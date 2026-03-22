newstream.cz Trhy Týden tradera: Ropa je nad 110 dolary, trhy jsou pod tlakem. Geopolitika znovu přepisuje pravidla hry

Týden tradera: Ropa je nad 110 dolary, trhy jsou pod tlakem. Geopolitika znovu přepisuje pravidla hry

Blokáda Hormuzského průlivu žene ceny paliv vzhůru
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Eskalace konfliktu na Blízkém východě začíná naplno dopadat na globální trhy. Útoky na energetickou infrastrukturu, narušený provoz v Hormuzském průlivu a rostoucí ceny ropy i plynu vyvolávají obavy z trvalejšího poškození světové ekonomiky. Investoři proto ustupují k defenzivním aktivům a připravují se na období zvýšené volatility.

Zabití íránského vlivného představitele Aliho Larijaniho se stalo jedním z klíčových momentů další eskalace konfliktu na Blízkém východě. Událost výrazně zvýšila napětí v regionu a přispěla k růstu nejistoty na finančních trzích.

Současně pokračují útoky na energetickou infrastrukturu. Poškození katarských zařízení i íránských plynových polí má přímý dopad na globální nabídku energií. Hormuzský průliv navíc zůstává prakticky uzavřený, což dál omezuje tok klíčových komodit do světové ekonomiky.

Ropa, plyn a inflace opět v centru dění

Ceny ropy reagovaly prudkým růstem a Brent se drží okolo 110 až 113 dolary za barel. Výrazně zdražuje také plyn. V Evropě ceny vyskočily na vysoké úrovně, což znovu otevírá téma energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslu.

Blokáda průlivu žene ceny paliv vzhůru

Plyn zdražuje o desítky procent. Blízký východ znovu rozhoupal evropský trh

Napětí v Perském zálivu se během hodin promítlo do peněženek Evropanů. Po útocích na klíčovou plynárenskou infrastrukturu vystřelily ceny zemního plynu na burze až o třetinu výš. Trh reaguje nervózně – a obavy z další eskalace zůstávají.

Drahé energie představují zásadní riziko především pro evropskou ekonomiku. Vyšší náklady se postupně promítají do výroby, inflace i spotřebitelské poptávky. Pokud bude eskalace pokračovat, lze očekávat, že ceny energií zůstanou zvýšené delší dobu.

Akcie pod tlakem, rotace do defenzivy

Akciové trhy na krizovou situaci reagovaly poklesem. Index S&P 500 uzavřel týden poblíž 6500 bodů a investoři začínají zvažovat scénář hlubší korekce.

V prostředí rostoucí nejistoty dochází k přesunu kapitálu směrem k defenzivním sektorům a komoditám. Profitovat mohou nejen energetické společnosti, ale také zemědělské komodity. Například obiloviny, jejichž ceny podporuje narušení dodávek hnojiv přes Blízký východ.

Fed vyčkává, nejistota roste

Americká centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny na 3,50–3,75 %. Nová prognóza počítá se stále relativně silnou ekonomikou a mírně vyšší inflací.

Fed drží sazby, válka ale zatemňuje výhled

Sazby zůstávají na stávajících úrovních, ale nervozita roste. Fed sleduje inflaci i vývoj ve světě a nevylučuje další kroky.

Současný geopolitický vývoj však může tyto odhady rychle překreslit. Šéf Fedu Jerome Powell otevřeně přiznal, že délka i dopady konfliktu zůstávají velmi nejisté.

CSG: krátkodobý tlak, dlouhodobý potenciál

Výraznými výprodeji si prošly akcie skupiny Czechoslovak Group, které se na pražské burze propadly pod hranici 700 korun. Důvodem jsou kontroverze spojené s informacemi o její dceřiné společnosti a vztazích s agenturou NATO.

Z dlouhodobého pohledu však zůstává investiční příběh společnosti silný. Rostoucí obranné výdaje členských států NATO i pokračující geopolitické napětí vytvářejí pro zbrojní sektor velmi příznivé prostředí.

Výhled: volatilita zůstává, příležitosti vznikají

Současná situace naznačuje, že trhy čeká období zvýšené volatility. Pokud nedojde k rychlé deeskalaci, mohou vysoké ceny energií dál zatěžovat globální ekonomiku.

Pro dlouhodobé investory se však postupně začínají otevírat příležitosti. Kvalitní a odolné společnosti mohou být při poklesech zajímavým cílem pro postupnou akumulaci. Jejich čas obvykle přichází právě v obdobích největší nejistoty.

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty, které zvýhodní domácí řidiče a zdraží palivo vozidlům se zahraniční SPZ. Premiér Robert Fico tvrdí, že Evropská komise kvůli krátkému, třicetidennímu trvání nestihne podniknout právní kroky. Opatření však může být v rozporu s pravidly jednotného trhu EU.

Slovenský premiér Robert Fico nepředpokládá, že by Evropská komise stihla zasáhnout proti zavedení dvojích cen nafty na Slovensku. V rozhlasové diskusi veřejnoprávní stanice STVR uvedl, že opatření bude platit pouze 30 dnů, což podle něj není dostatečná doba pro zahájení takzvaného infringementu, tedy řízení pro porušení unijního práva.

Je to na 30 dnů. To je příliš krátká doba na to, aby bylo možné spustit nějaké řízení. Nemyslím si, že by Komise byla schopna přijmout vůči nám represivní opatření,“ uvedl Fico. Podle něj chce vláda dočasně „chránit trh“, protože ceny nafty na Slovensku patří k nejnižším v regionu.

Právě nízké ceny podle premiéra vedly k takzvané palivové turistice. Řidiči z okolních zemí, zejména z Polska, začali podle vlády ve větší míře tankovat na Slovensku, což zvyšovalo tlak na domácí zásobování.

Benzinky po konfliktu v Íránu nezvyšují marže, uvádí ministerstvo

První analýza údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by čerpací stanice po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnily své marže. Uvedlo to ministerstvo financí, které údaje o maržích od pondělí monitoruje. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.

Nové opatření proto zavádí dvojí ceny. Řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou od pondělí platit za litr nafty 1,826 eura, tedy zhruba o pětinu více než dosud. Cena odpovídá průměru v Česku, Polsku a Rakousku. Regulace zároveň umožňuje čerpacím stanicím omezit množství i celkovou útratu při tankování.

Krok slovenské vlády ale vyvolává pochybnosti o souladu s právem Evropské unie. Slovenská asociace palivového průmyslu a obchodu upozornila, že rozdílné ceny podle státní příslušnosti či registrační značky mohou představovat diskriminaci a narušení pravidel jednotného trhu.

Podobný případ řešila Evropská komise už v roce 2022 v Maďarsku. Tamní vláda tehdy zvýhodňovala domácí řidiče výrazně levnějším palivem, zatímco zahraniční motoristé platili plnou cenu. Komise následně zahájila řízení pro porušení unijního práva s tím, že takové opatření představuje nepřímou diskriminaci.

VIDEO: Lukáš Kovanda vysvětluje, proč může aktuální válka přinést inflaci, následně zvýšení sazeb ČNB a dražší hypotéky

Newstream TV

Nejen dražší notebooky, nafta či auta. Válka v Perském zálivu může za jistých okolností dokonce vést i ke zdražení hypoték, vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

nst

Přečíst článek

Analytici proto upozorňují, že i když je slovenské opatření časově omezené, může se dostat do rozporu s evropskými pravidly. Rozhodující nebude jen délka jeho platnosti, ale samotný princip rozlišování mezi domácími a zahraničními zákazníky.

Do vývoje cen paliv na Slovensku navíc zasahují i mimořádné okolnosti. Největší domácí producent, rafinerie Slovnaft ze skupiny MOL, využívá při výrobě pohonných hmot ropu ze státních rezerv. Vláda k tomu přistoupila po přerušení dodávek ropovodem Družba na začátku roku.

Zda Evropská komise skutečně proti Slovensku zakročí, tak zůstává otevřené. I kdyby se tak nestalo okamžitě, spor o dvojí ceny nafty může podle odborníků otevřít širší debatu o hranicích státních zásahů na jednotném evropském trhu.

Ceny pohonných hmot v Česku výrazně rostou a po necelých dvou letech se benzin znovu dostal na hranici 40 korun za litr. Hlavním důvodem je eskalace konfliktu na Blízkém východě, která zvyšuje ceny ropy na světových trzích. Zdražování přitom dopadá výrazněji na naftu než na benzin

Průměrná cena benzinu v Česku podle údajů společnosti CCS dosáhla 40 korun za litr, což je nejvyšší hodnota od května 2024. Ještě výrazněji zdražila nafta, která se aktuálně prodává v průměru za 44,62 koruny za litr.

Za růstem cen stojí především napětí na Blízkém východě. Od konce února, kdy začaly izraelsko-americké údery v Íránu, zdražil benzin zhruba o 6,40 korun na litr. U nafty je nárůst ještě citelnější – její cena se zvýšila o přibližně 11,50. Před rokem přitom motoristé za oba typy paliv platili kolem 34,50 Kč za litr.

Vývoj ukazuje, že diesel reaguje na situaci na ropném trhu citlivěji než benzin, což se projevuje rychlejším a výraznějším růstem cen.

Slovensko sjednotilo ceny benzínu a nafty

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty. Cizinci zaplatí až o pětinu víc, stát reaguje na ropnou krizi

Slovensko poprvé přistupuje k razantní regulaci prodeje pohonných hmot. Kvůli výpadku dodávek ropy a náporu zahraničních řidičů zavádí omezení tankování a od pondělí také dvojí ceny nafty. Opatření ale vyvolává pochybnosti o souladu s právem EU i kritiku dopravců.

Navzdory zdražování se přitom podle ministerstva financí snižují marže čerpacích stanic. U nafty klesly z původních 2,70 až 3,20 koruny na zhruba 1,90 až 2,60 za litr a po zavedení monitoringu se dostaly místy až k jedné koruně. U benzinu se marže pohybovaly kolem 2,35 až 2,60 a následně mírně klesly přibližně ke 2,10 koruny.

