Česko chce posílat ropu na Slovensko. Havlíček mluví o miliardových investicích
Poškozený ropovod Družba otevírá nové scénáře. Česko nabízí Slovensku řešení v podobě reverzního toku a společných investic.
Česko je připraveno zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko. Investice do zřízení plnohodnotného reverzního toku by mohly stát až miliardu korun. V horizontu dvou až tří let by se takto daly převézt dva až tři miliony tun ropy.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) to uvedl po sředečním jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou v Praze. Za přítomnosti zástupců firem, jako jsou Čepro či Transpetrol, hovořili o podmínkách, časovém plánu a následujících krocích.
Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Stejný návrh na zasedání ministrů zahraničí zemí EU v Bruselu přednesl také šéf české diplomacie Petr Macinka. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit. Nad Havlíčkovou iniciativou se pozastavil předseda opoziční ODS Martin Kupka.
Havlíček: Jsme připraveni vést misi k posouzení škod na ropovodu Družba
Politika
Dvě fáze investic
Investice se podle Havlíčka dají rozdělit na dvě fáze. „První je ta plnohodnotná investice, která by se mohla pohybovat v řádech do jedné miliardy korun. Jedná se o investici do ropovodu Družba, jinými slovy, aby se umožnil plnohodnotný reverzní tok na Slovensko. Což by ve finále znamenalo, že v horizontu dvou až tří let by to mohly být dva až tři miliony tun ropy na Slovensko,“ řekl Havlíček.
Finální podmínky by pak byly otázkou obchodního jednání.
Nouzové řešení už teď
V nouzovém režimu by pak bylo podle ministra možné poslat na Slovensko desetitisíce tun ropy měsíčně. To by v ročním vyjádření znamenalo statisíce tun ropy. „Samozřejmě se přikláníme k tomu, abychom to připravili dobře. Aby to nebyl provizorní režim, ale aby na to byly ty dva, tři roky, které na to budeme potřebovat, a aby to bylo plnohodnotně připraveno,“ dodal Havlíček.
Slovenská ministryně na tiskové konferenci českou nabídku na umožnění reverzního toku ropy pro Slovensko ocenila. Uvedla také, že vznikla pracovní skupina složená ze zástupců slovenského přepravce ropy Transpetrol a českého státního provozovatele ropovodů Mero, která tok vyzkouší.
Havlíček následně doplnil, že pracovní skupina má čas do konce dubna, aby představila detailní plán.
Slovenská vláda zvažuje přijmout nařízení, na jehož základě by řidiči ze zahraničí platili u čerpacích stanic na Slovensku za naftu více než domácí motoristé. Po jednání se zástupci bratislavské rafinerie Slovnaft to řekl předseda slovenské vlády Robert Fico.
Slovensko zvažuje dvojí ceny paliv. Cizinci by platili víc, říká Fico
Money
Výpadky, opravy a kontroly ropovodu Družba
Podle Havlíčka je Česko také připraveno podílet se na expertním týmu, který by byl schopný zjistit faktický stav ropovodu Družba. To, že je Česká republika připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu poškozeného na Ukrajině, uvedl Havlíček v Bruselu již v úterý. Reakce evropských partnerů na český návrh byly podle něj pozitivní.
Ropovodem neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok. Ukrajina v úterý přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ropovodem Družba do zmíněných dvou zemí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že oprava ropovodu se chýlí ke konci. Kompresní stanice začne podle něj fungovat za měsíc až měsíc a půl.
Saková s Havlíčkem řešili také situaci ropovodu Adria mezi Maďarskem a Chorvatskem. I tam je podle Havlíčka složité vyjednávání, Česká republika by se v něm ale podle ministra mohla stát mediátorem.
Připravované procesy by podle Havlíčka mohly posílit energetickou bezpečnost ve střední Evropě. Mohlo by se jednat o klíčový krok pro Slovensko a Českou republiku. Prospěch by z toho pak mohlo mít i Maďarsko.
Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli dnes šéf summitů EU António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise adresovaném Evropské komisi podle agentury Reuters uvedl, že oprava ropovodu poničeného ruským útokem se chýlí ke konci a hotova má být do měsíce a půl.
Zelenskyj: Oprava Družby bude hotová za měsíc a půl
Zprávy z firem
