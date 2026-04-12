Den D pro Orbána. Volby v Maďarsku odstartovaly, mohou změnit směr země
V Maďarsku se dnes v 6:00 středoevropského letního času otevřely volební místnosti a začaly parlamentní volby, které mohou zásadně změnit politickou budoucnost země. O hlasy může usilovat zhruba osm milionů voličů, hlasování potrvá do 19:00. První průběžné výsledky chce Národní volební úřad zveřejnit kolem 20:00.
Volby jsou považovány za nejdůležitější od pádu komunismu v roce 1989 a sleduje je celá Evropa. Rozhodnout mají o tom, zda dlouholetý premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz po 16 letech ztratí moc.
Podle nezávislých výzkumných ústavů má výraznou šanci na vítězství opoziční strana Tisza vedená proevropským konzervativcem Péterem Magyarem. Ten během dvou let vybudoval hnutí, které dokáže Orbánovi reálně konkurovat, a to i v době, kdy premiérova popularita oslabovala.
Maďarský premiér Viktor Orbán by po šestnácti letech mohl zamířit do opozičních lavic. Jeho Fidesz čelí vážné hrozbě ještě nedávno malé strany Tisza a hlavně Pétera Magyara, který je nezpochybnitelným lídrem opozice. Co prosazuje a proč se odpůrci Orbána sjednotili za člověkem, která má pověst drsného politika s komplikovanou povahou?
Karel Pučelík: Kdo je Péter Magyar? Nekompromisní lídr, který umí chodit v Orbánově systému
Názory
Oslabení demokratických principů
Orbán po roce 2010 zásadně proměnil fungování maďarského státu. Kritici tvrdí, že jeho vláda vedla k oslabení demokratických principů, když Fidesz a jeho spojenci získali vliv nad klíčovými institucemi, ekonomikou i médii. Maďarsko se kvůli tomu dostalo do sporů s Evropskou unií.
Premiér si zároveň udržuje blízké vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem navzdory invazi na Ukrajinu a je považován za spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa. Před dnešními volbami ho podpořil také český premiér Andrej Babiš.
