Týden tradera: Ropa je nad 110 dolary, trhy jsou pod tlakem. Geopolitika znovu přepisuje pravidla hry
Eskalace konfliktu na Blízkém východě začíná naplno dopadat na globální trhy. Útoky na energetickou infrastrukturu, narušený provoz v Hormuzském průlivu a rostoucí ceny ropy i plynu vyvolávají obavy z trvalejšího poškození světové ekonomiky. Investoři proto ustupují k defenzivním aktivům a připravují se na období zvýšené volatility.
Zabití íránského vlivného představitele Aliho Larijaniho se stalo jedním z klíčových momentů další eskalace konfliktu na Blízkém východě. Událost výrazně zvýšila napětí v regionu a přispěla k růstu nejistoty na finančních trzích.
Současně pokračují útoky na energetickou infrastrukturu. Poškození katarských zařízení i íránských plynových polí má přímý dopad na globální nabídku energií. Hormuzský průliv navíc zůstává prakticky uzavřený, což dál omezuje tok klíčových komodit do světové ekonomiky.
Ropa, plyn a inflace opět v centru dění
Ceny ropy reagovaly prudkým růstem a Brent se drží okolo 110 až 113 dolary za barel. Výrazně zdražuje také plyn. V Evropě ceny vyskočily na vysoké úrovně, což znovu otevírá téma energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslu.
Napětí v Perském zálivu se během hodin promítlo do peněženek Evropanů. Po útocích na klíčovou plynárenskou infrastrukturu vystřelily ceny zemního plynu na burze až o třetinu výš. Trh reaguje nervózně – a obavy z další eskalace zůstávají.
Politika
Drahé energie představují zásadní riziko především pro evropskou ekonomiku. Vyšší náklady se postupně promítají do výroby, inflace i spotřebitelské poptávky. Pokud bude eskalace pokračovat, lze očekávat, že ceny energií zůstanou zvýšené delší dobu.
Akcie pod tlakem, rotace do defenzivy
Akciové trhy na krizovou situaci reagovaly poklesem. Index S&P 500 uzavřel týden poblíž 6500 bodů a investoři začínají zvažovat scénář hlubší korekce.
V prostředí rostoucí nejistoty dochází k přesunu kapitálu směrem k defenzivním sektorům a komoditám. Profitovat mohou nejen energetické společnosti, ale také zemědělské komodity. Například obiloviny, jejichž ceny podporuje narušení dodávek hnojiv přes Blízký východ.
Fed vyčkává, nejistota roste
Americká centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny na 3,50–3,75 %. Nová prognóza počítá se stále relativně silnou ekonomikou a mírně vyšší inflací.
Sazby zůstávají na stávajících úrovních, ale nervozita roste. Fed sleduje inflaci i vývoj ve světě a nevylučuje další kroky.
Money
Současný geopolitický vývoj však může tyto odhady rychle překreslit. Šéf Fedu Jerome Powell otevřeně přiznal, že délka i dopady konfliktu zůstávají velmi nejisté.
CSG: krátkodobý tlak, dlouhodobý potenciál
Výraznými výprodeji si prošly akcie skupiny Czechoslovak Group, které se na pražské burze propadly pod hranici 700 korun. Důvodem jsou kontroverze spojené s informacemi o její dceřiné společnosti a vztazích s agenturou NATO.
Z dlouhodobého pohledu však zůstává investiční příběh společnosti silný. Rostoucí obranné výdaje členských států NATO i pokračující geopolitické napětí vytvářejí pro zbrojní sektor velmi příznivé prostředí.
Výhled: volatilita zůstává, příležitosti vznikají
Současná situace naznačuje, že trhy čeká období zvýšené volatility. Pokud nedojde k rychlé deeskalaci, mohou vysoké ceny energií dál zatěžovat globální ekonomiku.
Pro dlouhodobé investory se však postupně začínají otevírat příležitosti. Kvalitní a odolné společnosti mohou být při poklesech zajímavým cílem pro postupnou akumulaci. Jejich čas obvykle přichází právě v obdobích největší nejistoty.