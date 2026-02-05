Zelenina dobývá restaurace. A hosté si ji objednávají dobrovolně, protože chutná
Vegetariánská a veganská jídla přestávají být pomalu a jistě pouhým doplňkem menu a stávají se plnohodnotným gastronomickým i byznysovým pilířem. Moderní restaurace ukazují, že práce se zeleninou, fermentací a lokálními surovinami je cestou k vyšší kvalitě, stabilnějším nákladům i širšímu publiku. Pražské bistro KRO patří mezi podniky, které tento posun ilustrují v praxi.
Pražská bistra KRO si většina lidí pořád spojuje hlavně s dokonale připraveným grilovaným kuřetem. Jenže tahle kapitola už dávno není jediná. V Libni i ve Vršovicích už bezmasá jídla tvoří podstatnou část jídelníčku. A rozhodně nepůsobí jako kompromis nebo nutná alternativa. Naopak. Jsou promyšlená, technologicky precizní a chutná.
Jedním z poznávacích znaků všech podniků KRO je vlastní výroba klíčových komponentů. Od zeleninového demi-glace, přes kimchi až po technologicky náročný tempeh. Ten se zde nevyrábí z tradiční sóji, ale ze směsi čočky, hrachu a cizrny.
Vlastní výroba jako základ chuti i identity
„Luštěniny, které používáme, jsou nám bližší než exotická sója. Po napaření necháváme tempeh několik desítek hodin zrát, aby získal správnou texturu a chuť,“ popisuje Jan Kvasnička, šéfkuchař KRO Vršovice.
Tempehové kombo je ochucené veganskou omáčkou z uzené papriky, tamari a zeleninového demi-glace, který vzniká ze zeleniny, jež by jinak skončila jako odpad.
V KRO Libeň je poměr masových a bezmasých jídel téměř vyrovnaný. Šéfkuchař Jakub Čadina tu pracuje s kombinací globálních inspirací a domácích surovin. Jedním z nejvýraznějších jídel je smažený květák s omáčkou Louisiana a krémem z modrého sýra. Silným podpisem kuchyně je také Kroupoto, kombinace tradičního houbového Kuby a techniky italského rizota. Mezi předkrmy vyniká pečená řepa marinovaná v sirupu z jablečného octa, podávaná s brynzou a pestem z kadeřávku.
Zelenina už není plán B
Ještě donedávna byla bezmasá jídla v českých restauracích spíš nutným doplňkem menu než strategickou položkou. To se ale postupně mění. Ne proto, že by Češi hromadně přecházeli na veganství, ale kvůli nástupu flexitariánského stravování, tedy omezení masa bez jeho úplného odmítnutí. Tento posun je nejviditelnější ve velkých městech, především v Praze.
Na trend reagují i zavedené restaurační skupiny. Například Ambiente dlouhodobě pracuje s vegetariánskými a veganskými variantami napříč svými podniky od Lokálů přes Esko až po Café Savoy. Nejde o samostatné „vege restaurace“, ale o integraci bezmasých jídel do mainstreamu české gastronomie.
Právě tento přístup je dnes klíčový. Zelenina přestává fungovat jako alternativa a stává se rovnocennou surovinou, se kterou se pracuje technologicky i chuťově stejně náročně jako s masem. Restaurace tak rozšiřují cílovou skupinu hostů, aniž by ztratily ty tradiční.
Z pohledu byznysu dává tento posun smysl i ekonomicky. Rostlinné suroviny jsou stabilnější z hlediska ceny, lépe zapadají do zero waste přístupů a umožňují restauracím větší kreativitu při tvorbě menu.
