Karel Pučelík: Kdo je Péter Magyar? Nekompromisní lídr, který umí chodit v Orbánově systému
Maďarský premiér Viktor Orbán by po šestnácti letech mohl zamířit do opozičních lavic. Jeho Fidesz čelí vážné hrozbě ještě nedávno malé strany Tisza a hlavně Pétera Magyara, který je nezpochybnitelným lídrem opozice. Co prosazuje a proč se odpůrci Orbána sjednotili za člověkem, která má pověst drsného politika s komplikovanou povahou?
Maďarsko je poměrně malý stát, a to i na evropské poměry. Přesto nedělním parlamentním volbám zahraniční média věnují velkou pozornost, mnohem větší než třeba v případě Dánska nebo Nizozemska. Maďarsko má totiž pověst zlobivého dítěte či přímo černé ovce a Bruselu přidělává nejednu starost. Před pár dny také vyšlo najevo to, co mnozí dlouho tušili, totiž že je přímou linkou Ruska do Evropské unie.
Léta se zdálo, že se na této skutečnosti hned tak něco nezmění. Viktor Orbán je aktuálně nejdéle sloužícím evropským premiérem. Za tu dobu zemi přetvořil takřka k obrazu svému a potřebám své vládnoucí strany Fidesz, obrátil se zády k liberální demokracii, utlumil své oponenty, osekal nezávislá média. Otázkou je, jestli maďarská neliberální demokracie je vůbec ještě demokracie.
Volby v Maďarsku rozhodnou, zda bude pokračovat Orbánův brutálně kleptokratický režim, anebo se otevře prostor ke změně. Pokud Orbán prohraje, bude mu hrozit kriminál za naprosto masivní korupci a porušování všech možných zákonů, může chtít ze země i zmizet. Pokud ale vyhraje, spousta mladých Maďarů to definitivně vzdá – že změna není nikdy možná – a ze země mnozí odejdou.
Opozice se už před posledními volbami vcelku ambiciózně pokoušela na Orbánovu pozici zaútočit. Strany se spojily za nepříliš politicky zkušeným konzervativcem Péterem Márki-Zayem. Pokus slabé opoziční koalice nakonec vyšel naprázdno. Nyní to však vypadá, že nynější Orbánův vyzyvatel Péter Magyar a jeho strana Tisza jsou z jiného těsta. Nebo vlastně nejsou?
Přes dvacet let Orbánově systému
Pokud očekáváte, že hrozbou pro Fidesz bude někdo přicházející mimo establishment nebo alespoň z jiného uskupení, budete překvapeni. I Péter Magyar strávil podstatnou část svého politického života ve Fideszu, přičemž by se bez této minulosti těžko dostal do své aktuální pozice.
Do Fideszu Magyar vstoupil hned po začátku tisíciletí a setrval tam až do roku 2024. Ačkoli byl považován za schopného a velmi dobře propojeného insidera, nikdy to nedotáhl dál než k funkcím středně postaveného úředníka. Profil magazínu Politico nabízí vysvětlení, že byl příliš tvrdohlavý a ambiciózní, což jsou charakteristiky, které se s Magyarem pojí dodnes.
Zatímco on úředničil a chvíli byl také na mateřské, stoupala ve stranickém žebříčku jeho někdejší manželka Julia Vargová, která byla poradkyní europoslance za Fidesz a postupem času dokonce ministryní spravedlnosti. Z politiky nakonec musela odejít, protože vyšlo najevo, že společně s bývalou prezidentkou Katalinou Novákovou podepsali milost pro člověka, který se snažil zakrýt obtěžování v budapešťském dětském domově.
Před parlamentními volbami v Maďarsku panuje podle mezinárodních pozorovatelů „toxická atmosféra". Uvedla to delegace Parlamentního shromáždění Rady Evropy, která tento týden navštívila Budapešť.
Právě Péter Magyar má na pádu tehdy již bývalé manželky podíl. Bez jejího vědomí si totiž dokazující slova nahrál a zveřejnil, čímž se z takřka neznámého úředníka stala známá osoba. Netrvalo dlouho a nově nabytý politický kapitál využil a převzal malou stranu Tisza, se kterou v roce 2024 skončil druhý ve volbách do Evropského parlamentu. Úspěch však byl jen odrazovým můstkem. To, že strávil dvě dekády v druhém táboře, paradoxně hraje paradoxně v jeho prospěch – protože prý v systému umí chodit.
Nemilovaný, ale tolerovaný lídr
Průzkumy dlouhodobě potvrzují, že Tizsa může pomýšlet na vítězství v parlamentních volbách. Nebude to ale mít jednoduché, protože Orbán si strategicky nechal v systému pojistky, takže pokud Tisza má vyhrát, musí vyhrát pořádně. To uvidíme v neděli, mezitím se ale můžeme podívat, jakou politiku by Magyarova vláda mohla prosazovat.
Ani z programového hlediska není Magyar úplný protiklad Orbána. Tisza sama o sobě také inklinuje ke konzervatismu a nevzdává se národních hodnot, není však nacionalistická jako Fidesz a v europarlamentu zasedají její poslanci v řadách Evropské lidové strany jako čeští lidovci, Starostové nebo TOP 09. Tisza klade důraz na právní stát a protikorupční politiku. Jak se staví ke kulturním otázkám, vlastně moc nevíme.
Maďarský premiér Viktor Orbán v říjnovém telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nabídl, že je připraven pomoci „v jakékoli záležitosti", včetně snahy o urovnání války na Ukrajině prostřednictvím summitu v Budapešti. Vyplývá to z přepisu hovoru, který zveřejnila agentura Bloomberg.
Velký rozdíl najdeme v zahraniční politice, kde Magyar odmítá vazby na Rusko. V otázce podpory Ukrajiny i evropské politice by mohl být konstruktivnější hráč, i když třeba v otázce zásobování Ukrajiny zbraněmi v podstatě sdílí postoj Viktora Orbána. Ani vztahy s Bruselem nemusí být výrazně vřelejší. Jak ale uvádí analytik Gábor Győri pro deník The Guardian, i to, že nebude evropskou politiku sabotovat vetováním, může být velké plus.
Magyar je nyní nezpochybnitelný lídr opozice, v některých obvodech dokonce strany stahují své kandidáty, aby Tisza vyhrála. Není to však jen kvůli Magyarově podpoře kvůli jemu samotnému, ale protože má prostě šanci konečně porazit Orbána. Pokud se mu to nepodaří, pozici v čele dnešní opozice patrně rychle ztratí.
Své v tom sehrává i Magyarova osobnost, která je kulantně řečeno komplikovaná. Jeho styl bývá popisován jako nekompromisní až drsný. Sám dokonce přiznal, že Tisza je stranou jednoho muže. Podobně jako ve straně známého nizozemského populisty Geerta Wilderse má jen Magyar sám právo dávat rozhovory médiím. Pokud tedy Tizsa vyhraje, bude politika nejspíš nadále stát na osobě premiéra.
Ovšem snad s konstruktivnějšími a na Rusku nezávislými názory. Doufejme.