Ekonom Vít Hradil: Irán ukázal sílu, Hormuz navždy zatíží dovozy rizikovou přirážkou

Ivana Pečinková
Irán ukázal, že je ochoten zablokovat Hormuzský průliv. Takže cena všeho, co bude tím průlivem proudit, bude už navždy zatížena rizikovou přirážkou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Jak odhadujete dopad vojenského konfliktu v Perském zálivu na inflaci? Může se opakovat situace z let 2022 a 2023, kdy jsme čelili dvouciferné inflaci?

Klíčovým faktorem zůstává délka trvání konfliktu. Pokud by skutečně odteď platilo vyhlášené příměří a situace se stabilizovala, dopady by byly relativně mírné. Inflace by se mohla zvýšit o několik desetin procentního bodu, řekněme o 0,7 až 0,9 bodu, a hospodářský růst by zpomalil přibližně o 0,2 až 0,3 bodu. To jsou nepříjemné, ale stále zvládnutelné dopady.

Vojenský konflikt je však ze své podstaty nepředvídatelný. O to více v situaci, kdy je jedním z klíčových aktérů americký prezident Donald Trump, jehož rozhodování a komunikace jsou obtížně odhadnutelné. Čím déle konflikt potrvá, tím méně pravděpodobný je scénář mírných dopadů.

Navíc i v případě rychlého ukončení nelze očekávat návrat cen na původní úroveň. Írán totiž ukázal, že je ochoten sáhnout k blokádě Hormuzského průlivu. Toto riziko tu existovalo dlouhodobě, ale dosud nebylo jasné, zda by k takovému kroku skutečně přistoupil. Nyní už to víme. To znamená, že ceny komodit přepravovaných tímto průlivem budou dlouhodobě zatíženy tzv. rizikovou přirážkou.

V případě opětovného rozhoření konfliktu si lze představit i výrazně horší scénář. Inflace by mohla vzrůst o celé procentní body, například o čtyři až pět, což by znamenalo, že místo očekávaných 1,6 procent bychom se dostali na šest procent. Hospodářský růst by zároveň mohl zpomalit z očekávaných 2,5 procenta na zhruba 0,5 až 1 procenta.

Klíčová tepna světové ropy kolabuje. Hormuz zůstává prakticky uzavřen, za den proplulo jen šest lodí

Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Vyplývá to z analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou dnes zveřejnila agentura Reuters. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.

Lze velikost této „hormuzské“ přirážky nějak odhadnout?

Na podobných odhadech pravděpodobně již pracují pojišťovny, které zajišťují tankery, a jejich analytické týmy k tomu nepochybně mají vlastní modely. Osobně si však netroufám tuto přirážku kvantifikovat. Je ale zřejmé, že nepůjde o zanedbatelnou částku.

Z Perského zálivu pochází jen malé procento českých dovozů ropy a plynu. Znamená to, že dopad na Česko bude menší než například na Německo, které dováží podstatně víc?

Ve skutečnosti nezáleží na tom, odkud konkrétně ropu dovážíme. Ropný trh je globální a ceny jsou do značné míry sjednocené. I když Evropa není na dodávkách z Perského zálivu kriticky závislá, asijské ekonomiky ano. Jakmile dojde k výpadku části dodávek, začíná globální soutěž o zbývající zdroje, což žene ceny vzhůru po celém světě – včetně Evropy.

Navíc česká ekonomika zůstává relativně energeticky náročná. Každý růst cen energií proto pro nás představuje problém. Podle dostupných odhadů se Česká republika nachází z hlediska dopadů na inflaci zhruba uprostřed zemí Evropské unie. To je sice příznivější než během energetické krize po začátku ruské invaze na Ukrajinu, ale rozhodně to neznamená, že bychom zůstali bez dopadů.

Jak se situace promítá do ceny peněz? Už nyní banky zvyšují hypoteční sazby.

Napříč Spojenými státy, Evropou i Českem dochází k výraznému přehodnocování očekávání ohledně úrokových sazeb. V USA i Evropě se nyní počítá s tím, že sazby budou do konce roku o 0,3 až 0,5 procentního bodu vyšší, než se očekávalo před konfliktem. To odpovídá přibližně dvěma zvýšením, případně dvěma neuskutečněným snížením sazeb. Na tuto situaci musí reagovat i Česká národní banka. Musí mimo jiné bránit stabilitu kurzu koruny. Zároveň je zde silná historická zkušenost s nedávnou inflační vlnou. Pokud by centrální banka situaci podcenila, hrozí opětovné „utržení“ inflace a návrat k problémům z let 2022 a 2023.

V minulých letech hrály roli i nepřiměřeně vysoké obchodní marže. Potvrdila to i ČNB. Jaká je situace dnes?

Zdá se, že tento problém se již do značné míry vyřešil. V posledním roce a půl jsme zejména u průmyslového zboží viděli výrazný pokles cen. Vyjednávací síla se přesunula spíše na stranu zákazníků než výrobců a obchodníků.

Může mít současná situace v Perském zálivu i nějaký pozitivní efekt?

Rád bych řekl, že ano, ale prostor pro další diverzifikaci zdrojů je omezený. Evropa se již odstřihla od ruských dodávek a nyní by musela omezit i závislost na Perském zálivu. Nabízí se také otázka závislosti na Spojených státech, jejichž politická předvídatelnost je stále problematičtější.

Pozitivní efekt by mohl spočívat alespoň v tom, že si znovu uvědomíme nutnost nepoužívat plošná opatření v hospodářské politice. Přestože jsme zažili několik krizí, stále k nim často přistupujeme právě tímto způsobem. Důležitým dlouhodobým dopadem by mohl být tlak na snižování energetické náročnosti ekonomiky. To znamená investice do nových technologií, zateplování budov nebo přechod na úspornější dopravu. Evropa nikdy nebude bohatá na fosilní zdroje – má jen omezené zásoby například v Norsku či v okolí Nizozemska. Pokud nechceme být závislí na vývoji v geopoliticky nestabilních regionech, nemáme jinou možnost než se od fosilních paliv postupně odklánět.

Co nahradí zbouraný Transgas? Penta a PSN startují miliardový projekt Vinohradská 8

Tento objekt bude stát na místě Transgasu.
Užito se svolením PSN
Michal Nosek
nos

Na místě zdemolovaného komplexu Transgas v centru Prahy vznikne moderní městský blok za 3,5 miliardy korun. Projekt Vinohradská 8 od společností Penta Real Estate a PSN nabídne byty, kanceláře i nové veřejné prostory a má ambici propojit Vinohrady s centrem města.

Na začátku Vinohradské ulice, jen chvilku chůze od Václavského náměstí, začíná nová kapitola místa, které bylo ještě nedávno symbolem jedné z největších architektonických kontroverzí posledních let. Areál Transgas, brutalistní komplex z 70. let, jehož demolice vyvolala odpor části odborné i laické veřejnosti, už dnes připomíná jen prázdná stavební jáma. Tu nyní vystřídá projekt Vinohradská 8.

Developerské společnosti Penta Real Estate a PSN pro něj po více než dvou letech získaly pravomocné stavební povolení a posouvají projekt do realizační fáze. Dokončení plánují na třetí čtvrtletí roku 2028.

Z ekonomického i urbanistického pohledu jde o významnou proměnu lukrativní lokality na pomezí Prahy 1 a 2. Místo, které dlouhodobě působilo jako bariéra mezi Vinohrady a Novým Městem, má nově nabídnout přirozené propojení obou částí metropole a zároveň plnohodnotné městské prostředí.

„Máme za sebou náročnou demolici – ochránili jsme podzemní železniční tunely a zajistili, aby nedošlo k vyrušování vysílání sousedního rozhlasu. Tato část Vinohradské ulice byla dlouhé roky zanedbaným a problematickým místem, kterému se lidé vyhýbali. Dnes ve spolupráci s PSN chceme místo otevřít a zprůchodnit jako reprezentativní vstupní bránu do prestižní čtvrti Královských Vinohrad,“ říká David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate a dodává: „Atraktivitu lokality pro rezidenty i firmy navíc výrazně zvýší nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která bude dokončena krátce před naším projektem.“

„Vinohradská 8 je pokračováním naší snahy vracet hodnotná místa v centru Prahy zpět do života. Partnerství s Penta Real Estate nám umožňuje spojit zkušenosti a posunout projekt do kvalitního řešení tak, aby byl důstojným začátkem Vinohradské ulice,“ říká Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. „Návrh zároveň přirozeně propojuje Vinohrady s centrem města a ukazuje, že i velký projekt může být citlivý k okolí a zároveň městu přinést novou energii,“ dodává.

Polyfunkční blok

Podle návrhu studia Jakub Cigler Architekti zde vznikne polyfunkční blok kombinující bydlení, práci i služby. Směrem do Vinohradské ulice je navrženo zhruba 7 500 metrů čtverečních prémiových kanceláří v ekologickém standardu LEED Gold. V přízemí budov budou obchody a gastronomické provozy, které mají oživit ulici a navázat na městský život.

„Důvodů, proč tento projekt považuji za přínosný pro tuto část Vinohrad, je celá řada. Především dojde po letech k propojení Vinohrad a Nového Města, které od sebe oddělila severojižní magistrála. Projekt zároveň přirozeně doplňuje původní blokovou strukturu a umožňuje lepší pěší prostupnost územím. Za velmi důležitou považuji i vyváženou funkční skladbu – aktivní parter s obchody, převahu bytů a menší podíl kanceláří, díky čemuž bude místo přirozeně fungovat po celý den,“ říká k projektu Jakub Cigler.

Vnitroblok pak nabídne téměř 200 bytů různých velikostí, včetně několika penthousů. Projekt počítá i s podzemním parkováním a technologiemi odpovídajícími současným nárokům na energetickou efektivitu.

Náročná demolice

Samotná příprava stavby patřila k technicky nejnáročnějším částem celého projektu. Demolice původního komplexu probíhala v bezprostřední blízkosti železničních tunelů, což kladlo mimořádné nároky na kontrolu vibrací a bezpečnost. Developeři zároveň museli zajistit, aby práce nenarušily provoz okolní infrastruktury, včetně rozhlasového vysílání.

Vedle samotné výstavby hraje v ekonomice projektu důležitou roli i zlepšující se dopravní dostupnost. V roce 2027 má být dokončena nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která lokalitu ještě více přiblíží centru a zvýší její atraktivitu pro rezidenty i firmy.

Masné krámy znovu ožily. Legendární budějovická pivnice prošla velkou proměnou

Restaurace Masné krámy prošla rekonstrukcí
Masné krámy
Po několikaměsíční rekonstrukci se v Českých Budějovicích znovu otevřely Masné krámy – jedna z nejznámějších pivnic ve městě. Modernizace přinesla nové technologie, vylepšené zázemí i vyšší kvalitu čepovaného piva. Historický duch místa ale zůstává zachován.

Českobudějovické Masné krámy se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřely veřejnosti. Legendární restaurace zahájila provoz ve zkušebním režimu a návštěvníci tak mohou poprvé okusit změny, které podnik podstoupil po téměř dvou desetiletích.

Obnova se dotkla především technického zázemí. Modernizací prošla kuchyně, přibyl nový výčep i bar a zásadní proměnou prošla pivní technologie. Nové tanky mají zajistit lepší kvalitu i čerstvost čepovaného piva, což je pro podnik s tak silnou pivní tradicí klíčové.

Významná historická památka

„Po těch několika měsících se na návrat opravdu těšíme. Chyběli nám lidé, atmosféra i každodenní kontakt s hosty,“ uvedl provozní manažer Tomáš Olejník. Dodal, že tým je zvědavý na reakce jak stálých hostů, tak i těch, kteří podnik navštěvují jen příležitostně. „Věříme, že všechny změny budou krokem k lepšímu a že se u nás budou všichni cítit ještě lépe než dřív,“ doplnil.

Masné krámy nejsou jen restaurací, ale i významnou historickou památkou. Jejich kořeny sahají až do doby Karla IV., kdy na místě stála dřevěná stavba sloužící k prodeji masa. Současná zděná budova s bazilikovým půdorysem pochází z druhé poloviny 16. století a po staletí plnila funkci tržiště.

Po druhé světové válce se dokonce uvažovalo o demolici objektu. Nakonec však zvítězila myšlenka zachování a přeměny – v roce 1954 byly Masné krámy slavnostně otevřeny jako restaurace. Od té doby patří mezi ikonická místa Českých Budějovic.

Dnešní modernizace tak navazuje na dlouhou historii proměn tohoto prostoru. Zachovává jeho jedinečný charakter, ale zároveň ho přizpůsobuje nárokům současných hostů.

