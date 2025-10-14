Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Proč dosluhující vláda nechce poslat nové Sněmovně návrh rozpočtu? Za vším hledej dluhy

Proč dosluhující vláda nechce poslat nové Sněmovně návrh rozpočtu? Za vším hledej dluhy

Zleva ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a premiér Petr Fiala (ODS) na prvním zasedání vlády po sněmovních volbách
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Proč stávající vláda (ale je to stále vláda; a kdo ví, jak dlouho ještě bude) odmítá poslat návrh rozpočtu do nové Poslanecké sněmovny?

Protože dobře tuší, že pokud by v něm měla najít peníze na všechny připravené dopravní stavby, musela by porušit zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. I proto, že v příštím roce budou chybět mimořádné příjmy z povodní a z daně z neočekávaných zisků, tedy zhruba 40 miliard korun dodatečných prostředků volně uplatnitelných, vyjdeme-li z loňské skutečnosti, jak ji dokumentuje Nejvyšší kontrolní úřad.

Pokud by nové sněmovně návrh rozpočtu předložila, musela by buď přiznat vlastní rozpočtovou neodpovědnost, nebo národu nalhávat, že na dopravní stavby je v rozpočtu peněz dost, i když už minulý týden přiznala, že tomu tak není.

Elegantním řešením, jak z toho vybruslit, je hodit problém na vládu novou. Tím stávající kabinet může zabít dvě mouchy jednou ranou.

Americká EPA chce zrušit omezení emisí skleníkových plynů

Lukáš Kovanda: Nové emisní povolenky musí „bolet“, jejich zastropování nedává Bruselu smysl

Názory

Pokud měly letošní tuzemské volby své „lithium“, jsou to bezesporu takzvané emisní povolenky pro domácnosti. Leckterá z nejexponovanějších předvolebních debat se kolem chystaného systému povolenek EU ETS 2 točila opravdu notně.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zaprvé, nebude zatížen cejchem rozpočtově neodpovědného. Zadruhé, cejch rozpočtové neodpovědné získá hned při svém nástupu k moci nová vláda, což bude nové opozici hned zpočátku vítanou municí. Novou vládu navíc nová opozice obviní z toho, že je rozpočtově neodpovědná kvůli vlastním přehnaným předvolebním slibům. 

Ty ale přece v současné rozpočtové matematice, kdy manko už vzniklo, jak přiznává sama stávající vláda, nemohou hrát jakoukoli roli, když nová vláda ještě ani není sestavená, natož aby mohla začít uskutečňovat výdaje na své sliby.

Rozpočtová neodpovědnost je ovšem tématem nejen tuzemským, leč mezinárodním. A v rostoucí míře.

Nové ETF na spotový bitcoin přitáhly v prvních dnech téměř dvě miliardy dolarů

Lukáš Kovanda: Trumpova celní odveta srazila bitcoin a spol. Akciové trhy vyhlížejí „sešup“

Názory

Čína zaskočila a rozezlila Donalda Trumpa, ten se mstí zvýšením cla na drakonických 130 procent. Trh kryptoměn kolabuje jako nikdy v historii, v pondělí nelze vyloučit paniku také na světových akciových trzích.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Mezinárodní finanční „reset“

Investoři z celého světa se totiž stále sžíravěji obávají, že rozpočtově neukázněné vlády nezvládnou vlastní bobtnající dluhy. Zlato, stříbro i bitcoin proto lámou historické cenové rekordy. Z nezvladatelných dluhů totiž moc cest nevede. Buď pádivá inflace, ba hyperinflace, nebo nějaká obdoba měnové reformy typu té, kterou Československo prožilo roku 1953, i když tato by nutně musela mít mezinárodní rozměr. Šlo by o jakýsi mezinárodní finanční „reset“.

Oboje znamená prudký propad kupní síly běžných peněz typu dolarů a příslušných úspor a pád ceny příslušných aktiv, jako jsou dluhopisy vlády USA. Veteráni finančních trhů, jako je Stephen Miller (ex BlackRock), jsou v údivu z tempa, s jakým se nyní mezinárodní investoři odvrací od tradičních měn a vládních dluhopisů, aby dané prostředky raději vložili do alternativ typu zlata, stříbra nebo bitcoinu. „Za 40 let své kariéry jsem nic podobného nezažil,“ uvedl Miller.

Dokonce i četní centrální bankéři si všímají. Takže podíl dolaru na devizových rezervách celosvětově povážlivě klesá, zatímco podíl zlata stoupá (viz graf Bloombergu níže). Pokud by zlato v rezervách dohnalo dolar, mohla by se cena troyské unce žlutého kovu pohybovat v přepočtu kolem 180 tisíc korun, namísto nynějších zhruba 87 tisíc korun, spočítali stratégové společnost Eurizon SLJ Capital.

Související

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)
ČTK
ČTK
ČTK

Ohledně výsledků sněmovních voleb v Česku nejprve panoval opatrný optimismus, už po deseti dnech se ovšem ukazuje, jak moc byl předčasný, napsal slovenský list Sme o skládání vládní koalice vítězným hnutím ANO Andreje Babiše s Motoristy a SPD. Podle listu Denník N se v Praze rozhoduje o setrvání Česka v civilizaci, kterou Slovensko po volbách už opustilo.

„Andrej Babiš se spojuje s SPD Tomia Okamury, přičemž oběma hrozí stíhání závislé na rozhodnutí parlamentu, a s Motoristy, jejichž hlavní tvář Filip Turek je kovaný neonacista. Babiš se tak chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje,“ uvedlo Sme.

Podle listu Babiš možná ještě není na úrovni slovenského premiéra Roberta Fica či předsedy maďarské vlády Viktora Orbána, ale i on se nakonec přikloní k tomu samému, a to k systematické polarizaci a k oslabování evropského ukotvení a demokracie.

Za zásadní komplikaci při snaze Babiše složit novou vládu označilo Sme případ zveřejněných starších a později smazaných údajných výroků Turka s nenávistným a rasistickým obsahem.

Podle Denníku N je už dávno známé, že Turek je temná postava české politické scény. „Jenomže nyní už Turek není jen europoslancem a členem bezvýznamné malé strany. Je kandidátem na ministra zahraničních věcí a klíčovou postavou budoucí vládní strany. Pokud ho Babiš vezme do kabinetu, bude zastupovat Českou republiku ve světě. Jeho názory budou špinit dobré jméno celé země,“ napsal list.

Zahraniční média o Babišovi: Populista jako Orbán, ale méně charismatický

Volby 2025

Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše sice v České republice s velkým náskokem zvítězilo v parlamentních volbách, jednání o vytvoření vlády však budou obtížná a podoba budoucí vládní koalice je nejistá. Píší to server Politico a list The Economist. Podle serveru Politico by rozhovory o sestavení vlády mohly trvat měsíce.

ČTK

Přečíst článek

Deník má za to, že v Praze se rozhoduje o tom, zda se Česko vydá slovenskou cestou. V této souvislosti poukázal na vývoj po předloňských parlamentních volbách na Slovensku včetně obsazení křesel ve vládě. Zmínil například nynějšího slovenského ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, který podle Denníku N „předtím kandidoval do parlamentu za fašisty Mariana Kotleby a na sociálních sítích byl známý nenávistnými příspěvky.“

„Pokud je pro Andreje Babiše důležitější, aby ho parlament nevydal ke stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo, pokud je důležitější vládnout za každou cenu, byť to bude znamenat ohrožení reputace celé země, vezme Filipa Turka a jeho stranu do vlády a z Babiše se stane druhý Fico,“ napsal Denník N. Dodal, že Ficovi po volbách na Slovensku nezáleželo na tom, co jeho vláda způsobí zemi, ani na tom, zda kabinet zlepší život obyvatel, neboť se potřeboval postarat o sebe a své lidi.

Související

Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Tomio Okamura

Politický diář Jany Havligerové: Založí Okamura novou stranu? A bitka o „Hlas samospráv“

Názory

Jana Havligerová

Přečíst článek

Alessandro Pasquale dostal maďarský řád za podporu byznysu i kultury

Alessandro Pasquale získal maďarské ocenění
Stanislav Šulc / Newstream
Stanislav Šulc
sta

Maďarský velvyslanec v Praze András Baranyi předal státní vyznamenání majiteli Mattoni 1873. Pasquale v Maďarsku investoval do místního producenta minerálních vod Szentkirályi, dále tu vyrábí také ochucené nápoje.

Majitel společnosti Mattoni 1873 se dočkal významné pocty. Z rukou velvyslance Maďarska v Praze Andráse Baranyiho převzal státní vyznamenání za podporu místního byznysu a kultury.

Česká republika je pro Maďarsko mimořádně významným partnerem, vzájemný obchod představuje ohromné částky. A právě Mattoni patří k výrazným přispěvatelům do tohoto partnerství,“ uvedl velvyslanec. „A nyní ocituji slova prezidenta Tamáse Sulyoka, který toto ocenění uděluje ‚za podporu maďarsko-českých obchodních vztahů, ale také za podporu maďarské kultury‘,“ dodal velvyslanec.

„Za tuto poctu moc děkuji, Maďarsko má v mém srdci zvláštní místo. A i byznysu se tu mimořádně daří, za což děkuji všem spolupracovníkům,“ uvedl při předání řádu Pasquale.

Mattoni v Maďarsku

Mattoni 1873 v Maďarsku vlastní společnost Szentikrályi, která je jedničkou na maďarském trhu minerální vod. V roce 2004 získala Szentkirályi cenu za nejlepší minerální vodu na světě Aqua-Eauscar Award v Paříži, od té doby byla oceněna dalšími více než padesáti národními i mezinárodními oceněními.

Antonio Pasquale, Mattoni

Alessandro Pasquale: Nebránil bych se expanzi do západní Evropy

Leaders

Patří ke králům evropského potravinářství. Skupině Mattoni vlastněné Alessandrem Pasqualem se daří růst na všech trzích, kde působí. Chystá se na další růst? „V posledních letech jsme udělali hodně akvizic, když to přirovnám k jídlu, hodně jsme hodovali. A nyní je potřeba trávit, tedy starat se o továrny, které jsme získali,“ říká majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. Přesto další expanzi nevylučuje. Skupina se přitom možná vydá novým směrem.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale

Alessandro Pasquale z Mattoni: Jestli projde růst DPH, minerálky zdraží

Leaders

Alessandro Pasquale k poslednímu březnu letošního roku skončil v pozici CEO skupiny Mattoni 1873. Zůstává však ve vedení firmy v roli výkonného prezidenta a chce se více soustředit na strategické rozvíjení rostoucí skupiny. V roli šéfa Evropské asociace výrobců minerálních vod se pak chce zasadit o zavedení zálohového systému v celé Evropské unii. „Zvládnutelné to je do roku 2028. Pokud by se to opravdu povedlo, do roku 2040 by se ušetřilo 40 milionů tun plastu. To je hora plastu,“ uvádí v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Alessandro Pasquale.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme