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newstream.cz Politika Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla vláda. Kompetenční žaloba nemá smysl, řekl Babiš

Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla vláda. Kompetenční žaloba nemá smysl, řekl Babiš

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Vláda neposílá Petra Pavla na červencový summit NATO. Delegaci povede premiér Andrej Babiš, který odmítá, že by šlo o truc vůči prezidentovi. Pavel přitom už dříve naznačil, že může podat kompetenční žalobu. Její podání podle premiéra nedává smysl.

Prezidenta Petra Pavla vláda na červencový summit Severoatlantické aliance nedelegovala. Misi povede premiér Andrej Babiš (ANO), účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD) a zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Důvody jsou praktické, uvedl Babiš (ANO) po jednání kabinetu. Vláda tak rozhodla na jeho návrh. 

Mandát byl podle Babiše upraven po jednání ministrů obrany, který se uskutečnil minulý týden v Bruselu. Zopakoval, že chce na summitu hájit postoj ČR k naplňování aliančních závazků.

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Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.

Dalibor Martínek

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Podá Pavel kompetenční žalobu?

„Že by šlo z naší strany o truc nebo že by jsme mu něco zakazovali, není to pravda,“ uvedl Babiš ke sporu s prezidentem. Ten avizoval, že v případě odmítnutí své žádosti účastnit se vrcholného fóra podá kompetenční žalobu. Babiš zopakoval, že nedávno vláda schválila prezidentovo vedení delegace na valné shromáždění OSN. Zmínil také, že prezident podle dostupných informací během svého mandátů podnikl 61 zahraničních cest.

Babiš dále uvedl, že kompetenční žaloba, o které mluví prezident Petr Pavel ve sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře, by byla zbytečná. Argumenty jsou jasné, řekl po jednání kabinetu. Prezident se podle něj vžil za bývalé vlády do role lídra v zahraniční politice. Současný kabinet má ale dostatečné kompetence a chce zahraniční politiku aktivně vést, vysvětlil, proč vláda v delegaci prezidenta nechce.

„Věřím, že prezident pochopí, že nám jde o věc a chceme obhajovat svou práci,“ doplnil ministr zahraničí, jehož Motoristé prezidentovi vyčítají, že odmítl jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Řekl také, že by na sebe neměli podávat žaloby.

V souvislosti s návrhem prezidenta, že by se mohl účastnit pouze jedné části fóra, Babiš uvedl, že je pravidlem účast pouze jednoho lídra na neformální večeři i následném oficiálním jednání. „Myslím si, že neformální večeře slouží k tomu, abychom s lídry mohli řešit další věci v rámci EU,“ poznamenal.

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Dalibor Martínek

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Staré ustupuje novému. Chemapol, Transgas, Merkuria i Prior ukazují, jak se mění Praha

Budova Chemapolu ve Vršovicích
ON Plan, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Praha se mění blok po bloku. Tam, kde stály administrativní paláce, obchodní domy nebo technické budovy ze 70. a 80. let, vznikají nové čtvrti s byty, kancelářemi, obchody a školkami. Chemapol ve Vršovicích je další na řadě a spolu s Transgasem, Merkurií, žižkovským Mordorem či modřanským Priorem ukazuje, jak rychle staré město ustupuje novému.

Pražské čtvrti procházejí výraznou proměnou. Na místech starších administrativních, obchodních nebo technologických budov vznikají nové projekty, které mají lépe odpovídat současným potřebám města. Přinášejí byty, kanceláře, služby, školky, aktivní parter i nové veřejné prostory.

Jedním z dalších příkladů je bývalý Chemapol ve Vršovicích. Administrativní budova v Kodaňské ulici, dnes známá také jako Kodaňská 4D Center, má v příštích letech uvolnit místo nové zástavbě. Developer Daramis zde připravuje projekt Kodaňská 1441, který má doplnit blokovou strukturu Vršovic.

Příběh Chemapolu ale není jen otázkou jedné budovy. Zapadá do širšího trendu, kdy se Praha vyrovnává s dědictvím architektury šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let. Některé stavby už technicky nevyhovují, jiné potřebují zásadní úpravy, další stojí na místech, kde město hledá intenzivnější a pestřejší využití.

Kosmalt

Tohle měl být obyčejný panelák na odpis. Dnes je z něj 507 bytů a návod, jak zachránit města

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Kdysi tu bydleli svobodní dělníci a dělnice košických železáren. Dnes je z bývalé socialistické ubytovny Kosmalt dům s 507 byty. Atrium Architekti ukázali, že i panelák může mít druhý život.

Petra Nehasilová

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Transgas: místo brutalistního areálu nový polyfunkční projekt

Jedním z nejznámějších příkladů podobné proměny je někdejší Transgas na Vinohradech. Soubor budov z přelomu šedesátých a sedmdesátých let sloužil plynárenskému dispečinku a federálnímu ministerstvu paliv a energetiky.

Transgas patřil k nejvýraznějším brutalistním stavbám v Praze a jeho budoucnost byla dlouho předmětem veřejné debaty. Po rozhodnutí, že objekt nezíská památkovou ochranu, byla demolice dokončena v roce 2020.

Na místě má vzniknout nový polyfunkční projekt s kancelářemi, byty, obchody a veřejným prostorem. Jde tak o proměnu místa z původně specializovaného administrativně-technologického areálu na městskou zástavbu odpovídající současnému využití Vinohradské třídy.

Penta a PSN zahájily výstavbu na Vinohradech.

Nejkomplikovanější stavba Penty. Dospiva ukázal projekt, který vzniká těsně nad tunely

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Jedna z nejsledovanějších pražských parcel vstupuje do nové fáze. Penta a PSN zahájily stavbu Vinohradské 8, která má zacelit místo po Transgasu. Marek Dospiva mluví o technicky nejnáročnějším projektu Penty a o stavbě, kde se pracuje jen 75 centimetrů od železničních tunelů.

Petra Nehasilová

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Žižkovský Mordor: technická stavba ustupuje nové čtvrti

Dalším příkladem je bývalá Ústřední telekomunikační budova na Žižkově, známá jako Mordor nebo Štrougalova věž. Vznikla v sedmdesátých letech jako významné telekomunikační centrum a dlouho patřila k výrazným bodům pražského panoramatu.

S postupem času ale přestala vyhovovat technologicky i provozně. Vlastník areálu, společnost Central Group, zde připravuje projekt Centrum Nového Žižkova. Místo rozsáhlého technického komplexu má vzniknout převážně rezidenční čtvrť s komerčními plochami a veřejným prostorem.

Proměna žižkovské telekomunikační budovy ukazuje posun, který Praha zažívá na více místech. Pozemky dříve vyhrazené infrastruktuře, administrativě nebo státním podnikům se postupně otevírají běžnému městskému životu.

Dušan Kunovský, Central Group

Kunovský: Ceny stavebních materiálů jsou přepálené. Jeřáby v Praze dojedou a boom skončí

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Praha má v přípravě rekordních 157 tisíc bytů, na trh se ale dostávají pomalu. Podle Central Group výstavbu brzdí úřady, drahé stavební dodávky i nejistá pravidla. Majitel skupiny Dušan Kunovský varuje, že současný boom může brzy skončit.

Petra Nehasilová

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Merkuria v Holešovicích: demolice jako zdroj materiálu

Do stejného přehledu patří i někdejší Merkuria v Holešovicích. Kancelářský komplex v Argentinské ulici vznikl pro podnik zahraničního obchodu Merkuria a Československou obchodní komoru. Podobně jako Chemapol byl spojený se světem zahraničního obchodu a administrativy své doby.

Na jeho místě vzniká nový kancelářský projekt Mercury od Skansky. Tento případ je zajímavý tím, že developer nepřistoupil k demolici jen jako k odstranění staré stavby, ale jako k možnosti znovu využít materiály. Skanska mluví o takzvané remolici, tedy rozebírání budovy s důrazem na opětovné použití a recyklaci.

Podle developera se podařilo z původní stavby znovu využít nebo zrecyklovat více než 97 procent materiálu. Merkuria tak ukazuje jednu z cest, jak mohou nové projekty navazovat na původní stavby alespoň materiálově, i když jejich architektonická podoba z města mizí.

Prior v Modřanech: proměna centra sídliště

Dalším plánovaným příkladem je obchodní dům Prior v Modřanech. Budova na Sofijském náměstí patřila k typickým obchodním domům sídlištní éry. Na rozdíl od Transgasu nebo Chemapolu nešlo o reprezentativní administrativu, ale o každodenní centrum lokality.

Pražské Palladium se prodává! Novým majitelem bude fond ze skupiny Erste

Prahu čekají další velké realitní obchody. Na trhu jsou hotely i kanceláře za miliardy

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Loňský rekord českého realitního trhu táhlo několik obřích obchodů v čele s Palladiem. Letos jsou objemy nižší, investoři ale z trhu nemizí. V Praze se podle Savills připravují další transakce s kancelářemi a hotely za miliardy korun.

pej

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Na jeho místě má vzniknout projekt Galerie Modřany s obchody, kancelářemi, byty a novým veřejným prostorem. Záměr má proměnit centrum Modřan a dát mu současnější podobu.

Právě Prior připomíná, že proměna poválečné architektury se netýká jen slavných ikon nebo odborně sledovaných staveb. Dotýká se i budov, které byly součástí běžného života sídlišť a lokálních center.

Tomáš Portlík
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Praha nesmí zamrznout jako skanzen. Nové vedení musí povolit brzdy výstavby

Reality

Méně regulací, rychlejší povolování, větší odvaha a jasná pravidla pro rozvoj. Experti Realitního Clubu popisují, co by mělo po volbách udělat nové vedení Prahy, aby se z hlavního města nestala jen kulisa pro turisty a bydlení pro nejbohatší.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Pomocná ruka zůstává, ale urážet se nenecháme. Polsko hájí odebrání řádu Zelenskému

Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Spor Polska s Ukrajinou kvůli Řádu bílé orlice dál eskaluje. Kancelář prezidenta Karola Nawrockého tvrdí, že Varšava Kyjevu dál podává pomocnou ruku, ale nenechá se urážet kvůli odkazu UPA.

Odebrání nejvyššího polského státního vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému neznamená stažení podané ruky Ukrajině. V příspěvku na sociální síti X to napsala Agnieszka Jendrzaková, šéfka oddělení pro nominace a vyznamenání v kanceláři polského národněkonzervativního prezidenta Karola Nawrockého. Zdůraznila, že Polsko podporuje Ukrajinu, ale nenechá se urážet.

Nawrocki Zelenskému odebral Řád bílé orlice kvůli tomu, že ukrajinský prezident nedávno přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěch v nynější válce proti Rusku přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). To vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války na západě dnešní Ukrajiny podíleli na masakrech Poláků.

Volodymyr Zelenskyj a Donald Tusk

Spor Kyjeva s Varšavou sílí. Zelenskyj zvažuje cestu do Gdaňsku, Tusk varuje před chybou

Politika

Spor mezi Polskem a Ukrajinou kvůli nejvyššímu polskému vyznamenání se rychle mění v diplomatickou krizi. Zelenskyj zvažuje, zda vůbec dorazí na konferenci v Gdaňsku, zatímco Donald Tusk varuje, že konflikt poškozuje obě země a nahrává Moskvě.

nst

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Zelenskyj prý cíleně urazil polský národ

Podle Jendrzakové je jádrem sporu to, že Zelenskyj cíleně urazil polský národ, který „se v posledních čtyřech letech ukázal být nejlepším přítelem Ukrajiny“. Polsko, které má samo těžké historické zkušenosti s Ruskem, patří mezi největší podporovatele Ukrajiny, jež se od února 2022 brání ruské invazi.

Jendrzaková vzkázala Zelenskému, že „když ti někdo podává pomocnou ruku a ty se jí ochotně chytáš, neurážíš potom pomáhajícího“.

Ukrajinský prezident o víkendu oznámil, že Řád bílé orlice odeslal poštou Nawrockému. Divil se také tomu, že ho Polsko neodebralo ruské carevně Kateřině Veliké, italskému fašistickému diktátorovi Benitu Mussolinimu a bývalému německému kancléři a příteli ruského prezidenta Vladimira Putina Gerhardu Schröderovi.

V případě Kateřiny Veliké a Mussoliniho Jendrzaková vysvětlila, že Polsko řád neodebírá posmrtně. O Schröderovi napsala, že „nikdy neurazil polský národ tak otevřeně jako ukrajinský prezident“. Připustila, že Schröderovy aktivity ve prospěch putinovského Ruska je nutné odsoudit jako škodlivé pro Polsko i Evropu. „Za Schröderovy vlády se v Německu nestavěly pomníky na počest (nacistického diktátora Adolfa) Hitlera a (šéfa SS Heinricha) Himmlera. Žádná jednotka bundeswehru nebyla pojmenovaná po ´hrdinech SS´,“ napsala zástupkyně polské prezidentské kanceláře.

Ukrajinci v současnosti, kdy se brání ruské agresi, vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu národa a nezávislost své vlasti na sovětské moci.

Dmitrij Peskov

Zasahujete do suverenity Běloruska, tvrdí Peskov o Zelenského výrocích

Politika

Kreml obvinil Ukrajinu ze zásahu do běloruské suverenity poté, co Volodymyr Zelenskyj varoval Minsk před důsledky, pokud neodstraní zařízení využívaná Ruskem k útokům na Ukrajinu.

ČTK

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Při takzvaném volyňském masakru z let 1943 až 1944 ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50 tisíc až 100 tisíc Poláků včetně žen a dětí. Oběťmi se na Volyni na západě Ukrajiny v menší míře stali i místní Rusové, Židé, Arméni a Češi. Ukrajinští historici naopak připomínají masakry civilistů při odvetných akcích polské Zemské armády, při kterých podle odhadů zahynulo až 20 tisíc Ukrajinců.

Polský proevropský premiér Donald Tusk v neděli varoval, že současný konflikt mezi politiky v Polsku a na Ukrajině je strategická chyba. Už dříve uvedl, že těší ruského prezidenta Putina.

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