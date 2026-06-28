Diplomat na pódiu
Macinka opět zastínil politiky ostatních stran a uplynulý týden si vzal pro sebe. Nejdříve se „definitivně“ pomstil prezidentu Pavlovi a vyloučil ho ze summitu NATO v Ankaře. Potom vynadal návštěvníkům folklorního festivalu ve Strážnici, řekl jim, že se zbláznili. Ondřej Prokop ukončil kandidaturu na pražského primátora, s tím snad Macinka nemá nic společného.
Ministr zahraničí, nejvyšší diplomat Česka, nastoupil na pódium ve Strážnici, aby podal divákům tradičního festivalu své sdělení. Ti ho nechtěli slyšet, pískali. Den předtím vypískali ministra kultury Otu Klempíře, který ve jménu úspor řeže podporu kultury.
Klempíř, tento bolševický udavač, své vypískání ve Strážnici neunesl, diváky pozurážel. Macinka to druhý den přijel vyžehlit. Macinka, hodonínský rodák, který má asi pocit, že nedaleká Strážnice je jeho, tvrdě narazil. Lidé ho nechtěli poslouchat. Jako diplomat si chvilku s mikrofonem v ruce počkal, až bude moci pronést pár slov. Zbláznili jste se, oznámil publiku. No, to není zrovna vhodné otevření prostoru k debatě.
Bývalý prezident Václav Klaus a předseda Sněmovny Tomio Okamura podpořili na konferenci německou AfD. Stranu, kterou civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, označili za oběť diskriminace a popřáli jí volební úspěch.
Klaus a Okamura vystoupili u AfD. Straně označované za extremistickou popřáli cestu k vládě
Politika
Bývalý prezident Václav Klaus a předseda Sněmovny Tomio Okamura podpořili na konferenci německou AfD. Stranu, kterou civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, označili za oběť diskriminace a popřáli jí volební úspěch.
Motoristé opět sebrali mediální prostor
Po usilovném pískotu vyklidil stage, ale úkol byl splněn. Motoristé opět provokovali a sebrali si svůj mediální prostor. Návštěvníky při své krátké řeči ještě poučoval, že Strážnice byla vždy nepolitická. A že nyní se stala politická, jelikož je proti Motoristům. Bolestínská výtka politika, který se vecpal na pódium nepolitického hudebního festivalu.
Macinka si v týdnu stihnul utrhnout ještě jednu kytku. Po vládním zasedání „definitivně“ vyřadili prezidenta Pavla z delegace do Ankary. Pomsta měla být dokonána. Jenže, Pavel se cuknul a Ústavní soud potvrdil, že Pavel do Ankary může. Zmatek ve včelíně. Macinka začal mluvit o ústavním puči. No, to je prostě on. Nyní se řeší, kdo s kým poletí, kdo koho povede. Macinka již vymýšlí plány, jak Pavla nějak ponížit. Tato nekončící story kolem jednoho zasedání NATO nezajímá ani svět, a už ne ani Čechy. Zajímá jenom „diplomata“ Macinku. Možná jde o klíčový okamžik kolem uspořádání ústavních pravomocí v Česku. Ale je vedro, tak si to prosím kluci už nějak vyřešte.
Petr Pavel po zásahu Ústavního soudu vrací úder vládě. Tvrdí, že jako prezident automaticky povede delegaci na summit NATO a sám rozhodne, kterých částí jednání se zúčastní. Spor podle něj vyvolal ministr Petr Macinka.
Pavel vrací úder. Delegaci na summit NATO povedu já, vzkázal vládě
Politika
Petr Pavel po zásahu Ústavního soudu vrací úder vládě. Tvrdí, že jako prezident automaticky povede delegaci na summit NATO a sám rozhodne, kterých částí jednání se zúčastní. Spor podle něj vyvolal ministr Petr Macinka.
Babiš nechce mít pihy na kráse
No a další tklivý politický příběh týdne. Ondřej Prokop, kandidát na primátora Prahy za ANO, se vzdal kandidatury. ANO tím pádem nemá kandidáta na primátora hlavního města, a to mělo takové ambice. Přece jenom, sedět v čele města s rozpočtem přes sto dvacet miliard korun je lákavé. Prokop byl načapán, že si pořizoval byty a neuváděl je do povinného přiznání. To by asi moc nevadilo, ani Babiš toho moc neuváděl. Problémem se stalo, že se do Prokopa opřela média, a to Babišovi vadí. Nechce mít pihy na kráse.
Prokop rozdával u metra koblihy a pak najednou oznámil konec. Nešlo to ustát, ty byty. Pro ANO vznikl zásadní problém. Nikdo mu do čela kandidátky nechce. Praha disponuje obřími prostředky, každý se při jejich rozdávání rád veze, ale co odpovědnost? A to ještě pod tlakem Babiše. ANO bylo před čtyřmi lety v Praze druhé. Letos to vypadá na rozklad.