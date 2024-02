Lukáš Kovanda: Světlo na konci tunelu. Důvěra Čechů v tuzemskou ekonomiku stoupá

Důvěra spotřebitelů v českou ekonomiku letos v únoru stoupla na nejvyšší úroveň od října 2021, tedy shodou okolností od měsíce, kdy proběhly poslední sněmovní volby. Z nich vzešla současná Fialova vláda, pro niž jsou dnešní čísla ke spotřebitelské důvěře pozitivní.

Důvěra spotřebitelů dosáhla letos v únoru 94 bodů. Což odpovídá 94 procentům dlouhodobého průměru období od ledna 2003 do prosince 2023.

Oproti letošnímu lednu se v únoru snížil počet spotřebitelů hodnotících svou současnou finanční situaci hůře než v předchozích dvanácti měsících. To znamená, že konsolidační balíček, který platí od začátku letoška, zatím nijak významně neblaze na spotřebitele a domácnosti nedoléhá. Místo toho domácnosti registrují spíše pokles inflace. A příznivější než loňský vývoj v oblasti například cen potravin nebo energií. Náladu jim oproti loňsku zlepšuje také vyhlídka na vzestup reálných mezd, jenž letos nastane právě v důsledku probíhajícího markantního poklesu inflace – poklesu v porovnání s loňskem i předloňskem.

Lukáš Kovanda: Inflace v Česku klesá. Fialovi se podařilo po Babišovi „uklidit“ poměrně rychle Názory Inflace v Česku prudce klesá. Podle dnešních čísel Eurostatu ji Česko mělo letos v lednu devátou nejnižší v EU (viz graf níže). Byla podprůměrná jak v rámci EU, tak i eurozóny. Česko navíc vykazovalo citelně nižší inflaci než všechny další země Visegrádské čtyřky. Co více, tuzemská inflace by letos měla zůstat na poměry EU podprůměrná celoročně. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Ve srovnání s letošním lednem se v únoru také snížil počet spotřebitelů, kteří v příštích dvanácti měsících očekávají zhoršení své finanční situace, což jen podtrhuje výše uvedené.

Světlo na konci tunelu

I když celková spotřebitelská nálada zůstává pod dlouhodobým průměrem, domácnosti nyní vidí celkem jasné světlo na konci tunelu.

A v příštích měsících by se jejich nálada měla dále zlepšovat. Inflace v Česku totiž vskutku prudce klesá. Podle posledních zveřejněných čísel Eurostatu ji Česko mělo letos v lednu devátou nejnižší v EU. Byla podprůměrná jak v rámci EU, tak i eurozóny. Česko navíc vykazovalo citelně nižší inflaci než všechny další země Visegrádské čtyřky. Podprůměrná v rámci EU by měla zůstat po celý letošní rok, plyne z expertních odhadů sestavených agenturou Bloomberg.

Lukáš Kovanda: Evropě hrozí záplava čínských elektroaut. Východisko však existuje Názory Evropským automobilkám hrozí „krvavá lázeň“ v záplavě levného čínského dovozu, varuje šéf Stellantisu. Odpovědí by mohlo být vytvoření nadnárodního evropského „Airbusu elektromobility“, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Fialově vládě se navíc letos podle všeho podaří – i díky zmíněnému konsolidačnímu balíčku – zásadně stabilizovat tuzemské zadlužení, když úroveň deficitu veřejných financí stáhne výrazně pod mezní úroveň tří procent HDP. Česko tak nadále bude patřit k menšině zemí, jejichž úroveň zadlužení setrvává nejvýše na polovině zadlužení eurozóny a které jsou zároveň zadluženy výrazně podprůměrně v rámci celé EU.

Opozici se přitom dosud nepodařilo vládní pětikoalici připravit o výraznější podíl voličských preferencí, i když jí válka na Ukrajině nebo energetická drahota mohly hrát do karet. Jakékoli objektivně složité období je pro momentálně vládnoucí garnituru zatěžkávací zkouškou, z jejíhož nezvládnutí může zásadně těžit opozice. To se však dosud příliš nedělo a při uvedeném skoncování s inflací i zadlužováním zřejmě ani dít nebude. Jak ukazují dnešní data, ani konsolidační balíček zřejmě nemá potenciál náladu spotřebitelů kazit natolik, aby měnili své politické preference.