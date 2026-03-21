Musk klamal investory při koupi Twitteru, rozhodl soud. Hrozí mu miliardové odškodné

Musk klamal investory při koupi Twitteru, rozhodl soud. Hrozí mu miliardové odškodné

Americký soud dospěl k závěru, že Elon Musk záměrně ovlivňoval hodnotu akcií Twitteru před jeho převzetím v roce 2022. Svými výroky o falešných účtech měl investory uvést v omyl a snížit cenu společnosti. Výši škody soud zatím neurčil, může však jít až o miliardy dolarů.

Federální soud v San Franciscu rozhodl, že podnikatel Elon Musk při akvizici Twitteru uvedl investory v omyl. Podle poroty svými veřejnými výroky, zejména o vysokém podílu falešných účtů na platformě, záměrně snižoval hodnotu akcií firmy.

Soud dospěl k závěru, že Musk tímto postupem mohl usilovat o výhodnější podmínky při nákupu společnosti, případně si vytvořit prostor pro odstoupení od již oznámené transakce. Twitter nakonec v roce 2022 koupil za zhruba 44 miliard dolarů a později jej přejmenoval na X.

Musk přestavuje xAI od základů. Po další vlně odchodů zůstali z jedenácti spoluzakladatelů jen dva

Start-up xAI Elona Muska prochází zásadní restrukturalizací. Po nespokojenosti s vývojem nástrojů pro programování pomocí umělé inteligence firmu opustila další skupina klíčových lidí včetně spoluzakladatelů. Musk zároveň posílá do firmy krizové manažery ze svých společností a snaží se přilákat nové talenty.

O konkrétní výši odškodnění zatím rozhodnuto nebylo. Soudci nyní posuzují, jak výrazně Muskovy výroky ovlivnily cenu akcií v průběhu několika měsíců. Celková škoda, kterou by měl investorům uhradit, může podle odhadů dosáhnout stovek milionů až miliard dolarů.

Případ je podle analytiků významný i z širšího pohledu, protože se dotýká fungování finančních trhů a vlivu veřejných vystoupení významných podnikatelů na hodnotu firem. „Jde o ukázkový příklad toho, jak by se k investorům nemělo přistupovat,“ uvedl právní expert Joseph Cotchett.

Muskovi právníci už oznámili, že se proti verdiktu odvolají. Spor tak zřejmě bude pokračovat u vyšších soudních instancí.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Americká Komise pro cenné papíry a burzy přitvrdila. Kvůli Muskovu převzetí Twitteru se obrátila na soud

Americká Komise pro cenné papíry a burzy přitvrdila. Kvůli Muskovu převzetí Twitteru se obrátila na soud

Michal Nosek: Letná jako zrcadlo. Co nám demonstrace říká o nás samých

Organizátor akce Mikuláš Minář
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek

Pražská Letná se znovu plní lidmi, kteří přišli dát najevo obavy o stav demokracie. Transparenty, projevy i odhady účasti v řádech statisíců vytvářejí obraz silné občanské mobilizace, která má v českém prostředí své pevné místo. Nejde přitom jen o samotný obsah kritiky, namířený vůči politice Andreje Babiše a širším obavám z koncentrace moci, ale i o samotný akt shromáždění. O potřebu veřejně se sejít a ujistit se, že člověk není ve svých názorech osamocen.

Velké demonstrace mají nespornou sílu. Dokážou přitáhnout pozornost médií, zjednodušit složitá témata do srozumitelných sdělení a vytvořit tlak na politickou reprezentaci. Zároveň fungují jako ventil společenského napětí a potvrzení, že veřejný prostor stále patří občanům. V tomto smyslu jsou spíše projevem zdraví demokracie než její krize. Ukazují, že lidé mají chuť se angažovat a nejsou lhostejní k vývoji ve své zemi.

Současně ale nelze přehlédnout limity takových akcí. Masová účast ještě automaticky neznamená konkrétní politickou změnu. Demonstrace mohou mobilizovat, ale samy o sobě nenahrazují systematickou práci, kterou vyžaduje politika, občanský aktivismus či dlouhodobé budování důvěry ve společnosti. Navíc často oslovují především ty, kteří už sdílejí podobný pohled, zatímco část veřejnosti je může vnímat jako jednostranné nebo odtržené od jejich reality. Výsledkem pak může být spíše prohlubování názorových příkopů než jejich překlenování.

Demonstrace Milion chvilek na Staroměstském náměstí

David Ondráčka: Protest jako ventil: co z Letné (ne)doteče do politiky?

Názory

V sobotu proběhne na Letné demonstrace Milionu chvilek. Protest je v demokracii legitimní a potřebný. Veřejnost má právo, a někdy i povinnost, dát politikům najevo svou nespokojenost a ukázat nesouhlas s kroky vládnoucí většiny. Klíčové ale je ptát se, zda a co vlastně mohou tyto protesty změnit, nebo alespoň které problémy mohou nasvítit jako důležité. Slovy Václava Moravce z jeho Otázek: o čem se po sobotních protestech bude mluvit?

David Ondráčka

Přečíst článek

Letná se tak stává nejen místem protestu, ale i zrcadlem české společnosti. Ukazuje její energii i její rozpory, schopnost mobilizace i neschopnost shody. Otázkou proto není jen to, kolik lidí dnes dorazí, ale co bude následovat. Jestli se občanská aktivita přetaví v trvalejší formy zapojení, nebo zůstane u jednorázových gest.

A právě v tom spočívá skutečný význam podobných shromáždění. Nejsou cílem, ale začátkem. Momentem, kdy se společnost nadechne a připomene si, že demokracie není samozřejmost, ale proces, který vyžaduje víc než jen přítomnost na jedné, byť velmi zaplněné pláni.

Michal Nosek: Je Milion chvilek občanská síla, nebo aktivistický tlak, který štěpí Česko?

Netflix a Warner Music spojují síly. Hudební legendy i současné hvězdy míří na obrazovky

Obraz Davida Bowieho
ČTK
Americká streamovací platforma Netflix rozšiřuje své portfolio o ambiciózní hudební projekty. Díky nové smlouvě s Warner Music Group bude produkovat dokumentární seriály a filmy mapující životy a tvorbu umělců napříč generacemi – od legendárních jmen až po současné popové hvězdy.

Warner Music ve svém katalogu zastupuje ikony, jako jsou David Bowie, Aretha Franklinová, Cher, Fleetwood Mac či Joni Mitchellová, ale i dnešní globální jména typu Coldplay, Bruno Mars nebo Charli XCX. Právě kombinace historického odkazu a aktuální relevance má být jedním z hlavních taháků nové spolupráce.

Korejští BTS se vracejí na scénu. Jsou větší než Beatles a ovládnou Netflix

Korejská skupina BTS se stala největším fenoménem přelomu uplynulé a aktuální dekády. Sedmičlenná formace využila novinky plně digitálního a globalizovaného hudebního průmyslu a stala se kapelou s větším dopadem, než měli legendární Beatles. Bez nadsázky. V roce 2022 kapela oznámila pauzu, následovaly sólo projekty jednotlivých členů. A nyní se BTS vracejí na scénu, vydali novou desku, čeká je živý koncert na Netflixu a také nová série. Spustí se další vlna BTS-manie?

Netflix si od partnerství slibuje nejen atraktivní obsah, ale i konkurenční výhodu. Přístup k rozsáhlému hudebnímu archivu umožní vytvářet originální projekty s exkluzivními materiály, které jinde dostupné nebudou. V době rostoucí konkurence mezi streamovacími službami se totiž právě podobný prémiový obsah stává klíčovým nástrojem pro získání a udržení předplatitelů.

Hudební dokumenty přitom zažívají výrazný boom napříč celým odvětvím. Disney+ boduje s tituly zaměřenými na slavné kapely, platforma Max přináší projekty o vlivných vydavatelstvích a Apple Music investuje do koncertních přenosů i vlastních dokumentárních sérií. Nová dohoda Netflixu a Warner Music tak zapadá do širšího trendu, kdy se hudební katalogy mění v silný zdroj filmového a seriálového obsahu.

Výsledkem může být nejen nový pohled na slavné kariéry, ale i další kapitola v proměně toho, jak se hudba vypráví – tentokrát prostřednictvím streamovacích obrazovek.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

