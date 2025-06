Jde zakázat dětem přístup na sociální sítě? Francie to zkusí

Francouzský prezident Emmanuel Macron chce zakázat přístup na sociální sítě dětem a mládeži. Zní to jednoduše, ale jedná se o velký diplomatický i technologický oříšek. Ukazuje se, jak jsou možnosti jednotlivých stát vůči globálním sítím limitované. Nejzásadnější překážky shrnul magazín Politico.

O omezení přístupu dětí na sociální sítě se hovoří minimálně v Evropě velmi dlouho. Francie však v poslední době zažila několik incidentů, ve kterých figurovali jako pachatelé mladí lidé. Po nedávném zavražděním asistenta žákem ve škole na předměstí Paříže se tam mluví o poměrně radikálním omezení přístupu dětí k sociálním sítím. Prezident Emmanuel Macron řekl, že země „už nemůže déle čekat“.

Francie přitom rozhodně nepatří mezi nejbenevolentnější státy. Už minulý rok vláda zakázala používání mobilů na tamějších školách a omezila čas vyhrazený technologiím i ve školkách. Nově také vyžaduje ověření věku k přístupu na stránky pro dospělé, což minulý týden vedlo k roztržce mezi vládou a největšími poskytovateli tohoto obsahu, kteří na protest pozastavili své aktivity ve Francii.

Nyní však jde o mnohem více. Macron totiž představil plán, podle kterého by děti do patnácti let neměly mít přístup k sociálním sítím vůbec. V cestě mu ale stojí hned několik závažných úskalí, jak uvádí evropský magazín Politico. Minimálně lze už nyní říci, že přijetí opatření bude ještě nějakou dobu trvat.

Pro Brusel příliš radikální krok

Patrně největším problémem je to, že Francie jako člen Evropské unie nemá k takovému jednostrannému a masivnímu kroku pravomoci. Regulace sociální sítí jsou nyní starostí Bruselu.

Emmanuel Macron si toto uvědomuje a podle svých slov plánuje postupovat ve spolupráci s unijními špičkami. Alespoň prozatím. „Dávám nám několik měsíců na dosažení evropské mobilizace. Jinak budu s Evropany jednat, abychom to ve Francii zvládli sami,“ řekl francouzský prezident.

Vláda prý nyní započala diplomatický útok a snaží se Brusel přesvědčit, že její řešení je správné. Jednoduché to ale francouzští ministři mít nebudou. Magazín popisuje, že Evropská unie sice počítá s vlastní regulací globálních sítí, ovšem zejména pomocí mírnějších opatření. Na úplném zákazu nyní shoda nepanuje.

Nevyzpytatelné technologie

Návrh však budí kontroverze i doma. Ověřování věku dětí totiž s sebou nese určitá rizika ohledně soukromí a osobních dat. Záleželo by na konkrétním postupu (například rozpoznávání tváře), ovšem může dojít i na ověřování věku všech uživatelů, což by vyžadovalo poměrně velké množství osobních dat, což budí obavy. I to bude určitě hrát svou roli.

Technologický aspekt omezení je bezpochyby důležitou otázkou. Není totiž jisté, zda vůbec mají vlády v rukou prostředky na to, aby omezení mohlo být efektivní. Například Austrálie už vloni přijala ještě přísnější předlohu zakazující přístup na sítě lidem mladším 16 let, ale dosud se pořádně neví, jak samotného omezení docílí. Data z Dánska, kde by se dle litery zákona na sítě děti neměli dostat do deseti let, rovněž ukazují, že omezení je děravé.

Mimo to existují relativně jednoduché a dostupné metody, jak geografická omezení obejít. Pomocí VPN aplikace se během pár sekund „přesunete“ z Francie třeba do Německa. Ostatně po zmíněném vypnutí pornostránek došlo ve Francii k velkému nárůstu registrací k VPN službám.

Nárůst agresivity i mladistvých vyžaduje pozornost. Macronova taktika tak je ve své podstatě správná. Zdá se, že Francie sama o sobě dokáže přijít jen s omezeným řešením, a to i za cenu velkých kontroverzí. Celounijní regulace dávají větší smysl, byť i tak se ukazuje, že jsme proti globálním technologickým gigantům do značné míry bezmocní.