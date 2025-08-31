Brumlovka zase poroste. Radim Passer do toho dá miliardy
Radim Passer, jeden z nejbohatších Čechů, vytvořil fenomén pražské Brumlovky – místa, kde se v moderních kancelářských budovách soustředila smetánka nadnárodních firem. Mezi nimi například Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další.
ČEZ není nadnárodní firma, a nyní Passerovi utíká z Brumlovky za Luďkem Sekyrou na Smíchov. Sekyra tam staví nové sídlo pro ČEZ. Podle Passera jsou to jenom takové hry. Podle něj to budou mít, v nadsázce, manažeři firmy ze Smíchova blíže k sídlu ministerstva financí na Malé Straně. Stát je majoritním vlastníkem ČEZ.
Passer je developer, který se netají svým silným příklonem k náboženství. Naopak, tento prvek své osobnosti velmi akcentuje. V Sedlčanech například postavil nový chrám pro modlitby a aktivity Adventistů sedmého dne. Což je odnož katolické církve, která věří v návrat Ježíše Krista. A jejíž je Passer aktivní součástí. Otec sedmi dětí, miliardář. A také fanoušek fotbalu a řidič aut značky Bugatti, který se proslavil svou jízdou po německé dálnici rychlostí 417 kilometrů v hodině.
Zajímavá osobnost.
Passer deset let investoval peníze do odkupu domů, které na Brumlovce postavil. Vydal kvůli tomu několikrát dluhopisy v řádech miliard korun. A proto v posedních letech nic nového nestavěl. To se nyní mění. Po deseti letech zase začíná stavět. Opět na Brumlovce. Ale ne už jenom kanceláře, ale i byty. Další změna. A to ještě nájemní byty. Passer zachytil trend, a opět je o krok napřed.
|Více se dozvíte v zítřejším podcastu s miliardářem Radimem Passerem
Každý, kdo přijíždí do Prahy z jižního směru, tuhle budovu nemine. Architekti ji proto chtěli navrhnout tak, aby působila elegantně a lehce, ale zároveň aby měla jasně zapamatovatelnou tvář.
Na Roztylech je rušno. Jak bude vypadat nová dominanta zapomenutého koutu Prahy?
Reality
Každý, kdo přijíždí do Prahy z jižního směru, tuhle budovu nemine. Architekti ji proto chtěli navrhnout tak, aby působila elegantně a lehce, ale zároveň aby měla jasně zapamatovatelnou tvář.
Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlídl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, oznamuje výstavbu dalších tří velkých projektů. Půjde o budovy či komplexy, kde bude jak nájemní bydlení, tak kanceláře, což bývala od počátku Passerova působení na trhu jeho doména.
Radim Passer má velké plány. Kromě kanceláří jde do bydlení
Reality
Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlídl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, oznamuje výstavbu dalších tří velkých projektů. Půjde o budovy či komplexy, kde bude jak nájemní bydlení, tak kanceláře, což bývala od počátku Passerova působení na trhu jeho doména.