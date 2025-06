Zpátky do Maďarska. Mattoni obnoví výrobu Pepsi v modernizovaném závodě

Projekt si klade za cíl posílit tamní výrobu, omezit závislost na dovozu a přispět k ekologicky odpovědnému podnikání. Ročně se díky přesunu výroby ušetří asi 1,5 milionu kilometrů kamionové dopravy.

Společnost Mattoni 1873 po více než deseti letech obnoví výrobu nápojů Pepsi v Maďarsku, kterou tehdy přerušila společnost PepsiCo. Produkce pro maďarský trh se přesune do závodu v Szentkirály, který patří do skupiny firem Mattoni a do nějž Mattoni investovala v posledních letech 40 milionů eur, což je v aktuálním přepočtu asi 993 milionů korun. Projekt si klade za cíl posílit tamní výrobu, omezit závislost na dovozu a přispět k ekologicky odpovědnému podnikání. Ročně se díky přesunu výroby ušetří asi 1,5 milionu kilometrů kamionové dopravy, informovala dnes společnost Mattoni 1873 v tiskové zprávě.

Nová výrobní kapacita zahrnuje nejmodernější zařízení na přípravu sirupů a stáčecí linky odpovídající standardům kvality společností PepsiCo. Součástí jsou ale i pokročilé systémy na čištění vody, které zajistí provoz v souladu s ekologickými standardy.

Instalace linky na výrobu sycených nealkoholických nápojů, například Pepsi, Mirinda či 7up, je součástí dlouhodobější investiční strategie pro rozšíření výrobní kapacity a modernizaci závodu v Szentkirály. V roce 2023 zde byla uvedena do provozu nová vysokokapacitní linka na stáčení do PET lahví, včetně těch s podílem recyklovaného plastu (rPET). Nyní naváže další a poslední etapa plánu, v příštích měsících a letech se počítá s instalací dalších moderních stáčecích linek.

Od roku 2015, kdy společnost vstoupila na maďarský trh, vložila Mattoni 1873 do rozvoje a modernizace lokální výroby nealkoholických nápojů celkem asi 40 milionů eur (asi 993 milionů korun).

Široké portfolio

Pro Mattoni 1873, jako největšího distributora nealkoholických nápojů ve střední Evropě, bylo spojení s maďarskými podniky Szentkirályi Magyarország a Kékkúti nejen strategickou příležitostí. „Od počátku nás spojovala snaha o odpovědný přístup k přírodním zdrojům, důraz na regionální rozvoj a důvěra ve společnou vizi. Spojení se Szentkirályi a Kékkúti tak bylo přirozeným a logickým krokem. Dnes se tyto hodnoty promítají do konkrétních výsledků,“ říká výkonný prezident Mattoni 1873 Alessandro Pasquale.

Szentkirályi Magyarország dnes patří mezi nejvýznamnější potravinářské podniky v Maďarsku. Její portfolio zahrnuje minerální vody, ochucené nápoje, sycené limonády nebo slané pochutiny – od oblíbených domácích značek Szentkirályi, Theodora, Emese až po distribuované světové značky jako Pepsi, Mirinda, 7UP, Gatorade, Schweppes, Lipton Nestle Aquarel či Lay’s a Cheetos.

Společnost je součástí skupiny Mattoni 1873, která vyrábí nápoje z portfolia PepsiCo nejen v České republice, ale i v Rakousku, Bulharsku, Slovensku, Maďarsku, Srbsku, Černé Hoře a Bosně a Hercegovině, kde je jejich výhradním výrobcem a distributorem.

Skupina Mattoni 1873 zaznamenala loni rekordní tržby 25 miliard korun, meziročně o 12 procent vyšší. Působí v osmi zemích střední Evropy a v 11 závodech zaměstnává 3650 lidí.

