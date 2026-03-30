Masaryčka se rozrůstá. Penta postaví další kanceláře za miliardu
Společnost Penta Real Estate postaví v pražské Hybernské ulici vedle komplexu Masaryčky další kancelářskou budovu. Projekt Hybe už získal stavební povolení. Vyjde na zhruba 1,1 miliardy korun, hotový má být ve třetím čtvrtletí roku 2028. Firma o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. Hybe je součástí rozsáhlé proměny Masarykova nádraží, který propojuje centrum metropole s Florencí.
Hybe vznikne na místě bývalé pošty. „Nabídneme oproti sousední Masaryčce komornější, avšak srovnatelně prémiovou kancelářskou budovu,“ uvedl výkonný ředitel Penta Real Estate David Musil. Existuje podle něj řada firem, které hledají reprezentativní sídla v centru města. Těch je přitom v Praze nedostatek. „Zájem evidujeme už nyní, dřív než se vůbec koplo do země. I proto nedaleko od HYBE stavíme další prémiové kanceláře, na místě bývalého Transgasu v projektu Vinohradská 8,“ podotkl šéf pronájmů Penta Real Estate Jan Kalaš.
Podle Hospodářských novin nabídne Hybe asi 6300 metrů čtverečních ploch k pronájmu, převážně kancelářských. Obchody nebo restaurace budou jen v přízemí.
Hybe přímo naváže na paralelně připravované přestřešení kolejiště Masarykova nádraží. Projekt, jehož autorem je architekt Jakub Klaška, zachová historické části bývalé pošty, včetně památkově chráněných prvků a charakteristických oblouků v přízemí, které odkazují na původní nádražní architekturu území. Součástí projektu budou také venkovní terasy téměř na každém patře.
Málo nových kanceláří v loňském roce nevzniklo jen v Praze, ale i v Brně a Ostravě. V druhém největším českém městě byla v druhé polovině roku 2025 dostavěna jedna budova, a to Cerit III - Botanická Living Lab. V Ostravě loni nebyl dokončen žádný nový projekt. Vyplývá to z analýz realitně-poradenských společností.
Kancelářský trh se láme. Nové projekty téměř nepřibývají
Česká část Penta Real Estate podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin měla předloni čistý zisk 13,2 milionu korun, meziročně o 5,5 procenta více. Tržby realitní části Penty vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun. Celá skupina Penta Real Estate, která působí v Praze, Bratislavě a nově v Londýně, měla předloni provozní zisk ve výši 45,6 milionu eur, tedy více než jedné miliardy korun.
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
