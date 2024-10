Mattoni posiluje na evropském trhu. V Srbsku investovala tři čtvrtě miliardy do nové linky

Společnost Mattoni 1873 vlastněná rodinnou Pasqualových výrazně posiluje na evropském trhu. Letos plně ovládla srbskou společnost Knjaz Miloš, ta nyní otevřela novou linku ve městě Aranđelovac. Celková investice se vyšplhala na 28,5 milionu eur, tedy téměř tři čtvrtě miliardy korun. „Zde vyráběné produkty mimo jiné zamíří na trhy v Evropské unii, konkrétně do Bulharska a Maďarska,“ uvedl pro newstream.cz vlastník Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. Slavnostního spuštění nové linky se zúčastnil i srbský prezident Aleksandar Vučić.

Společnost Knjaz Miloš patřící do skupiny Mattoni 1873 otevřela v srbském městě Aranđelovac nový výrobní závod Miloš a Antonio. Nově tak celkem 11 linek dokáže produkovat 700 milionů lahví, čímž se Knjaz Miloš dostává na mapu největších evropských výrobců nealkoholických nápojů, uvedl při spuštění nové části fabriky CEO Knjaz Miloš Marko Stanković.

Ve městě Aranđelovac tak Knjaz Miloš bude vyrábět celé portfolio vod a nealkoholických nápojů, které zahrnuje regionální i světové značky, jako je ikonická perlivá minerální voda Knjaz Miloš, neperlivá minerální voda Aqua Viva, energetický nápoj Guarana, nealkoholické nápoje ReMix Knjaz a Tube, a také nápojové značky společnosti PepsiCo, jako jsou Pepsi, Pepsi Zero, 7Up, Mirinda, Evervess a Ivi.

„Část výroby půjde na místní trh, část na export včetně trhů evropské unie, zejména Maďarsko a Bulharsko, půjde asi o 100 milionů lahví a plechovek,“ prozradil vlastník skupiny Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. Mattoni společnost Knjaz Miloš částečně vlastnila od roku 2019, stoprocentně ji ovládla v letošním roce.

„Srbský trh je pro nás velmi důležitý. Je totiž mimořádně rostoucí. Důvod? Roste celá ekonomika a s tím roste také kupní síla místních lidí, tedy sportřeba,“ dodal pro newstream.cz Pasquale.

Státní podpora

Investice do nové linky se vyšplhala na 28,5 milionu eur, tedy v přepočtu téměř tři čtvrtě miliardy korun. Takřka pěti miliony eur přitom společnosti pomohla také srbská vláda. Zahájení výroby tak přijel podpořit také srbský prezident Aleksandar Vučić.

„Je to opravdu velká investice, ale když jsme o ní na vládě jednali, říkal jsem, že nejde jen o peníze, které budou investovány. Jde o pracovní místa, růst exportu, daně, které na základě té investice vybereme. Jsem tak rád, že jsme projekt podpořili a že u toho můžeme být. Ukazuje to, jak důležitý je Knjaz Miloš pro Srbsko, ale i pro tento region,“ uvedl prezident. „A pokud vše půjde hladce, již příští rok začneme stavět novou část dálnice, která pomůže Aranđelovac propojit s centrem,“ dodal Vučić.

Inovativní linka

Nová linka využívá vysoce moderních technologií, velká část již je robotizovaná. I tak ale otevřením linky vzniklo nových sto pracovních míst. Linka tak ukazuje, jak se veškerý průmysl posouvá směrem k robotizaci. Skladba zaměstnanců tak tuto proměnu odráží.

„Technologie jdou opravdu velmi rychle kupředu, ale abyste se nemýlili, také v České republice máme velmi moderní továrny, díky velkým investicím nejsou nijak daleko od těchto nových zde v Srbsku. Tady musíme nyní investovat víc, stejně jako jsme činili v Česku v minulosti,“ uzavřel Alessandro Pasquale.

