továrnu na elektromobily. Orbán neskrýval nadšení

Německá automobilka BMW slavnostně otevřela novou továrnu na výrobu elektromobilů v maďarském městě Debrecín. Investice do továrny činí dvě miliardy eur, tedy téměř 49 miliard korun, a zahrnují rovněž závod na baterie. Informovala o tom agentura APA.

Přečíst článek

Zájem o dražší elektromobily přitom slábne i jinde. Evropský trh stagnuje a americké clo komplikuje export. Některé automobilky proto mění strategii – omezují náklady a vracejí investice zpět do spalovacích a hybridních modelů. Například Ferrari se ale snaží jít proti proudu: už tento týden představí svůj první plně elektrický model.

U Mercedesu sice pomohl zájem o elektrický sedan CLA, který zvýšil čtvrtletní prodeje elektromobilů o 22 procent oproti předchozímu období, v meziročním srovnání však zůstaly výsledky beze změny. Prémiové modely EQS a EQE zákazníky příliš nezaujaly, což vyvolává pochybnosti o strategii šéfa koncernu Oly Källeniuse, jenž se snaží značku posunout do vyššího segmentu elektrické mobility.

Určitou útěchou jsou alespoň užitkové vozy: Mercedes-Benz Van prodal ve třetím čtvrtletí 83 800 vozů, což představuje pokles o osm procent oproti loňsku, avšak prodej elektrických dodávek téměř dvojnásobně vzrostl na 8 600 kusů.

ČTK
Český automobilový sektor má za sebou rekordní rok 2024, kdy se vyrobilo téměř 1,45 milionu osobních vozů. O něco méně se dařilo se v letošním první pololetí.

Český autoprůmysl tvoří přibližně desetinu HDP a zaměstnává stovky tisíc lidí. Loňský rok sice přinesl rekordní výsledky, ale letošek už ukazuje, že tempo růstu nemusí být udržitelné. V prvních pěti měsících roku 2025 se výroba aut snížila o více než šest procent a ziskové marže firem se rovněž propadly. Automobilky navíc utrácí velké peníze za investice do technologií souvisejících s elektromobilitou a digitalizací.

Odvětví sice zůstává jedním z největších zaměstnavatelů, ale současně čelí výrazným změnám v potřebné kvalifikaci pracovníků. „Poptávka po kvalifikovaných technických profesích v automotive zůstává vysoká. Nejvíce chybějí mechatronici, elektromechanici, pracovníci kvality a specialisté na automatizaci a robotiku,“ říká Michal Španěl, datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz. „Na druhé straně roste počet uchazečů o základní operátorské a výrobní role, což zaměstnavatelům poskytuje lepší možnosti výběru než v předchozích přehřátých letech,“ dodává.

Nedostatek specialistů tak zůstává největší výzvou. „Budou nutné investice do přeškolení zaměstnanců a do intenzivnější spolupráce se středními i vysokými školami, zejména v oblastech souvisejících s elektropohonem, softwarem a datovými technologiemi,“ pokračuje Španěl. Do popředí se tak dostává diferencované odměňování. Na výrobní dělnické pozice se nejčastěji nabízejí mzdy mezi 28 až 37 tisíci korunami měsíčně, často doplněné o náborové bonusy či benefity jako zajištěné ubytování. Technické a specializované profese mají mzdy od 40 do 50 tisíc korun a vysoce kvalifikovaní odborníci si vydělají až 80 tisíc korun.

Vliv zelené politiky EU 

Český automobilový průmysl stojí na prahu nové éry. Výroba si sice udržuje stabilní tempo, klíčovým faktorem pro budoucí úspěch se ale stává schopnost adaptace na technologické a legislativní změny, především ty spojené s Green Dealem. Tlak na udržitelnost a přechod na elektromobilitu je jak výzvou, tak i příležitostí, která přetváří celý trh práce. „Budoucnost českého automotive již není jen o počtu vyrobených vozů, ale o jejich přidané hodnotě, udržitelnosti a inovacích,“ shrnuje Španěl. 

Hlavním problémem autoprůmyslu jsou rostoucí náklady, přísnější emisní normy a nejistota kolem přechodu na elektromobilitu. Evropská unie zpřísňuje cíle pro emise a české automobilky varují, že bez odkladu nebo podpory může být přechod k bezemisní výrobě likvidační. Česko se proto spolu s Itálií snaží v Bruselu vyjednat zmírnění sankcí za překročení emisních limitů. 

Křehkost celého odvětví umocňuje závislost na Německu, jehož zpomalená ekonomika brzdí vývoz českých aut. Analytici varují, že pokud se sektor rychle nepřizpůsobí novým podmínkám, může Česko ztratit část investic i pracovních míst. 

