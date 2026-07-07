Dalibor Martínek: Summit v Ankaře už navždy zůstane českou hanbou
Prezident Pavel vytáhnul žolíka, když oznámil, že se zúčastní neformální večeře na setkání NATO v Ankaře. Macinka na něj několik minut před tímto oznámením dělal dlouhý nos. Babiš by si měl konečně uvědomit, že ne Macinku, ale Pavla by si měl hýčkat.
Dichotomie, dvojí zahraniční politika České republiky, kterou nyní sledujeme, je ostudou země a vlády. Prezident republiky si musí po vlastní ose domluvit účast na důležitém setkání, které mu vláda blokovala. Fakt, že to dokázal, ukazuje jeho diplomatické schopnosti, které by měla prozíravá česká vláda využít ve prospěch této země. Ne je negovat, vysmívat se jim, osekávat je.
Jeden infantilní, špatně vychovaný ministr zahraničí zcela zbořil českou zahraniční politiku. A Babiš tomu přihlíží. Možná se mu to líbí, chtěl mít prezidenta pod sebou, řídit ho. Macinkovy výlevy mu v tom pomáhaly. Jenže situace, jak se ukázalo, je jiná. Prezident je nejen nejvyšším ústavním činitelem, kterého chtěla vláda zadupat do země, ale také šikovný diplomat. Na rozdíl od Macinky.
Nějak jako země přežijeme tento pro Česko hanebný summit. Hanebný z pohledu zahraniční diplomacie. Vláda a prezident se nebyli schopni dohodnout, zda na setkání hlava státu poletí. Ta si to musela vynutit u Ústavního soudu. Neustálé uštěpačné poznámky a fauly nediplomata Macinky provázejí celou tuto akci půl roku.
V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO, na kterém budou spojenci řešit vyšší výdaje na obranu, podporu Ukrajiny i napjaté vztahy s Washingtonem. Česko přiváží vlastní spor: delegaci povede premiér Andrej Babiš, zatímco prezident Petr Pavel si účast zajistil až předběžným opatřením Ústavního soudu.
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Politika
V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO, na kterém budou spojenci řešit vyšší výdaje na obranu, podporu Ukrajiny i napjaté vztahy s Washingtonem. Česko přiváží vlastní spor: delegaci povede premiér Andrej Babiš, zatímco prezident Petr Pavel si účast zajistil až předběžným opatřením Ústavního soudu.
Pozdraví se Babiš a Pavel?
Co se ještě semele na summitu, raději nepřemýšlet. Pavel jistě dobře obstojí, chová se státnicky, s řadou účastníků se dobře zná. Ani Babiš to zřejmě nepokazí, také se umí v těchto kruzích pohybovat. Snad se český prezident a premiér v Ankaře aspoň slušně pozdraví. Co bude dělat Macinka, raději nedomýšlet.
Až summit skončí – a patrně to pro Česko nebude žádná katastrofa, přeci jenom zbrojíme, nabíráme vojáky a přiletělo vojenské nákladní letadlo z Brazílie –, bude se česká zahraniční politika muset dát do pořádku. Ano, máme zvoleného premiéra, ale máme i zvoleného prezidenta. Tito dva činitelé prostě musejí najít společnou řeč, a ne dělat zemi neustále ostudu. Babiš by si měl odpustit invektivy vůči hlavě státu, že když někam letí, dělá zemi ostudu. Taková slova jsou Babišovou ostudou.
Souboj Andreje Babiše s prezidentem Pavlem už bude naštěstí trvat jen pár dní. Příští týden se konečně uskuteční summit NATO v Ankaře. Českou veřejnost měsíce kvůli tomuto summitu trýzní nechutný politický spor Macinky a Pavla. Problém však zůstává: obecně vztah prezidenta a premiéra.
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Názory
Souboj Andreje Babiše s prezidentem Pavlem už bude naštěstí trvat jen pár dní. Příští týden se konečně uskuteční summit NATO v Ankaře. Českou veřejnost měsíce kvůli tomuto summitu trýzní nechutný politický spor Macinky a Pavla. Problém však zůstává: obecně vztah prezidenta a premiéra.
Co s Macinkou, je nejasné. Kdyby ho Babiš vyhodil, padla by vláda. Možná by mohli přispěchat na pomoc ohební lidovci nebo Starostové. V zájmu země. Další variantou by byly předčasné volby, které by Babiš sice v klidu vyhrál, ale nechce se mu flikovat novou koalici. To raději nad Macinkou zamhouří obě oči. Už to dělá. Bohužel to vypadá, že země bude mít nadále dvě zahraniční politiky a jednoho umanutého ministra, který bude neustále škodolibě házet prezidentovi klacky pod nohy.