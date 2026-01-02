Elon Musk přesune tisíce satelitů Starlink na nižší oběžnou dráhu

Nový magazín právě vychází!

EU chce konkurovat Starlinku
Americká společnost SpaceX letos přesune zhruba 10 tisíc satelitů své sítě Starlink na nižší oběžnou dráhu Země. Změna má zvýšit bezpečnost provozu v čím dál zaplněnějším kosmickém prostoru a snížit riziko srážek s jinými objekty. Oznámil to viceprezident firmy Michael Nicolls.

Společnost SpaceX, nejbohatšího muže platety Elona Muska,plánuje v průběhu letošního roku přesunout velkou část svých satelitů Starlink z výšky přibližně 550 kilometrů nad zemským povrchem na 480 kilometrů. Podle vedení firmy tento krok povede k bezpečnějšímu provozu satelitní konstelace a zároveň usnadní řízení družic na oběžné dráze.

Množství kosmického odpadu i plánovaných satelitních konstelací je pod hranicí 500 kilometrů výrazně nižší, což snižuje celkovou pravděpodobnost kolize,“ uvedl viceprezident SpaceX Michael Nicolls, jehož vyjádření citovala agentura Reuters.

Hustší konstelace, ale menší riziko

Přesunem na nižší orbitu se podle Nicollse sice konstelace satelitů Starlink zahustí, zároveň však dojde ke snížení rizika střetů s jinými objekty. Nižší oběžná dráha také znamená, že v případě poruchy satelitu dojde k jeho rychlejšímu zániku v atmosféře, což omezuje dlouhodobé hromadění kosmického odpadu.

Právě otázka bezpečnosti se v posledních měsících dostala do popředí. SpaceX musela v prosinci řešit problémy s jedním ze satelitů, se kterým nakonec ztratila kontakt. Podobné incidenty zvyšují obavy z neovladatelných objektů na oběžné dráze.

Přetížený vesmír

SpaceX je v současnosti největším provozovatelem satelitů na světě. Počet družic na nízké oběžné dráze Země rychle roste nejen kvůli Starlinku, ale i dalším plánovaným satelitním sítím jiných firem a států. Odborníci dlouhodobě varují před rizikem  řetězových kolizí, které by mohly část oběžné dráhy učinit nepoužitelnou.

Přesun satelitů Starlink na nižší dráhu je tak vnímán jako jeden z kroků, jímž se SpaceX snaží reagovat na rostoucí tlak regulátorů i odborné veřejnosti a prezentovat se jako odpovědný aktér v kosmickém prostoru.

Premiér ČR Andrej Babiš
Aktualizováno

Andrej Babiš promluvil k národu. Rok 2026 by měl být rokem hrdosti. Fiala jej pokáral

Politika

Vláda udělá vše pro to, aby se česká rozdělená společnost začala sjednocovat, hlavně v otázce hrdosti a vlastenectví. V novoročním projevu, zveřejněném na sociálních sítích, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády také doufá, že letošní rok bude rokem míru. Považuje za neodpovědné, když politici straší válkou, odmítá tezi, že mír je slabost, uvedl.

ČTK

Přečíst článek

Konec krypto pohádky. Svět bitcoinu proměnila regulace, volatilita a tvrdý návrat do reality

Bitcoin v roce 2025 dosáhl rekordní výše a pak padl
Pixabay
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Kryptoměny vloni udělaly krok do hlavního proudu financí, ale zároveň přišly o auru jednoduché investiční pohádky. Regulace, ETF a velké peníze změnily pravidla hry – a trh ukázal, že bez iluzí je krypto mnohem tvrdší disciplína.

Rok 2025 se pro kryptoměny stal obdobím vystřízlivění. Trh, který byl ještě nedávno synonymem extrémní spekulace, se postupně mění v regulované finanční aktivum. Zároveň se ale ukázalo, že institucionální zájem sám o sobě nezaručuje stabilní výnosy ani ochranu před výraznou volatilitou.

Regulace jako zásadní zlom

Jedním z největších posunů letošního roku je přijetí výraznějšího regulačního rámce, zejména ve Spojených státech. „V roce 2025 bych u kryptoměn určitě vyzdvihl přijetí regulačního rámce, který plnohodnotně institucionalizuje kryptoměny ve společnosti,“ říká Kryštof Míšek z Argos Capital. Podle něj americký Kongres přijal a prezident podepsal první významný kus kryptoměnové legislativy v historii země.

Změnil se i přístup regulátorů. Namísto plošných represí přicházejí konkrétní pravidla, která dávají trhu jasnější mantinely. „Firmy se dnes cítí sebevědoměji při uvádění nových produktů a služeb na trh ve Spojených státech,“ dodává Míšek. Právě rok 2025 tak může být vnímán jako milník, kdy se krypto definitivně posouvá blíže tradičním financím.

Wall Street si pohrála s bitcoinem. Je to špinavá hra?

Názory

Investiční banky a velké fondy si pohráli s bitcoinem. "Že se rozhodnutí velkých hráčů stala v tak krátkém časovém úseku, nahrává ke spekulacím ze strany milovníků konspiračních teorií, kteří usoudili, že Wall Street provedl nejkoordinovanější finanční manévr, jaký jsme kdy od vzniku bitcoinu viděli," píše v komentáři kryptoměnový odborník Dušan Kmetyo. Co to pro bitcoin tedy znamená?

Dušan Kmetyo

Přečíst článek

Silný začátek, tvrdá korekce

Navzdory institucionalizaci ale kryptoměny v roce 2025 část investorů zklamaly. Zatímco roli uchovatele hodnoty letos převzaly především drahé kovy, krypto nabídlo spíše volatilitu než stabilní růst.

Bitcoin během roku prudce posílil díky zvýšenému zájmu o bitcoinové ETF a jeho cena atakovala až 124 tisíc dolarů za jednu minci. Následná korekce však přinesla pokles o zhruba 30 procent a ke konci roku se bitcoin obchodoval kolem 88 tisíc dolarů. Ethereum si prošlo podobným vývojem – po silném růstu v první polovině roku se jeho cena stáhla zpět k úrovním pod třemi tisíci dolarů.

Podle Míška si tak investoři jako ochranu hodnoty v roce 2025 častěji vybírali stříbro a zlato. Stříbro posílilo o více než 180 procent a poprvé překonalo hranici 80 dolarů za troyskou unci, zlato přidalo přes 70 procent a pohybuje se kolem 4500 dolarů za unci.

Dalibor Dědek

Dalibor Dědek: Až jednou budou archeologové vykopávat naši vrstvu, pobaví se

Leaders

Přelom roku je tradičně časem rekapitulace. Byznysový portál newstream.cz proto nabízí výběr z rozhovorů z magazínu Newstream CLUB, které zatím nebyly online volně dostupné. Dalibor Dědek v rozhovoru vysvětluje, jak vnímá současný svět, jeho složitost, ale také to, že hodnoty jsou tím správným kompasem pro orientaci. „Mikrovlnná trouba má mít dva knoflíky. Jak dlouho a jak moc. Jestliže má něco navíc, je to špatně. Žijeme v něčem, čemu říkám digitální rokoko. Snažíme se dělat displeje ke všemu možnému,“ říká populární miliardář.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Volatilita jako přirozená součást trhu

Podle Tomáše Kacerovského, portfolio manažera WOOD & Company, současný vývoj zatím nepůsobí jako začátek klasického medvědího trhu. Spíše jde o typickou fázi konsolidace po rychlém růstu. Prudké posílení přilákalo spekulativní kapitál, často s využitím pákového efektu, a při prvních známkách obratu následovalo hromadné zavírání pozic.

Podobné epizody bitcoin zažil už v minulosti, a to i v obdobích, která se zpětně ukázala jako dlouhodobě růstová. Zatímco krátkodobí investoři prodávají pod tlakem, dlouhodobí držitelé podle dat naopak poklesy často využívají k postupnému přikupování.

Investiční ředitel Broker Consulting Petr Šimčák

Investoři si rostoucí trhy snadno spletou s vlastní genialitou, pořádný pokles tady dlouho nebyl

Trhy

Jdou do většího investičního rizika, jsou disciplinovanější v odkládání peněz, a jakkoli překvapivé to v kontextu bytové krize, drahých nemovitostí nebo rostoucí obliby nájmů může být, stále hodně tíhnou k vlastnímu bydlení. Řeč je o investorech z generace Z, kterým se věnoval průzkum finančně poradenské skupiny Broker Consulting. „Mladší generace si víc a víc uvědomují, že to budou hlavně jejich peníze, které je v budoucnu zajistí,“ vysvětluje investiční ředitel Petr Šimčák.

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Makroekonomika a technologická rizika

Do dalšího vývoje promlouvá i makroekonomický kontext. Masivní rozpočtové deficity velkých ekonomik, jako jsou Spojené státy nebo Francie, podle Míška podporují dlouhodobý investiční příběh bitcoinu. „Vzhledem k těmto deficitům očekávám v roce 2026 spíše zotavení bitcoinu a další růst aktiva,“ říká.

Zároveň ale nelze přehlížet technologická rizika. Saxo Bank ve svých tradičních Šokujících předpovědích upozorňuje na extrémní scénář předčasného prolomení kryptografického zabezpečení kvantovými počítači. I když jde o záměrně vyhrocený výhled, připomíná, že kryptoměny zůstávají nejen finančním, ale i technologickým aktivem.

V kauze Dozimetr byl obžalovaný mimo jiné podnikatel Michal Redl

Kauza Česko Davida Ondráčky: Jakou roli hráli politici v Dozimetru

Názory

Bývalý šéf Transparency International a komentátor David Ondráčka vydal u nakladatelství Práh úspěšnou knihu Kauza Česko. Portál newstream.cz z ní nabídne několik ukázek. V první se Ondráčka věnuje největší kauze minulé vlády před problémem s bitcoiny, tedy Dozimetru.

David Ondráčka

Přečíst článek

Šéfkuchař Filip Sajler

Šéfkuchař Filip Sajler: V byznysu potřebujete dobrý network a kopec štěstí

Leaders

Z kuchyní Perfect Canteen se během pár let stal jeden z nejzajímavějších gastronomických příběhů v Česku. A Filip Sajler posouvá laťku výš, s projektem Eat Smart buduje food-tech budoucnosti, který propojuje poctivé vaření, technologii a efektivní byznys. Sází na vývary bez aditiv, čerstvé hotovky, vlastní chytrou ledničku a hlavně filozofii, že kvalita je vždy na prvním místě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Na kryptoměny nelze roubovat 10 let staré zákony. Regulace rozváže ruce velkým investorům, kteří už si na nové aktivum brousí zuby

Roman Valihrach: Na kryptoměny nelze roubovat deset let staré zákony. Regulace rozváže ruce velkým investorům

Názory

Roman Valihrach

Přečíst článek

Konec podpory elektromobilů. V Praze nově musejí platit za parkování

Majitelé elektromobilů nově musejí platit za parkování jako všichni ostatní
iStock
ČTK
ČTK

Majitelé elektromobilů musejí nově v Praze platit za parkování. Skončila platnost výjimky, díky níž nízkoemisí vozy mohly parkovat bezplatně po celém hlavním městě. Zároveň ale jejich majitelé mají možnost pořídit si celopražskou parkovací kartu.

Praha od ledna zpoplatnila parkování elektromobilů v zónách placeného stání, které bylo dosud zdarma. Majitelé vozů na elektřinu zaplatí za parkovací oprávnění polovinu toho, co řidiči aut se spalovacími motory, tedy 600 korun ročně. Majitelé bezemisních vozidel si také mohou pořídit oprávnění, na základě kterého budou moci parkovat po celé Praze za 24 tisíc korun ročně.

Původně mělo bezplatné parkování vozů na elektrický pohon přestat platit od předloňského 1. ledna, kvůli absenci shody na novém modelu zvýhodnění nízkoemisních vozidel však radní schválili prodloužení dosavadního stavu nejprve do konce předloňského roku a poté do loňského 30. června. Z důvodu trvajících jednáních o finální podobě regulace pak ještě výjimku prodloužili do konce loňského roku.

Jakub Kott z E.ONu

Jakub Kott z E.ON: Lidé pochopili, že nemohou nabíjet auta jen ze slunce, zájem o flexibilitu roste

Zprávy z firem

Nedostatek dobíjecích stanic nebo příliš vysoká cena nabíjení. To jsou podle průzkumu E.ONu jedny z nejčastějších mýtů ohledně elektromobility. Podle Jakuba Kotta, který u dodavatele energií vede oddělení mobility, je to hlavně o osobní zkušenosti. Majitelé elektroaut nejenže vnímají rychle se rozšiřující síť veřejných stanic, ale hlavně dávají přednost výhodnějšímu domácímu dobíjení.

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Další změny v parkování se připravují

Změna byla původně součástí širší reformy zón placeného stání, kterou vedení města delší dobu připravuje. Zahrnuje například celoměstské parkovací karty pro návštěvníky, možnost pro rezidenty platit méně za menší oblast povoleného parkování nebo zvláštní povolení pro zásobování či pečovatele. Jednání se však zasekla na ceně parkovného. Piráti jsou pro zdražení, Spolu proti a dohoda zatím nevznikla. Otázku elektromobilů tak vedení města nakonec vyřešilo zvlášť.

Dalibor Dědek

Dalibor Dědek: Až jednou budou archeologové vykopávat naši vrstvu, pobaví se

Leaders

Přelom roku je tradičně časem rekapitulace. Byznysový portál newstream.cz proto nabízí výběr z rozhovorů z magazínu Newstream CLUB, které zatím nebyly online volně dostupné. Dalibor Dědek v rozhovoru vysvětluje, jak vnímá současný svět, jeho složitost, ale také to, že hodnoty jsou tím správným kompasem pro orientaci. „Mikrovlnná trouba má mít dva knoflíky. Jak dlouho a jak moc. Jestliže má něco navíc, je to špatně. Žijeme v něčem, čemu říkám digitální rokoko. Snažíme se dělat displeje ke všemu možnému,“ říká populární miliardář.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

nákupy

Sedm hubených let v Česku končí

Money

V Česku v nadcházejícím roce skončí éra sedmi hubených let. Mzdy v očištění o inflaci konečné definitivně dorovnají úroveň roku 2019, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovadna. Jak se tedy Čechům bude dařit příští rok?

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zdeněk Hřib: Systém parkování v Praze se úplně změní. A centrum bude jen pro místní

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek
