Rusko zůstane hrozbou nehledě na to, jak válka dopadne, uvedl Řehka
Rusko zůstane hrozbou nehledě na výsledek války na Ukrajině, uvedl na Pražském obranném summitu náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka. Výsledek na Ukrajině je podle něj zásadní, protože bude utvářet uspořádání světa. Rusko ale zůstane hrozbou nehledě na to, jak válka dopadne, míní.
Je důležité si uvědomit, že Rusko rozumí jenom síle, řekl Řehka. „Naším hlavním úkolem by dnes měla být podpora Ukrajiny proti ruské agresi a posílení transatlantické vazby,“ uvedl šéf české armády.
Moskva podle něj nesmí uvěřit, že je Evropa slabá a opustily ji Spojené státy. „Není to pravda, ale pokud tomu začnou věřit, nebude záležet na tom, jestli je to pravda,“ řekl. Taková situace by podle něj byla nejnebezpečnější od konce studené války. Rusko je podle Řehky dobré ve snaze útočit na soudržnost Severoatlantické aliance (NATO). „Pokud chtějí rozbít NATO, a já věřím, že chtějí, nemusí okupovat Evropu. Potřebují vytvořit situaci, kdy je nesporné, že by měla být aktivována kolektivní obrana. A pokud nezafunguje jednou, to je konec NATO,“ dodal.
Ruská ekonomika se dostala do stagnace a mohla by vstoupit do recese, pokud centrální banka výrazněji nesníží úrokové sazby. Uvedl to podle agentury Reuters šéf největší ruské banky Sberbank German Gref na okraj Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku.
Neutralita není možná
„Rusko se připravuje na válku, vidíme všechny indikace a varování,“ uvedl také Řehka. Na válku se podle něj připravuje i Čína. „My bychom měli taky a měli bychom ukázat vůli použít schopnosti, které máme. Ne protože válku chceme, ale protože se jí chceme vyhnout. Neutralita není možná,“ řekl. NATO by podle něj nemělo pouze reagovat na ruského prezidenta Vladimira Putina, ale samo klást Rusku strategická dilemata. „Měli bychom být záměrně nepředvídatelní,“ podotkl.
Země podporující Ukrajinu by se podle něj měly také přestat tolik bát. „Překročili jsme červené linie při podpoře Ukrajiny asi padesátkrát,“ řekl. „Neměli bychom se bát. Putin vyhrožoval tolikrát, pak to uděláme a nic se nestane,“ dodal.