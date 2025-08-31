Vyberte si z našich newsletterů

Brumlovka zase poroste. Radim Passer do toho dá miliardy

Radim Passer
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Radim Passer, jeden z nejbohatších Čechů, vytvořil fenomén pražské Brumlovky – místa, kde se v moderních kancelářských budovách soustředila smetánka nadnárodních firem. Mezi nimi například Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další.

ČEZ není nadnárodní firma, a nyní Passerovi utíká z Brumlovky za Luďkem Sekyrou na Smíchov. Sekyra tam staví nové sídlo pro ČEZ. Podle Passera jsou to jenom takové hry. Podle něj to budou mít, v nadsázce, manažeři firmy ze Smíchova blíže k sídlu ministerstva financí na Malé Straně. Stát je majoritním vlastníkem ČEZ.

Passer je developer, který se netají svým silným příklonem k náboženství. Naopak, tento prvek své osobnosti velmi akcentuje. V Sedlčanech například postavil nový chrám pro modlitby a aktivity Adventistů sedmého dne. Což je odnož katolické církve, která věří v návrat Ježíše Krista. A jejíž je Passer aktivní součástí. Otec sedmi dětí, miliardář. A také fanoušek fotbalu a řidič aut značky Bugatti, který se proslavil svou jízdou po německé dálnici rychlostí 417 kilometrů v hodině.

Zajímavá osobnost.

Passer deset let investoval peníze do odkupu domů, které na Brumlovce postavil. Vydal kvůli tomu několikrát dluhopisy v řádech miliard korun. A proto v posedních letech nic nového nestavěl. To se nyní mění. Po deseti letech zase začíná stavět. Opět na Brumlovce. Ale ne už jenom kanceláře, ale i byty. Další změna. A to ještě nájemní byty. Passer zachytil trend, a opět je o krok napřed.

Více se dozvíte v zítřejším podcastu s miliardářem Radimem Passerem

Úspěch Čechů v Lucembursku. „Vytiskli“ tam dům z betonu, trvalo jim to lehce přes den

Češi v Lucembursku postavili první 3D tištěný dům z betonu
ČTK
ČTK
Dalibor Martínek

V Lucembursku byl slavnostně otevřen domek vytvořený 3D tiskem z betonu, který postavila česká firma ICE Industrial Services ze Žďáru nad Sázavou. Dům, který vznikl v lucemburské obci Niederanven, má sloužit jako startovací bydlení pro mladé páry. Tisk celého objemu o velikosti 2+kk trval robotu pouze 27,5 hodiny, celková realizace se pak protáhla na přibližně deset týdnů kvůli mnoha návštěvám a administrativě.

Podle starosty obce Niederanven je výstavba domu velmi důležitým počinem, pokud jde o budoucnost stavebnictví. Podobné stavby by mohly pomoci s řešením problémů s nedostupností bydlení i nedostatkem pracovních sil ve stavebnictví.

Dům je vyrobený pomocí 3D tisku z betonu, přesněji z minerálních materiálů. Česká firma vyvinula stroj, který umožňuje tisk přímo z lokálních materiálů. V úzkém domku se nachází kuchyňský kout, obývací prostor a flexibilní místnost, například kancelář. Dále je tam rovněž koupelna a chodba. Jeho celková výměra je kolem 50 metrů čtverečních.

FOTOGALERIE: Stavba betonového domu z 3D tisku

12 fotografií v galerii

Dům stojí na velmi dobrém pozemku, v klidné části obce. Zastávka autobusu je hned vedle a z obývacího pokoje je výhled na hory. Pozemek má specifický podlouhlý tvar.

Pokud jde o jeho energetickou soběstačnost, je vybavený solárními panely a deseti bateriovými úložišti s cílem dosáhnout maximální autonomie. Cena domku je v přepočtu asi osm milionů korun.

„Pro obec Niederanven je velmi důležité dostat téma malých domků do popředí veřejného zájmu. Zároveň jsme chtěli rychle a efektivně realizovat pilotní projekt na pozemku, který by jinak nemohl být smysluplně využit,“ řekl starosta Fréd Ternes. „Jako obec jsme hrdí na to, že jsme se stali místem, kde mohou vznikat nové a kreativní modely bydlení. Můžeme tak aktivně přispívat k rozvoji alternativních a udržitelnějších řešení bydlení,“ dodal.

Zájem i o další projekty

Lucemburská obec projevila zájem i o další podobné projekty. O bydlení v prvním pilotním domě se uchází 23 zájemců, uvedla Kristýna Halounová, ředitelka Českého centra v Bruselu, která se slavnostního otevření domu zúčastnila. Do budoucna se uvažuje o širších rozměrech domků. S místními představiteli podle ní čeští zástupci hovořili mimo jiné o tom, že by mohli pilotní dům, nebo i další, které budou následovat, zařídit produkty od českých firem z oblasti interiérového designu.

„Tato inovativní stavba, vytvořená unikátní technologií 3D tisku, jasně ukazuje, že české firmy mají na lucemburském trhu značný potenciál s kvalitními a moderními projekty,“ uvedl zástupce velvyslankyně ČR v Lucembursku Jiří Jílek. „Podobné úspěšné projekty rovněž přispívají nemalou měrou k posilování výborných vztahů mezi Českem a Lucemburskem,“ dodal.

Podle Pavla Zelenky z kanceláře Czech Trade pro Belgii a Lucembursko spočívá unikátnost tohoto projektu i v neuvěřitelné variabilitě a efektivitě z hlediska času a ceny. Dům přitom splňuje všechna zásadní kritéria a nejpřísnější normy platné na území Belgie, Lucemburska i Nizozemska. Fakt, že si lucemburská strana vybrala tento projekt, svědčí podle něj o kvalitě českých technologií. Otevírá se tak prostor i pro další české firmy v oblasti stavebnictví a designu, které by mohly být úspěšné nejen na lucemburském trhu, ale následně i na trzích Belgie a Nizozemska, dodal Zelenka.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Premiérem Rakušan, Babiš ve vězení

Předsedové vládních stran Vít Rakušan a Petr Fiala na pivu
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Vít Rakušan si dal s Petrem Fialou pivo v Malostranské besedě. Přísahali, že po volbách nepůjdou do vlády s Andrejem Babišem. Ono je to lehké, takto před volbami cokoliv deklarovat. Voliči jsou nadšení, že předseda jejich srdcové strany je tak pevný. Rakušan má hvězdičku za veřejně viditelnou akci. Ovšem není nic snadnějšího pro politika po volbách prohlásit, že se politická situace změnila, nebo že vlast si to žádá. Nebo najít nějaké podobně nejapné zdůvodnění a učinit úplně obrácené rozhodnutí. Mrkněte na pradávný britský sitcom Jistě, pane ministře. Tam je všechno.

Shrnuto, prostě to bylo jenom pivo. Tyátr pro voliče, obsahově prázdný. V tomto divadle hrál pobočnou roli ještě šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Hrál roli zrazené prvničky. Přijdu, nepřijdu. Nakonec na rande nepřišel. Piráti všechno nakopnou, tak zní jejich předvolební heslo. Teď tedy nakopali Fialu a Rakušana. To zavání pěknou protibabišovskou koalicí.

Aby tomu nebylo málo, Starostové rozjeli „ostrou“ předvolební kampaň. Není úplně jasné, co dělali dosud. Možná tupou předvolební kampaň. A Rakušan prohlásil, to už bylo po tom přátelském pivě s Fialou, že by klidně tu funkci premiéra vzal. Tomu se říká kamarádství. Dáme si pivo, pak ti vezmu funkci. Dobře to ti Starostové rozehráli.

Ukáže Babiš dlouhý nos?

Andrej Babiš má vše posichrováno. Nadále objíždí města a městečka, vesnice, a jako kafemlýnek opakuje stále stejné věty o zkorumpované Fialově vládě. Podle průzkumů mu tato strategie k vítězství ve volbách bude stačit. K tomu mu soudce Šott, šéf pražského soudu, nadělil dárek. Nebude se do voleb zabývat kauzou Čapí hnízdo, kterou mu na stůl vrátil vrchní soud. Takže už máme první bod programu budoucí poslanecké sněmovny. Žádost o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Když Babiš uhraje dost procent a najde ve sněmovně partnera, může soudu ukázat dlouhý nos.

Učitelům vzrostou platové tarify o sedm procent

Dalibor Martínek: Nenasytní učitelé. Platy jim rostou, nestačí jim to

Názory

Ne rozšíření Dukovan. Ani výstavba dálnic, ani bydlení. Dokonce ani ne valorizace důchodů. Klíčovým tématem Česka je růst platů učitelů. Kupodivu nejde o vzdělávání našich dětí a posouvání Česka vpřed v soutěži národů. Jde prostě a jenom o ty platy. Že prý když budou vyšší platy, děti budou chytřejší.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

