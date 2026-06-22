Stanislav Šulc: Stávka v mezích zákona mnoho nezmění
Ať už jste příznivci Donalda Trumpa a Andreje Babiše, nebo jejich odpůrci, jedno se jim nemůže upřít: dělají věci jinak. Tradice pro ně nic neznamená, instituce jsou v jejich očích od toho, aby škodily, proto je lepší je zničit. Bojovat proti tomu v rámci mantinelů zákona tak zcela zjevně nemůže stačit. A i to potvrdila aktuální výstražná stávka veřejnoprávních médií, která se odehrála v mantinelech zákona.
Smutný den pro média veřejné služby. Tak by šlo označit pondělí 22. června, které přineslo dvě události. Tou méně podstatnou je stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Stávka měla spíše symbolický charakter, moderátoři na ni upozorňovali tu méně, tu více ostentativními náznaky, ale jinak se zase tak moc nestalo. Ostatně vrcholem potupy je zařazení zprávy o jednání vlády, která kývla na poslanecký návrh omezující výši koncesionářských poplatků (ano, to je ta druhá, důležitá událost).
Nicméně obě média jsou zřízena ze zákona a ze zákona tak musejí doručit to, co se očekává, tedy zpravodajství.
Navíc samozřejmě nabídnou i oblíbené pořady a soutěže, pokud se večer hraje fotbal, na který má ČT práva, jistě bude dávat i tento přenos. Ostatně ani nemůže jinak: vedle porušení zákona by televize porušila také licenční ujednání, a navíc by přišla o lukrativní peníze od zadavatelů a sponzorů.
Stovky zaměstnanců České televize v černém protestovaly na Kavčích horách proti změně financování veřejnoprávních médií. Varují před škrty, omezením výroby pořadů a propouštěním stovek lidí.
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Politika
Stovky zaměstnanců České televize v černém protestovaly na Kavčích horách proti změně financování veřejnoprávních médií. Varují před škrty, omezením výroby pořadů a propouštěním stovek lidí.
Bezzubá stávka
Stávkovat s takto svázanýma rukama by bylo nepříjemné vždy. Ale o dost horší je to v době, kdy domnělým protivníkem jsou populisté sešikovaní jako jeden muž za vizí omezit vliv médií veřejné služby na minimum. A že pro tento cíl je vláda ochotna udělat hodně, jsme už viděli a zcela jistě ještě uvidíme.
Zda budou veřejnoprávní média ochotna zesílit své nástroje, to už tak jasné není. Už jim totiž trochu dochází munice. Co mohli udělat samotní zaměstnanci, případně odborové organizace, to už nejspíš narazilo na limity. Dál už by musely zajít managementy obou médií a hlavně občané, zatím stále ještě svého druhu akcionáři veřejnoprávních médií.
Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.
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Názory
Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.
Budou spacáky na Kavkách?
Můžeme si připomenout přelom let 2000 a 2001, kdy se televizním pracovníkům nelíbila volba šéfa stanice, což se následně stalo rozbuškou, jednak pro stávku, následně pro hluboké změny v celém mediálním systému u nás. Tehdy to bylo opravdu velké, televize v části země nevysílala, v části vysílala s nápisem STÁVKA vetknutým do loga stanice, byly i pokusy o alternativní vysílání.
K tomu osobnosti „zalehly na matrace“ ve spacácích na Kavčích horách, společnost stále intenzivněji cítila, oč, zač a jak se hraje. Znovu připomeňme, že to byla éra politiků, kteří ještě chápali podstatu tradic a institucí. I proto nakonec stávka dopadla „dobře“, respektive dobře pro stávkující. Minutové zpožďování vysílání je přeci jen příliš bezzubé upozornění na problém, který velká část společnosti nechápe, nedoceňuje nebo neakceptuje.
Slavomír Slanina strávil téměř čtvrt století ve nadnárodním telekomunikačním gigantu. Vloni v létě se stal šéfem společnosti Suntel Group ze skupiny DRFG a místo operátora zastupuje firmu, která telekomunikační infrastrukturu buduje, spravuje a rozvíjí. „Telekomunikační stabilita je potřebná jako voda nebo elektřina. Když se během pandemie vypla síť na pár hodin, lidé se bouřili víc než při odstávce vody,“ říká Slanina.
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Leaders
Slavomír Slanina strávil téměř čtvrt století ve nadnárodním telekomunikačním gigantu. Vloni v létě se stal šéfem společnosti Suntel Group ze skupiny DRFG a místo operátora zastupuje firmu, která telekomunikační infrastrukturu buduje, spravuje a rozvíjí. „Telekomunikační stabilita je potřebná jako voda nebo elektřina. Když se během pandemie vypla síť na pár hodin, lidé se bouřili víc než při odstávce vody,“ říká Slanina.