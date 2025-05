Zlomový okamžik. BYD v Evropě prodala víc elektroaut než Tesla

Čínská automobilka BYD prodala v Evropě v dubnu poprvé více elektromobilů než americká Tesla a dostala se mezi deset nejprodávanějších značek. Z jednotlivých automobilek skončila Škoda Auto v registraci bateriových elektromobilů (BEV) v Evropě na třetím místě a model Škoda Elroq byl nejprodávanějším BEV. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila analytická společnost JATO Dynamics.

Čínská automobilka BYD zaregistrovala v dubnu na kontinentě 7231 nových BEV. To bylo o 169 procent více než před rokem. Naopak registrace Tesly se propadly o 49 procent na 7165 kusů.

„Ačkoliv rozdíl mezi celkovým měsíčním prodejem u obou značek může být malý, důsledky jsou obrovské,“ uvedl analytik firmy JATO Dynamics Felipe Muñoz. „Pro evropský automobilový trh je to zlomový okamžik,“ dodal.

Zatímco poptávka po automobilech v Evropě celkově zůstala stabilní, registrace BEV se v dubnu zvýšily meziročně o 28 procent, zejména díky čínským automobilovým značkám. Podíl BEV na celkovém počtu registrací se zvýšil na 17 procent. Přestože EU zavedla cla na elektromobily vyrobené v Číně, zvýšily se v dubnu registrace čínských BEV o 59 procent. Elektromobily z Evropy, Japonska, Jižní Koreje a Spojených států zaznamenaly růst o 26 procent.

Hvězda jménem Elroq

Z jednotlivých modelů skončila v čele žebříčku registrovaných BEV na prvním místě Škoda Elroq s téměř 8000 kusy. Následují tři modely automobilky Volkswagen. Osmá příčka patřila modelu Škoda Enyaq. Celkově bylo v dubnu registrováno 13 598 BEV automobilky Škoda, což bylo o 214 procent více než před rokem.

