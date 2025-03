Alessandro Pasquale: Nebránil bych se expanzi do západní Evropy

Patří ke králům evropského potravinářství. Skupině Mattoni vlastněné Alessandrem Pasqualem se daří růst na všech trzích, kde působí. Chystá se na další růst? „V posledních letech jsme udělali hodně akvizic, když to přirovnám k jídlu, hodně jsme hodovali. A nyní je potřeba trávit, tedy starat se o továrny, které jsme získali,“ říká majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. Přesto další expanzi nevylučuje. Skupina se přitom možná vydá novým směrem.

Začněme bilancí toho, co se za poslední rok stalo. Jak se vám a Mattoni 1873 byznysově dařilo?

Zrovna před několika dny jsme seděli s kolegy a mluvili jsme o tom. A najednou říkám: Podívejte, nic špatného se vloni nestalo. Jako bychom již byli nastavení na to, že je divné, když se nic špatného nestane. Takže u nás bylo vše více méně v pohodě, stabilní, tudíž jsme mohli dělat, co umíme. A přálo nám i počasí, které má na náš byznys velký vliv. Takže, ať vám odpovím, loňský rok byl naším rekordním, co se týče prodejů. A to ať už to počítáme na prodané lahve, kdy jsme poprvé překonali hranici dvou miliard lahví, nebo tržeb, kdy jsme dosáhli 25 miliard korun, nebo chcete-li jedné miliardy eur. Jo, skvělý rok.

Přesto v byznysu obecně bylo několik výzev. Můžeme mluvit o pokračující inflaci, rostoucích cenách energií…

Ta hlavní vlna proběhla v roce 2022, kdy jsme tomu museli čelit třeba i tím, že jsme část nákladů promítli do cen. To bylo nevyhnutelné. Ale některé vstupy zase klesly. Nyní vidíme, že by se inflace zase mohla mírně vrátit, nicméně zatím ceny energií, které jsou zásadním vstupem, klesají. A můžeme doufat, že americký prezident bude úspěšný ve vyjednávání, skončí válka, padnou sankce a energie v Evropě zase půjdou dolů. Ceny energií určují hlavně očekávání. Jinak na trzích panuje řada nejistot, takže se vše řeší v krátkých horizontech, na což my jsme připraveni.

A další komodity? Teď se hodně mluví o hliníku i kvůli clům, ale problémy byly také se sklem.

Každý z těch trhů funguje trochu jinak, ale zrovna sklo i hliník pro nás nejsou nijak problematické, spíše to je energeticky náročné, takže bychom se znovu vraceli k problematice cen energií. Pro nás je samozřejmě zásadní cena plastů kvůli PETkám. A ta je nyní výš, než jsme očekávali, ačkoli to není nijak dramatické. Nicméně platí, že při nákupu těchto primárních komodit musíme být opatrní. V tomto světě se může stát, že jejich cena vystřelí, a my bychom nechtěli ten nárůst přenášet na zákazníky. Doposud se nám to dařilo, přitom ty trhy jsou občas hodně kolísavé.

Jak dobýt svět z Česka? Poradí jarní vydání magazínu Newstream CLUB Enjoy Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je globální úspěch. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru? nst Přečíst článek

V posledních letech jsme se všichni poměrně bolestivě naučili, jak fungují kontrakty u energií a energetických komodit. Jak to ale je s komoditami, jako jsou plasty nebo hliník? Tam jsou také spotové ceny a dlouhodobější kontrakty?

To záleží na komoditě a firemní strategii. Například my nekupujeme příliš mnoho skla, protože to se nám prostě vrátí. Nemusíme řešit to, co výrobce marmelád, kterému se zpět nedostane žádná sklenice. Co oni nakoupí skla za rok, my nakoupíme za deset dvacet let. Ale ano, PET lahve, to je jiný příběh. Ty nakupujeme ve velkém a daří se nám nakupovat je na spotovém trhu. Vyplácí se nám to, protože máme dostatek financí na to udělat velký výhodný nákup. Musíte mít zkušenost, intuici, nos. A výhodou je, že jsme soukromá společnost. Někteří naši konkurenti, kteří jsou na burze, si to dovolit nemohou. Ale samozřejmě je to riziko, že jednou, když vy budete potřebovat, materiál nebude a cena bude extrémně vysoko. Snažíme se to riziko snižovat, ale řekněme, že to vychází v devíti případech z deseti. V jednom případě zaplatíme fakt hodně, protože uděláte špatné rozhodnutí. Ale v průměru se to vyplácí.

A v energiích?

Dělali jsme to stejně, ale když se ceny na burze utrhly, dost nás to zasáhlo. Od té doby máme delší kontrakty.

Rok 2024 byl pro Mattoni extrémně důležitý v její srbské divizi. Otevřeli jste tu novou linku, navíc jste plně ovládli místní společnost, v níž jste původně drželi polovinu.

Srbsko jde nesmírně nahoru. A nám se tu skutečně daří, od roku 2019, kdy jsme tam vstoupili, jsme byznys zdvojnásobili. Momentálně to je náš nejrychleji rostoucí trh. Rosteme všude, ale v Srbsku nejrychleji.

Co za tím podle vás stojí?

Skvělí, pracovití a odhodlaní lidé. A země je z tržního hlediska velice rostoucí a stabilní. Z mého pohledu se pokoušejí dohnat, co zameškali. A lidé to chápou. Pro nás to je důvod pro velké investice. Jak jste zmiňoval, značně jsme tam rozšířili kapacity. Ale investujeme ve všech zemích, kde působíme. V Maďarsku, v České republice. Tady zdvojnásobujeme kapacity Magnesie, investice dosáhne deseti milionů eur. Víte, v posledních letech jsme udělali hodně akvizic, když to přirovnám k jídlu, hodně jsme hodovali. A nyní je potřeba trávit, tedy starat se o továrny, které jsme získali.

Rozhovor s Alessandrem Pasqualem vyšel v magazínu Newstream CLUB 7

Magazín Newstream CLUB 7 Newstream.cz

Takže se nyní budete více orientovat na modernizaci a rozšiřování stávajících kapacit, než byste se poohlíželi po dalších akvizicích?

Přesně. V tuto chvíli nikde nevidíme žádný velký potenciál. Ale nejsme z toho smutní, protože nám to dává čas na vylepšování toho, co už máme. Nicméně věříme, že se příležitosti k růstu zase objeví.

Kterým směrem byste uvažoval se vydat?

Myslím, že co jsme mohli ve střední a východní Evropě získat, jsme už získali. Takže bych se vůbec nebránil zkusit expandovat na západ Evropy.

Vydá se skupina Mattoni na Ukrajinu po ukončení války? Jaké dopady může podle Alessandra Pasqualeho mít aktuální geopolitická situace na evropský jednotný trh? A proč se snaží, aby se v Česku zavedl zálohový systém? Celý rozhovor s majitelem Mattoni 1873 si přečtěte v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.

Alessandro Pasquale

Narodil se v italském městě Padova, odkud se v šesti letech s rodinou odstěhoval do Švýcarska. Po studiích v oboru potravinářského inženýrství v Miláně a Parmě začal svou profesní kariéru v rodinné cukrářské firmě Vialetto ve Švýcarsku. V roce 2003 se přidal ke svému otci, zakladateli společnosti Karlovarské minerální vody. Zde byl jmenován do čela jedné z jejích dceřiných firem a v roce 2007 se pak stal generálním ředitelem celé skupiny Karlovarské minerální vody. Pod jeho vedením firma expandovala a stal se z ní mezinárodní holding díky akvizici dceřiných společností v řadě zemí střední a východní Evropy. V roce 2023 opustil pozici CEO, kterou po něm převzal Ondřej Postránský. Alessandro Pasquale je jedním ze zakladatelů iniciativy Zálohujme.cz, jejímž cílem je popularizace systému vratných záloh na PET lahve a plechovky.

Leon Jakimič a Vít Šubert: Lasvit je dneska odolnější a připravený dobýt svět Leaders Firma Lasvit představuje jeden z největších byznysových příběhů české polistopadové éry. Její zakladatel a většinový vlastník Leon Jakimič si dokázal vybudovat takové postavení, že s Lasvitem chtějí spolupracovat nejslavnější značky světa. Pandemie koronaviru a problémy spojené s válkou na Ukrajině a energetickou krizí však fungování Lasvitu značně oslabily. I proto se do boardu firmy dostal Vít Šubert, majitel konzultační společnosti Unicorn Attacks, aby společně transformovali Lasvit do dalších let. Jak se to kamarádům z tenisu povedlo? A jak se mění společnost působící v tak tradičním odvětví, jako je sklářství? A jak se buduje značka, která chce být Louisem Vuittonem ve své branži? Nejen o tom pánové mluví v hlavním rozhovoru magazínu Newstream CLUB, z něhož nabízíme ukázku. Stanislav Šulc Přečíst článek

Robert Sedláček: Do uvažování se mi vkradla melancholie. Ironický jsem ale pořád víc Enjoy Patří k nejplodnějším filmařům polistopadové éry. Na jeho kontě je řada oceňovaných dokumentů, portrét „důchodce“ Miloše Zemana, kultovní snímky Muži v říji a Největší z Čechů, a také cenami ověnčené filmy Rodina je základ státu a Jan Palach. V posledních dvou letech si vybral tvůrčí pauzu. „Bylo toho na mě moc. Musel jsem znovu najít víru, že řemeslo, které tři dekády dělám, má smysl, a že má cenu jím pořád zkoušet znovu a znovu oslovovat druhé,“ říká v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB Robert Sedláček, který se vrací k psaní a natáčení. Stanislav Šulc Přečíst článek