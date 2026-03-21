Musk klamal investory při koupi Twitteru, rozhodl soud. Hrozí mu miliardové odškodné
Americký soud dospěl k závěru, že Elon Musk záměrně ovlivňoval hodnotu akcií Twitteru před jeho převzetím v roce 2022. Svými výroky o falešných účtech měl investory uvést v omyl a snížit cenu společnosti. Výši škody soud zatím neurčil, může však jít až o miliardy dolarů.
Federální soud v San Franciscu rozhodl, že podnikatel Elon Musk při akvizici Twitteru uvedl investory v omyl. Podle poroty svými veřejnými výroky, zejména o vysokém podílu falešných účtů na platformě, záměrně snižoval hodnotu akcií firmy.
Soud dospěl k závěru, že Musk tímto postupem mohl usilovat o výhodnější podmínky při nákupu společnosti, případně si vytvořit prostor pro odstoupení od již oznámené transakce. Twitter nakonec v roce 2022 koupil za zhruba 44 miliard dolarů a později jej přejmenoval na X.
Start-up xAI Elona Muska prochází zásadní restrukturalizací. Po nespokojenosti s vývojem nástrojů pro programování pomocí umělé inteligence firmu opustila další skupina klíčových lidí včetně spoluzakladatelů. Musk zároveň posílá do firmy krizové manažery ze svých společností a snaží se přilákat nové talenty.
O konkrétní výši odškodnění zatím rozhodnuto nebylo. Soudci nyní posuzují, jak výrazně Muskovy výroky ovlivnily cenu akcií v průběhu několika měsíců. Celková škoda, kterou by měl investorům uhradit, může podle odhadů dosáhnout stovek milionů až miliard dolarů.
Případ je podle analytiků významný i z širšího pohledu, protože se dotýká fungování finančních trhů a vlivu veřejných vystoupení významných podnikatelů na hodnotu firem. „Jde o ukázkový příklad toho, jak by se k investorům nemělo přistupovat,“ uvedl právní expert Joseph Cotchett.
Muskovi právníci už oznámili, že se proti verdiktu odvolají. Spor tak zřejmě bude pokračovat u vyšších soudních instancí.
