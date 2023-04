VIDEO ON-LINE: Raketa Ariane 5 s obří družicí Juice odstartovala. Cílem sondy je Jupiter, poletí osm let

Po neúspěšném čtvrtečním pokusu dnes ve 14:15 hodin středoevropského času z kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně odstartovala raketa Ariane 5, která do vesmíru vynese sondu Juice. Kosmická loď se v případě úspěšného startu vydá na osmiletou cestu k Jupiteru, kde prozkoumá zejména ledové měsíce planety a pokusí se zjistit, zda by na nich mohl existovat život. Podívejte se na on-line přenos Evropské kosmické agentury (ESA) a fotogalerii.

Úkolem první evropské mise k této největší planetě Sluneční soustavy je prozkoumat místní systém a trojici ledových měsíců, kde se pokusí zjistit, zda by na nich mohl existovat život. Raketa Ariane 5 se vznesla ve 14:15 SELČ, tedy krátce po deváté hodině ráno místního času. V řídícím středisku panovalo soustředěné ticho přerušované jen oznámeními o splnění dílčích vytyčených cílů.

Podívejte se na fotografie ze startu rakety:

Dlouho připravovaná – první evropská – mise měla odstartovat již ve čtvrtek asi dvě hodiny po poledni z evropského kosmodromu v tropické Francouzské Guyaně. Start byl ale krátce před zažehnutím motorů zrušen kvůli výstraze před blesky.

Cílem jsou tři měsíce Jupiteru a známky života

Cílem mise je prozkoumat planetární soustavu Jupiteru a jeho tři ledové měsíce. Europa, Callisto a obrovský Ganymedes podle vědců pod ledovou krustou skrývají oceány, které by potenciálně mohly být místem pro vznik života. Juice je vybavena deseti přístroji včetně optických kamer, spektrometrů či čidel elektrického a magnetického pole.

ESA na projektu první evropské sondy, která prozkoumá Jupiter, pracuje už od začátku minulého desetiletí. Mise vyšla na zhruba 1,6 miliardy eur (37,6 miliardy korun). Na vývoji a testování sondy a zařízení se podle ESA podílelo přes 2000 lidí z 23 zemí včetně českých vědců a podniků.

