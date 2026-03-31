„Bojujte sami za sebe.“ Trump vyzval spojence, aby si ropu přes Hormuz zajistili sami
Americký prezident Donald Trump vyzval země, které kvůli konfliktu na Blízkém východě přišly o přístup k leteckému palivu, aby si zajistily přepravu ropy přes Hormuzský průliv vlastními silami. Podle něj už Spojené státy nebudou pomáhat spojencům, kteří nepodpořili americké útoky na Írán. Jednou z takových zemí je podle Trumpa Británie, Francii pak vytkl nedostatečnou spolupráci.
„Budete se muset naučit, jak bojovat sami za sebe. USA už vám na pomoc nepřijdou, stejně tak jako jste vy nepřišli na pomoc nám. Írán byl v podstatě zničen. Těžká část je za námi. Běžte si vzít svou ropu!“ napsal Trump na sociální síti Truth Social. Zároveň uvedl, že tyto země mohou ropu nakupovat i od Spojených států.
Francii kritizoval za to, že neumožnila přelet letadel s vojenským materiálem směřujících do Izraele. „USA si to budou pamatovat,“ dodal.
Podle deníku The Wall Street Journal je Trump ochoten ukončit válku proti Íránu i bez znovuotevření Hormuzského průlivu. Pokud Írán neustoupí diplomatickému tlaku, chce americká administrativa přimět evropské země a státy Perského zálivu, aby situaci řešily samy.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Ještě v pondělí přitom Trump varoval, že pokud nebude brzy uzavřena dohoda o ukončení války a otevření průlivu, Spojené státy zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení.
Válku v regionu odstartovaly útoky Spojených států a Izraele na Írán z 28. února. Írán následně podniká odvetné údery na americké a izraelské cíle a jeho revoluční gardy blokují Hormuzský průliv. Tímto klíčovým koridorem za běžných okolností prochází zhruba pětina světové produkce ropy a asi třetina zkapalněného zemního plynu.
Makléř amerického ministra obrany Peta Hegsetha se podle deníku Financial Times pokusil krátce před americko-izraelskými útoky na Írán zainvestovat miliony dolarů do zbrojařských firem. Pentagon tato tvrzení odmítá a žádá stažení zprávy.
Měnová politika Spojených států je momentálně v dobré pozici a centrální banka USA (Fed) může vyčkávat, jak se situace kolem války v Íránu projeví v ekonomice a inflaci. Podle agentury Reuters to uvedl šéf Fedu Jerome Powell při přednášce pro studenty makroekonomie na Harvardově univerzitě. Dodal, že centrální banka obvykle přehlíží krátkodobé šoky, například ty způsobené růstem cen ropy, a nyní je podle něj možné nejdříve sledovat, jak se situace vyvine, než bude potřeba zasáhnout.
