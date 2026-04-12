Den D pro Orbána. Volby v Maďarsku odstartovaly, mohou změnit směr země

V Maďarsku se dnes v 6:00 středoevropského letního času otevřely volební místnosti a začaly parlamentní volby, které mohou zásadně změnit politickou budoucnost země. O hlasy může usilovat zhruba osm milionů voličů, hlasování potrvá do 19:00. První průběžné výsledky chce Národní volební úřad zveřejnit kolem 20:00.

Volby jsou považovány za nejdůležitější od pádu komunismu v roce 1989 a sleduje je celá Evropa. Rozhodnout mají o tom, zda dlouholetý premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz po 16 letech ztratí moc.

Podle nezávislých výzkumných ústavů má výraznou šanci na vítězství opoziční strana Tisza vedená proevropským konzervativcem Péterem Magyarem. Ten během dvou let vybudoval hnutí, které dokáže Orbánovi reálně konkurovat, a to i v době, kdy premiérova popularita oslabovala.

Karel Pučelík: Kdo je Péter Magyar? Nekompromisní lídr, který umí chodit v Orbánově systému

Maďarský premiér Viktor Orbán by po šestnácti letech mohl zamířit do opozičních lavic. Jeho Fidesz čelí vážné hrozbě ještě nedávno malé strany Tisza a hlavně Pétera Magyara, který je nezpochybnitelným lídrem opozice. Co prosazuje a proč se odpůrci Orbána sjednotili za člověkem, která má pověst drsného politika s komplikovanou povahou?

Oslabení demokratických principů

Orbán po roce 2010 zásadně proměnil fungování maďarského státu. Kritici tvrdí, že jeho vláda vedla k oslabení demokratických principů, když Fidesz a jeho spojenci získali vliv nad klíčovými institucemi, ekonomikou i médii. Maďarsko se kvůli tomu dostalo do sporů s Evropskou unií.

Premiér si zároveň udržuje blízké vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem navzdory invazi na Ukrajinu a je považován za spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa. Před dnešními volbami ho podpořil také český premiér Andrej Babiš.

Související

Nenápadné bistro Krámek u Botiče mění Hostivař

Nově otevřené bistro ve Staré Hostivaři ukazuje, že kvalitní gastronomie nemusí stát na přehnaných ambicích. Krámek u Botiče přirozeně zapadá do místního života a dokazuje, že i nenápadný podnik může dlouhodobě zvýšit atraktivitu čtvrti i hodnotu jejího veřejného prostoru.

Pražská Hostivaři má řadu podob. Stačí sejít z rušnějších ulic směrem k údolí Botiče a městská struktura se začne výrazně měnit. Zbytky historické vesnice, panelové horizonty v dálce a mezi nimi pás zeleně. Právě v tomto meziprostoru vzniklo bistro Krámek. Ne jako cílová gastronomická destinace, ale jako přirozený doplněk lokální infrastruktury, který pracuje s existujícím pohybem chodců, cyklistů i místních obyvatel.

Z ekonomického hlediska jde o racionální model. Podnik nestaví na ambici přitahovat zákazníky z celé Prahy, ale na stabilním, přirozeném provozu. Tím snižuje náklady na marketing, minimalizuje provozní rizika a zároveň posiluje lokální ekonomický ekosystém. 

Koprovka v podání bistra Kro

Zelenina dobývá restaurace. A hosté si ji objednávají dobrovolně, protože chutná

Vegetariánská a veganská jídla přestávají být pomalu a jistě pouhým doplňkem menu a stávají se plnohodnotným gastronomickým i byznysovým pilířem. Moderní restaurace ukazují, že práce se zeleninou, fermentací a lokálními surovinami je cestou k vyšší kvalitě, stabilnějším nákladům i širšímu publiku. Pražské bistro KRO patří mezi podniky, které tento posun ilustrují v praxi.

Proměna původního objektu patří k příkladům nenápadných, ale zdařilých investic. Rekonstrukce zachovává jednoduchost venkovského kontextu Staré Hostivaře a doplňuje ji o současný mobiliář, otevřenou zahrádku a minimalistické interiérové řešení. Největší přidaná hodnota zde nevzniká rozsáhlým stavebním zásahem, ale prací s kontextem, tedy s tím, co už na místě existovalo. Takový přístup nejen snižuje vstupní náklady, ale zároveň zvyšuje autenticitu, která je pro zákazníky klíčová.

Projekt zároveň navazuje na práci týmu nedaleké restaurace  Na Kačabce, jejíž historie sahá až do 19. století. Krámek tak nemusí budovat značku od nuly, ale opírá se o důvěru místních i znalost prostředí. 

Nabídka odpovídá roli podniku i jeho ekonomickému nastavení. Je kompaktní a funkční: výběrová káva, domácí limonády, naturální vína a jednoduché letní drinky doplňuje drobné občerstvení v podobě otevřených sendvičů, sýrů, oliv či dezertů. Nejde o plnohodnotné menu, ale o doprovod k pobytu na místě. Tento model snižuje provozní složitost, omezuje plýtvání a umožňuje flexibilní fungování bez velkých personálních nároků.

Gal Ben Moshe

Michelinský šéfkuchař mění Prahu. Restaurace Parzival je moje DNA, říká Gal Ben Moshe

Do Prahy přišel z Berlína, kde jeho restaurace držela Michelinskou hvězdu. Na podzim otevřel restauraci Parzival, kterou popisuje jako svůj nejosobnější projekt. „Když se lidé ptají, jaká je to kuchyně, nejjednodušší odpověď zní: jsem to já na talíři,“ říká šéfkuchař Gal Ben Moshe. A dodává: „Degustační menu není soubor jídel. Je to příběh.“

Klíčovou roli však hraje samotné údolí Botiče. Kombinace přírodní krajiny, pěších tras a rekreační infrastruktury vytváří stabilní proud návštěvníků bez nutnosti umělého generování poptávky. Krámek funguje jako krátkodobá zastávka, sociální uzel i místo zpomalení. Právě tento typ provozu má dlouhodobý dopad na hodnotu lokality. Zvyšuje její atraktivitu pro rezidenty, podporuje drobné podnikání v okolí a přispívá ke kvalitě veřejného prostoru.

Bistro Krámek ukazuje, že budoucnost městské gastronomie nemusí být založená na velkých konceptech a vysokém obrátu, ale na menším měřítku, nižší intenzitě a hlubším vztahu k místu. V době, kdy gastronomický sektor čelí rostoucím nákladům i proměně spotřebitelského chování, představuje tento model realistickou a udržitelnou alternativu, investici, která se neprojevuje okamžitým ziskem, ale dlouhodobou hodnotou.

Související

Šneci po burgundsku v Tuctu

V Míšeňské na Malé Straně to stále žije. Nově tam připravují šneky

Chlebíček v karlínském bistru Jana Paukerta

Chlebíček je český vynález. Znají ho turisté a pochutnávají si na něm i vegani

Pekárna Tisse

Spojují řemeslo s vědou, na jejich chleba z francouzské mouky se stojí fronty

Týden tradera: Akcie rostou, ale nejistota kvůli Blízkému východu trvá

Americké akciové indexy se v průběhu uplynulého týdne pohybovaly silně v plusu, podpořené zlepšením sentimentu na globálních trzích. Klíčovým faktorem byl však především vývoj na Blízkém východě – oznámení dočasného příměří mezi USA a Íránem a očekávání znovuotevření Hormuzského průlivu vedly k výraznému poklesu cen ropy a celkovému uklidnění tržního napětí.

To se pozitivně promítlo do růstu akciových trhů napříč regiony, včetně USA. Svoji roli sehrála i stále relativně solidní makrodata z amerického trhu služeb. Přesto zůstává výhled nadále nejistý, jelikož příměří je pouze dočasné a geopolitická rizika přetrvávají. Hlavní americký index S&P 500 se tak přiblížil metě 6900 bodů.

Index ISM služeb v USA v dubnu 2026 poklesl na 54,0 bodu z předchozích 56,1 a zároveň zaostal za očekáváním trhu (54,8). I přes tento pokles však index zůstává bezpečně nad hranicí 50 bodů, což nadále signalizuje pokračující expanzi sektoru služeb.

Obavy z konfliktu na Blízkém východě

Detaily naznačují, že aktivita i poptávka zůstávají relativně solidní, nicméně tempo růstu zpomaluje. Za tímto vývojem stála především rostoucí nejistota spojená s geopolitickou situací, konkrétně s konfliktem na Blízkém východě.

Napětí v regionu, včetně rizik spojených s Hormuzským průlivem a energetickými dodávkami, se promítalo do vyšší opatrnosti firem i spotřebitelů. Firmy tak čelily nejen zvýšené volatilitě vstupních nákladů, ale i nejistotě ohledně budoucí poptávky, což se odráželo ve zpomalujícím tempu růstu služeb.

Ekonom Vít Hradil: Írán ukázal sílu, Hormuz navždy zatíží dovozy rizikovou přirážkou

Irán ukázal, že je ochoten zablokovat Hormuzský průliv. Takže cena všeho, co bude tím průlivem proudit, bude už navždy zatížena rizikovou přirážkou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Současně však příměří a případný posun směrem k trvalejšímu míru mohou po prvním kvartále přinést relativní uklidnění a zlepšení celkového ekonomického sentimentu. Akciové indexy, které od začátku konfliktu v některých případech korigovaly až o deset procent, tak mají za předpokladu trvalého klidu v regionu prostor k růstu.

Historicky se navíc po odeznění konfliktů na Blízkém východě často dostavovala poměrně silná růstová rally na finančních trzích. V dohledné době tak může být trh taky na nových maximech. Vše nyní záleží, zda skutečně bude Hormuzský průliv otevřen a za jakých podmínek.

Investoři a analytici intenzivně diskutují možnost sloučení Tesly a SpaceX, což by mohlo vytvořit jednu z největších a nejvlivnějších technologických společností v historii. Někteří vidí potenciální synergie zejména v oblasti umělé inteligence a sjednocení Muskova technologického ekosystému, což by mohlo urychlit inovace.

SpaceX

Musk by chtěl při úpisu SpaceX ocenit na dvě miliardy dolarů

Společnost SpaceX zvažuje v rámci plánovaného vstupu na burzu (IPO) cílovou valuaci přesahující dva biliony dolarů. Podle zdrojů agentury Bloomberg obeznámených se situací firma tuto hodnotu představuje potenciálním investorům před sérií schůzek, které mají proběhnout v následujících týdnech.

Jiní jsou skeptičtí a upozorňují na vysoká rizika, včetně možného ohrožení dosavadního úspěchu obou firem a pravděpodobných regulatorních překážek (zejména antitrust). Diskutuje se například varianta „stock-for-stock“ fúze, která by ocenila obě firmy podobně. Zatím však nejde o potvrzený plán, ale spíše o spekulace v kontextu Muskova rostoucího zaměření na AI a možného budoucího IPO SpaceX.

Osobně si myslím, že valuace IPO SpaceX je velmi přehnaná. Nedivil bych se, kdyby přišlo po čase určité vystřízlivění investorů po IPO. Podobně, jako tomu bylo kdysi u Mety. Tehdy sleva proti IPO dosáhnula až 30 procent. IPO zatím ohodnocuje firmu na těžko uvěřitelných 1,75 bilionu dolarů.

Související

Blokáda Hormuzského průlivu žene ceny paliv vzhůru

Týden tradera: Ropa je nad 110 dolary, trhy jsou pod tlakem. Geopolitika znovu přepisuje pravidla hry

Ropný šok vyděsil investory. Evropské akcie spadly na dvouměsíční minimum

