Radim Passer má velké plány. Kromě kanceláří jde do bydlení

Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlídl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, oznamuje výstavbu dalších tří velkých projektů. Půjde o budovy či komplexy, kde bude jak nájemní bydlení, tak kanceláře, což bývala od počátku Passerova působení na trhu jeho doména.

Prvním projektem, který má být dokončen na přelomu let 2026 a 2027 je budova Hila, opět na Brumlovce. Bude to objekt s celkovou pronajímatelnou plochou 27 tisíc metrů čtverečních. „Nikdo od začátku války na Ukrajině nepostavil v Praze velkou kancelářskou budovu,“ říká Passer. On bude první.

Hila bude především kancelářskou budovou, ale bude v ní i 71 nájemních bytů. Nájemné bude na úrovni 23 euro za metr čtvereční. A to jak v části kanceláří, tak v sekci bydlení. Passerova firma částku komentuje ve smyslu, že v době, kdy je potřeba splnit maximální nároky na energetickou úspornost a také takzvaný fitwel, což je pojmenování pro budovy splňující nejvyšší nároky, kladené v současnosti na developery, nelze jít níže.

Budovu vyprojektovalo architektonické studio Aulík Fišer architekti, a součástí konceptu bude například „ekonomicky efektivní a uživatelsky příjemné systémové řešení topení a chlazení sálavými stropy v kombinaci s tepelnými čerpadly vzduch-voda, navíc doplněné o přečerpávací tepelné čerpadlo pro maximální využití energií v rámci objektu.“

Další budovou, která se začne stavět, se bude jmenovat Orion. Opět na Brumlovce, v místě, kde byty tradičně tenisové kurty. Sportovní klub je „vyměnil“ za výstavbu nových kurtů na jiném místě.

Půjde o 28 tisíc metrů čtverečních, hlavně kanceláří. A také 134 nájemních bytů, obchody a služby. V současnosti jsou rozběhlé přípravné stavební práce, nastěhování je plánováno na rok 2028.

Třetím projektem, který Passer představil, je Sequoia. 33 tisíc metrů nových kancelářích v Roztylech, nedaleko dálnice. Hotovo má být na přelomu let 2027 a 2028, Budova, kterou vymyslela architektonická kancelář A8000, bude obklopena parkem, součástí bude konferenční sál. V nejvyšším, dvanáctém patře, vznikne pobytová střešní terasa.

Přestože to není pro Passera typické, protože hlavně se věnuje kancelářské výstavbě, ve větším se pouští i do bytové výstavby. V jeho dalším plánovaném projektu Arboretum bude 400 bytů k prodeji a 250 bytů k pronájmu. S dokončením počítá v roce 2029. „Projekt je nyní v přípravě. Dokončením těchto etap v nově vznikající čtvrti „Nové Roztyly“ bude i čtyřhektarový park,“ uvedla firma.

