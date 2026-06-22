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newstream.cz Názory Stanislav Šulc: Stávka v mezích zákona mnoho nezmění

Stanislav Šulc: Stávka v mezích zákona mnoho nezmění

Stanislav Šulc: Stávka v mezích zákona mnoho nezmění
Profimedia
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Ať už jste příznivci Donalda Trumpa a Andreje Babiše, nebo jejich odpůrci, jedno se jim nemůže upřít: dělají věci jinak. Tradice pro ně nic neznamená, instituce jsou v jejich očích od toho, aby škodily, proto je lepší je zničit. Bojovat proti tomu v rámci mantinelů zákona tak zcela zjevně nemůže stačit. A i to potvrdila aktuální výstražná stávka veřejnoprávních médií, která se odehrála v mantinelech zákona.

Smutný den pro média veřejné služby. Tak by šlo označit pondělí 22. června, které přineslo dvě události. Tou méně podstatnou je stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Stávka měla spíše symbolický charakter, moderátoři na ni upozorňovali tu méně, tu více ostentativními náznaky, ale jinak se zase tak moc nestalo. Ostatně vrcholem potupy je zařazení zprávy o jednání vlády, která kývla na poslanecký návrh omezující výši koncesionářských poplatků (ano, to je ta druhá, důležitá událost).

Nicméně obě média jsou zřízena ze zákona a ze zákona tak musejí doručit to, co se očekává, tedy zpravodajství.

Navíc samozřejmě nabídnou i oblíbené pořady a soutěže, pokud se večer hraje fotbal, na který má ČT práva, jistě bude dávat i tento přenos. Ostatně ani nemůže jinak: vedle porušení zákona by televize porušila také licenční ujednání, a navíc by přišla o lukrativní peníze od zadavatelů a sponzorů.

Stovky zaměstnanců ČT se sešly před budovou k protestu proti změně financování

OBRAZEM: „Pro vás, ne politiky“. Zaměstnanci ČT protestovali na Kavčích horách

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Stovky zaměstnanců České televize v černém protestovaly na Kavčích horách proti změně financování veřejnoprávních médií. Varují před škrty, omezením výroby pořadů a propouštěním stovek lidí.

ČTK

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Bezzubá stávka

Stávkovat s takto svázanýma rukama by bylo nepříjemné vždy. Ale o dost horší je to v době, kdy domnělým protivníkem jsou populisté sešikovaní jako jeden muž za vizí omezit vliv médií veřejné služby na minimum. A že pro tento cíl je vláda ochotna udělat hodně, jsme už viděli a zcela jistě ještě uvidíme.

Zda budou veřejnoprávní média ochotna zesílit své nástroje, to už tak jasné není. Už jim totiž trochu dochází munice. Co mohli udělat samotní zaměstnanci, případně odborové organizace, to už nejspíš narazilo na limity. Dál už by musely zajít managementy obou médií a hlavně občané, zatím stále ještě svého druhu akcionáři veřejnoprávních médií.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO)

Dalibor Martínek: Macinka porazil Babiše. Nešlo o Ankaru, ale o vliv ve vládě

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Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.

Dalibor Martínek

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Budou spacáky na Kavkách?

Můžeme si připomenout přelom let 2000 a 2001, kdy se televizním pracovníkům nelíbila volba šéfa stanice, což se následně stalo rozbuškou, jednak pro stávku, následně pro hluboké změny v celém mediálním systému u nás. Tehdy to bylo opravdu velké, televize v části země nevysílala, v části vysílala s nápisem STÁVKA vetknutým do loga stanice, byly i pokusy o alternativní vysílání.

K tomu osobnosti „zalehly na matrace“ ve spacácích na Kavčích horách, společnost stále intenzivněji cítila, oč, zač a jak se hraje. Znovu připomeňme, že to byla éra politiků, kteří ještě chápali podstatu tradic a institucí. I proto nakonec stávka dopadla „dobře“, respektive dobře pro stávkující. Minutové zpožďování vysílání je přeci jen příliš bezzubé upozornění na problém, který velká část společnosti nechápe, nedoceňuje nebo neakceptuje.

CEO Suntel Group Slavomír Slanina

Slavomír Slanina: Telekomunikace jsou kritickou infrastrukturou a investoři to už pochopili

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Slavomír Slanina strávil téměř čtvrt století ve nadnárodním telekomunikačním gigantu. Vloni v létě se stal šéfem společnosti Suntel Group ze skupiny DRFG a místo operátora zastupuje firmu, která telekomunikační infrastrukturu buduje, spravuje a rozvíjí. „Telekomunikační stabilita je potřebná jako voda nebo elektřina. Když se během pandemie vypla síť na pár hodin, lidé se bouřili víc než při odstávce vody,“ říká Slanina.

Stanislav Šulc

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85 miliard zjevně nestačí. SpaceX vedle prodeje akcií vydává i dluhopisy

SpaceX patří k nejočekávanějším IPO historie
SpaceX - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Velké plány si žádají velké investice. SpaceX po vstupu na burzu chystá vůbec první emisi dluhopisů. A akcie kvůli tomu padají o více než deset procent.

Kolik peněz SpaceX vlastně potřebuje na obří plány Elona Muska? Ukazuje se, že to může být opravdu hodně. Počty jsou to jednoduché: aktuálně podle oficiálních dat SpaceX drží 101 miliard volných prostředků, součástí čehož nejspíš je i 85 miliard, které společnost získala první emisí akcií.

Jenomže to zjevně nestačí, protože SpaceX se rozhodla vydat své vůbec první dluhopisy. Podle informací FT.com by měla tato emise společnosti vynést až 20 miliard dolarů, částečně na pokrytí předchozích dluhů, částečně na rozvoj firmy. Půjde přitom o vůbec první veřejnou emisi dluhopisů za více než 20 let existence firmy.

To ovšem nepotěšilo akcionáře společnosti ani zájemce o akcie. Agentura Bloomberg upozorňuje, že v návaznosti na oznámení dluhopisové emise se začala hodnota akcií SpaceX propadat a jen dnes odepsala již více než deset procent. Celkově jde již o třetí obchodní seanci, kdy akcie vesmírné společnosti padají a pomalu se přibližuje hodnotě 150 dolarů, na níž při svém prvním obchodním dni akcie otevíraly.

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AI infrastruktura vyžaduje masivní investice

Velké technologické společnosti v posledních týdnech vstupují čím dál častěji na dluhopisové i akciové trhy, aby získaly finanční prostředky na financování svých masivních investic do infrastruktury pro umělou inteligenci, včetně datových center, čipů a výzkumu.

„Výrobce čipů Nvidia tento týden v rámci své první emise dluhopisů za posledních pět let získal 25 miliard dolarů. Společnost Google začátkem tohoto měsíce navýšila objem své rekordní emise akcií na 85 miliard dolarů, zatímco AI startup Anthropic si před svým očekávaným IPO zajistil od soukromých úvěrových skupin Blackstone a Apollo balíček financování ve výši 35 miliard dolarů,“ připomíná server FT.com.

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Dalibor Martínek: Macinka porazil Babiše. Nešlo o Ankaru, ale o vliv ve vládě

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.

Celá přetahovaná o jeden summit možná může působit jako dramatická bitva o kompetence mezi vládou a Hradem. Takhle to patrně bude hrát prezident u Ústavního soudu se svou kompetenční žalobou.

Pravdou je, že prezident s vládou nenašli společnou řeč, a bohužel soud možná bude muset do tohoto politického sporu zasáhnout. Děje se něco, co se stát nemělo. Ústava je úmyslně široká, aby se shoda vždy našla. Dosud to šlo. Nejde říct, kdo za aktuální spor může, zda umanutý prezident, nebo trucovitá vláda. Jednoduše, nedokázali se dohodnout. Teď budou muset tyto jankovité politické nedouky srovnat soudci.

Turek je mstivý člověk, čekal jsem, že mě vyhodí, říká Martin Abel (na snímku)

Turek je mstivý, vyhazov jsem čekal, říká šéf nového fondu Luďka Sekyry

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Martin Abel, právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity skončil na jaře ve Výzkumném ústavu pro krajinu poté, co veřejně označil výroky vládního zmocněnce Filipa Turka za nesmysly. Nyní se stal šéfem správní rady prvního enviromentálního fondu v zemi, jehož vznik inicioval developer Luděk Sekyra. „Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování,“ říká Abel.

Dalibor Martínek

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Macinka košile, Pavel kabát

Celá hra je však o něčem jiném. Je o mocenském uspořádání ve vládní koalici. Celá věc vznikla nejmenováním Turka ministrem. Od té doby hledají malicherní Motoristé způsob, jak se prezidentovi pomstít. Našli ho v tomto konkrétním summitu. Vyhráli, možná už bude do budoucna klid.

Andrej Babiš od začátku neměl zapotřebí rozhádat si prezidenta. Ten mu schvaluje každý zákon, každou důležitou figuru. Babiš potřebuje k vládnutí soulad s prezidentem. V tomto konkrétním případě však mělo větší prioritu udržení vlády, poslanecké stoosmičky. Babiše jednak tato sněmovna chrání před trestním stíháním za Čapák, ale předně, Babiše vládnutí baví. Nechce, aby mu ho někdo nabourával.

Spory s prezidentem jsou nepříjemné, ale vždy se to dá nějak vybalancovat. Pavlovi vláda schválila vedení zářijové delegace do sídla OSN. Už nyní to Babiš používá jako jeden z argumentů pro případnou kompetenční žalobu. Nějaké to sousto pro Pavla se prostě vždycky najde.

Petr Pavel
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Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla vláda. Kompetenční žaloba nemá smysl, řekl Babiš

Politika

Vláda neposílá Petra Pavla na červencový summit NATO. Delegaci povede premiér Andrej Babiš, který odmítá, že by šlo o truc vůči prezidentovi. Pavel přitom už dříve naznačil, že může podat kompetenční žalobu. Její podání podle premiéra nedává smysl.

ČTK

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Naopak s Macinkou není řeč. On potřebuje dělat rozruch, potřebuje pro zachování existence své strany, aby se o jeho provokacích mluvilo. Slovně provokuje prakticky na každém zasedání Poslanecké sněmovny či tiskové konferenci vlády. Nyní například prohlásil v reakci na dotaz o dani na tichá vína, že to není ve hře, že kvůli úsporám státního rozpočtu se raději poohlédne po nějakých dalších neziskovkách, které zruší. Nejapný vtip, provokace, DNA Motoristů.

Jenže, Babiš Motoristy prostě potřebuje. Nedokázal si je ve sporu s Hradem zkrotit, přestože ho evidentně nebaví. Naopak Macinka si zkrotil premiéra. Macinka má v zádech Václava Klause, Miloše Zemana a spoustu vlivných lidí. Na vliv Babiš slyší. A samozřejmě je pragmatik, dobře si vyhodnotil výhody a nevýhody kohabitace s Macinkou nebo s Pavlem. Macinka zvítězil.

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