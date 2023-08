Alessandro Pasquale z Mattoni: Jestli projde růst DPH, minerálky zdraží

Alessandro Pasquale k poslednímu březnu letošního roku skončil v pozici CEO skupiny Mattoni 1873. Zůstává však ve vedení firmy v roli výkonného prezidenta a chce se více soustředit na strategické rozvíjení rostoucí skupiny. V roli šéfa Evropské asociace výrobců minerálních vod se pak chce zasadit o zavedení zálohového systému v celé Evropské unii. „Zvládnutelné to je do roku 2028. Pokud by se to opravdu povedlo, do roku 2040 by se ušetřilo 40 milionů tun plastu. To je hora plastu,“ uvádí v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Alessandro Pasquale.

Jak se daří v nové pozici?

Skvěle. Pracuju víc než předtím.

Opravdu?

Ano, pracuju víc. Nebyl to tak úplně záměr, ale ano. Ale teď už vážněji. Ty změny mě těší. Ondřej (Ondřej Postránský byl k 1. dubnu 2023 jmenován generálním ředitelem Mattoni 1873 – pozn. red.) je skvělý. Má hodně entuziasmu, nápadů. Samozřejmě to pozoruji mírně zpovzdálí, ale jsem skutečně spokojený. A já se díky tomu mohu věnovat problémům a tématům, na které dříve nezbýval čas. Je to velmi efektivní rozdělení kompetencí.

Daří se vám více věnovat i rodině, nebo zatím jde stále více o práci ve firmě?

To by mělo také nastat. Teoreticky. Ale zatím to nenastalo do míry, jakou bych chtěl. Ale věřím, že až se některé věci ustaví a dobudují, budu mít víc času i pro rodinu. Synům je devět, nechci propásnout nejlepší čas, kdy má být otec s dětmi. Navíc když se zbavíte toho dennodenního bouření, máte víc času na přemýšlení. Vidíte věci víc v kontextu.

Takže se můžete věnovat rozvíjení strategií…

Přesně tak.

Když jsme spolu naposledy mluvili na konci roku 2021, velkým tématem stále byla pandemie a to, jak proměňuje byznys, fungování firem a samozřejmě vaší konkrétně. Co z té doby přetrvalo?

Vybavuji se, že tehdy jsme se hodně bavili o práci na dálku. To bylo velké téma. Pořád z ní něco zůstalo. Ale myslím si, že nyní je vidět, že pro firmu, ale i pro lidi je lepší se setkávat. Dlouhodobá izolace se neukázala jako nejlepší věc. Na druhou stranu covid ukázal, že mezi lidmi je ohromná solidarita, a také že se dokážou i velké věci změnit za krátkou dobu. Nyní se to ale téměř vrátilo do starých kolejí, což je docela škoda.

A co se týče byznysu?

Tam už jsme v předpandemických úrovních. Možná i na lepších, to uvidíme na konci tohoto roku. Samozřejmě jsou tu nové výzvy, zejména inflace, která lidem snižuje jejich majetek, což se samozřejmě negativně podepisuje na jejich spotřebě. To samozřejmě ovlivňuje naše výsledky.

Skupina Mattoni 1873 měla za rok 2022 rekordní tržby kolem 750 milionů eur. Proti roku 2021 to představuje výrazný nárůst z nějakých 600 milionů eur.

Jaké byly za loňský rok?

Byly skvělé, to můžu říct, ale jsme soukromá společnost, tak nemáme povinnost výsledky reportovat ani komentovat. Ale můžu říct, že celá skupina Mattoni 1873 měla rekordní tržby kolem 750 milionů eur, což představuje výrazný nárůst oproti roku předtím z nějakých 600 milionů eur.

A rok 2023?

Ten by měl být ještě lepší. Cílíme na zhruba 900 milionů eur. Na tom se podepisuje i mírné zvýšení cen, k němuž jsme museli letos přistoupit.

Tím narážíme na inflaci.

S inflací se musíme učit žít. Za posledních dvacet třicet let jsme si zvykli na minimální inflaci. Můj otec znal doby, kdy se inflace pohybovala v řádu desítek procent. Já si to sám pamatuji z Itálie. Navíc víte, Itálie má s inflací vlastní zkušenosti a vlastní recepty, tedy navýšením dluhu a devalvací měny, což z ní činilo černou ovci Evropy. Tento trik fungoval až do vstupu do eurozóny.

Jak s inflací pracujete vy? O zvyšování mezd jsme se bavili také na konci roku 2021, kdy inflace teprve začínala růst.

Samozřejmě jsme věděli, že musíme lidem přidat, což jsme udělali v několika krocích, dali jsme jim maximum, co jsme mohli. Na druhou stranu se toto období neobešlo ani bez propouštění, které bylo ale velmi malé.

V posledních měsících jste museli výrazně řešit náklady obecně, předpokládám.

Ano. Vzrostlo úplně všechno. Cena materiálů, energií, přeprava. A pak vám nezbude nic jiného než zvýšit ceny. To je inflační spirála. Kočka, která honí svůj ocas. Věříme, že jsme ceny zvýšili zodpovědně, tedy ne moc rychle, ani skokově. Vyplatila se nám dlouhodobá investice do trhu, a tak naši klienti, partneři i koncoví zákazníci zvýšení ceny akceptovali.

Takže zvýšení cen bude hlavním důvodem růstu tržeb?

Nejen. Zvyšujeme také objem dodávek, navíc hodně investujeme, rozšiřujeme byznys, rosteme.

S cenotvorbou souvisí také daně, a právě o ty se nyní strhla debata. Vláda chce změnit dosavadní systém DPH, ze tří sazeb učinit dvě a některé položky přesunout. Právě nealkoholické nápoje by měly zamířit do základní, tedy 21procentní daně…

Ano, to nás šokovalo. Vlastně jsme až nyní díky tomuto návrhu poznali, že nápoje nejsou potraviny. Tedy jen v Česku. V dalších evropských zemích ano. Ale teď už vážněji. Věřím, že si to uvědomí i poslanci a přesunou nás do kategorie stejné, v jakém jsou ostatní potraviny. Protože naše produkty jsou potraviny.

Jaké vlastně byly argumenty pro to, aby se nápoje dostaly do nejvyšší daňové sazby?

Byla tam například úvaha nad tím, že prodáváme balené nápoje. Tak jsme se ptali, a jiné potraviny nejsou balené? Když si koupíte těstoviny, dostanete je jen tak? Nejsou v krabičce? Sušenky nemají balení? Jen naše lahve jsou problém? Navíc sám víte, že my voláme po zálohovém systému už několik let. Na Slovensku se to podařilo a už to tam skvěle funguje. A vláda nás chce penalizovat za něco, co my navrhujeme léta, ale stát není schopný to zavést? A opravdu chce být původcem dalšího zdražování? Navíc u nejzdravější potraviny, kterou najdete na trhu, tedy minerální vody? V mnoha zemích jdou úplně opačným směrem a DPH na tyto produkty naopak snižují. A ještě jedna věc. Už nyní je vidět snížení spotřeby domácností v důsledku vyšší inflace. Takže je zjevné, že další zdražení povede k jejímu dalšímu snížení. A když lidé utratí méně, stát vybere méně na daních. Nevím, který génius propočítával dopady těchto opatření. Ale podle mě to je takové to „nula od nuly pojde“.

Vy jste u žádných předběžných jednání nebyli?

Ne, vůbec. První návrh byl pro nás blesk z čistého nebe. Přitom tomu nerozumím. V naší branži nepůsobí stovky neznámých firem. Máte nás, Kofolu, najdete nás snadno. Proč nás neoslovili předem? Nyní už jsme součástí nějakých připomínkových skupin. Ale to už je pozdě, protože už jste vždycky v nevýhodě. Už se kolem toho rojí nejrůznější spekulace, domněnky, smyšlenky. A je úplně jedno, že jde jen o napravení chyby, kterou někdo udělal.

A jaký stav by podle vás byl ideální?

Předně nevím, proč se vrtá do věcí, které fungují. Ale dobře, když to chtějí změnit, nešť. Ale myslím, že v této zemi nikdo nechce dražší nápoje. A věřím, že to vláda vyslyší.

Vezměte si náš produkt, který stojí běžně deset korun. Deset korun znamená 9,90. Umíte si představit, že ho zlevníme na 9,75? Tedy o ta tři procenta? To nedává smysl. Když dojde ke snížení sazby, tak bych já navrhoval vybrat produkty a u nich snížit cenu výrazněji než o ta tři procenta.

Je vysoce pravděpodobné, že nastane jeden ze dvou scénářů. Nápoje zamíří do vyšší 21procentní sazby, nebo naopak nižší 12procentní, která je o tři procentní body nižší než aktuálních 15 procent. Jak byste se zachovali v tom prvním a tom druhém scénáři?

My neurčujeme cenu, navíc jde o změnu DPH, netýká se to našich cen vůči řetězcům. Ale viděl bych to nějak takto. Scénář zlevnění je zajímavější. Vezměte si náš produkt, který stojí běžně deset korun. Deset korun znamená 9,90. Umíte si představit, že ho zlevníme na 9,75? Tedy o ta tři procenta? To nedává smysl. Když dojde ke snížení sazby, tak bych já navrhoval vybrat produkty a u nich snížit cenu výrazněji než o ta tři procenta. Je to jednoduché. Když nyní prodávám za deset, tak alternativní ceny jsou devět nebo jedenáct korun.

Takže byste vybrané produkty zlevnil o deset procent?

Více méně. Prostě by se zlevnily o korunu produkty, které stojí deset nebo patnáct korun.

A 21procentní scénář?

Tam si musíte uvědomit, že ten skok je mnohem výraznější. Tam by se produkty mohly zdražit prakticky všechny o korunu. Tedy opět zhruba o deset procent. To je nevyhnutelné. Samozřejmě by se musela hledat shoda s prodejci.

Podepsalo by se to na vašich finančních výsledcích?

No samozřejmě. Snížení DPH představuje růst tržeb. Ale pokaždé je potřeba chápat, že se to rozděluje mezi celou řadu společností. Navíc někde jsme my producent a distributor, jinde jsme jen distributor.

A zvýšení DPH?

Je to složité. Uvědomte si, že náš produkt je specifický a zhruba 80 až 85 procent našich tržeb jde na pokrytí nákladů. Zbytek je hrubý zisk. Když poklesnou tržby o pět procent, vaše zisky se sníží o třetinu. Takže když lidé přestanou nakupovat minerální vodu, stát si na víc peněz nepřijde ani z DPH, ani z našeho zisku. A zvýšení ceny může vést ke snížení spotřeby. Není změna bez dopadů, všechno je propojené a nechápu, jak je možné, že tyto dopady nikdo předem nespočítal a neanalyzoval.

Vládní ekonomický balíček včetně této úpravy prošel sněmovnou v prvním čtení a v září by měl jít do druhého čtení včetně pozměňovacích návrhů. Máte signály, že dojde k této změně?

Víme, že některé politické strany s touto změnou souhlasí. Takže věříme, že se nám podařilo zapálit jiskřičku myšlenky a věci se změní k lepšímu.

Nechme nyní DPH být a přejděme na firemní novinky. K těm hlavním za poslední rok patří váš majetkový vstup do slovenské společnosti General Plastics. To je firma věnující se recyklaci PET lahví, přičemž Mattoni 1873 patří k hlavním podporovatelům zálohového systému. Je toto součástí vaší strategie pro budoucnost?

Rozhodně. Oni potřebovali investici na rozvoj technologií, tak jsme se domluvili. Na Slovensku se podařila skvělá věc, na které se podíleli tři hlavní hráči na trhu, aby vytvořili uzavřený cirkulární systém. Jeho jádrem je zálohový systém PET lahví a plechovek, který je považován za evropský etalon.

Podle našich propočtů by zavedení takových systémů v celé Evropské unii do roku 2028, což je možné, ušetřilo do roku 2040 kolem 40 milionů tun prvotního materiálu. To je neuvěřitelné číslo. Jako hora plastu.

Jak se to měří?

My jsme si propočítali, že ve skvělém cirkulárním systému se daří držet 75 procent materiálu. A na Slovensku se jim toho podařilo dosáhnout ve druhém roce fungování zálohového systému. To je neuvěřitelné. Slovensko je sice relativně malá země, ale je potřeba to vnímat jako pilotní projekt. A ten je úspěšný. Nyní je čas škálovat a zvětšovat do dalších zemí. Slovensko ukazuje, že na úspěšné zavedení je potřeba jeden rok příprav a dva roky zavádění. A máte cirkulární systém. Podle našich propočtů by zavedení takových systémů v celé Evropské unii do roku 2028, což je možné, ušetřilo do roku 2040 kolem 40 milionů tun prvotního materiálu. To je neuvěřitelné číslo. Jako hora plastu.

Je to ale skutečně nutné? Půjde o velké investice a známe český přístup k podobným problémům…

K tomu bych asi poznamenal jen tolik, že veškeré ekologické náklady, které jsou spojeny s jakýmkoli byznysem, v konečném důsledku zaplatí zákazník. To platí úplně obecně. Tento systém, který se nyní osvědčil na Slovensku, de facto sníží ekologickou zátěž nápojářského byznysu na minimum. Všechna opatření se tak musí držet dvou základních principů – musí to mít co nejnižší dopad na životní prostředí a musí to být ekonomicky výhodné. Pokud tyto principy nenaplníte, tak to jednak nemá smysl, ale také to lidé nebudou podporovat.

České ministerstvo životního prostředí již připravilo první nástřel zálohového systému. Jak jej vnímáte?

Je dobře, že začíná debata. Je to trochu pokus nalézt „českou cestu“, což se tu občas stává a bývá to extrémně komplikované. I proto se snažíme vnést do té debaty právě tu pozitivní zkušenost ze Slovenska.

A obavy ze strany Svazu měst a obcí, podle něhož hrozí zánik malých prodejen v nejmenších obcích?

Poprosil bych je o jeden jediný případ země, která tento systém zavedla a kde kvůli tomuto systému došlo k takovým problémům. Nejde o žádnou neozkoušenou věc, ten systém funguje roky v řadě zemí. Kvůli němu nezkrachoval byť jediný obchod. My pracujeme s daty, ne s neopodstatněnými předsudky.

A jak vnímáte kritiku nových víček?

Předně tato víčka nesouvisejí se zálohovým systémem, ale jde o snahu EU řešit problém, který by plošné zavedení zálohování vyřešilo asi i lépe. Důvodem k jejich zavedení je velká spousta víček, které končí v přírodě a v důsledcích končí v žaludcích velryb a dalších zvířat. Zálohy tento problém také řeší. V Německu se 99 procent lahví vrátí s víčkem.

Je reálné, že by v Česku byl systém záloh na PET lahve a plechovky zaveden v roce 2025?

Rok 2025 není jen 1. leden, takže ano, myslím, že to lze stihnout třeba do druhé poloviny roku.

Poslední téma: BirGo. Váš společný projekt s Budvarem do jisté míry ovládl sektor řekněme „pivních limonád“.

Za Birgem je velmi pěkný příběh, který vlastně souvisí se zálohovým systémem. Setkal jsem se kvůli němu s ředitelem Budvaru Petrem Dvořákem a říkáme si, proč vlastně nezkusit něco dohromady. My jsme skvělí v příchutích, oni v pivu. Naše týmy na tom pracovaly s obřím entuziasmem a produkt byl připraven velmi rychle. Pak jsme museli rok čekat, až se dobuduje technologie na produkci. BirGo jsme tedy spustili loni v dubnu a jak se říká „Ve šťastné rodině máte šťastné dítě“, kterým BirGo je. Prodejní výsledky jsou výrazně nad našimi prvotními předpoklady. Například letos v červenci, což je pro tento typ produktu nejvyšší sezona, vidíme mimořádný nárůst oproti loňskému roku.

Budete spolupráci s Budvarem prohlubovat? Třeba na alkoholických nápojích?

Spolupracovat určitě budeme dál, mám rád Budvar, mám rád tu firmu, lidi. Spolupracovat bychom mohli například na distribuci v různých zemích a můžeme najít i další synergie. O alkoholických nápojích v tuto chvíli neuvažujeme.

Alessandro Pasquale

Narodil se v italském městě Padova, odkud se v šesti letech s rodinou odstěhoval do Švýcarska. Po studiích v oboru potravinářského inženýrství v Miláně a Parmě začal svou profesní kariéru v rodinné cukrářské firmě Vialetto ve Švýcarsku. V roce 2003 se přidal ke svému otci, zakladateli společnosti Karlovarské minerální vody. Zde byl jmenován do čela jedné z jejích dceřiných firem a v roce 2007 se pak stal generálním ředitelem celé skupiny Karlovarské minerální vody. Pod jeho vedením firma expandovala a stal se z ní mezinárodní holding díky akvizici dceřiných společností v Rakousku, Maďarsku a Bulharsku s dosahem na mnohé exportní trhy. Získání licence a převzetí aktiv PepsiCo v České republice, na Slovensku a v Maďarsku potvrdila vůdčí roli společnosti ve střední Evropě. V České republice je jedním ze zakladatelů iniciativy Zálohujme.cz, která usiluje o celospolečenskou debatu o možnostech zavedení systému vratných záloh na PET lahve a plechovky. Ke konci března 2023 odstoupil z funkce CEO Mattoni 1873 a ponechal si roli výkonného prezidenta skupiny. Alessandro Pasquale má dva syny. Mezi jeho záliby patří sbírka veteránů.

