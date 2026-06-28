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Diplomat na pódiu

Petr Macinka na festivalu ve Strážnici
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Macinka opět zastínil politiky ostatních stran a uplynulý týden si vzal pro sebe. Nejdříve se „definitivně“ pomstil prezidentu Pavlovi a vyloučil ho ze summitu NATO v Ankaře. Potom vynadal návštěvníkům folklorního festivalu ve Strážnici, řekl jim, že se zbláznili. Ondřej Prokop ukončil kandidaturu na pražského primátora, s tím snad Macinka nemá nic společného.

Ministr zahraničí, nejvyšší diplomat Česka, nastoupil na pódium ve Strážnici, aby podal divákům tradičního festivalu své sdělení. Ti ho nechtěli slyšet, pískali. Den předtím vypískali ministra kultury Otu Klempíře, který ve jménu úspor řeže podporu kultury.

Klempíř, tento bolševický udavač, své vypískání ve Strážnici neunesl, diváky pozurážel. Macinka to druhý den přijel vyžehlit. Macinka, hodonínský rodák, který má asi pocit, že nedaleká Strážnice je jeho, tvrdě narazil. Lidé ho nechtěli poslouchat. Jako diplomat si chvilku s mikrofonem v ruce počkal, až bude moci pronést pár slov. Zbláznili jste se, oznámil publiku. No, to není zrovna vhodné otevření prostoru k debatě.

Bývalý prezident Václav Klaus a spolupředsedkyně strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová

Klaus a Okamura vystoupili u AfD. Straně označované za extremistickou popřáli cestu k vládě

Politika

Bývalý prezident Václav Klaus a předseda Sněmovny Tomio Okamura podpořili na konferenci německou AfD. Stranu, kterou civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, označili za oběť diskriminace a popřáli jí volební úspěch.

ČTK

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Motoristé opět sebrali mediální prostor

Po usilovném pískotu vyklidil stage, ale úkol byl splněn. Motoristé opět provokovali a sebrali si svůj mediální prostor. Návštěvníky při své krátké řeči ještě poučoval, že Strážnice byla vždy nepolitická. A že nyní se stala politická, jelikož je proti Motoristům. Bolestínská výtka politika, který se vecpal na pódium nepolitického hudebního festivalu.

Macinka si v týdnu stihnul utrhnout ještě jednu kytku. Po vládním zasedání „definitivně“ vyřadili prezidenta Pavla z delegace do Ankary. Pomsta měla být dokonána. Jenže, Pavel se cuknul a Ústavní soud potvrdil, že Pavel do Ankary může. Zmatek ve včelíně. Macinka začal mluvit o ústavním puči. No, to je prostě on. Nyní se řeší, kdo s kým poletí, kdo koho povede. Macinka již vymýšlí plány, jak Pavla nějak ponížit. Tato nekončící story kolem jednoho zasedání NATO nezajímá ani svět, a už ne ani Čechy. Zajímá jenom „diplomata“ Macinku. Možná jde o klíčový okamžik kolem uspořádání ústavních pravomocí v Česku. Ale je vedro, tak si to prosím kluci už nějak vyřešte.

Petr Pavel

Pavel vrací úder. Delegaci na summit NATO povedu já, vzkázal vládě

Politika

Petr Pavel po zásahu Ústavního soudu vrací úder vládě. Tvrdí, že jako prezident automaticky povede delegaci na summit NATO a sám rozhodne, kterých částí jednání se zúčastní. Spor podle něj vyvolal ministr Petr Macinka.

nst

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Babiš nechce mít pihy na kráse

No a další tklivý politický příběh týdne. Ondřej Prokop, kandidát na primátora Prahy za ANO, se vzdal kandidatury. ANO tím pádem nemá kandidáta na primátora hlavního města, a to mělo takové ambice. Přece jenom, sedět v čele města s rozpočtem přes sto dvacet miliard korun je lákavé. Prokop byl načapán, že si pořizoval byty a neuváděl je do povinného přiznání. To by asi moc nevadilo, ani Babiš toho moc neuváděl. Problémem se stalo, že se do Prokopa opřela média, a to Babišovi vadí. Nechce mít pihy na kráse.

Prokop rozdával u metra koblihy a pak najednou oznámil konec. Nešlo to ustát, ty byty. Pro ANO vznikl zásadní problém. Nikdo mu do čela kandidátky nechce. Praha disponuje obřími prostředky, každý se při jejich rozdávání rád veze, ale co odpovědnost? A to ještě pod tlakem Babiše. ANO bylo před čtyřmi lety v Praze druhé. Letos to vypadá na rozklad.

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Chystáte grilovačku? Nejvíc zdražila cuketa, hovězí burger stojí skoro 300 korun za kilo

Grilovací sezona bez velkého zdražení. Kuře zlevnilo, burger a zelenina podražily
iStock
nst
nst

Víkendové grilování letos nemusí vyjít dráž než loni. Kuře, krkovice, ryby i olivový olej v akcích zlevnily, zato hovězí burger a zelenina zdražily citelně. Největší skok hlásí cuketa, která je dražší o 40 procent.

Grilovací sezona je v plném proudu a dobrá zpráva pro víkendové nákupy zní: celkový účet za oblíbené potraviny na gril se proti loňsku prakticky nezměnil. Kdo ale sáhne po konkrétních položkách, může být překvapen. Zatímco kuřecí, vepřové maso, ryby nebo olivový olej v akcích zlevnily, hovězí burgery a zelenina jsou dražší.

Vyplývá to z meziročního srovnání cen v akčních letácích sedmi největších obchodních řetězců, které provedla společnost Česká distribuční. Analýza sledovala šestnáct oblíbených položek napříč masem, rybami, zeleninou i dalšími potravinami ke grilování.

Červen 2025 vs. červen 2026

Akční ceny potravin na grilování

Meziroční srovnání průměrných akčních cen a slev u vybraných potravin. Celkově se košík téměř nezměnil: zlevnil pouze o 6,73 Kč.

Celková cena 2026 2 581,70 Kč meziročně −6,73 Kč
Průměrná sleva 28 % oproti 29 % v roce 2025
Největší zlevnění Olivový olej −30,59 Kč
Položka
1 kg		 Sleva
2025		 Sleva
2026		 Cena
2025		 Cena
2026		 Rozdíl
 Rozdíl
%
Kuřecí prsa 25 % 35 % 128,23 Kč 113,90 Kč −14,33 Kč −11 %
Kuřecí stehna 18 % 29 % 94,90 Kč 107,18 Kč 12,28 Kč 13 %
Kuře celé 27 % 36 % 70,61 Kč 57,40 Kč −13,21 Kč −19 %
Vepřová krkovice 33 % 36 % 117,18 Kč 101,72 Kč −15,46 Kč −13 %
Vepřová pečeně 38 % 43 % 111,90 Kč 109,93 Kč −1,97 Kč −2 %
Hovězí burger 14 % 10 % 248,79 Kč 297,59 Kč 48,80 Kč 20 %
Makrela 20 % 22 % 194,00 Kč 174,90 Kč −19,10 Kč −10 %
Pražma 7 % 11 % 282,33 Kč 291,50 Kč 9,17 Kč 3 %
Losos 24 % 20 % 341,00 Kč 319,00 Kč −22,00 Kč −6 %
Špekáčky 26 % 16 % 129,78 Kč 120,11 Kč −9,67 Kč −7 %
Bavorské klobásy 23 % 24 % 228,40 Kč 236,40 Kč 8,00 Kč 4 %
Hermelín 45 % 25 % 253,24 Kč 275,75 Kč 22,51 Kč 9 %
Cuketa 50 % 36 % 24,90 Kč 34,90 Kč 10,00 Kč 40 %
Paprika 51 % 47 % 49,05 Kč 54,03 Kč 4,98 Kč 10 %
Brambory 34 % 32 % 22,36 Kč 26,23 Kč 3,87 Kč 17 %
Olivový olej 27 % 25 % 291,76 Kč 261,17 Kč −30,59 Kč −10 %
Celkem 29 % 28 % 2 588,43 Kč 2 581,70 Kč −6,73 Kč 0 %
Zdroj: dodaná tabulka. Ceny jsou uvedené pro položku o hmotnosti 1 kg.

Sledujte akční nabídky

„Grilovací sezona je v plném proudu, a proto jsme se znovu podívali do akčních letáků a porovnali, jak se meziročně vyvíjejí ceny oblíbených potravin. Ukázalo se, že celkové náklady zůstávají podobné jako loni, výrazně se ale proměnila jejich struktura,“ uvedl Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.

Podle něj se vyplatí sledovat akční nabídky. Průměrná sleva u sledovaných položek v letácích dosahuje 28 procent. Domácnosti tak mohou při plánování nákupu podle letáků ušetřit až třetinu výdajů.

Zakladatel Ambiente Tomáš Karpíšek

Kuchař už není jen člověk u pánve. Ambiente chystá školu pro novou generaci gastra

Enjoy

Ambiente už nechce čekat na hotové absolventy. Chystá vlastní střední školu pro gastronomii a reaguje tím na problém celého oboru. Restauracím chybějí lidé, kteří zvládnou tempo, tlak a realitu provozu.

Petra Nehasilová

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Zlevnilo kuřecí i vepřové

Největší úlevu letos přináší kuřecí maso. Celé kuře meziročně zlevnilo zhruba o pětinu na 57 korun za kilogram. Kuřecí prsa jsou levnější asi o desetinu a v akci stojí kolem 114 korun za kilogram. Naopak kuřecí stehna zdražila přibližně o 13 procent na zhruba 108 korun za kilogram.

Zlevnilo také vepřové. Oblíbená krkovice vychází meziročně o 15 korun levněji, tedy zhruba na 102 korun za kilogram. Cena vepřové pečeně zůstává téměř beze změny. Mírně levnější jsou i špekáčky, u nichž kilogram zlevnil přibližně o deset korun.

Dobře letos vycházejí i některé ryby. Losos zlevnil z 341 na 319 korun za kilogram, makrela je levnější o 19 korun za kilogram. Pražma se drží přibližně na loňské úrovni kolem 290 korun za kilogram. Nejvýraznější pokles mezi sledovanými položkami ale zaznamenal olivový olej, který zlevnil z přibližně 290 na 260 korun za litr.

Zelenina je dražší

Dražší víkendové grilování ale čeká ty, kdo plánují hovězí burgery a zeleninovou přílohu. Hovězí burger meziročně zdražil o 50 korun za kilogram a v akci se dostal na bezmála 300 korun. Více si zákazníci připlatí také za hermelín, přibližně o 23 korun za kilogram.

Zelenina zdražila ve všech sledovaných položkách. Největší skok má za sebou cuketa, která je dražší o 40 procent a kilogram v akci vychází zhruba na 35 korun. Brambory podražily přibližně o pětinu a paprika o desetinu.

Červnové letáky tak dál lákají hlavně na klasiku ke grilu: kuřecí prsa, stehna, celá kuřata, vepřovou krkovici, hovězí burgery, špekáčky, bavorské klobásy, ryby, sýry i zeleninu. Rozhodující ale letos bude výběr. Kdo nakoupí chytře, může si víkendové grilování udržet na podobném účtu jako loni. Kdo vsadí hlavně na burger a zeleninu, musí počítat s vyšší cenou.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Češi utíkají před vedrem. Vedle moře roste zájem o sever Evropy

Alesund
iStock
nst
nst

Češi dál míří hlavně za mořem do jižní Evropy, stále víc jich ale hledá únik před vedrem. Roste zájem o Kodaň, Oslo, Island, Skotsko nebo Azory, zatímco letenky zdražily až o pětinu a cesty do USA ztrácejí na popularitě.

Češi při plánování letních dovolených dál nejčastěji volí jižní Evropu. Roste ale i zájem o destinace s mírnějším klimatem, kam lidé vyrážejí za nižšími teplotami, přírodou a aktivnější dovolenou. Prodejci letenek mluví o trendu označovaném jako „coolcation“, tedy cestování do chladnějších míst v době letních veder.

Zájem roste například o Kodaň, Oslo, Island nebo Skotsko. Podle Lukáše Kubáta ze Student Agency se ve srovnání s loňským létem zvýšily prodeje letenek do Kodaně o 75 procent, do Osla o 64 procent a na Island o 53 procent.

„Tento vývoj odpovídá celoevropskému trendu označovanému jako coolcation, kdy cestovatelé během letních měsíců stále častěji vyhledávají destinace s mírnějším klimatem a snaží se vyhnout extrémním vedrům,“ uvedl Kubát.

Podobný posun sleduje také portál Letuška.cz. Podle Josefa Trejbala roste zájem o severní Evropu a Pobaltí, například o Island, Švédsko, Lotyšsko nebo Gdaňsk.

Dovolená na Jadranu

Češi chtějí levně k moři. Chorvatsko už jim přestává vycházet

Názory

Levné last minute zájezdy se ještě najít dají, ale výběr se rychle zužuje. Kdo chce konkrétní hotel, dobré služby a přesný termín, musí počítat s vyšší cenou. Část lidí proto znovu volí dovolenou v Česku.

Lukáš Kovanda

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Výrazný nárůst poptávky po mírnějším klimatu registruje i cestovatelský portál Zaleťsi.cz. „Největším překvapením letošní sezony jsou právě Skotsko a Azory, po nichž vzrostla poptávka až o 50 procent. Roste zájem také o Madeiru a nově i Porto Santo,“ uvedl Miroslav Polach. Lidé podle něj častěji hledají kombinaci dobré ceny letenky, přírody, menších davů a možnosti aktivnější dovolené.

Důraz na bezpečnost

Poptávka po cestování zůstává vysoká i přes geopolitickou nejistotu. Podle Trejbala lidé kladou větší důraz na bezpečnost a stabilitu cílové země. Neznamená to ale, že by přestávali cestovat. Spíše mění destinace a častěji volí například Albánii nebo Černou Horu.

Hlavním tahounem letní sezony ale zůstává jižní Evropa. Podle mluvčí Kiwi.com Daniely Chovancové vzrostl počet rezervací českých zákazníků meziročně o čtvrtinu a počet cestujících o pětinu. Nejoblíbenějšími zeměmi jsou Itálie a Španělsko, za nimi následují Řecko, Francie, Británie, Portugalsko, Albánie, Chorvatsko a Bulharsko.

Mezi nejžádanější města patří Málaga, Řím, Barcelona, Tirana, Londýn, Vídeň, Paříž, Palma de Mallorca, Alicante, Milán, Katánie a Atény. „Tirana se letos probojovala mezi nejoblíbenější cíle a pomalu se stává symbolem nastupujících dostupných destinací,“ uvedla Chovancová. Větší zájem je letos také o Bari či Maltu, Student Agency eviduje nárůst prodeje letenek do Splitu.

Dovolená u moře

Za týden u moře 69 tisíc. Češi nejvíc kupují Řecko, Turecko a Egypt

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Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.

nst

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Naopak slábne zájem o Spojené státy. Podle Polacha klesla poptávka po cestách do USA meziročně přibližně o 30 procent, pokles zájmu o New York zaznamenala i Student Agency. Méně lidí míří také do některých destinací na Blízkém východě kvůli konfliktu v regionu.

Mění se i způsob cestování. Podle Kubáta Češi místo jedné delší dovolené během roku častěji vyrážejí na několik kratších pobytů. Kiwi.com uvádí, že medián délky letní cesty je letos šest dní, zatímco loni to bylo sedm. Nejčastěji cestují dvojice, přibývá ale i jednotlivců. Evropské metropole lákají hlavně páry a menší skupiny přátel, u přímořských destinací převažují rodiny.

Cestování zároveň zdražuje. Podle Polacha jsou letenky proti loňsku dražší o 10 až 20 procent a dostaly se na úroveň roku 2024. Důvodem jsou hlavně vyšší ceny paliva a také to, že loni byly letenky mimořádně levné kvůli konkurenčnímu boji nových aerolinek o pražské letiště. Podle Trejbala si lidé u evropských letů připlatí řádově stokoruny, u dálkových zpátečních letenek zhruba 2000 až 3000 korun.

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Dovolená v Chorvatsku už bolí peněženku. Tamní vláda vyzývá k masivním slevám

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pej

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