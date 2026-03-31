newstream.cz Politika „Bojujte sami za sebe." Trump vyzval spojence, aby si ropu přes Hormuz zajistili sami

„Bojujte sami za sebe.“ Trump vyzval spojence, aby si ropu přes Hormuz zajistili sami

Americký prezident Donald Trump vyzval země, které kvůli konfliktu na Blízkém východě přišly o přístup k leteckému palivu, aby si zajistily přepravu ropy přes Hormuzský průliv vlastními silami. Podle něj už Spojené státy nebudou pomáhat spojencům, kteří nepodpořili americké útoky na Írán. Jednou z takových zemí je podle Trumpa Británie, Francii pak vytkl nedostatečnou spolupráci.

„Budete se muset naučit, jak bojovat sami za sebe. USA už vám na pomoc nepřijdou, stejně tak jako jste vy nepřišli na pomoc nám. Írán byl v podstatě zničen. Těžká část je za námi. Běžte si vzít svou ropu!“ napsal Trump na sociální síti Truth Social. Zároveň uvedl, že tyto země mohou ropu nakupovat i od Spojených států.

Francii kritizoval za to, že neumožnila přelet letadel s vojenským materiálem směřujících do Izraele. „USA si to budou pamatovat,“ dodal.

Podle deníku The Wall Street Journal je Trump ochoten ukončit válku proti Íránu i bez znovuotevření Hormuzského průlivu. Pokud Írán neustoupí diplomatickému tlaku, chce americká administrativa přimět evropské země a státy Perského zálivu, aby situaci řešily samy.

Ještě v pondělí přitom Trump varoval, že pokud nebude brzy uzavřena dohoda o ukončení války a otevření průlivu, Spojené státy zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení.

Válku v regionu odstartovaly útoky Spojených států a Izraele na Írán z 28. února. Írán následně podniká odvetné údery na americké a izraelské cíle a jeho revoluční gardy blokují Hormuzský průliv. Tímto klíčovým koridorem za běžných okolností prochází zhruba pětina světové produkce ropy a asi třetina zkapalněného zemního plynu.

Pete Hegseth a Donald Trump

Podezřelé načasování: makléř Hegsetha mířil do zbrojařských investic

Money

Makléř amerického ministra obrany Peta Hegsetha se podle deníku Financial Times pokusil krátce před americko-izraelskými útoky na Írán zainvestovat miliony dolarů do zbrojařských firem. Pentagon tato tvrzení odmítá a žádá stažení zprávy.

nst

Přečíst článek

Fed drží kurz. Kvůli Íránu zatím sazby měnit nebude

Money

Měnová politika Spojených států je momentálně v dobré pozici a centrální banka USA (Fed) může vyčkávat, jak se situace kolem války v Íránu projeví v ekonomice a inflaci. Podle agentury Reuters to uvedl šéf Fedu Jerome Powell při přednášce pro studenty makroekonomie na Harvardově univerzitě. Dodal, že centrální banka obvykle přehlíží krátkodobé šoky, například ty způsobené růstem cen ropy, a nyní je podle něj možné nejdříve sledovat, jak se situace vyvine, než bude potřeba zasáhnout.

ČTK

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump dal Íránu 48hodinové ultimatum na otevření Hormuzského průlivu.

Další eskalace války v Íránu. Otevřete Hormuzský průliv, jinak zničíme vaše elektrárny, hrozí Trump

Rusové smetli Zelenského nabídku na velikonoční příměří. Nebyla jasně formulovaná, uvedl Kreml

Kreml zareagoval vlažně na pondělní nabídku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na velikonoční příměří, informovala agentura Reuters. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinářům řekl, že Zelenskyj nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje kompletní mírovou dohodu.

„Z prohlášení, která jsme od Zelenského slyšeli, není patrná jasně formulovaná iniciativa velikonočního příměří,“ řekl dnes Peskov podle agentury TASS. „Zelenskyj musí převzít odpovědnost a učinit patřičné rozhodnutí, abychom dosáhli míru, nejen příměří,“ dodal. Čím déle bude podle něj Kyjev otálet, tím vyšší pro něj bude cena za mír.

Zelenskyj v pondělí řekl, že Ukrajina je připravena přerušit boje během velikonočních svátků. „Jsme připraveni jednat o jakémkoliv příměří. O úplném klidu zbraní. O příměří v oblasti potravinové bezpečnosti a energetiky, a to jak na moři, tak ve vzduchu,“ uvedl ukrajinský prezident. „Jsme otevřeni (návrhům). Pokud Rusové budou ochotni, pak prosím, jsme připraveni. Ať navrhnou (příměří na) jakoukoliv dobu - jsme připraveni tuto otázku řešit,“ dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Kolik vydělává prezident ve válce? Zelenskyj ukázal příjmy své rodiny

Money

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho rodina si v loňském roce přišli na více než 15,8 milionu hřiven, tedy zhruba 7,7 milionu korun. Vyplývá to z majetkového přiznání hlavy státu, na které se odvolává server RBK-Ukrajina.

nst

Přečíst článek

Ukrajina se s pomocí Západu brání ruské agresi pátým rokem. Loni velikonoční příměří oznámil ruský prezident Vladimir Putin, ale o den později ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu, že klid zbraní porušila.

Katolíci a většina protestantů budou letos slavit Kristovo vzkříšení 5. dubna, zatímco pravoslavní věřící v neděli 12. dubna, uvedl server RBK-Ukrajina.

Jindřichohradecká úzkokolejka brzy sveze první cestující. Časem může vést až do Rakouska

Jindřichohradecká úzkokolejka se připravuje na pravidelný turistický provoz, který po tříleté přestávce začne v pátek. Provozovatel Gepard Express dokončuje obnovu tratí a pokračuje veřejná sbírka na opravu podbíječky. Majitel Albert Fikáček už ale v hlavě nosí dlouhodobé plány, na které se chystá, až se situace uklidní. Jeho snem je propojit trať z Nové Bystřice do rakouského Litschau. Předchozí záměry na přeshraniční propojení dvou úzkorozchodných železnic ztroskotaly.

Bez nadšení všech kolem by se záchrana historické železnice podle Fikáčka nepodařila. „Je to vlastně modelová železnice jedna ku dvěma, takže je to takový vyšší level modelařiny. K vláčkům jsem měl vždycky blízko, ale spíše jako častý a nadšený cestující než jako šotouš nebo odborník,“ řekl Fikáček. Ocenil úsilí dobrovolníků, kteří pomáhali s obnovou tratí, i štědrost dárců, kteří na Doniu dosud přispěli přes 2,6 milionu korun. Většina si vybrala pojmenovaný pražec. Cedulky s jejich jménem umístí na zvolené stanice po ukončení sbírky 7. dubna.

Pravidelný provoz je podle majitele Gepard Express pomyslným pozitivním koncem dlouhodobého úsilí. „Úzkokolejce nic nebrání v cestě dalších několik let jezdit, protože i podpora kraje je domluvená od dnešního dne na pět let. Těšíme se a rádi bychom měli, kromě tohoto a loňského divokého roku také klidné roky. Budeme pracovat na dráze, dohánět technický dluh, zlepšovat její stav a budeme na ty divoké roky u piva vzpomínat,“ uvedl Fikáček.

Návrat po třech letech

Vlaky se od pátku na obě tratě do Nové Bystřice a Obrataně budou vydávat třikrát denně tam a zpět. V květnu se také rozjedou parní lokomotivy. Pravidelné jízdy se na 79 kilometrů dráhy s úzkým rozchodem kolejí vrátí po třech letech, kdy vlaky zastavila insolvence předchozího majitele. Jako zachránce vstoupil do hry právě Gepard Express. „Myslím si, že některé věci jsou někde napsané a pak se prostě stanou. Předcházel tomu velice náročný proces. Ukončovali jsme vlakovou linku z Brna do Vídně na letiště, prodávali jsme celou autobusovou společnost, jistou zásobu kolejových vozidel a tak dále, abychom to zvládli nějak ufinancovat,“ poznamenal Fikáček.

Jeho tým teď zpracovává plány na první pětiletku. Chystá částečnou obnovu a modernizaci vozového parku a naopak navrácení historického vzhledu některým vlakům. „A určitě v prvních pěti letech nebude protáhnutí tratě do Litschau. Samozřejmě s tím počítáme, rádi bychom to stihli, než umřeme. Ale v první pětiletce to určitě nebude,“ popsal majitel. K napojení z Nové Bystřice k rakouské úzkorozchodné trati z Gmündu do Litschau schází necelých 15 kilometrů.

O propojení dvou historických železnic se na obou stranách hranice snažili i na přelomu tisíciletí, snahy ale ztroskotaly. „Spojení, si myslím, že vyvolá velkou radost, protože bylo plánované už před první světovou válkou. Nestihlo se to ale propojit dřív, než přišla válka. Takže třeba to stihneme teď, nějakých 130 let poté, ale když ne, tak to stihnou další generace,“ dodal Fikáček.

