Nvidia výrazně zvýšila tržby. Investory ale znepokojuje odbyt v Číně

CEO společnosti Nvidia Jensen Huang
ČTK
ČTK
ČTK

Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů (985,13 miliardy korun). Mírně tak překonal odhady analytiků, uvedl server listu Financial Times. Čistý zisk vzrostl o 59 procent na 26,4 miliardy dolarů. Přesto akcie společnosti před zahájením obchodování oslabovaly a investory znepokojila nejistota kolem budoucnosti odbytu v Číně.

Firma v aktuálním čtvrtletí očekává tržby kolem 54 miliard dolarů, což je v souladu s odhady trhu. Prognóza však nezahrnuje prodeje čipů H20 určených pro Čínu.

„To číslo 54 miliard nezahrnuje H20. A šokovalo mě, že to tam nezahrnuli,“ uvedl investor Gene Munster ze společnosti Deepwater Asset Management.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zastavila prodej čipů H20 od Nvidie a MI308 od AMD do Číny v dubnu, v červenci ale souhlasila s jeho obnovením a začala vydávat příslušná povolení. Výrobci následně souhlasili, že budou vládě odvádět 15 procent z tržeb. Budoucnost prodeje těchto čipů v Číně je přesto nejistá, neboť se k nim začali negativně stavět tamní regulátoři.

Pokles tržeb v Číně

V samotné Číně klesly tržby společnosti Nvidia z herních a dalších produktů mezičtvrtletně o 50 procent na 2,8 miliardy dolarů. Přesto se společnosti podařilo prodat čipy H20 v hodnotě 650 milionů dolarů mimo Čínu. Firma zároveň pokračuje v přípravě nové verze čipu Blackwell pro čínský trh, která by byla výkonnější než H20, ale slabší než nejpokročilejší americké čipy.

Šéf podniku Jensen Huang zdůraznil, že poptávka po infrastruktuře pro umělou inteligenci nadále poroste s tím, že čtyři největší technologické firmy zdvojnásobily investice do datových center na 600 miliard dolarů ročně.

Nvidia zároveň spustila nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 60 miliard dolarů a oznámila, že nejnovější generace čipů Blackwell Ultra se prodává velmi dobře při mimořádně vysoké poptávce.

„Současné nacenění akcií na úrovni 40násobku očekávaného letošního čistého zisku vedlo k vysokým očekáváním investorů do blízké budoucnosti, které ochlazuje výhled managementu na zpomalení růstu tržeb po dvou letech boomu AI,“ sdělil analytik XTB Tomáš Cverna.

Tesla dál chřadne. V evropských prodejích Muska školí Číňané

Tesla loni zvýšila prodej aut v Číně na rekordních více než 657 tisíc vozů
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry

Americké automobilce Tesla, kterou vlastní miliardář Elon Musk, se ani sedmý měsíc po sobě nepodařilo zaznamenat růst v rámci prodejů v Evropě. Její přímý konkurent, čínská společnost BYD, která letos dorazila i do Česka, naopak hlásí meziroční nárůst prodejů svých elektromobilů o 225 procent.

Evropská asociace výrobců automobilů, kterou cituje web CNBC, uvedla, že registrace nových vozů Tesla činily v červenci celkem 8 837, což je meziroční pokles o 40 procent. Společnost BYD naproti tomu v ten samý měsíc zaznamenala 13 503 nových registrací, což představuje meziroční nárůst o 225 procent. Tesle mohou tyto informace ještě více zhořknout, protože se pokles jejích prodejů odehrál ve chvíli, kdy celkový prodej elektromobilů v Evropě vzrostl, ukázala data asociace.

Tesla v problémech

Automobilku dlouhodobě drtí několik problémů. Kromě vzrůstající konkurence je to i poškození pověsti značky ze strany miliardářovy štvavé rétoriky a vztahu s Trumpovou administrativou. Ještě k tomu její tržby ve druhém čtvrtletí klesly tržby o 12 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, což je nejprudší pokles čtvrtletních tržeb za více než deset let. 

Mezi další problém se řadí i fakt, že Tesla neprošla žádnou zásadní obnovou své řady vozů. Společnost letos pouze uvedla, že pracuje na cenově dostupnějším elektromobilu, který chce začít vyrábět již letos. 

Je to automobilka?

Thomas Besson, vedoucí výzkumu automobilového sektoru ve společnosti Kepler Cheuvreux, uvedl, že vedení Tesly se snaží „přesvědčit investory, že Tesla ve skutečnosti není automobilová společnost“ tím, že mluví o umělé inteligenci, robotice a autonomii. „Mluví téměř o všem možném, jen ne o autě, které nyní prodávají pomalejším tempem, protože stáří jejich vozidel je mnohem vyšší než u konkurence a nejnovější produkty nebyly tak úspěšné, jak se doufalo, zejména Cybertruck,“ řekl Besson.

Americká automobilka však stojí proti čínským hráčům, kteří agresivně uvádějí své modely na trh a stupňují svůj tlak na Evropu. V jejich čele je společnost BYD, která v posledních dvou letech otevřela showroomy po celém kontinentu a uvedla na trh své vozy za konkurenceschopné ceny. Automobilka vstoupila v dubnu letošního roku i na trh v Česku.

Čínské značky v první polovině letošního roku téměř zdvojnásobily svůj společný podíl na evropském trhu na rekordních 5,1 procenta. Jejich podíl tak byl o něco málo nižší, než podíl automobilky Mercedes-Benz, který činil 5,2 procenta. Celkový prodej automobilů v Evropě přitom v pololetí klesl o 0,3 procenta na 6,84 milionu vozů. 

Palantir: Píše se příběh nového lídra datové éry, nebo symbolu AI bubliny?

Zdeněk Pečený
Investoři vyhnali akcie Palantiru do rekordních výšin, realita ale začíná brzdit euforii. Po raketovém růstu o stovky procent během roku, přišla v srpnu korekce. Jde o začátek vyfukující se bubliny, nebo jen o drobné škobrtnutí? Názory se různí.

Společnost Palantir Technologies (PLTR), známá především svou úzkou spoluprací s americkými bezpečnostními složkami, se stala jedním z největších vítězů letošní investiční horečky kolem umělé inteligence. Ještě v první polovině roku patřily její akcie k nejvýkonnějším titulům indexu S&P 500, když vzrostly od začátku roku o více než 113 procent. 

V polovině srpna vystoupaly akcie Palantiru na rekordních 190 dolarů za kus, což představovalo více než 130procentní růst od začátku roku.

Velká očekávání s nejasným výsledkem

Po dosažení srpnového maxima ale následovala rychlá korekce. Během několika dní akcie spadly zhruba o 16 procent, když část investorů začala vybírat zisky a objevily se pochyby, zda ocenění firmy není odtržené od reality.

Google Finance

„Investoři vytlačili akcie Palantiru až na úroveň 290násobku očekávaných letošních čistých zisků,“ podotkl analytik XTB Tomáš Cverna a varoval před přehnaným optimismem investorů.

Poměr ceny akcie k budoucím ziskům během srpna klesl na 250násobek, „i tak je ale valuace společnosti nadále extrémní, a to navzdory očekávanému růstu tržeb o 35 až 45 procent ročně až do roku 2028,“ dodal Cverna.

Brent Thill z Jefferies označil akcii přímo za „přepálenou a neudržitelnou“. Jiný známý shortař Andrew Left z Citron Research zase uvedl, že férová cena by měla být výrazně nižší, možná kolem 40 dolarů.

Na fundamentální úrovni však Palantir vykazuje solidní dynamiku. Za druhé čtvrtletí 2025 firma oznámila tržby přes jednu miliardu dolarů, přičemž komerční prodeje v USA meziročně vzrostly o 93 procent a vládní kontrakty o více než 50 procent. Společnost rovněž zvýšila celoroční výhled na tržby na 4,14 až 4,15 miliardy dolarů. Z pohledu ziskovosti i cash flow se Palantir drží na zdravé úrovni a překonává tradiční kritéria rychle rostoucích firem.

„Investoři oceňují Palantir jako společnost s obrovským potenciálem, ale tradiční valuační ukazatele naznačují vysoké riziko, že očekávaný růst nebude naplněn,“ shrnuje Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital a připomíná, že CEO Palantiru Alex Karp minulý týden prodal své akcie za více než 60 milionů dolarů. „ Investory to může vést k otázce, zda není ten správný čas také realizovat zisky,“ podotkl Míšek.

Podle analýzy investičního magazínu Barron’s je současný pokles akcií Palantiru spíše korekcí než předzvěstí krize. Opatrnosti ale není nikdy dost. „Navzdory poklesu se může stát, že technologické akcie v září projdou dalším vybíráním zisků,“ varuje Míšek. 

Analytici se v hodnocení Palantiru rozcházejí. Banky jako Morgan Stanley či Bank of America zůstávají optimistické a věří, že Palantir může zůstat klíčovým hráčem na poli datové analýzy a AI řešení. Jiní upozorňují, že investoři by měli být obezřetní, protože naplnit současná očekávání bude nesmírně obtížné. I přes aktuální korekci se totiž Palantir stále obchoduje za násobky, které u jiných technologických firem dlouhodobě nevydržely.

