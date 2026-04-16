Indické akcie jsou stále terno. Válka na Blízkém východě je ale značně oslabuje
Investoři neustále hledají příležitosti. V posledních měsících masivněji objevují indické akcie, které nabízejí zajímavé výnosy. Přestože patří Indie k nejrychleji rostoucím ekonomikám světa, nadále tu přetrvávají specifická rizika.
Termín diverzifikované portfolio v posledních letech nabývá na nových významech. Již totiž neplatí, že „stačí“ vsadit na mix amerických akcií a dluhopisů, a investor má v podstatě jednoduchou cestu k výnosu porážejícímu inflaci. Geopolitická nejistota tak velí ke komplexnější diverzifikaci, díky čemuž i retailoví investoři objevují méně prvoplánové akciové trhy.
Podle šéfa investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimíra Holovky v posledním roce sledujeme přesun prostředků z amerických trhů směrem do Evropy a Asie.
„Nicméně Evropa se nadále potýká se specifickými problémy a sázky na Čínu mohou být problematické, například kvůli transparentnosti dat,“ připomíná Holovoka v podcastu Newstream Byznys Talks. Právě kvůli potenciálním problémům s čínskými akciemi se v posledních letech stále více investorů zaměřuje na Indii. „Jde o trh s obřím potenciálem, a to zejména kvůli příznivému demografickému vývoji, politické stabilitě a také postupující digitalizaci. V důsledku toho je zjevný růst střední třídy, která se stává obří konzumní silou. I proto může být z investičního hlediska zajímavý zejména spotřebitelský sektor,“ dodává Holovka.
Data potvrzují růst
Právě o potenciálu Indie se v posledních třech letech mluvilo na investičních konferencích. Daří se ale skutečně přeměňovat velký potenciál, který v největší zemi světa je, do pozitivních investičních příběhů? Data ukazují, že ano.
Například index Nifty 50, který zahrnuje 50 největších indických společností, za posledních pět let posílil o 66 procent. Je tak srovnatelný s trhem americkým (měřeno indexem S&P 500), navíc, a to je podstatné, se mu daří vyhýbat propadům v době, kdy padají například trhy americké či evropské, které jsou často úzce provázané sentimentem i ekonomickými závislostmi.
Pro další růst pak vedle trasnformace společnosti a z ní plynoucí investiční příležitosti, hovoří stabilně vysoký růst indické ekonomiky. Goldman Sachs například očekávají pro rok 2026 růst indického HDP o 6,9 procenta.
Firmám se daří
Při pohledu na výkon jednotlivých firem pak také můžeme pozorovat pozitivní trendy. Banka J. P. Morgan očekává pro letošek růst ziskovosti veřejně obchodovaných firem o 16 procent.
Indický trh přitom nabízí několik příležitostí, které v Evropě ani na americkém trhu již neexistují. Vedle spotřebitelského sektoru J. P. Morgan očekává růst automobilového průmyslu, který souvisí s pokračujícím bohatnutím tamní společnosti a pokračujícím nárůstem počtu lidí, kteří si koupí vůz poprvé v životě. Zároveň indická centrální banka zvažuje komerčním bankám doporučit snížení rizika na půjčky na nákup automobilu, což by mohlo automotive sektor dál podpořit.
Pozitivní růst a rostoucí zájem investorů pak mnoho firem přiměl zvážit vstup na burzu, jak upozorňuje poradenská společnost EY.
Rizika na Blízkém východě
Přesto existuje několik potenciálních problémů, které by investoři měli zvážit. První je aktuální nacenění některých firem, jež je mnohdy vyšší, než čemu by odpovídaly tržby. A bude dobré sledovat, zda se firmám bude dařit naplňovat potenciál a doručí požadované výsledky.
Zásadnější pak je vliv energetických surovin. Indie je čistým dovozcem ropy, a tak se aktuální geopolitická situace, zejména sankce proti ruské ropě a válka na Blízkém východě, může negativně podepsat na výkonu celé země.
