Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Trump se pustil do NATO. Nepomohli jste nám s Íránem, na to nezapomeneme, vzkázal

Donald Trump
ČTK

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že Severoatlantická aliance (NATO) neudělala nic, aby pomohla s Íránem. Dodal, že USA od NATO nic nepotřebují, ale že na to nikdy nezapomenou.

„Státy NATO neudělaly absolutně nic, aby pomohly s šíleným, nyní vojensky zničeným Íránem. Spojené státy od NATO nic nepotřebují, ale nikdy nezapomenou na tento velmi důležitý okamžik,“ uvedl Trump v příspěvku.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu. Válka tak dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.

Německo společně s partnery v Evropské unii mapuje slabiny americké ekonomiky a dodavatelských řetězců, aby bylo připraveno na případné budoucí spory se Spojenými státy. Podle agentury Bloomberg chce Berlín vytvořit mezi členskými státy shodu na tom, jak využít evropský vliv, pokud by se vztahy s Bílým domem vyostřily.

Trump v uplynulých dnech žádal o pomoc se zajištěním bezpečnosti v Hormuzském průlivu evropské členské státy NATO a další země. Kvůli jejich neochotě se zapojit je posléze označil za zbabělce. Evropské země ovšem mimo jiné namítají, že se války neúčastní a že s nimi USA, spojenec v NATO, zahájení úderů v únoru ani nekonzultovaly.

Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,9 procenta z tempa 3,3 procenta loni. Ve svém výhledu to předpověděla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad letošního růstu v eurozóně snížila na 0,8 procenta, hospodářskou aktivitu v zemích používajících euro podle ní zbrzdí vyšší náklady na energie. V prosinci OECD letošní růst v eurozóně odhadovala na 1,2 procenta. Odhad růstu ve Spojených státech organizace naopak zlepšila, a to na 2,0 procenta z dosud předpokládaných 1,7 procenta.

Prognózu letošního růstu světové ekonomiky OECD ponechala na stejné úrovni jako v prosincovém výhledu. Upozornila však, že odolnost globálního hospodářství prověří nynější konflikt na Blízkém východě, jehož další vývoj zůstává nejistý.

Ekonom Lukáš Kovanda
video

Současný konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému růstu cen energetických produktů na světových trzích. Ochromil totiž lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu.

„Rozsah a délka trvání konfliktu jsou velmi nejisté,“ uvedla OECD. „Delší období vyšších cen energií však výrazně zvýší náklady podniků a inflaci spotřebitelských cen, což bude mít negativní dopady na hospodářský růst,“ dodala.

V příštím roce očekává OECD jen mírné zrychlení růstu světové ekonomiky, a to na tři procenta. V eurozóně by měl růst zrychlit na 1,2 procenta, zatímco v USA počítá OECD se zpomalením tempa růstu, a to na 1,7 procenta. Odhad letošního růstu čínské ekonomiky dnes OECD ponechala na 4,4 procenta. V příštím roce nadále očekává zpomalení na 4,3 procenta.

Odhad letošního růstu ruské ekonomiky OECD zvýšila o desetinu procentního bodu na 0,6 procenta. Hospodářský růst v Rusku by měl nicméně i podle nové prognózy zpomalit z loňského jednoho procenta. V příštím roce očekává OECD zrychlení růstu ruské ekonomiky na 0,8 procenta.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Youtubeři pronikli do slovenské zbrojovky. Šest hodin tam natáčeli, dostali se až k houfnicím

ZTS Špeciál
ČTK
ČTK
ČTK

V areálu slovenské zbrojovky ZTS Špeciál a v její podzemních prostorech se šest hodin nerušeně pohybovala dvojice mužů, která se dostala až houfnicím. Nahrávku z akce pak zveřejnili na internetu. Napsal to slovenský list Pravda, podle kterého nejde o první případ vniknutí civilních osob do uvedené firmy se sídlem na západním Slovensku. Podnik, jehož vlastníkem je stát, incident přiznal.

V Česku vyvolal debatu o zabezpečení areálů zbrojařských firem úmyslně založený požár haly pardubické zbrojovky LPP Holding, policie v tomto případu z minulého týdne obvinila tři lidi.

List Pravda k uvedené nahrávce uvedl, že muži se nejprve pohybovali v opuštěném labyrintu chodeb a na cestu si svítili čelovkami. Prošli kolem zaprášených beden s náhradními díly, kanceláří s dokumenty, dílen s nářadím a starou technikou a dostali se až do prostor se starými vojenskými vozidly se slovenským znakem. Nahrávku za tři týdny vidělo téměř 10 tisíc lidí. Podle Pravdy se autoři těchto videí zabývají průzkumem opuštěných, skrytých nebo veřejně nepřístupných objektů.

Slovenská zbrojovka potvrdila, že v uvedeném případu jde o její areál. „V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi společnost bezodkladně podnikla příslušné kroky a věc oznámila orgánům činným v trestním řízení,“ citovala Pravda zástupce společnosti Nina Rosenberga. Ten dodal, že strážní služba podniku v souvislosti s podobnými incidenty zadržela dosud 16 lidí, kteří do objektu vstoupili násilně.

Pravda napsala, že zbrojovka s více než 70letou tradicí výroby minometů, tankových kanónů a dělostřeleckých systémů v únoru podepsala a Ázerbájdžánem svůj prozatím největší kontrakt v hodnotě 210 milionů eur (5,1 miliardy korun) na výrobu samohybných minometů.

Související

Doporučujeme