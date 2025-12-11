Raketový úspěch Parzivalu. „Česká gastronomie inspiruje,“ říká michelinský šéfkuchař
Restaurace Parzival na Starém Městě, vedená michelinským šéfkuchařem Galem Ben Moshem, si vysloužila místo v Michelin Guide rekordně rychle, otevřela teprve před dvěma měsíci.
Izraelský šéfkuchař Gal Ben Moshe, známý z berlínské hvězdné restaurace Prism, vstoupil na pražskou scénu s projektem, který působí jako gastronomická výpověď. Parzival propojuje autentické chutě Levanty s moderními technikami a nabízí šestichodové menu, v němž každý chod představuje jeden fragment šéfkuchařova života.
Fakt, že inspektoři Michelin restauraci zapsali do průvodce tak rychle, je výjimečný. U nových podniků obvykle čekají měsíce, aby si ověřili stabilitu kuchyně. „Je to pro nás potvrzení, že směr, kterým jdeme, má smysl,“ říká Gal Ben Moshe a dodává: „A také uznání české gastronomii, která je dnes neuvěřitelně živá a inspirativní.“
Návrat k příběhům místo okázalosti
Ben Moshe zdůrazňuje, že Parzival není o luxusu v podobě lanýžů a humrů. „Fine dining už dávno není o okázalosti. Hodnota je v zážitku,“ vysvětluje. Proto je i prostředí restaurace intimní, zaměřené na detail a na dialog mezi hostem a kuchyní.
K jídlu lze volit klasické nebo konceptuální vinné párování s víny z Levanty. Za výběrem stojí renomovaná sommelierka Jacqueline Lorenz, jediná sommelierka v historii Michelin Guide, která byla v průvodci zmíněna jménem.
Parzival je společným projektem Jan Hotels a Gala Ben Mosheho. Podle CEO skupiny Eytana Goldmana potvrzuje bleskové zařazení do Michelin Guide, že hotelová gastronomie může mít ambici stát se plnohodnotným zážitkem – a nejen doplňkem k ubytování.
Ben Moshe patří mezi nejvýraznější postavy současné evropské gastronomie. Zkušenosti sbíral v Londýně u Jasona Athertona či Marcuse Wareinga a také v legendární chicagské Alinee u Granta Achatze. V Berlíně vedl restaurace Glass a Prism, která získala michelinskou hvězdu v roce 2020 a držela si ji až do svého uzavření.
Poprvé v historii vzniká samostatný výběr Průvodce Michelin, který pokryje celé Česko. Inspektoři společnosti letos ochutnávají napříč republikou českou kuchyni a hledají u nás ty nejlepší gastronomické zážitky. Nový výběr představí společnost 11. prosince 2025 v Mariánských Lázních.
