Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Karel Pučelík: Kdo je Péter Magyar? Nekompromisní lídr, který umí chodit v Orbánově systému

Péter Magyar
ČTK
Karel Pučelík

Maďarský premiér Viktor Orbán by po šestnácti letech mohl zamířit do opozičních lavic. Jeho Fidesz čelí vážné hrozbě ještě nedávno malé strany Tisza a hlavně Pétera Magyara, který je nezpochybnitelným lídrem opozice. Co prosazuje a proč se odpůrci Orbána sjednotili za člověkem, která má pověst drsného politika s komplikovanou povahou?

Maďarsko je poměrně malý stát, a to i na evropské poměry. Přesto nedělním parlamentním volbám zahraniční média věnují velkou pozornost, mnohem větší než třeba v případě Dánska nebo Nizozemska. Maďarsko má totiž pověst zlobivého dítěte či přímo černé ovce a Bruselu přidělává nejednu starost. Před pár dny také vyšlo najevo to, co mnozí dlouho tušili, totiž že je přímou linkou Ruska do Evropské unie.

Léta se zdálo, že se na této skutečnosti hned tak něco nezmění. Viktor Orbán je aktuálně nejdéle sloužícím evropským premiérem. Za tu dobu zemi přetvořil takřka k obrazu svému a potřebám své vládnoucí strany Fidesz, obrátil se zády k liberální demokracii, utlumil své oponenty, osekal nezávislá média. Otázkou je, jestli maďarská neliberální demokracie je vůbec ještě demokracie.

Viktor Orbán

Opozice se už před posledními volbami vcelku ambiciózně pokoušela na Orbánovu pozici zaútočit. Strany se spojily za nepříliš politicky zkušeným konzervativcem Péterem Márki-Zayem. Pokus slabé opoziční koalice nakonec vyšel naprázdno. Nyní to však vypadá, že nynější Orbánův vyzyvatel Péter Magyar a jeho strana Tisza jsou z jiného těsta. Nebo vlastně nejsou?

Přes dvacet let Orbánově systému

Pokud očekáváte, že hrozbou pro Fidesz bude někdo přicházející mimo establishment nebo alespoň z jiného uskupení, budete překvapeni. I Péter Magyar strávil podstatnou část svého politického života ve Fideszu, přičemž by se bez této minulosti těžko dostal do své aktuální pozice.

Více o volbách v Maďarsku čtěte zde

Do Fideszu Magyar vstoupil hned po začátku tisíciletí a setrval tam až do roku 2024. Ačkoli byl považován za schopného a velmi dobře propojeného insidera, nikdy to nedotáhl dál než k funkcím středně postaveného úředníka. Profil magazínu Politico nabízí vysvětlení, že byl příliš tvrdohlavý a ambiciózní, což jsou charakteristiky, které se s Magyarem pojí dodnes.

Zatímco on úředničil a chvíli byl také na mateřské, stoupala ve stranickém žebříčku jeho někdejší manželka Julia Vargová, která byla poradkyní europoslance za Fidesz a postupem času dokonce ministryní spravedlnosti. Z politiky nakonec musela odejít, protože vyšlo najevo, že společně s bývalou prezidentkou Katalinou Novákovou podepsali milost pro člověka, který se snažil zakrýt obtěžování v budapešťském dětském domově.

Právě Péter Magyar má na pádu tehdy již bývalé manželky podíl. Bez jejího vědomí si totiž dokazující slova nahrál a zveřejnil, čímž se z takřka neznámého úředníka stala známá osoba. Netrvalo dlouho a nově nabytý politický kapitál využil a převzal malou stranu Tisza, se kterou v roce 2024 skončil druhý ve volbách do Evropského parlamentu. Úspěch však byl jen odrazovým můstkem. To, že strávil dvě dekády v druhém táboře, paradoxně hraje paradoxně v jeho prospěch – protože prý v systému umí chodit.

Nemilovaný, ale tolerovaný lídr

Průzkumy dlouhodobě potvrzují, že Tizsa může pomýšlet na vítězství v parlamentních volbách. Nebude to ale mít jednoduché, protože Orbán si strategicky nechal v systému pojistky, takže pokud Tisza má vyhrát, musí vyhrát pořádně. To uvidíme v neděli, mezitím se ale můžeme podívat, jakou politiku by Magyarova vláda mohla prosazovat.

Ani z programového hlediska není Magyar úplný protiklad Orbána. Tisza sama o sobě také inklinuje ke konzervatismu a nevzdává se národních hodnot, není však nacionalistická jako Fidesz a v europarlamentu zasedají její poslanci v řadách Evropské lidové strany jako čeští lidovci, Starostové nebo TOP 09. Tisza klade důraz na právní stát a protikorupční politiku. Jak se staví ke kulturním otázkám, vlastně moc nevíme.

Velký rozdíl najdeme v zahraniční politice, kde Magyar odmítá vazby na Rusko. V otázce podpory Ukrajiny i evropské politice by mohl být konstruktivnější hráč, i když třeba v otázce zásobování Ukrajiny zbraněmi v podstatě sdílí postoj Viktora Orbána. Ani vztahy s Bruselem nemusí být výrazně vřelejší. Jak ale uvádí analytik Gábor Győri pro deník The Guardian, i to, že nebude evropskou politiku sabotovat vetováním, může být velké plus.

Magyar je nyní nezpochybnitelný lídr opozice, v některých obvodech dokonce strany stahují své kandidáty, aby Tisza vyhrála. Není to však jen kvůli Magyarově podpoře kvůli jemu samotnému, ale protože má prostě šanci konečně porazit Orbána. Pokud se mu to nepodaří, pozici v čele dnešní opozice patrně rychle ztratí.

Své v tom sehrává i Magyarova osobnost, která je kulantně řečeno komplikovaná. Jeho styl bývá popisován jako nekompromisní až drsný. Sám dokonce přiznal, že Tisza je stranou jednoho muže. Podobně jako ve straně známého nizozemského populisty Geerta Wilderse má jen Magyar sám právo dávat rozhovory médiím. Pokud tedy Tizsa vyhraje, bude politika nejspíš nadále stát na osobě premiéra.

Ovšem snad s konstruktivnějšími a na Rusku nezávislými názory. Doufejme.

Související

„Záleží na tom náš osud." Maďaři v Rumunsku volí Orbána a mohou rozhodnout volby

Viktor Orbán
ČTK
nst
nst

Maďarský premiér Viktor Orbán se před volbami opírá i o podporu Maďarů žijících za hranicemi. Jak píše agentura AFP, výraznou roli mohou sehrát zejména voliči v rumunském Sedmihradsku, kde žije početná maďarská menšina.

Například v městě Odorheiu Secuiesc chce 71letá Terésia Hadháziová svým hlasem přispět k Orbánovu vítězství. „Chceme, aby Viktor Orbán zůstal, protože on je přesně takovým člověkem, jakého potřebujeme. Musí vést Maďarsko a musí vést i nás,“ řekla. „Záleží na tom náš osud,“ dodala poté, co svůj hlas odevzdala ještě před hlavním volebním dnem.

Více o volbách v Maďarsku čtěte zde

Orbán, který vládne Maďarsku od roku 2010, nyní čelí reálné hrozbě ztráty moci. Dlouhodobě se proto snaží získat podporu Maďarů v zahraničí. V Sedmihradsku podpořil investice do škol, kostelů i sportovišť a zároveň zjednodušil proces získání maďarského občanství, díky čemuž má řada místních dvojí občanství.

V únoru letos premiér v dopise adresovaném diaspoře vyzýval k účasti ve volbách a připomínal „spojenectví“, které podle něj přineslo opravené školy a kostely. Podpora mezi místními je znatelná. „Dostáváme pomoc z Maďarska, a tak je důležité volit,“ uvedla 70letá Erzsébet Simóová, která podporuje Orbánovu stranu Fidesz.

Příznivci Fideszu v Rumunsku oceňují také „vlastenectví“ vlády, daňové výhody pro matky či její postoj k Ukrajině. Orbánova vláda odmítá poskytovat napadené zemi vojenskou pomoc a staví se proti jejímu vstupu do Evropské unie.

Milion etnických Maďarů

V Rumunsku žije zhruba milion etnických Maďarů, většina právě v Sedmihradsku. Ve městě Odorheiu Secuiesc se k maďarské menšině hlásí asi 90 procent z 30 tisíc obyvatel a maďarština zde dominuje v každodenním životě.

K maďarským parlamentním volbám je v Rumunsku registrováno přibližně 300 tisíc voličů. Stejně jako v dalších zemích regionu obdrželi hlasovací lístky poštou a mohou je odevzdat například v kancelářích Demokratického svazu Maďarů v Rumunsku (UDMR). Tento systém však kritizuje nevládní organizace Declic jako „náchylný vůči podvodům a zásahům zvnějšku“.

Podporu Orbánovi vyjádřili i někteří představitelé UDMR. Její předseda Hunor Kelemen ocenil jeho politiku vůči Maďarům v zahraničí a uvedl, že podle průzkumů až 90 procent voličů v Rumunsku podpoří Fidesz.

„Emocionální hlasování“

Přestože diaspora může ve 199členném parlamentu ovlivnit jen jedno či dvě křesla, podle šéfredaktora deníku Háromszék Botonda Farcádiho jde o „emocionální hlasování“. Díky zjednodušenému získání občanství dal Orbán lidem „pocit morálního zadostiučinění“ a „podařilo se mu je znovu spojit s vlastí“, uvedl.

Podpora však není jednoznačná. Orbán loni část maďarské menšiny v Rumunsku rozhněval, když v rumunských prezidentských volbách podpořil krajně pravicového euroskeptického kandidáta, kterého mnozí vnímali jako hrozbu pro práva menšin.

Někteří voliči proto podporují opozici. „Volil jsem tak, abych pomohl opozici v Maďarsku převzít moc a provést v zemi změny,“ řekl 39letý podnikatel Sándor Kolumbán. Vadí mu zejména politická korupce a kroky vlády ve školství. Podle něj navíc část menšiny sleduje pouze maďarská média a nesleduje nezávislé zdroje, které „přinášejí zprávy nepohodlné pro Fidesz“.

Kritický je i 25letý novinář Hunor Tóth. Podle něj je „důležité, aby nastaly skutečné změny, změny v nefunkčním vedení“.

Související

David Ondráčka: Uteče po volbách z Maďarska Orbán, nebo mladí Maďaři?

Viktor Orbán
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Volby v Maďarsku rozhodnou, zda bude pokračovat Orbánův brutálně kleptokratický režim, anebo se otevře prostor ke změně. Pokud Orbán prohraje, bude mu hrozit kriminál za naprosto masivní korupci a porušování všech možných zákonů, může chtít ze země i zmizet. Pokud ale vyhraje, spousta mladých Maďarů to definitivně vzdá – že změna není nikdy možná – a ze země mnozí odejdou.

Podstata režimu Fidesz je naprosto otevřené ukradení státu, jeho únos do kapes úzké elity a napojených oligarchů, naprosto systémová, otevřená a nijak neskrývaná korupce. Byznys slouží jako pojistka režimu. Příklad obří firmy MOL ukazuje, jak se přes nadace a vlastnické struktury politika a byznys neprolínají náhodně, ale naprosto systematicky. Rozplést to znamená sahat nejen do zákonů, ale i do majetkových vztahů.

Brusel jako Orbánův bankomat

Orbán jako zkušený politik na evropském poli roky hrál hru na vydírání vetem čehokoliv kontroverzního výměnou za to, že nakonec obvykle ustoupí a za to dostane své EU fondy. A ty si doma rozkrade se svým gangem (třeba je dají za mosty přes neexistující řeky nebo předražené rozhledny uprostřed pole). Tak jednoduché to je.

Je to na každém summitu EU stejné, logika je vždy stejná. Nejprve všechno zablokuju, ztratíte moře času, všichni jsou na nervy, že se zase nic neschválí. Tak já na konci trochu couvnu výměnou za EU fondy a ty si doma se svou klikou rozkradu. To je Orbán v kostce.

Manuál únosu státu

Samozřejmě, aby to šlo praktikovat bez problémů, potřebovali si podvázat justici a policii, zakleknout na média a občanskou společnost, vyhnat „zbytečné“ intelektuály. A také ohnout volební pravidla ve svůj prospěch (volební systém je úplný účelový paskvil), aby nebylo vůbec snadné je porazit a od moci odstavit. Je to politický model postavený na silné centralizaci, oslabení institucí a permanentní kampani.

Orbán nevyhrával jen volby, ale postupně měnil samotné prostředí, ve kterém se hrají. Média, justice, volební pravidla – to všechno vytváří asymetrii, kterou nelze odstranit jedním volebním výsledkem.

Nepřítel na každý den

Politicky Orbán hrál hru na hájení národních zájmů, snil o velkém Maďarsku a hlavně nekompromisně odhaloval další a další nepřátele státu, lidu a jejich „zahraniční agenty“. Přes masivní kampaně vyvolával hysterii a elegantně tak odváděl pozornost od toho, že ekonomika rozhodně nevzkvétá, veřejné služby kolabují a řada lidí se nemá dobře. Ale když to do lidí bušíte horem dolem, většina se nakonec přizpůsobí. Část voličů se dá i koupit celkem snadno (na východě země je voličský hlas za balík jídla), jinde se udělají některé transfery nebo se jim něco slíbí.

Mladí proti Orbánovi

Lídr opozice Petr Magyar mobilizuje a kampaň dělá chytře, a hlavně mladá generace mu věří, že to je poslední šance režim změnit. Proto kampaňuje a mobilizuje s ním, sází na volby své veškeré naděje. Pohled na plná náměstí po celé zemi je hodně silný. Ale pokud to nedopadne, mnozí mladí zlomí nad Maďarskem hůl a dají mu sbohem.

Evropa už má Orbána dost

Článek 7 je zbraň, která dlouho ležela v šuplíku. Zbavení hlasovacích práv v EU působilo jako „jaderná možnost“, o které se mluví, ale nepoužívá. Jenže trpělivost má své limity. Konec vyděračského modelu. Orbánův postup byl roky čitelný a v Bruselu funkční, pokud ho ostatní tolerovali. Problém je, že tahle hra se hraje už příliš dlouho a začíná být drahá pro všechny kolem.

Trpělivost dochází i velkým hráčům. Země jako Německo, Francie nebo Dánsko dlouho volily kompromis. Dnes se ale čím dál víc přiklánějí k tomu, že bez tvrdšího zásahu se situace nezmění. Už nejde jen o princip, ale o funkčnost celého systému.

Demontáž režimu a riziko paralýzy

Demontáž mocenských struktur Orbánova režimu bude složitá. Ke zbourání tohoto systému potřebuje opozice dvoutřetinovou většinu. Jen taková většina jí umožní změnit od základu režim, který v Maďarsku funguje nepřetržitě 16 let.

Magyar nedokáže bez takové většiny vyměnit například předsedu ústavního soudu, prokurátory ani mediální orgány. Na tato místa Orbán dosadil své lidi. Klíčové instituce – ústavní soud, prokuratura, mediální rady – jsou personálně zabetonované.

Scénář bez dvoutřetinové většiny vede k patu. Nová vláda chce věci měnit, ale nemá nástroje, staré struktury drží pozice a čekají. Výsledkem může být frustrace voličů a rychlý propad podpory – klasická past přechodových období.

Ale pokud Orbán jasně prohraje, může přemýšlet o exilu i kvůli vlastní bezpečnosti.

