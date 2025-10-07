Mercedes už Číňany nebaví. Raději si kupují levné domácí elektromobily
Strasti evropských automobilek nekončí. Další negativní zprávou je propad prodejů německé automobilky Mercedes-Benz na čínském trhu. Tamní spotřebitelé dávají přednost domácím elektromobilům.
Ve třetím čtvrtletí zaznamenal německý výrobce automobilů Mercedes-Benz propad na čínském trhu o 27 procent, uvedla agentura Bloomberg. Podle ní je to způsobeno útlumem výdajů tamních spotřebitelů po luxusních automobilech a stále silnější dominanci čínských výrobců elektrických vozidel.
Problémy nejen v Číně
A nejen na asijském trhu se automobilce nedaří. Koncernu se meziročně snížily i globální prodeje automobilů, a to o 12 procent. Ve Spojených státech klesly dodávky dokonce o 17 procent, což je důsledek nejistoty kolem dovozních cel.
Ovšem nejen Mercedes nemá v Číně na růžích ustláno. Tlaku tam čelí i jeho rivalové v podobě BMW a Porsche. I tyto evropské automobilky čelí tvrdší konkurenci ze strany domácích značek jako BYD či Xiaomi. Ty dokážou nabídnout technologicky pokročilé elektromobily za výrazně nižší ceny. Výsledkem je cenová válka, která tlačí marže výrobců luxusních vozů dolů.
Zájem o dražší elektromobily přitom slábne i jinde. Evropský trh stagnuje a americké clo komplikuje export. Některé automobilky proto mění strategii – omezují náklady a vracejí investice zpět do spalovacích a hybridních modelů. Například Ferrari se ale snaží jít proti proudu: už tento týden představí svůj první plně elektrický model.
U Mercedesu sice pomohl zájem o elektrický sedan CLA, který zvýšil čtvrtletní prodeje elektromobilů o 22 procent oproti předchozímu období, v meziročním srovnání však zůstaly výsledky beze změny. Prémiové modely EQS a EQE zákazníky příliš nezaujaly, což vyvolává pochybnosti o strategii šéfa koncernu Oly Källeniuse, jenž se snaží značku posunout do vyššího segmentu elektrické mobility.
Určitou útěchou jsou alespoň užitkové vozy: Mercedes-Benz Van prodal ve třetím čtvrtletí 83 800 vozů, což představuje pokles o osm procent oproti loňsku, avšak prodej elektrických dodávek téměř dvojnásobně vzrostl na 8 600 kusů.
