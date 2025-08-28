Nvidia výrazně zvýšila tržby. Investory ale znepokojuje odbyt v Číně
Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů (985,13 miliardy korun). Mírně tak překonal odhady analytiků, uvedl server listu Financial Times. Čistý zisk vzrostl o 59 procent na 26,4 miliardy dolarů. Přesto akcie společnosti před zahájením obchodování oslabovaly a investory znepokojila nejistota kolem budoucnosti odbytu v Číně.
Firma v aktuálním čtvrtletí očekává tržby kolem 54 miliard dolarů, což je v souladu s odhady trhu. Prognóza však nezahrnuje prodeje čipů H20 určených pro Čínu.
„To číslo 54 miliard nezahrnuje H20. A šokovalo mě, že to tam nezahrnuli,“ uvedl investor Gene Munster ze společnosti Deepwater Asset Management.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zastavila prodej čipů H20 od Nvidie a MI308 od AMD do Číny v dubnu, v červenci ale souhlasila s jeho obnovením a začala vydávat příslušná povolení. Výrobci následně souhlasili, že budou vládě odvádět 15 procent z tržeb. Budoucnost prodeje těchto čipů v Číně je přesto nejistá, neboť se k nim začali negativně stavět tamní regulátoři.
Čínští regulátoři se snaží přimět domácí technologické firmy, aby přestaly nakupovat pokročilé čipy H20 od amerického výrobce Nvidia. Důvodem jsou podle zprávy listu Financial Times výroky amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka, který označil čipy určené pro čínský trh za druhořadé a hovořil o snaze udržet čínské vývojáře závislé na amerických technologiích.
Pokles tržeb v Číně
V samotné Číně klesly tržby společnosti Nvidia z herních a dalších produktů mezičtvrtletně o 50 procent na 2,8 miliardy dolarů. Přesto se společnosti podařilo prodat čipy H20 v hodnotě 650 milionů dolarů mimo Čínu. Firma zároveň pokračuje v přípravě nové verze čipu Blackwell pro čínský trh, která by byla výkonnější než H20, ale slabší než nejpokročilejší americké čipy.
Šéf podniku Jensen Huang zdůraznil, že poptávka po infrastruktuře pro umělou inteligenci nadále poroste s tím, že čtyři největší technologické firmy zdvojnásobily investice do datových center na 600 miliard dolarů ročně.
Nvidia zároveň spustila nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 60 miliard dolarů a oznámila, že nejnovější generace čipů Blackwell Ultra se prodává velmi dobře při mimořádně vysoké poptávce.
„Současné nacenění akcií na úrovni 40násobku očekávaného letošního čistého zisku vedlo k vysokým očekáváním investorů do blízké budoucnosti, které ochlazuje výhled managementu na zpomalení růstu tržeb po dvou letech boomu AI,“ sdělil analytik XTB Tomáš Cverna.
