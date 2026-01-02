Elon Musk přesune tisíce satelitů Starlink na nižší oběžnou dráhu
Americká společnost SpaceX letos přesune zhruba 10 tisíc satelitů své sítě Starlink na nižší oběžnou dráhu Země. Změna má zvýšit bezpečnost provozu v čím dál zaplněnějším kosmickém prostoru a snížit riziko srážek s jinými objekty. Oznámil to viceprezident firmy Michael Nicolls.
Společnost SpaceX, nejbohatšího muže platety Elona Muska,plánuje v průběhu letošního roku přesunout velkou část svých satelitů Starlink z výšky přibližně 550 kilometrů nad zemským povrchem na 480 kilometrů. Podle vedení firmy tento krok povede k bezpečnějšímu provozu satelitní konstelace a zároveň usnadní řízení družic na oběžné dráze.
„Množství kosmického odpadu i plánovaných satelitních konstelací je pod hranicí 500 kilometrů výrazně nižší, což snižuje celkovou pravděpodobnost kolize,“ uvedl viceprezident SpaceX Michael Nicolls, jehož vyjádření citovala agentura Reuters.
Hustší konstelace, ale menší riziko
Přesunem na nižší orbitu se podle Nicollse sice konstelace satelitů Starlink zahustí, zároveň však dojde ke snížení rizika střetů s jinými objekty. Nižší oběžná dráha také znamená, že v případě poruchy satelitu dojde k jeho rychlejšímu zániku v atmosféře, což omezuje dlouhodobé hromadění kosmického odpadu.
Právě otázka bezpečnosti se v posledních měsících dostala do popředí. SpaceX musela v prosinci řešit problémy s jedním ze satelitů, se kterým nakonec ztratila kontakt. Podobné incidenty zvyšují obavy z neovladatelných objektů na oběžné dráze.
Přetížený vesmír
SpaceX je v současnosti největším provozovatelem satelitů na světě. Počet družic na nízké oběžné dráze Země rychle roste nejen kvůli Starlinku, ale i dalším plánovaným satelitním sítím jiných firem a států. Odborníci dlouhodobě varují před rizikem řetězových kolizí, které by mohly část oběžné dráhy učinit nepoužitelnou.
Přesun satelitů Starlink na nižší dráhu je tak vnímán jako jeden z kroků, jímž se SpaceX snaží reagovat na rostoucí tlak regulátorů i odborné veřejnosti a prezentovat se jako odpovědný aktér v kosmickém prostoru.
Andrej Babiš promluvil k národu. Rok 2026 by měl být rokem hrdosti. Fiala jej pokáral

Politika

Vláda udělá vše pro to, aby se česká rozdělená společnost začala sjednocovat, hlavně v otázce hrdosti a vlastenectví. V novoročním projevu, zveřejněném na sociálních sítích, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády také doufá, že letošní rok bude rokem míru. Považuje za neodpovědné, když politici straší válkou, odmítá tezi, že mír je slabost, uvedl.
