Chcete konec války? Pak Ukrajina nesmí do NATO, uvedl Fico

Hlavním předpokladem ukončení války na Ukrajině je to, aby Kyjev nevstoupil do NATO. Řekl to slovenský premiér Robert Fico, který ambice Kyjeva na vstup do Severoatlantické aliance dlouhodobě odmítá. Slovensko podle něj nevyšle své vojáky na Ukrajinu v rámci poskytnutí bezpečnostních záruk po dojednání míru s Ruskem, které sousední zemi vojensky napadlo v únoru 2022.
„Základním předpokladem ukončení vojenského konfliktu je otázka, že Ukrajina nebude členským státem NATO,“ řekl Fico v rozhlasovém diskusním pořadu veřejnoprávní stanice RTVS. Tvrdil, také, že napětí způsobilo to, že Rusko bylo v minulosti obelháno v souvislosti s rozšiřováním NATO.
Fico, kterého slovenská opozice dlouhodobě vinní z opakování ruské propagandy, současně hovořil o tom, že válka na Ukrajině měla své kořeny a příčiny. Zopakoval, že kromě bezpečnostních záruk pro Ukrajinu je třeba se zabývat také zárukami pro Rusko.
Rusko zůstane hrozbou nehledě na výsledek války na Ukrajině, uvedl na Pražském obranném summitu náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka. Výsledek na Ukrajině je podle něj zásadní, protože bude utvářet uspořádání světa. Rusko ale zůstane hrozbou nehledě na to, jak válka dopadne, míní.
Fico na rozdíl od Maďarska, se kterým ho spojuje odmítavý postoj k vojenské pomoci Kyjevu, podporuje ambice Ukrajiny na vstup do Evropské unie. Očekává, že přístupový proces Kyjeva potrvá dlouho, termín možného vstupu Ukrajiny do evropského bloku neodhadl.
Fico po pátečním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským zopakoval, že se oba politici liší v názoru na ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu a na již ukončený tranzit ruského plynu přes Ukrajinu.
V srpnu ukrajinské útoky vyústily v opakované přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba. Kyjev po loňském vypršení platnosti příslušné smlouvy s Ruskem zase ukončil přepravu ruského plynu přes své území, což Fico dříve kritizoval. Zelenskyj po schůzce s Ficem řekl, že Kyjev je připraven zajistit přepravu ropy a plynu přes své území na Slovensko, pokud nepůjde o ruské suroviny.
Související
Evropu napadnout nechceme, řekl Putin na schůzce s Ficem
Americký prezident Donald Trump označil pokutu Evropské komise vůči Googlu za nespravedlivou a naznačil možnost odvetných opatření podle příslušného amerického obchodního zákona. Šéf Bílého domu to uvedl na své sociální síti Truth Social. Později prohlásil, že o pokutě chce hovořit s představiteli Evropské unie a že nechápe, proč to evropský blok učinil.
Evropská komise potrestala americkou technologickou společnost Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy korun) za porušení antimonopolní legislativy. Podle komise Google upřednostňoval své vlastní služby v technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence a online vydavatelů. Od roku 2014 do současnosti tak podle EK zneužíval svého postavení na trhu. Firma v reakci uvedla, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.
Trump ve svém příspěvku napsal, že pokuta je diskriminační a v praxi „bere peníze, které by jinak byly určeny na americké investice a pracovní místa“.
Rok od Draghiho kritické zprávy: Hlavní změnou je, že USA nelákají evropské inovátory
Silné varování před zaostáváním evropské ekonomiky přinesla před rokem zveřejněná takzvaná Draghiho zpráva. Jako jedno z podstatných řešení doporučovala stimulovat výzkum a zejména rozvoj moderních technologií. K možnému zlepšení od té doby Evropě asi nejvíc (a nechtěně) přispěl Donald Trump.
„Je to velmi nespravedlivé a američtí daňový poplatníci si to nenechají líbit,“ dodal. Zároveň také zmínil, že by mohl využít paragrafu 301 amerického obchodního zákona k „zneplatnění nespravedlivých pokut“.
Příslušné ustanovení umožňuje administrativě vyšetřovat a podnikat kroky, včetně uvalení cel, proti zahraničním vládám, jejichž činy, politiky nebo praktiky nejsou v souladu s obchodními dohodami nebo zatěžují americký obchod.
„Nechápu, proč tohle EU dělá,“ citovala agentura Reuters Trumpa během jeho projevu v Bílém domě. „Jsme od EU zaskočeni kvůli Googlu a kvůli tomu, co se děje s dalšími společnostmi,“ uvedl. Poznamenal, že pokud někdo dělá takovéto věci americkým společnostem, měly by USA učinit to stejné i evropským společnostem.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.
Související
Vítězství pro Harvard. Trump ukončil granty pro univerzitu nezákonně, rozhodl soud
Silné varování před zaostáváním evropské ekonomiky přinesla před rokem zveřejněná takzvaná Draghiho zpráva. Jako jedno z podstatných řešení doporučovala stimulovat výzkum a zejména rozvoj moderních technologií. K možnému zlepšení od té doby Evropě asi nejvíc (a nechtěně) přispěl Donald Trump.
Loni v září zveřejnil bývalý prezident Evropské centrální banky a bývalý italský ministerský předseda Mario Draghi rozsáhlou kritickou zprávuBudoucnost evropské konkurenceschopnosti a doporučení z ní vyplývající.
Zpráva mimo jiné upozorňovala na zaostávání Evropy za Spojenými státy v technologiích a na neschopnost reagovat na rozvoj čínské ekonomické konkurence. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že zařadí některé její návrhy do svého druhého funkčního období (v letech 2024 až 2029).
Samozřejmě, Evropská unie je jako mohutná námořní loď, která pluje setrvačností a změna jejího kurzu je pomalá. Zvláště když pohyby jejím „kormidlem“ musí schválit všechny členské státy. (Trapní jsou politici, včetně českých, kteří aktivity EU nejdřív podpoří a pak po návratu domů hovoří o zlém Bruselu, který je teď nutí něco dělat. Ale to jen na okraj.)
Nedá se tedy čekat, že se za rok stačí mnoho změnit. Ale podívejme se, jestli aspoň něco.
Šéfové velkých evropských firem kritizují Brusel za regulaci umělé inteligence. Evropa prý může hodně ztratit
Otevřený dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové proti zavádění obecných pravidel takzvaného AI Actu letos v srpnu podepsalo 44 generálních ředitelů velkých evropských společností včetně Mercedesu nebo BNP Paribas. Regulace je podle nich stále složitější a může ohrozit snahy Evropy zůstat konkurenceschopná v rychle se měnícím technologickém světě.
Ten v debatě v Lindau konstatoval, že jeho analýza je ještě naléhavější než loni. A nabídl aspoň jednu dobrou zprávu. Jak uvedl, Spojené státy jsou za prezidenta Trumpa méně přitažlivé pro nadějné evropské startupy. Je tedy šance, že zůstanou rozvíjet moderní technologie v Evropě.
Další fáze Trumpovy kulturní války: vydal stopku zahraničním architektům
Dosavadní postup přijetí Dragiho zprávy hodnotil web Science|Business, který reprezentuje volnou síť univerzit, firem a výzkumných i politických organizací.
Shrnutí: K velkým změnám nedošlo. Převeďme rozbor z bruselštiny do běžného jazyka a uveďme pár příkladů.
Třeba byrokracie moc neubylo. Nová Evropská komise jako obvykle slíbila, že byrokracii omezí, třeba tím, že sníží požadavky na výkaznictví. Nyní při financování výzkumu a inovací z prostředků Evropské unie musí úspěšní žadatelé čekat na peníze v průměru 240 dní, tedy osm měsíců. Komise chce v příštím období snížit čekací dobu „jen“ na sedm měsíců. Už teď však při hodnocení žádostí o podporu vědeckých projektů aspoň zrychlila systém vyřazování neperspektivních přihlášek, což šetří trochu času.
Peněz na podporu výzkumu a inovací nebude tolik, kolik požadoval Draghi. Doporučil částku 200 miliard eur na léta 2028 až 2034 (v předchozím sedmiletém období to je pouze 95,5 miliardy eur). Evropská komise nyní navrhuje 175 miliard eur, což je radikální zvýšení. Ale když uvážíme, že evropské země musí najít peníze na svou zanedbanou obranu, je pravděpodobné, že nakonec neprojde ani tento nižší návrh.
Vysokoškolský diplom už nestačí. Umělá inteligence snižuje cenu znalostí
Jestliže bude umělá inteligence umět totéž, co vysokoškolsky vzdělaný člověk, proč by mu měli zaměstnavatelé za jeho práci nějak extra platit? Univerzity by tedy měly rychle vymyslet, co by měly své studenty učit.
Nejde však jen o výši sumy na vědu, ale i o její využití. Draghi usiloval o to, aby se podpora výzkumných a průmyslových konsorcií zaměřovala zejména na technologické směry, které mohou být užitečné pro další ekonomický vývoj Evropy. Na to evropské instituce reagují návrhem vytvořit Evropský fond pro konkurenceschopnost, který by měl sjednotit a lépe zaměřit financování některých výzkumů. Jestli ovšem nový fond vycházející ze stejných kořenů jako staré instituce, které má nahradit, může být lepší než ony, je sporná otázka.
Neprosadil se ani nápad, že by členské státy koordinovaly své vnitrostátní výdaje na výzkum, aby se zbytečně nepřekrývaly a mířily do financování převratných inovací. „Dát trochu peněz každému, je přesně to, co nesmíte dělat, pokud chcete získat převratnou technologii,“ povzdechl si Draghi na setkání v Lindau.
Mario Draghi poukazoval rovněž na to, že Evropa nemá dost univerzit umístěných na špičkách hodnotících žebříčků. Jeho doporučením bylo, aby EU začala přímo financovat nadějné univerzity. To by ovšem podpořilo současné dobré univerzity v bohatých členských zemích a ještě zvýšilo rozdíly ve školství, což EU moc ráda nemá. Zatím se tedy neděje nic.
Umělá inteligence na čínských univerzitách: od zákazu k povinné dovednosti
Nepodvádějte a nepoužívejte umělou inteligenci, říkali ještě přednedávnem učitelé na čínských vysokých školách studentům. Dnes je naopak povzbuzují, aby tento nástroj využili. Ne k tomu, aby si od stroje nechali napsat celý úkol, ale aby se naučili dobře jej řídit.
Přitahujme do Evropy špičkové vědecké mozky ze světa, doporučoval Mario Draghi ve své zprávě. A světe div se, ono se to možná podaří. Nechtěně opět pomůže prezident Donald Trump. Na americké výzkumníky se valí rozpočtové škrty, chaotické rušení rozběhnutých projektů a dokonce příval nenávisti od Trumpovy administrativy. Někteří odcházejí nebo chtějí odejít do zahraničí.
V květnu spustila Ursula von der Leyenová na pařížské univerzitě Sorbonně program Vyber si pro vědu Evropu, který má lákat zejména americké vědce. Je na něj vyhrazeno 500 milionů eur, ale jen na dva až tři roky. Poté by ty vědce, kteří se osvědčí, měly platit evropské univerzity a další výzkumné instituce. Snad na to najdou peníze.
Bez peněz, které Trump zařízl, se komplikuje vývoj nadějných léků
Trump zařízl vývoj moderních vakcín a antibiotik. Mezi oběťmi rozpočtových škrtů je i slibná látka lariocidin, která mohla zachraňovat životy tam, kde jiná antibiotika selhávají. Vědci varují, že bez státní podpory hrozí kolaps vývoje léků, na nichž mohou záviset miliony životů.