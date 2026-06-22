Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla vláda. Kompetenční žaloba nemá smysl, řekl Babiš
Vláda neposílá Petra Pavla na červencový summit NATO. Delegaci povede premiér Andrej Babiš, který odmítá, že by šlo o truc vůči prezidentovi. Pavel přitom už dříve naznačil, že může podat kompetenční žalobu. Její podání podle premiéra nedává smysl.
Prezidenta Petra Pavla vláda na červencový summit Severoatlantické aliance nedelegovala. Misi povede premiér Andrej Babiš (ANO), účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD) a zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Důvody jsou praktické, uvedl Babiš (ANO) po jednání kabinetu. Vláda tak rozhodla na jeho návrh.
Mandát byl podle Babiše upraven po jednání ministrů obrany, který se uskutečnil minulý týden v Bruselu. Zopakoval, že chce na summitu hájit postoj ČR k naplňování aliančních závazků.
Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.
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Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.
Podá Pavel kompetenční žalobu?
„Že by šlo z naší strany o truc nebo že by jsme mu něco zakazovali, není to pravda,“ uvedl Babiš ke sporu s prezidentem. Ten avizoval, že v případě odmítnutí své žádosti účastnit se vrcholného fóra podá kompetenční žalobu. Babiš zopakoval, že nedávno vláda schválila prezidentovo vedení delegace na valné shromáždění OSN. Zmínil také, že prezident podle dostupných informací během svého mandátů podnikl 61 zahraničních cest.
Babiš dále uvedl, že kompetenční žaloba, o které mluví prezident Petr Pavel ve sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře, by byla zbytečná. Argumenty jsou jasné, řekl po jednání kabinetu. Prezident se podle něj vžil za bývalé vlády do role lídra v zahraniční politice. Současný kabinet má ale dostatečné kompetence a chce zahraniční politiku aktivně vést, vysvětlil, proč vláda v delegaci prezidenta nechce.
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„Věřím, že prezident pochopí, že nám jde o věc a chceme obhajovat svou práci,“ doplnil ministr zahraničí, jehož Motoristé prezidentovi vyčítají, že odmítl jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Řekl také, že by na sebe neměli podávat žaloby.
V souvislosti s návrhem prezidenta, že by se mohl účastnit pouze jedné části fóra, Babiš uvedl, že je pravidlem účast pouze jednoho lídra na neformální večeři i následném oficiálním jednání. „Myslím si, že neformální večeře slouží k tomu, abychom s lídry mohli řešit další věci v rámci EU,“ poznamenal.
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